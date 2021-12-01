Названа дата большой пресс-конференции Путина

Президент Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря, это будет очная пресс-конференция», передает РИА «Новости».

«Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства», – добавил он.

Пресс-конференция пройдет в Манеже, «будем проводить это мероприятие важное в условиях продолжающейся пандемии, поэтому главным ведомством, к которому мы все должны прислушиваться и рекомендации выполнять, является Роспотребнадзор».

«Мы будем следовать всем требованиям Роспотребнадзора, поэтому количество журналистов будет ограничено, пространство будет увеличено. В этой связи на этот год мы приняли решение переехать из традиционного для нас Центра международной торговли в Манеж (...) количество мест будет, к сожалению, ограничено 500, обычно у нас бывает свыше тысячи, 1 тыс. 100 и так далее. Сейчас, к сожалению, будет 500», – отметил представитель Кремля.

Так как количество журналистов будет ограничено, на мероприятие не будет свободной аккредитации: «Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ и через полпредство в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ».

Всем журналистам для участия в пресс-конференции нужно будет сдавать три ПЦР-теста.

«С 1 декабря служба аккредитации начнет контакты с редакциями СМИ по вопросам аккредитации», – заключил Песков.