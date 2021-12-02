Лукашенко о возвращении Тихановской в Белоруссию: У нее уже «другие мужья»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая теперь проживает в Литве, не хочет возвращаться в страну, «она в шоколаде» и у нее уже «другие мужья», заявил глава республики Александр Лукашенко.

«Упаси Господь, она же не хочет возвращаться. И не хотела. А сейчас против нее возбуждено дело по признакам экстремизма», – заявил Лукашенко в ответ на вопрос, может ли Тихановская вернуться в Белоруссию, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Тихановская «в шоколаде сейчас».

«Зачем ей в Беларусь? А здесь муж из тюрьмы выйдет. И что тогда? А там уже другие мужья», – отметил политик.

Лукашенко добавил, что знал ее родителей, а сейчас вокруг Тихановской «сидят ЦРУшники».

«Светлана же не политик, но вы же знаете, какой из Светы политик», – заключил президент.

Между тем оппозиция планирует устроить в Белоруссии новые уличные акции и дестабилизировать обстановку: «Они к этому готовятся. Недавно я получил программу, жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали».

По словам Лукашенко, ради финансирования организаторы готовы подставить протестующих «под ОМОН, под дубинки, подо что угодно». Отвечая на уточняющий вопрос о содержании программы оппозиции, с которой ему удалось ознакомиться, президент Белоруссии рассказал, что «там три этапа, чтобы вывести на последнем этапе людей на улицы, взорвать обстановку – это третий этап».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала объем финансирования оппозиции Белоруссии Западом.

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