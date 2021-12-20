В ВОЗ увидели признаки выхода России на плато по COVID

В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не терять бдительность, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться», – сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА «Новости».

По ее словам, «есть плато, но дальше (уровень заболеваемости) очень высокий, близкий к 30 тыс. случаев в день».

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,7 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 241 812 случаев заражения, выздоровели 9 014 980 человек, умерли 298 222.

Ранее Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, там значится и прививка против коронавирусной инфекции.