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Шутка о Байдене и «настоящем президенте» США вывела Харрис из себя
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Вице-президент Камала Харрис разозлилась на вопрос о том, кто является «настоящим президентом США». Вопрос ей задали после очередной оговорки главы американского государства Джо Байдена.
На днях Байден во время выступления на церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины назвал Харрис «президентом». Причем такую оговорку он допустил уже не в первый раз, передает РИА «Новости».
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Ведущий Charlamagne Tha God (Ленард Ларри Маккелви) в шутку поинтересовался у Харрис, кто на самом деле является президентом США. Та ответила: «Это Джо Байден. И не начинайте говорить, как республиканец, спрашивая о том, является ли он президентом или нет». Харрис еще раз повторила, что США возглавляет Байден, она повысила голос и активно жестикулировала. С раздражением в голосе она добавила, что является вице-президентом, и ее зовут Камала Харрис, передает «Звезда».
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Напомним, нынешний глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании). Кроме того, Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
В России удивились списку «успехов» США и ЕС по итогам 2021 года
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«Когда политики и пресс-секретари начинают говорить о рутинных и процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом назвал соглашение AUKUS успехом года, а в ЕС главным успехом сочли остановку потока мигрантов из Белоруссии.
«США и ЕС называют своими успехами нечто очень процедурное, что невозможно посчитать и оценить объективно. Что такое «налаживание отношений» с другими лидерами и странами, о чем сказала Джейн Псаки? Это нечто эфемерное. Целью внешней политики государства являются взаимоотношения с другими странами в интересах собственных граждан, а также победы в горячих и холодных конфликтах. То есть цели и успехи осязаемы», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«А когда политики, пресс-секретари, чиновники и аппаратчики удивительным образом начинают говорить о таких процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов. Внешняя политика США в первые месяцы президентства Байдена ассоциируется лишь с катастрофой в Афганистане, где Вашингтон получил унизительное и очень болезненное поражение», – добавил собеседник.
«На этом фоне о каких-то успехах говорить не приходится. Ну вот что такое «взаимоотношения в Индо-Тихоокеанском регионе»? Да, там были некие договоренности по усилению обороны Тайваня, но это также процедурный момент. И пока военного конфликта с Китаем из-за Тайваня нет, мы не можем знать точно, способна ли Америка защитить своего союзника», – продолжил эксперт.
«То же самое касается и ЕС. Искусственный кризис на границе Польши и Белоруссии должен был быстро разрешиться и стать обычной рутинной работой для чиновников. В остальном же им похвастаться действительно нечем. Мы видим растущую глубину противоречий между странами ЕС, между странами НАТО – в том числе из-за создания альянса AUKUS, споры по отношениям с США, «Северному потоку – 2» и по тому же Афганистану, где страны ЕС были шокированы поведением Вашингтона. Поэтому такого рода заявления вызывают лишь улыбку», – сказал Дудаков.
«Что касается России, то у нас есть тактические успехи. Москве дважды удалось снизить накал страстей вокруг Украины путем переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Сам по себе женевский саммит – это также успех. И в целом Байден в таком режиме общался с Россией чаще, чем со своими союзниками по НАТО. В США понимают, что без России обеспечить международную безопасность невозможно. Это, казалось бы, тоже процедурная история, но учитывая геополитический контекст – ее можно назвать успехом», – резюмировал Дудаков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за год. Главным успехом она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении серьезных проблем времени.
Вторым успехом она назвала разрешение торговых споров. И еще одним успехом стало сотрудничество США с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросам обороны. «В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS», – написала пресс-секретарь Белого дома.
В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.
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Россия вышла из Договора по открытому небу
Российская сторона официально выходит из Договора по открытому небу (ДОН) в субботу, решение было принято после выхода из соглашения США.
Действие российских обязательств по договору заканчивается 18 декабря, отказ от Договора обусловлен выходом из него Соединенных Штатов и отказом их европейских союзников от гарантий передачи собранной в России информации в США, передает РИА «Новости».
В МИДе раннее отмечали, что Россия будет до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника договора. При этом в ведомстве исключили пересмотр принятого решения о выходе из договора.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
В НАТО озвучили условие для начала диалога с Россией
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Страны НАТО готовы начать работу над мерами по укреплению доверия с Россией, но если Москва будет предпринимать конкретные шаги по снижению напряженности, говорится в заявлении альянса. Также в НАТО подчеркнули, что Россия не должна вмешиваться в отношения организации с Украиной.
«Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия», – передает РИА «Новости» заявление организации.
В НАТО добавили, что знают о предложении России по европейской безопасности, но необходимо учитывать и заботы альянса. В документе отмечено, что любой диалог с Россией должен базироваться на основе взаимности.
В альянсе считают, что «такой диалог должен также основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности». Дискуссию нужно вести при консультациях с европейскими партнерами альянса.
Также в НАТО подчеркнули, что Россия не должна вмешиваться в отношения организации с Украиной. «Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса», – прописано в документе.
В альянсе отметили, что любое нападение на Украину будет иметь масштабные последствия. В МИД России ранее заявили, что Москва настаивает на выработке гарантий безопасности. Этот вопрос обсуждался на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Президент России, в частности, отметил, что «красные линии» – это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
Американский аналитик объяснил, почему Украину нельзя брать в НАТО
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Американский аналитик, представитель ведущего мозгового центра США Майкл О'Хэнлон призвал власти США переосмыслить идею расширения НАТО на восток. Он считает, что США необходимо «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы», кроме как вступление этих стран в НАТО.
«Мы должны переосмыслить идею расширения НАТО... Более того, как показывают крупные военные учения (президента России Владимира) Путина, он может добраться до Украины гораздо быстрее, чем мы, и с большими силами», – пишет USA Today.
Автор статьи – американский военный эксперт и политолог Майкл О'Хэнлон, старший научный сотрудник Брукинского института, одного из ведущих американских аналитических центров, расположенного в Вашингтоне. Президентом института является Строуб Тэлботт, бывший заместитель государственного секретаря США.
Как считает эксперт, кризис в американско-российских отношениях из-за Украины возник в том числе потому, что президент Украины Владимир Зеленский не просит, а уже требует принять Украину в НАТО – и не понимает, почему в Брюсселе этого до сих пор не сделали. По словам О'Хэнлона, сейчас для НАТО принимать Украину в свой состав – значит обрекать ее на роль жертвенного агнца для России. В 2008 году, пригласив Украину и Грузию в НАТО, администрация Джорджа Буша, по словам Майкла О'Хэнлона, уже нарисовала Киеву и Тбилиси «мишени на спине», в которые будет целиться Россия, если Украина и Грузия вдруг будут приняты в НАТО.
«Разве присоединение Украины и Грузии к НАТО остановит Россию от агрессии? Россия слишком много заботится об этих странах, так тесно переплетенных с ее историей, ее людьми, ее географией – и, следовательно, ее безопасностью», – пишет военный эксперт. Он напоминает: если ставшая вдруг членом НАТО Украина запросит у штаб-квартиры НАТО военной помощи против России, то Устав НАТО потребует посылать на Украину и американский военный контингент.
В таком случае, говорит военный эксперт, неминуема война США с Россией, которая однозначно будет мировой и, возможно, ядерной. «Украина, Грузия и другие постсоветские государства – гордые, прекрасные, суверенные государства. Но это не те места, куда мы должны быть готовы послать войска США, чтобы американцы там сражались и умирали, с риском эскалации ядерного конфликта», – пишет О'Хэнлон.
Он отмечает, что США необходимо «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы». Также, по его словам, новое соглашение о безопасности должно предъявлять требования к Москве «прекратить разжигать сепаратизм на востоке Украины (и в северной Грузии), признать полный суверенитет и права этих стран на вступление в другие международные организации, такие как Европейский союз».
В заключение журналист призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина обсудить вместе с другими лидерами НАТО на саммите, который они сейчас планируют, тему новой системы безопасности для Восточной Европы.
Ранее сообщалось, что Киев, США и европейские страны считают, что Россия готовит нападение на Украину. Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, ранее написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Позже в США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
В США испугались удара России по авианосцам
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Россия в случае военного конфликта может разгромить авианосную ударную группу ВМФ США, называемую по-другому «ковчегом демократии», заявил журналист Марк Эпископос в статье для National Interest.
Он уточнил, что Россия всегда была сухопутной державой, где военно-морской флот используется в основном для защиты границ страны. США в свою очередь нуждаются у сильных ВМС, чтобы противостоять угрозам в глобальном масштабе, передает «Рамблер».
Эпикопоса пишет, что у России нет собственной авианосной ударной группы, однако Москва осознает, какой урон может нанести американская АУГ.
Обозреватель указал, что у России есть главное оружие против ударной группы – крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем «Посейдон».
Ранее иранская газета Kayhan сообщила, что запуск в массовое производство ракетного комплекса «Циркон» поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряженности в отношениях России и стран Запада.
В МИДе назвали причины для выхода России из моратория по РСМД
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Появление американских ударных систем средней и меньшей дальности на азиатском направлении изменит позицию Москвы в контексте моратория на размещение таких ракет, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на брифинге в пятницу.
«Появление соответствующих американских средств с восточного направления, под какими бы лозунгами это ни осуществлялось, по каким причинам это бы ни происходило, приведет к изменению нашей позиции в контексте упомянутого действующего моратория неизбежно, потому что такие системы будут представлять и для нас угрозу», – цитирует замминистра ТАСС.
Указано, что действующий мораторий на «размещение ударных средств средней и меньшей дальности» останется в силе, пока не появятся аналогичные системы американского производства.
Ранее сообщалось, что Россия попросила США серьезно отнестись к российским предложениям по безопасности, так как международная обстановка накалена.
Предложения России по безопасности должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Политолог: Россия и США могут договориться о введении миротворцев ООН на Украину
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Москва и Вашингтон могли бы начать со взаимного отказа размещать свои новые ракеты в Европе. Не исключено и появление буферной зоны на линии соприкосновения войск НАТО и России. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя публикации в прессе США о возможных условиях гипотетической сделки Москвы и Вашингтона о нерасширении НАТО на восток.
«Первый пакет возможных мер по компромиссу России и НАТО касается не столько статуса Донбасса, сколько мер по укреплению доверия. Например, Россия и США договариваются о том, что останутся в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), хотя юридически он уже утратил силу. То есть обе стороны могут воздержаться от размещения в Европе нового поколения ракет средней и меньшей дальности», – говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Кроме того, Россия и НАТО могли бы договориться о создании буферной зоны с особым режимом военной деятельности – с большей прозрачностью за перемещением вооружений и дополнительными ограничениями на проведение учений, полагает эксперт. Это снизит риски возникновения случайных инцидентов на линии соприкосновения армий России и НАТО. «Также можно было бы договориться о постоянных контактах между военными, например, возродить Совет Россия – НАТО», – добавил эксперт.
«После того, как снизится риск вооруженного конфликта в центре Европы, на втором этапе можно обсудить и Украину. Начать с первых трех пунктов Минских соглашений, которые предполагают отвод войск, тяжелых вооружений, более жесткий контроль за прекращением огня и, может быть, усилить миссию наблюдателей ОБСЕ. Такие меры можно принять довольно быстро, не идя на какие-то уступки друг другу», – подчеркнул собеседник.
Также на этом втором этапе следовало бы договориться о прекращении инцидентов в Черном море, ведь «инциденты, подобные тому, что произошел летом с британским эсминцем Defender, несут в себе большие риски», предупреждает эксперт. Кстати, ранее сторонам удалось добиться аналогичной цели в Прибалтике, – на Балтийском море количество опасных инцидентов резко снизилось.
На третьем этапе можно будет начать разговор о более принципиальных вещах, предполагает Кортунов, – скажем, о гарантиях безопасности для Украины в обмен на гарантии того, что Киев не предпримет попыток силового решения проблемы Донбасса. «Может, это будет сделано в форме одностороннего меморандума НАТО о моратории на расширение в восточном направлении. Но я не очень верю в то, что НАТО даст Москве юридические гарантии отказа от своего расширения, поскольку это потребует изменения Североатлантического договора от 1949 года. Представить такое в нынешней обстановке невозможно. Понадобится согласие всех членов альянса, включая страны, которые не хотят вести диалог с Россией», – пояснил Кортунов.
В четверг помощник президента России Юрий Ушаков передал советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий по гарантиям безопасности. «Ушаков дал разъяснение по проектам двух документов – договора и соглашения – по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – И, что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов».
Представитель МИДа Мария Захарова добавила о том, что Москва, делая предложения по гарантиям безопасности, обозначила НАТО конкретные идеи для предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки.
Также в четверг американский аналитик, представитель ведущего мозгового центра США Майкл О'Хэнлон призвал Вашингтон «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы», кроме как принятием этих стран в НАТО. «Мы должны переосмыслить идею расширения НАТО... Более того, как показывают крупные военные учения (президента России Владимира) Путина, он может добраться до Украины гораздо быстрее, чем мы, и с большими силами», – пишет он на страницах газеты USA Today.
О'Хэнлон не считает республики, вроде Украины или Грузии стратегически важными территориями, для защиты которых НАТО должно «отправлять умирать своих солдат и рисковать Третьей мировой войной». При этом Москву необходимо сдерживать, пишет американский аналитик, – и обязать ее отказаться от дестабилизации Донбасса и признать право Украины и Грузии на вступление в международные организации, типа Евросоюза.
Комментируя тезисы автора USA Today, Кортунов соглашается с тем, что для Вашингтона эти территории не входят в зону жизненно важных. «Тем более, что основное внимание Белого дома теперь сосредоточено на Китае, на Индо-Тихоокеанском регионе. Конечно, в этих условиях навязывать американскому обществу в качестве членов НАТО Украину или Грузию было бы нелогично, тем более на фоне вывода американских войск из Афганистана», – предположил собеседник.
При этом Вашингтон все же заинтересован в гарантиях безопасности для Украины. «Но в какой форме предоставить такие гарантии? Большой вопрос. Возможны разные пути, например, усиление роли ОБСЕ, создание других механизмом по безопасности в Европе. Могут быть предприняты шаги со стороны ООН. В свое время обсуждалась идея ввести на Украину миротворческий контингент ООН, который защищал бы наблюдателей ОБСЕ. Такой сценарий возможен. Нужна лишь политическая воля, желание сторон. Если диалог пойдет, то конкретные форматы можно будет нащупать», – предрекает Кортунов.
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Стало известно о планах сената США ввести санкции против «Северного потока – 2»
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Американские сенаторы достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного республиканцем Тедом Крузом законопроекта о санкциях против газопровода «Северный поток – 2», голосование по данной инициативе должно состояться в верхней палате Конгресса не позднее 14 января следующего года.
Круз и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) пришли к соответствующему соглашению после нескольких дней переговоров, пишет газета The Hill.
В рамках сделки Круз согласился перестать блокировать утверждение десятков кандидатур на различные посты в администрации, пытаясь тем самым добиться от исполнительной ветви власти введения новых ограничительных мер против «Северного потока – 2».
В результате сенат в ночь на субботу смог одобрить назначение целого ряда претендентов на различные посты. В частности, как уточняет газета, верхняя палата Конгресса утвердила несколько десятков кандидатур на должности послов США в разных странах.
По словам сенатора Теда Круза, ввод в строй «Северного потока – 2» позволит России «ввести танки в пригороды Киева». Ведь, как он утверждает, именно опасение срыва транзита газа через украинскую ГТС не допустило еще в 2014 году реализацию попытки захвата всей Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что старт «Северного потока – 2» затянули на три года, и почему в Америке растет злоба против России.
В США поддержали «воссоединение русской Украины с Россией»
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в интервью Real America’s Voice признался, что он был бы не против, если русскоязычная часть Украины войдет в состав России.
«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», – цитирует РИА «Новости» конгрессмена.
Гетц заявил, что в случае такого сценария американские санкции будут выглядеть абсолютно смехотворно, поскольку Москва имеет экономическую независимость и подобные ограничительные меры не принесут предполагаемого и нужного эффекта, и объяснил, что Москва уже значительно сократила свои активы в долларах.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом сам Киев сделал ряд демонстративных шагов на линии соприкосновения сторон в Донбассе и ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений.
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Политолог: НАТО откажется от предложений Москвы, но торговаться дальше смысла нет
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«Видимо, это последняя попытка в письменной форме обозначить некие возможные параметры сожительства России и НАТО в Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя предложения Москвы о гарантиях безопасности для США и НАТО.
«На мой взгляд, Москва сформулировала самый минимум из того, что она могла бы требовать от Вашингтона. Это означает, что дальше торговаться нет смысла. США и НАТО ожидаемо вежливо откажутся от российского проекта, – предрекает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Ведь требования России идут вразрез с планами альянса. Скорее всего, там ответят: страна, которая не входит в НАТО, не может указывать, кого принимать в альянс, а кого не принимать».
Тем не менее, дипломатическая победа Москвы состоит в том, что предложения уже приняты к рассмотрению в США, то есть стали фактом международной жизни, отмечает американист.
«Раньше на Западе говорили, что у России в принципе не может быть никакой сферы влияния или каких-то озабоченностей в сфере безопасности вне государственных границ. А сейчас наша страна – участница разговора о границах НАТО. Но послушают или не послушают там наши предложения – это уже другой разговор», – пояснил Дробницкий.
«Сюда же относятся наши предложения об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, – отметил собеседник. – Этот вопрос США еще могут обсудить, но переговоры длиться будут очень долго. Разумеется, говорить лучше, чем не говорить вовсе. Но подозреваю, что и здесь никаких договоренностей достигнуто не будет».
Как ожидает эксперт, нынешняя напряженность в отношениях России и НАТО продержится еще какое-то время, но затем сама собой схлынет. «Все понимают, что давление на Россию не приводит к желанному эффекту. У меня есть ощущение, что напряжение закончится под предлогом какого-то события, связанного с Украиной», – полагает Дробницкий.
«Рано или поздно США откажутся от проекта «Украина»: без Крыма он совсем не интересен. Перед Украиной стояло три главных задачи: стать форпостом НАТО, обеспечить контроль за газовыми потоками в Европе и создать образцово-показательное славянское государство. Ничего из этого не получилось. В таком случае какой смысл за нее держаться?» – риторически заключил собеседник.
В пятницу МИД России обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте «Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов Североатлантического альянса» предлагается исключить дальнейшее расширение альянса, в частности за счет Украины и других государств.
Кроме того, Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения.
Москва также предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны, сообщает РИА «Новости». Кроме того, Россия предлагает НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что предложения должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход. В среду на встрече с помощницей госсекретаря США Карен Донфрид Рябков официально передал США два документа – проекты договора и соглашения, включающие в себя российские идеи о гарантиях безопасности. Вопрос продвижения НАТО стоял в повестке разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ранее Путин призвал начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, чтобы избежать продвижения НАТО на восток.
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Псаки: США не будут обсуждать европейскую безопасность без своих союзников
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США видели предложения России по поводу гарантий безопасности, но не будут проводить никаких переговоров до того, как проконсультируются с европейскими союзниками, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы видели российские предложения, мы обсуждаем их с европейскими союзниками и партнерами... Я хочу отметить, что без европейских союзников и партнеров не будет переговоров о европейской безопасности», – передает РИА «Новости» ее слова.
Россия распространила 16 декабря среди стран – членов Североатлантического альянса проект соглашения о гарантиях безопасности России и НАТО.
Напомним, согласно проекту соглашения, страны НАТО принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины и других государств. В проекте говорится, что Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Также, согласно договору, Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Кроме того, Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения. Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Черном и Балтийском морях.
Ранее НАТО не стало отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия – НАТО.
МИД: Предложения России по безопасности нельзя рассматривать как меню
Предложения России по безопасности должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Оба текста составлены не по принципу меню, где можно выбирать одно или другое, они взаимно дополняют друг друга и должны рассматриваться в комплексе. Разные аспекты тревожной ситуации в Европе, Евроатлантике и Евразии в каждом из этих документов отрабатываются по-своему», – цитирует Рябкова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности были опубликованы в пятницу на сайте МИД.
Также, по словам Рябкова, Россия призывает США серьезно отнестись к российским предложениям по безопасности, так как международная обстановка накалена.
Американцы ответили на вопрос о начале войны между Россией и США из-за Украины
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Почти половина опрошенных в США высказались против начала войны с Россией для «защиты территориальной целостности Украины», опрос проводила исследовательская служба YouGov по заказу американского Института имени Чарльза Коха.
Опрошенные отвечали на вопрос «Если Россия снова вторгнется на Украину, выступаете ли вы за или против того, чтобы США воевали с Россией для защиты территориальной целостности Украины?», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
28% заявили, что «решительно против», 20% – «в некоторой степени против», и только 9% сообщили, что «решительно за». 18% при этом отметили, что «в некоторой степени за». 24% участника опроса не дали определенного ответа.
В исследовании участвовали 1 тыс. американцев из числа пользователей интернета.
В пятницу МИД России обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте «Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов Североатлантического альянса» предлагается исключить дальнейшее расширение альянса, в частности за счет Украины и других государств.
Кроме того, Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения.
Российские предложения по безопасности сочли «неприемлемыми» в администрации Байдена
Белый дом считает часть предложений Москвы, содержащихся в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, неприемлемыми, сообщают СМИ.
Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена, что Вашингтон планирует ответить на выдвинутые Россией предложения на следующей неделе, передает ТАСС.
При этом, по его словам, в администрации американского лидера часть предложений Москвы сочли полезными, но некоторые, напротив – неприемлемыми.
Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Российский бизнесмен экстрадирован из Швейцарии в США
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Россиянин Владислав Клюшин экстрадирован в США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной информации, сообщило Федеральное управление юстиции Швейцарии.
Указывается, что «американские полицейские задержали» российского бизнесмена в Цюрихе и «сопровождали во время полета в США». В пятницу стало известно, что швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США. В Европейский суд по правам человека была направлена жалоба с просьбой приостановить экстрадицию.
Посольство России в Берне подчеркивало, что «до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены», передает РИА «Новости».
Напомним, Клюшин является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин «обвиняется в проведении десятков миллионов инсайдерских сделок вместе с несколькими сообщниками». Адвокат Клюшина счел мотивы ареста россиянина в Швейцарии политическими, указывая, что тот занимается сферой IT-технологий и «знает стратегические государственные секреты».
Bloomberg со ссылкой на анонимные источники утверждает, что основатель Group-IB Илья Сачков, которого судят в России по делу о госизмене, мог якобы передать США информацию о «хакерах ГРУ». По версии источников, Сачков сообщил западным службам информацию в том числе и о Клюшине. Один из якобы коллег Клюшина – Иван Ермаков, по утверждению анонимных источников агентства, якобы был в числе сотрудников ГРУ.