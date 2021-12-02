В Кремле подтвердили приглашение на пресс-конференцию Путина СМИ-иноагентов

Сотрудники СМИ, признанных иноагентами, будут допущены на большую пресс-конференцию президента Владимира Путина в декабре, этот статус запретом на работу не является, разъяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков подтвердил информацию, распространившуюся в СМИ, но отметил, что пригласят не всех – «их же много, иноагентов», передает РИА «Новости».

«Те основные средства массовой информации, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики – да, они будут приглашены. Этот статус – он же не является запретом на работу. Мы это неоднократно повторяли», – добавил он.

На уточняющий вопрос, обсуждается ли какой-либо запасной план в отношении организации пресс-конференции с появлением нового штамма коронавируса, например, отмена или перенос мероприятия, Песков ответил, что «в такое время развитие эпидемиологической ситуации даже в краткосрочной перспективе может вносить свои корректировки – не только в плане пресс-конференции».

Ранее стала известна дата большой пресс-конференции Владимира Путина – она пройдет 23 декабря в Манеже в очном формате, пригласят 500 журналистов.