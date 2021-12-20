Глава МИД Китая заявил о неизбежном «возвращении Тайваня домой»

Глава министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что Тайвань – это путник, который все равно в итоге вернется домой, а не шахматная фигура в играх других сил. Об этом он заявил в ходе церемонии открытия конференции по международной ситуации и китайской дипломатии в 2021 году.

«Вокруг ситуации в Тайваньском проливе возник новый виток напряженности, корень проблемы заключается в том, что тайваньские власти пытаются опереться на Вашингтон в стремлении к «независимости», а США и другие отдельные страны намерены использовать Тайвань для контроля над Китаем», – цитирует РИА «Новости» заявление Ван И.

Он отметил, что что все противоречивые действия изменили статус-кво и подорвали мир в Тайваньском проливе, также был нарушен консенсус международного сообщества и нормы международных отношений.

«Тайвань – это путник, который в конце концов вернется домой, а не используемая другими шахматная фигура. Китай должен быть объединен, и он неизбежно будет объединен», – добавил министр.

Напомним, официально отношения между Китаем и его провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и формальные отношения возобновились в конце 1980-х годов.

Ранее МИД Никарагуа сообщило, что республика разрывает дипломатические отношения с Тайванем и признает власти КНР единственным законным представителем Китая.