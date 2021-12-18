Американцы ответили на вопрос о начале войны между Россией и США из-за Украины

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18 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 05:20  |  vz.ru
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Старт «Северного потока – 2» затянули на три года

Изначально Газпром планировал запуск нового газопровода в 2019 году Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Назван новый срок запуска «Северного потока – 2». Решения о выдаче сертификата оператору газопровода Nord Stream 2 AG не будет даже в первом полугодии 2022 года, заявил немецкий регулятор. Хотя еще летом у экспертов была надежда на запуск проекта в начале или в середине зимы. Теперь официально сроки перенесены на лето–осень 2022 года. Как и кому удалось задержать «Северный проект – 2» почти на три года?  Подробности...
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Новый канцлер Германии начал портить отношения с Россией

Новому канцлеру Германии предстоит выяснить, как дружить с Россией, не ругаясь с Западом Wolfgang Kumm/Global Look Press
Олаф Шольц стал канцлером Германии около недели назад, но за это время Берлин трижды оскандалился в отношениях с Россией. В среду из ФРГ выслали российских дипломатов, связав это с делом грузино-чеченского боевика Хангошвили. А в четверг YouTube по требованию Берлина заблокировал новый канал RT DE на немецком языке. Затем стало известно об остановке сертификации «Северного потока – 2» минимум на полгода. Кто заставляет Шольца ухудшать отношения с Россией? Подробности...
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Как самые странные русские броненосцы спасли Одессу от Турции

Так выглядели эти легендарные корабли Михаил Озерский/РИА Новости
Ровно 150 лет назад, 17 декабря 1871 года, в Санкт-Петербурге состоялась закладка самого странного корабля в истории военного судостроения – броненосца «Новгород». Он был сделан абсолютно круглым. Зачем автор этого проекта, знаменитый «беспокойный адмирал» Андрей Александрович Попов, принял такое решение – и почему оно стало спасительным для Одессы?  Подробности...
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Антиваксеры раскачивают политическую стабильность Прибалтики

Алдис Гобземс активно отыгрывает антиваксерскую повестку Saeima/flickr.com
Русское население Латвии в восторге от нового для страны политика – а все потому, что он требует отменить обязательную вакцинацию и проводит массовые митинги по этому поводу. Звучат слова «он хочет перемен... горит за вас и ваших детей... Красиво, ярко, незабываемо». Кто такой Алдис Гобземс, почему он против вакцин – и есть ли у него и его единомышленников шансы возглавить Латвию? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Признают ли американцы русские «красные линии»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва предложила США и НАТО ознакомиться с двумя документами. Эти документы должны предотвратить войну. И, как бы жестко ни были составлены эти документы, они не являются ультиматумом – скорее, жесткой позицией, вокруг которой может идти диалог. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

России пора избавиться от балласта в отношениях с Западом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
России уже давно бы следовало официально закрыть вопрос о возможности отношений с НАТО как организацией. Это ничего не изменит по существу, но лишит наших партнеров на Западе формальной возможности выдавать очередные трескучие заявления. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Россия обратилась к США и НАТО с ультиматумом

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Масштаб выдвинутых предложений по идее не предусматривает возможности просто принять отказ и отложить вопрос до следующего дипломатического раунда. Такой сценарий подорвал бы убедительность любых заявлений. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Роль СССР в убийстве Кеннеди

Обсуждение: 5 комментариев

Ухудшение отношений России и Германии

Когда развалится Евросоюз

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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
  • До разрыва дипломатических отношений со странами НАТОДо разрыва дипломатических отношений со странами НАТО

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  • До военных действий против Украины

  • До военных действий против стран НАТО
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    Американцы ответили на вопрос о начале войны между Россией и США из-за Украины

    18 декабря 2021, 05:20

    Текст: Алексей Дегтярев

    Почти половина опрошенных в США высказались против начала войны с Россией для «защиты территориальной целостности Украины», опрос проводила исследовательская служба YouGov по заказу американского Института имени Чарльза Коха.

    Опрошенные отвечали на вопрос «Если Россия снова вторгнется на Украину, выступаете ли вы за или против того, чтобы США воевали с Россией для защиты территориальной целостности Украины?», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    28% заявили, что «решительно против», 20% – «в некоторой степени против», и только 9% сообщили, что «решительно за». 18% при этом отметили, что «в некоторой степени за». 24% участника опроса не дали определенного ответа.

    В исследовании участвовали 1 тыс. американцев из числа пользователей интернета.

    В пятницу МИД России обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте «Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов Североатлантического альянса» предлагается исключить дальнейшее расширение альянса, в частности за счет Украины и других государств.

    Кроме того, Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.

    Также Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения.


    В России удивились списку «успехов» США и ЕС по итогам 2021 года
    		   17 декабря 2021, 11:16
    Фото: Jane Barlow/Reuters
    Текст: Анастасия Заводовская

    «Когда политики и пресс-секретари начинают говорить о рутинных и процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом назвал соглашение AUKUS успехом года, а в ЕС главным успехом сочли остановку потока мигрантов из Белоруссии.

    «США и ЕС называют своими успехами нечто очень процедурное, что невозможно посчитать и оценить объективно. Что такое «налаживание отношений» с другими лидерами и странами, о чем сказала Джейн Псаки? Это нечто эфемерное. Целью внешней политики государства являются взаимоотношения с другими странами в интересах собственных граждан, а также победы в горячих и холодных конфликтах. То есть цели и успехи осязаемы», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.

    «А когда политики, пресс-секретари, чиновники и аппаратчики удивительным образом начинают говорить о таких процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов. Внешняя политика США в первые месяцы президентства Байдена ассоциируется лишь с катастрофой в Афганистане, где Вашингтон получил унизительное и очень болезненное поражение», – добавил собеседник.

    «На этом фоне о каких-то успехах говорить не приходится. Ну вот что такое «взаимоотношения в Индо-Тихоокеанском регионе»? Да, там были некие договоренности по усилению обороны Тайваня, но это также процедурный момент. И пока военного конфликта с Китаем из-за Тайваня нет, мы не можем знать точно, способна ли Америка защитить своего союзника», – продолжил эксперт.

    «То же самое касается и ЕС. Искусственный кризис на границе Польши и Белоруссии должен был быстро разрешиться и стать обычной рутинной работой для чиновников. В остальном же им похвастаться действительно нечем. Мы видим растущую глубину противоречий между странами ЕС, между странами НАТО – в том числе из-за создания альянса AUKUS, споры по отношениям с США, «Северному потоку – 2» и по тому же Афганистану, где страны ЕС были шокированы поведением Вашингтона. Поэтому такого рода заявления вызывают лишь улыбку», – сказал Дудаков.

    «Что касается России, то у нас есть тактические успехи. Москве дважды удалось снизить накал страстей вокруг Украины путем переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Сам по себе женевский саммит – это также успех. И в целом Байден в таком режиме общался с Россией чаще, чем со своими союзниками по НАТО. В США понимают, что без России обеспечить международную безопасность невозможно. Это, казалось бы, тоже процедурная история, но учитывая геополитический контекст – ее можно назвать успехом», – резюмировал Дудаков.

    Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за год. Главным успехом она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении серьезных проблем времени.

    Вторым успехом она назвала разрешение торговых споров. И еще одним успехом стало сотрудничество США с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросам обороны. «В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS», – написала пресс-секретарь Белого дома.

    В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.

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    Коментарии (26)
    В СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
    		    17 декабря 2021, 08:54
    Фото: РИА Новости/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Украина находится на грани энергетического кризиса из-за критически низких запасов угля, это может стать причиной остановки теплогенерирующих предприятий, сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет СБУ.

    Одним из негативных явлений при прохождении отопительного сезона стало «непринятие надлежащих мер по накоплению угля» на складах ТЭС и ТЭЦ. По состоянию на 1 декабря на складах имелось 486 тыс. тонн угля при плане в 2,6 млн, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».

    В отчете СБУ указано, что под угрозой остановки оказались несколько регионов, которые обеспечиваются расположенными там ТЭС и ТЭЦ. Так, Славянская ТЭС имеет запасов угля в 50 раз ниже необходимого, Луганская ТЭС – в четыре раза ниже, Черниговская ТЭЦ – в пять раз ниже нормы. У Дарницкой ТЭЦ запасов вообще нет.

    В СБУ предупредили, что подобная ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Отмечается, что ситуация может стать причиной роста социальной напряженности среди населения и дискредитировать органы власти.

    Ранее сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа. 

    Коментарии (126)
    В НАТО озвучили условие для начала диалога с Россией
    		    17 декабря 2021, 08:22
    Фото: Xander Heinl/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Страны НАТО готовы начать работу над мерами по укреплению доверия с Россией, но если Москва будет предпринимать конкретные шаги по снижению напряженности, говорится в заявлении альянса. Также в НАТО подчеркнули, что Россия не должна вмешиваться в отношения организации с Украиной.

    «Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия», – передает РИА «Новости» заявление организации.

    В НАТО добавили, что знают о предложении России по европейской безопасности, но необходимо учитывать и заботы альянса. В документе отмечено, что любой диалог с Россией должен базироваться на основе взаимности.

    В альянсе считают, что «такой диалог должен также основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности». Дискуссию нужно вести при консультациях с европейскими партнерами альянса.

    Также в НАТО подчеркнули, что Россия не должна вмешиваться в отношения организации с Украиной. «Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса», – прописано в документе.

    В альянсе отметили, что любое нападение на Украину будет иметь масштабные последствия. В МИД России ранее заявили, что Москва настаивает на выработке гарантий безопасности. Этот вопрос обсуждался на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

    Президент России, в частности, отметил, что «красные линии» – это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. 

    Коментарии (44)
    В МИДе назвали причины для выхода России из моратория по РСМД
    		    17 декабря 2021, 15:59
    Фото: МИД РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Появление американских ударных систем средней и меньшей дальности на азиатском направлении изменит позицию Москвы в контексте моратория на размещение таких ракет, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на брифинге в пятницу.

    «Появление соответствующих американских средств с восточного направления, под какими бы лозунгами это ни осуществлялось, по каким причинам это бы ни происходило, приведет к изменению нашей позиции в контексте упомянутого действующего моратория неизбежно, потому что такие системы будут представлять и для нас угрозу», – цитирует замминистра ТАСС.

    Указано, что действующий мораторий на «размещение ударных средств средней и меньшей дальности» останется в силе, пока не появятся аналогичные системы американского производства.

    Ранее сообщалось, что Россия попросила США серьезно отнестись к российским предложениям по безопасности, так как международная обстановка накалена.

    Предложения России по безопасности должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Коментарии (11)
    Власти Перу назначили Украине штраф за срыв поставок Ан-178
    		    17 декабря 2021, 09:22
    Фото: Andrew Matthews/PA/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Начался процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178.

    Процесс власти Перу начали 24 октября. За каждый из первых двух месяцев просрочки штраф составит 5 тыс. долларов, за третий, четвертый и пятый – 35 тыс. долларов, между пятым и двенадцатым месяцами – по 70 тыс. долларов. По истечении года заказчик расторгнет контракт, который был подписан в ноябре 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанское издание Infodefensa.

    Ранее сообщалось, что якобы украинская сторона дезинформировала перуанцев, обещая отсутствие проблем с поставками российских элементов для Ан-178. Самолет на деле готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих.

    «Укроборонпром» в лице компании «Спецтехноэкспорт» ранее выиграл тендер МВД Перу и заключил с Лимой контракт стоимостью около 65 млн долларов.

    Ан-178 – это украинский самолет на базе Ан-158 грузоподъемностью 18 тонн.

    Ранее Россия предложила Перу замену украинским Ан-178. 

    Коментарии (55)
    На Украине зафиксировали рекордный за 11 лет отток населения
    		    17 декабря 2021, 17:19
    Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Число граждан, выехавших с Украины и не вернувшихся, с 2011 по 2020 год составило 2,6 млн. В текущем году страну покинули более 600 тыс. украинцев, сообщает сервис мониторинга «Опендатабот», предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса.

    «За десять месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет», – передает ТАСС сообщение.

    По данным ресурса, в первой половине 2010-х годов Украину ежегодно покидали около полумиллиона человек, но после 2014 года это число заметно снизилось. «Единственный год с положительным сальдо – коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших. В целом с 2011 по 2020 год в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины», – отмечает ресурс.

    Согласно прогнозу «Опендатабота», если в декабре 2021 года не случится массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек.

    Напомним, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.

    Ранее стало известно, что число жителей самопровозглашенной ДНР, которые уже получили гражданство России, превышает 350 тыс. человек.

    Коментарии (28)
    Политолог: НАТО откажется от предложений Москвы, но торговаться дальше смысла нет
    		    17 декабря 2021, 17:30
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Елена Лексина

    «Видимо, это последняя попытка в письменной форме обозначить некие возможные параметры сожительства России и НАТО в Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя предложения Москвы о гарантиях безопасности для США и НАТО.

    «На мой взгляд, Москва сформулировала самый минимум из того, что она могла бы требовать от Вашингтона. Это означает, что дальше торговаться нет смысла. США и НАТО ожидаемо вежливо откажутся от российского проекта, – предрекает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Ведь требования России идут вразрез с планами альянса. Скорее всего, там ответят: страна, которая не входит в НАТО, не может указывать, кого принимать в альянс, а кого не принимать».

    Тем не менее, дипломатическая победа Москвы состоит в том, что предложения уже приняты к рассмотрению в США, то есть стали фактом международной жизни, отмечает американист.

    «Раньше на Западе говорили, что у России в принципе не может быть никакой сферы влияния или каких-то озабоченностей в сфере безопасности вне государственных границ. А сейчас наша страна – участница разговора о границах НАТО. Но послушают или не послушают там наши предложения – это уже другой разговор», – пояснил Дробницкий.

    «Сюда же относятся наши предложения об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, – отметил собеседник. – Этот вопрос США еще могут обсудить, но переговоры длиться будут очень долго. Разумеется, говорить лучше, чем не говорить вовсе. Но подозреваю, что и здесь никаких договоренностей достигнуто не будет».

    Как ожидает эксперт, нынешняя напряженность в отношениях России и НАТО продержится еще какое-то время, но затем сама собой схлынет. «Все понимают, что давление на Россию не приводит к желанному эффекту. У меня есть ощущение, что напряжение закончится под предлогом какого-то события, связанного с Украиной», – полагает Дробницкий.

    «Рано или поздно США откажутся от проекта «Украина»: без Крыма он совсем не интересен. Перед Украиной стояло три главных задачи: стать форпостом НАТО, обеспечить контроль за газовыми потоками в Европе и создать образцово-показательное славянское государство. Ничего из этого не получилось. В таком случае какой смысл за нее держаться?» – риторически заключил собеседник.

    В пятницу МИД России обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте «Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов Североатлантического альянса» предлагается исключить дальнейшее расширение альянса, в частности за счет Украины и других государств.

    Кроме того, Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.

    Также Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения.

    Москва также предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны, сообщает РИА «Новости». Кроме того, Россия предлагает НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что предложения должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход. В среду на встрече с помощницей госсекретаря США Карен Донфрид Рябков официально передал США два документа – проекты договора и соглашения, включающие в себя российские идеи о гарантиях безопасности. Вопрос продвижения НАТО стоял в повестке разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ранее Путин призвал начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, чтобы избежать продвижения НАТО на восток.

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    Коментарии (12)
    МИД: Предложения России по безопасности нельзя рассматривать как меню
    		    17 декабря 2021, 14:45
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Предложения России по безопасности должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Оба текста составлены не по принципу меню, где можно выбирать одно или другое, они взаимно дополняют друг друга и должны рассматриваться в комплексе. Разные аспекты тревожной ситуации в Европе, Евроатлантике и Евразии в каждом из этих документов отрабатываются по-своему», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности были опубликованы в пятницу на сайте МИД.

    Также, по словам Рябкова, Россия призывает США серьезно отнестись к российским предложениям по безопасности, так как международная обстановка накалена. 

    Коментарии (6)
    Псаки: США не будут обсуждать европейскую безопасность без своих союзников
    		    17 декабря 2021, 16:53
    Фото: Ron Sachs/Keystone Press
    Agency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    США видели предложения России по поводу гарантий безопасности, но не будут проводить никаких переговоров до того, как проконсультируются с европейскими союзниками, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «Мы видели российские предложения, мы обсуждаем их с европейскими союзниками и партнерами... Я хочу отметить, что без европейских союзников и партнеров не будет переговоров о европейской безопасности», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Россия распространила 16 декабря среди стран – членов Североатлантического альянса проект соглашения о гарантиях безопасности России и НАТО.

    Напомним, согласно проекту соглашения, страны НАТО принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины и других государств. В проекте говорится, что Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Также, согласно договору, Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.

    Кроме того, Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения. Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Черном и Балтийском морях.

    Ранее НАТО не стало отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия – НАТО.

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    Порошенко покинул Украину после попытки предъявления ему обвинения

    18 декабря 2021, 00:27

    Текст: Наталья Ануфриева

    Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу покинул страну и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, подтвердила партия Порошенко «Европейская солидарность».

    В заявлении партии, опубликованном в Facebook, говорится, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

    В субботу и воскресенье Порошенко проведет в Турции ряд встреч, в частности с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

    В партии также сообщили, что 20-21 декабря в Польше Порошенко примет участие в международной конференции по теме «Россия – Украина – НАТО».

    Напомним, следователи Государственного бюро расследований Украины пытались на улице вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

    Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей.

    В октябре «Европейская солидарность» заявила, что утверждения о причастности Порошенко к «схемам поставки» угля из ДНР и ЛНР являются попыткой отвлечь внимание от офшорного скандала вокруг действующего главы государства Владимира Зеленского.

    Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

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    Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма

    17 декабря 2021, 10:35

    Текст: Кристина Цыцура

    Генеральная ассамблея ООН приняла информационную резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», говорится в Twitter постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке.

    Отмечается, что «за» высказались 130 стран, воздержались – 49, а против выступили две страны – Украина и США.

    Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Украина оказались единственными странами, которые выступили против принятия Генассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

    Ранее среди тех, кто воздержался от голосования, оказались Германия, Франция, Бельгия, Грузия, Эстония, Литва, Латвия и еще ряд стран.

    Украина год за годом выступает против принятия резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

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    Россия заявила о готовности начать переговоры по гарантиям безопасности завтра
    		    17 декабря 2021, 15:44
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    «Сказано о готовности начать переговоры завтра», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    МИД в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам.

    Ранее сообщалось, что Россия попросила США серьезно отнестись к российским предложениям по безопасности, так как международная обстановка накалена.

    Предложения России по безопасности должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

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    Россия вышла из Договора по открытому небу

    18 декабря 2021, 03:05

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона официально выходит из Договора по открытому небу (ДОН) в субботу, решение было принято после выхода из соглашения США.

    Действие российских обязательств по договору заканчивается 18 декабря, отказ от Договора обусловлен выходом из него Соединенных Штатов и отказом их европейских союзников от гарантий передачи собранной в России информации в США, передает РИА «Новости».

    В МИДе раннее отмечали, что Россия будет до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника договора. При этом в ведомстве исключили пересмотр принятого решения о выходе из договора.

    Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

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    Политолог оценил главные успехи США, ЕС и России в 2021 году
    		   17 декабря 2021, 12:16
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Анастасия Заводовская

    «Главная задача Байдена заключалась в преодолении внутриполитического раскола в США. Но она не решена, а ЕС находится в еще более сложном положении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Белый дом назвал соглашение AUKUS успехом года, а в ЕС главным успехом сочли остановку потока мигрантов из Белоруссии.

    «Успехи надо рассматривать на фоне приоритетов, которые озвучивались еще год назад, когда Байден только победил на президентских выборах. Главная задача его администрации заключалась не в каких-то внешнеполитических достижениях, а в преодолении глубокого внутриполитического раскола в США, который наметился еще в годы администрации Обамы и стал еще более очевиден при Трампе», – напомнил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

    «И вот здесь особо пока похвастаться нечем, поскольку американское общество остается расколотым по очень многим параметрам. Такой раскол препятствует последовательной стратегической внешней политике», – добавил Кортунов.  

    «Во внешней политике Вашингтона также были серьезные тактические просчеты, особенно то, как США выходили из Афганистана. Вряд ли это можно считать большим достижением или проявлением высокого политического искусства», – напомнил политолог.

    Кортунов считает, что пока рано делать окончательные выводы о балансе достижений и неудач администрации Байдена, но отмечает, что во внешней политике Америки обнаружилось больше моментов преемственности, чем элементов изменений.

    «При этом Евросоюз сейчас находится в еще более тяжелом положении. Brexit завершается с трудом, в новом правительстве Германии нет лидера уровня Ангелы Меркель, Франция приближается к президентским выборам, а у Макрона довольно шаткое электоральное положение. Все это осложняет внешнеполитическую работу ЕС», – рассуждает эксперт.  

    Оценку ситуации на границе Польши и Белоруссии, которую озвучил глава евродипломатии Жозеп Боррель, политолог счел завышенной. «Потока мигрантов не было. Речь шла буквально о тысячах людей. Это совершенно не тот «поток», который можно сравнить с событиями 2015 года», – сказал Кортунов. Он также выделил три главных внешнеполитических успеха России в уходящем году.

    «Во-первых, Россия смогла сбалансировать свои отношения с Индией и Китаем, что позитивно отражается на наших интересах в регионе. Во-вторых – восстановлен стратегических диалог между Россией и США. Сюда же относятся переговоры на высшем уровне. В-третьих – Россия серьезно эволюционировала в своем отношении к экологической и климатической повестке, что было заметно по саммиту в Глазго», – резюмировал политолог.

    Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за год. Главным успехом она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении серьезных проблем времени.

    Вторым успехом она назвала разрешение торговых споров. И еще одним успехом стало сотрудничество США с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросам обороны. «В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS», – написала пресс-секретарь Белого дома.

    В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.

    При этом в России удивились такому «списку» успехов США и ЕС. «Когда политики и пресс-секретари начинают говорить о рутинных и процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков.

    «Что касается России, то у нас есть тактические успехи. Москве дважды удалось снизить накал страстей вокруг Украины путем переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Сам по себе женевский саммит – это также успех. И в целом Байден в таком режиме общался с Россией чаще, чем со своими союзниками по НАТО. В США понимают, что без России обеспечить международную безопасность невозможно. Это, казалось бы, тоже процедурная история, но учитывая геополитический контекст – ее можно назвать успехом», – заключил Дудаков.

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    США начали подготовку новых пакетов военной помощи Украине

    17 декабря 2021, 22:22

    Текст: Наталья Ануфриева

    Соединенные Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан заявил, комментируя на семинаре в Совете по международным отношениям вопрос оказания Вашингтоном военной помощи Киеву, что «мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты, и эти пакеты активно рассматриваются», передает РИА «Новости».

    Напомним, 1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна готова к действиям, если Россия вторгнется на Украину и не будет идти по пути дипломатии.

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