Британский переговорщик с ЕС подал в отставку

Спецпредставитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост направил главе правительства письмо об отставке.

В письме Фрост заявил, что два с половиной года руководил процессом выхода страны из ЕС, предстоит построение новых отношений с Брюсселем. По его словам, «это будет долгосрочная задача». В связи с этим в «начале этого месяца» была достигнута договоренность, что Фрост «уйдет в январе и передаст другим эстафету управления будущими отношениями с ЕС».

Как заявил Фрост, «вызывает разочарование тот факт, что этот план стал достоянием общественности сегодня вечером». Он решил, что «в сложившихся обстоятельствах будет правильно написать заявление об уходе в отставку с немедленным вступлением в силу», передает РИА «Новости».

Фрост заверил. что Brexit в безопасности, и правительству нужно реализовать те возможности, которые он предоставляет. Однако Фрост высказал опасения «по поводу текущего направления движения». Он надеется, что страна придет к слабо регулируемой, низконалоговой, предпринимательской экономике, «вернется в нужное русло» в ситуации с коронавирусом и «не поддастся искушению прибегнуть к такого рода принудительным мерам, какие наблюдаются в других местах».

«Вы приняли смелое решение в июле, когда пошли против значительного числа оппонентов и снова открыли страну. К сожалению, оказалось, что это решение можно изменить», – приводит его слова ТАСС.

В ответном письме Джонсон поблагодарил Фроста за работу и выразил надежду, что тот еще послужит на благо страны в будущем. Премьер отметил успехи в процессе Brexit и переговорах с ЕС по торговому соглашению и североирландскому протоколу.

Mail on Sunday сообщила, что Фрост решил подать в отставку из-за ряда разногласий с премьером. Он, как и многие другие видные члены правящей Консервативной партии, остался недоволен инициативой правительства о введении требования демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов. Также Фрост был раздосадован тем, что правительство Джонсона в условиях пандемии пошло на повышение налога на социальное страхование, тем самым нарушив предвыборные обещания.

Напомним, после Brexit между Великобританией и ЕС возникли разногласия в связи с обязательствами по Северной Ирландии и прав в области рыболовства. Спор дошел до угроз санкциями.