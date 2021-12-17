Политолог оценил главные успехи США, ЕС и России в 2021 году

«Главная задача Байдена заключалась в преодолении внутриполитического раскола в США. Но она не решена, а ЕС находится в еще более сложном положении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Белый дом назвал соглашение AUKUS успехом года, а в ЕС главным успехом сочли остановку потока мигрантов из Белоруссии.

«Успехи надо рассматривать на фоне приоритетов, которые озвучивались еще год назад, когда Байден только победил на президентских выборах. Главная задача его администрации заключалась не в каких-то внешнеполитических достижениях, а в преодолении глубокого внутриполитического раскола в США, который наметился еще в годы администрации Обамы и стал еще более очевиден при Трампе», – напомнил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«И вот здесь особо пока похвастаться нечем, поскольку американское общество остается расколотым по очень многим параметрам. Такой раскол препятствует последовательной стратегической внешней политике», – добавил Кортунов.

«Во внешней политике Вашингтона также были серьезные тактические просчеты, особенно то, как США выходили из Афганистана. Вряд ли это можно считать большим достижением или проявлением высокого политического искусства», – напомнил политолог.

Кортунов считает, что пока рано делать окончательные выводы о балансе достижений и неудач администрации Байдена, но отмечает, что во внешней политике Америки обнаружилось больше моментов преемственности, чем элементов изменений.

«При этом Евросоюз сейчас находится в еще более тяжелом положении. Brexit завершается с трудом, в новом правительстве Германии нет лидера уровня Ангелы Меркель, Франция приближается к президентским выборам, а у Макрона довольно шаткое электоральное положение. Все это осложняет внешнеполитическую работу ЕС», – рассуждает эксперт.

Оценку ситуации на границе Польши и Белоруссии, которую озвучил глава евродипломатии Жозеп Боррель, политолог счел завышенной. «Потока мигрантов не было. Речь шла буквально о тысячах людей. Это совершенно не тот «поток», который можно сравнить с событиями 2015 года», – сказал Кортунов. Он также выделил три главных внешнеполитических успеха России в уходящем году.

«Во-первых, Россия смогла сбалансировать свои отношения с Индией и Китаем, что позитивно отражается на наших интересах в регионе. Во-вторых – восстановлен стратегических диалог между Россией и США. Сюда же относятся переговоры на высшем уровне. В-третьих – Россия серьезно эволюционировала в своем отношении к экологической и климатической повестке, что было заметно по саммиту в Глазго», – резюмировал политолог.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за год. Главным успехом она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении серьезных проблем времени.

Вторым успехом она назвала разрешение торговых споров. И еще одним успехом стало сотрудничество США с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросам обороны. «В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS», – написала пресс-секретарь Белого дома.

В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.

При этом в России удивились такому «списку» успехов США и ЕС. «Когда политики и пресс-секретари начинают говорить о рутинных и процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков.

«Что касается России, то у нас есть тактические успехи. Москве дважды удалось снизить накал страстей вокруг Украины путем переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Сам по себе женевский саммит – это также успех. И в целом Байден в таком режиме общался с Россией чаще, чем со своими союзниками по НАТО. В США понимают, что без России обеспечить международную безопасность невозможно. Это, казалось бы, тоже процедурная история, но учитывая геополитический контекст – ее можно назвать успехом», – заключил Дудаков.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД