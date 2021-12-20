Минздрав включил вакцинацию от коронанавируса в национальный календарь прививок

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20 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 21:44  |  vz.ru
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Банк России надеется на реванш в битве с инфляцией

Инфляция продолжает расти выше ожиданий ЦБ Владимир Гердо/ТАСС
Банк России резко повысил ключевую ставку до самого высокого уровня с 2017 года – 8,5%. Впервые за год ставка превысила инфляцию. Однако победить рост цен не удалось. В новом году россиянам и экономике придется расплачиваться еще и за кратный рост цен на электроэнергию в Европе. Однако Эльвира Набиуллина верит в победу над инфляцией, о чем может говорить ее брошь со Щелкунчиком. Подробности...
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Украина станет пристанищем для российских уголовников

Зеленский создает иллюзию привлекательности украинского гражданства для российской оппозиции Artur Widak/Zuma/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства для некоторых россиян. Например, для тех, кого якобы преследуют за политические убеждения, и тех, кто воевал в Донбассе на стороне Киева. Каковы причины появления этого закона именно сейчас? И кому в России нужны украинские паспорта? Подробности...
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Кто уничтожил новейший корабль ВМФ России

Пожар стал сильным ударом по кораблестроительной программе ВМФ РФ Александр Гальперин/РИА Новости
За считанные месяцы до передачи флоту прямо на верфи сгорел корабль, который должен был носить ракеты «Калибр» и «Циркон» – корвет «Проворный». Окажется большой удачей, если корабль в итоге удастся восстановить, а не отправить на списание еще до его рождения. Сам факт этого пожара и то, как строятся корабли данной серии, заставляет о многом задуматься.  Подробности...
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Почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности

Брюссель требует допуска к переговорам России и США по гарантиям безопасности Aris OIkonomou/Pool/REUTERS
Евросоюз захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО – и как обида европейцев может повлиять на ответ США? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как начальник ГРУ защитил армию в 90-е

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
«Начальник Генштаба неожиданно предлагает, чтобы Россия на все времена в одностороннем порядке отказалась от тяжелых бомбардировщиков как от класса вооружения. В том числе – от Ту-160, Ту-95-МС». Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Злой чекист стал главным врагом в русском кино

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
На наших глазах происходит оформление нашего коллективного бессознательного на тему истории. И мы, вроде бы все понимая, ругаясь с телевизором, невольно соучаствуем в очень опасном деле. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

В пандемии приближается «момент истины»

Алексей Федоров
Алексей Федоров, кардиохирург
Лондон вводит жесткие ограничения из-за «омикрона», а мы пока будем смотреть и думать, проецируя возможные сценарии развития событий на Россию. Ведь с «дельтой» мы полностью повторили «английский сценарий». Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Порошенко вне закона

Роль СССР в убийстве Кеннеди

Обсуждение: 9 комментариев

Ухудшение отношений России и Германии

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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Нужно ли вводить для малообеспеченных людей специальные вклады с повышенными процентными ставками?
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    Минздрав включил вакцинацию от коронанавируса в национальный календарь прививок

    20 декабря 2021, 21:27

    Текст: Валентина Григоренко

    Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, там значится и прививка против коронавирусной инфекции.

    «Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2», – говорится в документе, подписанном главой Минздрава России Михаилом Мурашко, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Согласно подписанному документу, к приоритету 1-го уровня для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции относятся лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, а также граждане, проживающие в городах с численностью 1 млн человек и более.

    В документе отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.

    В мае правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса национальный календарь профилактических прививок.

    Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.


    СМИ: Тимура Батрутдинова госпитализировали с поражением легких
    		    18 декабря 2021, 12:53
    Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Комик Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких на 25-50% из-за коронавируса.

    По данным Starhit, коронавирусной инфекцией звезда Comedy Сlub заразился в начале декабря, однако позже его состояние ухудшилось. На КТ у комика обнаружили поражение легких 25-50%.

    Между тем представитель Батрутдинова отказалась комментировать ФАН новость о его госпитализации. На вопрос журналистов о состоянии комика она бросила трубку.

    Ранее певца Серова выписали из больницы после коронавируса.

    Коментарии (50)
    Названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм
    		    18 декабря 2021, 16:54
    Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Самую большую опасность омикрон-штамм представляет для тех людей, которые никогда не болели коронавирусом и не вакцинировались, рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

    Перенесенный ранее COVID-19 или прививка будут способствовать легкому течению болезни при заражении штаммом «омикрон».

    «Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к «омикрону» тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», - цитирует специалиста «URA.RU».

    Отмечается, что новому штамму коронавируса сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как таким людям удалось в течение двух лет продержаться в иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.

     

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». 

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    Коментарии (28)
    Названы необычные симптомы штамма «омикрон»

    18 декабря 2021, 16:26

    Текст: Кристина Цыцура

    Британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса.

    Ученые нашли отличительные особенности нового штамма. Речь идет о частом чихании, насморке, головной боли, повышенной утомляемости, а также першении в горле. Из необычных симптомов встречается потеря аппетита, передает РИА «Новости».

    По данным ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Специалисты также предположили, что заражением этим штаммом будет выше всех чисел, которые ранее фиксировали.

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (13)
    Названа сумма затрат на лечение пациента с коронавирусом в Москве
    		    19 декабря 2021, 15:54
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Лечение одного пациента с коронавирусом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тыс. рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Больные, которые находятся в реанимации – на них больше затраты, легкие больные – меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. рублей на человека. <...> Четверть миллиона – один больной в стационаре», – сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

    Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме. 

    6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.

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    Коментарии (109)
    Попова рассказала о штрафах за отказ от вакцинации против COVID
    		    19 декабря 2021, 15:29
    Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    В России начали изучать опыт разных стран о штрафах за отказ от вакцинации против коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», – сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

    В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.

    Коментарии (43)
    Режиссер «Мы из будущего» Андрей Малюков умер от COVID-19
    		   19 декабря 2021, 18:40
    Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Народный артист России и кинорежиссер Андрей Малюков умер от коронавируса в возрасте 73 лет, об этом сообщила актриса и режиссер Наталья Бондарчук.

    «Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер Андрей Малюков... В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни коронавирус», – написала она на своей странице в Facebook.


    За свою карьеру Малюков снял такие фильмы, как «В зоне особого внимания», «Мы из будущего», «34-й скорый», телесериалы «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант» и другие.

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    Вирусолог Чумаков предсказал новые мутации коронавируса после «омикрона»
    		    18 декабря 2021, 10:25
    Фото: Научная Россия/YouTube
    Текст: Анастасия Заводовская

    В будущем вместо «омикрона» может появиться более патогенный штамм коронавируса. Он будет обладать высокой заразностью и сохранит патогенность штамма «дельта», сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Петр Чумаков. Сейчас в России насчитывается несколько десятков зараженных штаммом омикрон.

    «Никто не может предположить, какие черты будут отличать следующий штамм, который появится после «омикрона»... Никто не ожидал, что «омикрон» так быстро наберет большое количество мутаций, которое сделает его сравнительно слабопатогенным», – говорит главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков. 

    Однако в будущем может появиться штамм, «который будет обладать высокой заразностью, но при этом сохранит патогенность штамма «дельта», предупредил профессор. «Штамм «омикрон» распространяется очень быстро и вытесняет «дельту», потому что он значительно более заразный, примерно в пять раз», – пояснил собеседник.

    Если после «омикрона» появится более заразный штамм, «то он сможет вытеснить «омикрон». «Тогда будет еще одна волна заболеваний. Но этого может не случиться вообще», – отметил Чумаков.

    Собеседник предположил, что процесс эволюции штаммов коронавируса «пойдет по пути ослабления патогенности». «Все-таки это один из последних таких вариантов, которые позволят быстро набрать критическое количество людей, которые будут иметь устойчивость. Переболеют либо бессимптомно, либо с минимальными симптомами. И таким образом пандемия может заглохнуть. Особенно на фоне массивной вакцинации», – надеется Чумаков.

    По его словам, новые штаммы коронавируса наверняка будут появляться, «потому что геном этого вируса достаточно нестабильный». «Другое дело, будут ли эти изменения приводить к каким-то существенным изменениям свойств вируса, который позволит ему вытеснить существующий», – подытожил профессор.

    Первыми штамм «омикрон» обнаружили в конце ноября вирусологи из ЮАР. В нем оказалось 32 мутации. Также отмечалась его высокая заразность и устойчивость к вакцинам. В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что последствия нового штамма пока непонятны, однако он быстрее распространяется. «Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах, имею в виду в том числе распространение нового так называемого омикрона. Еще непонятны последствия. Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, другие говорят о возможных тяжелых последствиях после того, как люди переболеют», – сказал Путин.

    Пока в России выявлено 25 случаев заражения «омикрон-штаммом». Некоторые вирусологи высказывали опасения о том, что этот штамм может начать активно распространяться в России в январе следующего года. Наиболее эффективной защитой от «омикрона», по словам главы национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, остается вакцинация «Спутником V» и повторная вакцинация однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» через шесть месяцев. 

    Коментарии (17)
    Гражданам Израиля запретили посещение Германии, США и еще восьми стран

    20 декабря 2021, 11:11

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Израиля утвердило запрет на посещение израильтянами из-за повышенного риска распространения коронавируса США, Турции, Германии, Бельгии, Венгрии, Италии, Канады, Марокко, Португалии и Швейцарии, сообщила канцелярия премьера.

    «Кабинет министров одобрил расширение списка красных стран в соответствии с рекомендацией комиссии министерства здравоохранения по классификации государств с опасностью заражения коронавирусом. Италия, США, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Канада, Швейцария и Турция будут определены как красные с полуночи 22 декабря [01.00 мск 22 декабря] при условии одобрения конституционной комиссией Кнессета (парламента)», – передает ТАСС заявление канцелярии.

    Ранее министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов сообщил, что иностранные туристы, привитые вакциной «Спутник V», после положительного результата серологического теста на антитела смогут получить в Израиле зеленый сертификат.

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    Коментарии (7)
    Собянин оценил вероятность введения новых ограничительных мер перед Новым годом

    19 декабря 2021, 16:03

    Текст: Евгения Шестак

    В случае введения новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом перед Новым годом, власти объявят о них заранее, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Жить – так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», – сказал он в эфире «Россия 1».

    Напомним, Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.

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    Вирусологи оценили версию об искусственном происхождении «омикрона»
    		    19 декабря 2021, 12:26
    Фото: Li Zhipeng/XinHua/Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    Штамм коронавируса «Омикрон», возможно, является «живой вакциной», созданной биохакерами, заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

    «Есть такая проблема – биохакерство, когда люди более-менее такие продвинутые, владея какими-то технологиями, на свой страх и риск и по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех нас», – отметил он в эфире «Радио России».

    При этом сомнение в искусственном происхождении штамма выразил Виталий Зверев ,научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова.

    «Я не думаю, что это создано искусственным путем, потому что такие варианты образуются и в природе. Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал, и в результате вирус как бы уничтожил сам себя», – подчеркнул специалист.

    С ним согласился заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.

    «Я на 99% уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто», – указал ученый.

    Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина прокомментировали исследование, проведенное британскими учеными, выявившими «необычный» симптом штамма коронавируса «омикрон» – потерю аппетита.

    Напомним, британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.

    Коментарии (8)
    Германия признала Британию зоной распространения мутаций коронавируса
    		    19 декабря 2021, 02:26
    Фото: European Centre for Disease Prevention and Control/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Великобритания с 20 декабря вносится в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса, сообщил подчиняющийся минздраву Германии Институт Роберта Коха.

    До Великобритании в указанный немецкий список входили только африканские страны: Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини, ЮАР. Великобритания попала в него из-за штамма «омикрон». Прибывающим из Великобритании придется проходить 14-дневный карантин, даже если они привиты от коронавируса, передает ТАСС.

    Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». Ожидается, что уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.

    В Великобритании выявлено почти 25 тыс. случаев заражения «омикроном», из них 10 тыс. – за последние сутки. Как минимум один человек стал жертвой нового штамма. В Лондоне на него приходится примерно 83% всех новых случаев коронавируса.

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    Коментарии (17)
    В Роспотребнадзоре назвали условия закрытия границ
    		    19 декабря 2021, 14:43
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России может принимать решения о закрытии границ по разным причинам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Здесь, конечно, в первую очередь – условия эпидемиологического риска», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, в эфире канала«Россия 1».

    В пример Попова привела 2020 год, когда страна ограничила поездки в другие страны из-за рисков для здоровья граждан.

    В пятницу Попова заявила, что темп прироста инфицирования новым штаммом «омикрон» в мире пугает своей опасностью.

    Ранее ВОЗ сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 89 странах мира.

    Коментарии (3)
    Российские эксперты оценили «необычный» симптом «омикрона»

    19 декабря 2021, 04:58

    Текст: Антон Антонов

    Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина прокомментировали исследование, проведенное британскими учеными, выявившими «необычный» симптом штамма коронавируса «омикрон» – потерю аппетита.

    Попович указала, что «COVID-19 вызывает усталость, а следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита». Она не считает, что «это специфический симптом, на основании которого можно ставить диагноз». Попович подчеркнула, что у пациентов болезнь протекает по-разному, «единственное, что было общего у всех предыдущих штаммов – это поражение легких». «У «омикрона» вроде бы бронхиты, а не воспаление легких», – сказала она.

    По ее словам, при поражении кровеносной системы COVID-19 похож на васкулит (воспаление и некроз стенок сосудов), при этом возможно большое количество симптомов, передает РБК.

    Мескина заверила, что «пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит». Она «не знает, почему это выплыло именно для «омикрона». Заболевшие теряют чувство вкуса и обоняния, поэтому у больного не может быть хорошего аппетита. По словам Мескиной, такой симптом наблюдается при любой инфекции.

    Напомним, британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.

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    Bloomberg заподозрило власти США в завышении числа вакцинированных американцев

    19 декабря 2021, 05:56

    Текст: Антон Антонов

    Указанное Федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний США число американцев, привитых первой дозой вакцины от COVID-19, завышено на несколько миллионов человек, заявило Bloomberg.

    Bloomberg ссылается на статистические данные и представителей местных властей. Отмечается, что по версии ЦКПЗ, первую дозу вакцины получили 72,5% населения США – это около 240 млн человек. Полную вакцинацию прошли 61,3%, то есть 203 млн человек. Разрыв в 11 процентных пунктов (37 млн человек) «значительно больше, чем в других развитых странах», передает ТАСС.

    Агентство полагает, что такая ситуация «отражает недоучет полностью и частично вакцинированных в официальной статистике». Власти штатов полагают, что ЦКПЗ «регулярно и ошибочно фиксирует в качестве первой дозы вакцины ее второй компонент или бустерную» третью дозу. В результате число частично привитых американцев оказывается выше. Реальный масштаб недоучета неизвестен, но число американцев, которые не получили даже первую дозу, может оказаться больше на несколько миллионов.

    Напомним, как следует из оценок университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 50 млн инфицированных, свыше 806 тыс. человек стали жертвами коронавируса.

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    Трамп потребовал от Китая выплат репараций за последствия COVID-19

    19 декабря 2021, 20:59

    Текст: Елена Мирошниченко

    Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox заявил, что Китай должен заплатить репарации, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб от коронавирусной пандемии.

    «Они должны заплатить репарации, но у Китая нет денег на эти репарации. Я считаю, и речь не только о США, а обо всем мире, что ущерб составляет 60 трлн долларов. У Китая нет 60 трлн, но они должны что-то сделать, чтобы возместить ущерб», – цитирует его РИА «Новости».

    Напомним, разведка США заявила, что вирус SARS-CoV-2 не является результатом разработки биологического оружия, власти Китая заранее не знали о существовании нового коронавируса до выявления штамма исследователями Уханьского института вирусологии среди населения КНР.

    В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

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