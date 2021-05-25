|
|
В Госдуму внесли проект о включении прививок от COVID в национальный календарь
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса национальный календарь профилактических прививок.
Предлагается внести поправки в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Из документа следует, что в законе предлагается уточнить, что «национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Текст опубликован в думской электронной базе.
Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
Гинцбург рассказал о течении COVID-19 у привившихся от коронавируса
Привившиеся против новой коронавирусной инфекции граждане в случае заболевания COVID-19 будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Конечно. [В случае вакцинации] весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», – приводит ТАСС ответ Гинцбурга на соответствующий вопрос.
Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщал, что признаки постковидного синдрома отмечаются у 30-60% переболевших коронавирусной инфекцией.
По данным Минздрава, неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, а свыше 70% переболевших вирусом нуждаются в реабилитации. Врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили отмечал, что своевременное выявление постковидного синдрома и лечение также важно, как и лечение самого коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Число случаев «черной плесени» в Индии приблизилось к 9 тысячам
В Индии зафиксировали свыше 8,8 тыс. случаев мукоромикоза, грибковой инфекции, известной как «черная плесень», заявил министр химической промышленности страны Садананда Говда.
«После детального анализа растущего числа случаев мукормикоза в различных штатах в общей сложности 23 680 флаконов (противогрибкового средства) «Амфотерицин-В» были выделены сегодня всем штатам. Распределение было произведено на основе общего числа пациентов, которое составляет 8 тыс. 848 по всей стране», – цитирует индийского министра РИА «Новости».
Больше всего случаев выявили в штате Гуджарат (2281), также инфицированных установили в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.
В начале мая сообщалось, что в Индии зафиксирован рост случаев мукоромикоза, вызываемой разными видами грибов семейства мукоровые инфекции. Это происходит на фоне второй волны коронавируса в стране. Эта «черная плесень» не имеет отношения к черной плесени, возникающей в сырых помещениях.
Врач-дерматолог, миколог Валерия Склярова поясняла, что мукоромикоз может представлять смертельную опасность для людей со сниженным иммунитетом.
Стало известно о заболевании вирусологов в Ухане перед пандемией COVID-19
В ноябре 2019 года, незадолго до начала пандемии, трое ученых из института вирусологии в городе Ухань в Китае тяжело болели и обращались за медицинской помощью, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку.
Вспышка коронавируса была впервые зафиксирована именно в Ухане в декабре 2019 года. Но, согласно данным издания, еще в ноябре 2019 года трое сотрудников Уханьского института вирусологии заболели настолько сильно, что обратились в больницу за помощью, передает РИА «Новости».
По мнению журналистов, сведения о том, что незадолго до начала пандемии в больницу со схожими симптомами попали члены одной команды, которая работала с коронавирусами, могут оказаться важными и «добавить веса нарастающим призывам к более полному расследованию касательно того, мог ли вирус сбежать из лаборатории».
США послали запрос о комментарии в министерство иностранных дел КНР. В ответ в МИД Китая заявили, что Соединенные Штаты продолжают раскручивать теорию об утечке коронавируса из лаборатории. Представители МИД усомнились, действительно ли США обеспокоены источником возникновения возбудителя COVID-19 или «пытаются отвлечь внимание».
Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».
Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США настаивают на продолжении расследования Всемирной организацией здравоохранения обстоятельств распространения коронавируса.
Ущерб экономике Германии от коронавируса оценили в 300 млрд евро
|
|
Связанный с пандемией коронавируса кризис обошелся экономике Германии в 300 млрд евро, сообщило издание Die Welt.
Как заявил изданию глава Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер, на компенсацию убытков от пандемии уйдут годы, передает РИА «Новости».
«Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла», – считает Хютер.
В конце апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти ФРГ якобы занимаются вопросом приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» отдельно от Евросоюза, однако увязала этот вопрос с регистрацией препарата в ЕС.
В апреле глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.
В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также он усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме указали на «самую страшную санкцию» России против США
Достройка «Северного потока – 2» может стать «самой страшной экономической санкцией» России в отношении США, заявил первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин.
«Самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США – это когда Россия достроит «Северный поток – 2», когда мы получим альтернативный канал поставки газа в Европу, даже в двойном объеме, чем сегодня через Украину. Таким образом, Украина будет уже внимательно слушать, что скажет Россия, и не будет шантажировать Европу сбоями, перебоями в поставке российского газа», – заявил Шерин в беседе с «Говорит Москва».
После достройки газопровода Украина поймет, что «лишится огромных транзитных денег», тогда Москва сможет ставить любые условия Вашингтону.
«Тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции с Российской Федерации снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное – контроль над европейскими странами», – указал он.
Депутат добавил, что недружественные меры со стороны американских политиков российским властям нужно «откладывать в копилочку», чтобы позже «воздать должное».
«Сегодня надо все усилия направить на то, чтобы достроить «Северный поток – 2», потому что это смерти подобно для США и Украины. Сегодня Украина является основным государством, через которое транзитируется газ в Европу, и США могут влиять на европейские страны, а они далеко не желают постоянно быть вассалами американцев, через Украину, которая может быть нестабильным партнером», – заключил парламентарий.
3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркивала, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки
Медведев пояснил заявление об обязательной вакцинации
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев пояснил свои слова о том, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.
«Будьте внимательны, когда что-то или кого-то комментируете. Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер; б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации); в) для этого требуется отдельное законодательное постановление властей», – написал Медведев на своей странице в Facebook.
По его словам, добровольная вакцинация дает шанс России выработать коллективный иммунитет против коронавируса, а ее медленное продвижение грозит новыми волнами заболеваемости. Как отметил зампредседателя Совбеза России, по мнению большинства исследователей, полученный после болезни или прививки иммунитет не пожизненный, а значит, прививаться нужно будет регулярно на основе календаря вакцинации.
«И последнее – для исторической точности – в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни. Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а ее необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания», – подчеркнул Медведев.
В среду зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Назван предполагаемый срок регистрации «Спутника V» в Европе
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца июня, заявил министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло.
«Насколько я знаю, это произойдет в этом или следующем месяце. Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлена. Насколько мне известно, процесс идет», – цитирует ТАСС министра.
Регистрация российской вакцины «Спутник V» в странах Евросоюза затягивается из-за «сигналов из высоких кабинетов» Брюсселя, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он назвал аморальным такое поведение в условиях пандемии.
Между тем источники в руководящих органах ЕС сообщили о том, что страны Евросоюза согласятся разрешить въезд на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам. При этом Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд только туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными агентством ЕМА – а в их перечень «Спутник V» и другие российские вакцины не входят.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, не придется ли путешествующим россиянам прививаться зарубежными препаратами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Израиль анонсировал снятие большинства ограничений по COVID-19
В Израиле решили снять почти все ограничения по коронавирусной инфекции с 1 июня, заявили в пресс-службе израильского министерства здравоохранения.
«Израиль возвращается к обычной жизни», – сказал министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, передает РИА «Новости».
В ведомстве указали, что это решение принято в связи с низким уровнем заболеваемости.
С 1 июня в стране отпадет нужда в «зеленом паспорте», также в стране снимут ограничения «фиолетового стандарта», регламентирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности.
Вместе с тем жители все еще продолжат носить маски в помещениях, также будут действовать ограничения на въезд и выезд.
Согласно последним данным, в Израиле коронавирусная инфекция зафиксирована у 542 человек, у 60 из них она протекает в тяжелой форме.
Власти Бразилии собрались выставить санитарные кордоны из-за COVID-19
Власти Бразилии установят санитарные кордоны для предотвращения распространения индийского штамма коронавирусной инфекции за пределы штата Мараньян, сообщил глава министерства здравоохранения Марселу Кейрога.
Как уточнил министр, ведомство направит в штат Мараньян на северо-восток Бразилии 600 тыс. дополнительных экспресс-тестов на COVID-19 для организации диагностики в аэропортах, на автостанциях и на границах региона, передает ТАСС.
«Всех, у кого экспресс-тест окажется положительным, дополнительно обследуют с помощью РТ-ПЦР теста и проведут геномное исследование на предмет выявления индийского варианта. Мы также внимательно отслеживаем возможные случаи [заражения индийским вариантом коронавирусной инфекции], которые могут появиться в других штатах, и тогда будут приняты те же меры», – заявил Кейрога.
Накануне бразильский регулятор сообщил о получении новых документов о российской вакцине против коронавируса «Спутник V». В начале мая фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство «Спутника V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата регулятором. На днях в Бразилии выпустили первую партию «Спутника V».
В конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. Разработчики препарата обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии в политизации вопроса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил мотивацию властей Якутии ввести обязательную вакцинацию от COVID
|
|
Власти не должны позволять себе решения, сомнительные с точки зрения закона, хотя мотивацию такого решения понять можно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он оценил сообщение о том, что правительство Якутии вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 и намерено штрафовать компании, которые не обеспечили прививку своих сотрудников.
«Честно говоря, решение местных властей об обязательной вакцинации всего взрослого населения региона не кажется мне законным. Насколько мне известно, у нас нет таких правил. Власти не могут себе позволить опускаться до принятия незаконных решений даже в чрезвычайных обстоятельствах», – отметил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
Во вторник РИА «Новости» сообщило – глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием муниципальных руководителей заявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Николаев сослался на постановление главного санитарного врача республики, принятое 19 мая. Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
В том же сообщении поясняется: «Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба». Позже появилось сообщение о том, что глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила изучить опыт Якутии.
Несколько часов спустя в публикацию на сайте правительства Якутии, в котором сообщалось о старте обязательной вакцинации населения в республике, внесли изменения. Теперь вместо слова «обязательная» там присутствует слово «массовая».
«Если это решение будет признано незаконным, то федеральные власти эту ситуацию исправят. Но если найдут хотя бы какие-то правовые основания для обязательной вакцинации, то, возможно, это станет своего рода прецедентом и для других субъектов. Измените закон и тогда делайте, что хотите», – заметил политолог Кузнецов. При этом он заметил, что понять мотивацию принятия такого решения можно. «Ввиду очень большой территории, разброса населения и малого количества учреждений здравоохранения, возникают закономерные сложности при администрировании пандемии. И вполне логично, что местные власти региона хотят, чтобы на их территории пандемия закончилась раз и навсегда», – объяснил собеседник.
При этом Кузнецов выразил сомнение в существовании эффективных методов, с помощью которых можно побудить население добровольно вакцинироваться. «Во всем мире все прекрасно поняли, что только прямое государственное принуждение создает большое количество желающих вакцинироваться. И тут не поможет даже раздача подарков, потому что обязательно найдутся те, кого они не заинтересуют. Более того, даже Евросоюз открыто заявляет, что никто не сможет никуда поехать, пока не вакцинируется», – заключил эксперт.
Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
Украина договорилась с ЕС о взаимном признании COVID-паспортов
Правительство Украины договорилось с Европейским союзом о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
«Украина и Европейский Союз достигли политической договоренности о взаимном признании так называемых «паспортов вакцинации». Недавно ЕС объявил о введении до конца июня цифровых сертификатов, которые будут содержать данные о вакцинации, тесты на COVID-19 и приобретенный иммунитет после болезни. Еще в начале разработки этой инициативы дал поручение министрам совместно с Еврокомиссией разработать соответствующий сертификат в Украине», – написал он в своем Facebook.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В начале мае Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.
Япония столкнулась с нехваткой врачей для вакцинации от коронавируса
Ряд муниципалитетов Японии испытывает нехватку медицинского персонала для завершения вакцинации пожилого населения страны до конца июля, сообщило издание «Иомиури».
Издание провело исследование ситуации почти в 50 городах, в которых для иммунизации используются не только больницы, но и общественные учреждения, такие как школы. Согласно проведенному опросу, о недостаточном количестве врачей, в частности, заявили власти второго по величине города Японии – Иокогамы – с населением 3,7 млн человек. Такие же проблемы испытывают столицы префектур Хоккайдо и Окинава (Саппоро и Наха), а также Мацуяма и Оцу, передает ТАСС.
Еще 14 городов в разных регионах страны сообщили, что пока они не могут предоставить точный план обеспечения достаточного количества врачей для соответствия темпам иммунизации. Между тем власти в общей сложности 30 городов, включая Токио и Нагою, положительно оценивают перспективы выполнения поставленной цели.
В перечисленных изданием городах вакцинация проводится в специально оборудованных пунктах. В остальной части страны прививки делают в местных медицинских учреждениях.
Напомним, 7 мая власти Японии решили продлить действие режима чрезвычайной ситуации в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего до 31 мая, а также расширить его с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти.
В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование в стране российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ключи шифрования блокчейна для праймериз «Единой России» разделили на четыре части
Коды для шифров блокчейна электронного предварительного голосования «Единой Росси» разделили на несколько частей, технология позволяет сохранить тайну голосования и обеспечивает защиту персональных данных, заявили в партии.
Части ключей шифрования получили председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член президиума генсовета партии, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, сообщается на сайте ЕР.
Они будут хранить их в специальных сейф-пакетах до окончания предварительного голосования партии. Ключи соединят вечером 30 мая, после чего блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Наблюдать за подсчетом голосов смогут все желающие.
Руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев подчеркнул, что «Единая Россия» реализовала запрос избирателей на возможность наблюдения за ходом электронного предварительного голосования.
«Это происходит с помощью технологии блокчейн. Чтобы предотвратить возможное вмешательство мы работаем с ведущими IT-экспертами. Это позволяет нам провести самое защищенное, самое легитимное и самое открытое голосование», – сказал он.
Высоко оценили уровень безопасности системы электронной процедуры и представители IT-отрасли. Они отметили, что развитие электронных выборных технологий позволяет делать процесс волеизъявления быстрее в самых дальних уголках. «Сделано все разумно, рационально. После голосования каждый сможет скачать все данные в этом блокчейне себе на компьютер и просто проверит, правильно ли учтен его голос. Это инновация. Причем сделать это можно при сохранении тайны голосования», – сказал Игорь Ашманов.
В свою очередь, член Центризбиркома Антон Лопатин, подчеркнул, что практика применения дистанционного электронного голосования, которую наработала «Единая Россия», повышает доверие избирателей.
«ЦИК РФ будет сотрудничать с «Единой Россией» в дальнейшем развитии процедуры», – заключил он.
«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Оно пройдет с 24 по 30 мая онлайн во всех регионах. Также примерно в половине регионов процедура пройдет и в очном формате – на один день, 30 мая, откроются счетные (избирательные) участки, куда люди смогут прийти и сделать свой выбор. Окончательно итоги предварительного голосования будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.
В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8951 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8951 новый случай коронавируса в 83 регионах, из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2924, Санкт-Петербурге – 842, Московской области – 769.
Всего в стране выявлено 5 001 505 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 617 762 человек, из них 7297 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 357 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 118 482 человека.
Накануне, 22 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8709. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 242.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Южнокорейские ученые приблизились к созданию лекарства от COVID-19
Группа исследователей из южнокорейской компании Hyundai Bioscience совместно с CNPharm достигла значимого прорыва в создании лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) для перорального приема, сообщили в пресс-службе компании.
В пресс-службе южнокорейской компании Hyundai Bioscience сообщили, что в ходе опытов на лабораторных крысах препарат на основе никлозамида под рабочим названием CP-COV03 показал очень высокую эффективность против коронавируса. После получения одной дозы максимальная концентрация действующего вещества в крови животных на протяжении 24 часов на 50% превышала уровень, необходимый для подавления вируса, передает ТАСС.
Основная трудность в создании лекарства заключалась в том, что никлозамид плохо усваивается организмом и быстро выводится из крови, однако южнокорейским ученым удалось решить эти проблемы. В компании считают, что успех CP-COV03 сможет «полностью изменить правила игры против COVID-19».
Подробные данные об исследовании опубликованы в специальном выпуске научного журнала Pharmaceuticals, отмечается в сообщении. Hyundai Bioscience готова приступить к клиническим испытаниям нового лекарства, а также запустить процесс лицензирования и начать сотрудничество с крупными международными фармацевтическими компаниями.
Напомним, в России на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов коронавируса. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД