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Политолог оценил главные успехи США, ЕС и России в 2021 году
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«Главная задача Байдена заключалась в преодолении внутриполитического раскола в США. Но она не решена, а ЕС находится в еще более сложном положении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Белый дом назвал соглашение AUKUS успехом года, а в ЕС главным успехом сочли остановку потока мигрантов из Белоруссии.
«Успехи надо рассматривать на фоне приоритетов, которые озвучивались еще год назад, когда Байден только победил на президентских выборах. Главная задача его администрации заключалась не в каких-то внешнеполитических достижениях, а в преодолении глубокого внутриполитического раскола в США, который наметился еще в годы администрации Обамы и стал еще более очевиден при Трампе», – напомнил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«И вот здесь особо пока похвастаться нечем, поскольку американское общество остается расколотым по очень многим параметрам. Такой раскол препятствует последовательной стратегической внешней политике», – добавил Кортунов.
«Во внешней политике Вашингтона также были серьезные тактические просчеты, особенно то, как США выходили из Афганистана. Вряд ли это можно считать большим достижением или проявлением высокого политического искусства», – напомнил политолог.
Кортунов считает, что пока рано делать окончательные выводы о балансе достижений и неудач администрации Байдена, но отмечает, что во внешней политике Америки обнаружилось больше моментов преемственности, чем элементов изменений.
«При этом Евросоюз сейчас находится в еще более тяжелом положении. Brexit завершается с трудом, в новом правительстве Германии нет лидера уровня Ангелы Меркель, Франция приближается к президентским выборам, а у Макрона довольно шаткое электоральное положение. Все это осложняет внешнеполитическую работу ЕС», – рассуждает эксперт.
Оценку ситуации на границе Польши и Белоруссии, которую озвучил глава евродипломатии Жозеп Боррель, политолог счел завышенной. «Потока мигрантов не было. Речь шла буквально о тысячах людей. Это совершенно не тот «поток», который можно сравнить с событиями 2015 года», – сказал Кортунов. Он также выделил три главных внешнеполитических успеха России в уходящем году.
«Во-первых, Россия смогла сбалансировать свои отношения с Индией и Китаем, что позитивно отражается на наших интересах в регионе. Во-вторых – восстановлен стратегических диалог между Россией и США. Сюда же относятся переговоры на высшем уровне. В-третьих – Россия серьезно эволюционировала в своем отношении к экологической и климатической повестке, что было заметно по саммиту в Глазго», – резюмировал политолог.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за год. Главным успехом она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении серьезных проблем времени.
Вторым успехом она назвала разрешение торговых споров. И еще одним успехом стало сотрудничество США с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросам обороны. «В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS», – написала пресс-секретарь Белого дома.
В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.
При этом в России удивились такому «списку» успехов США и ЕС. «Когда политики и пресс-секретари начинают говорить о рутинных и процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков.
«Что касается России, то у нас есть тактические успехи. Москве дважды удалось снизить накал страстей вокруг Украины путем переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Сам по себе женевский саммит – это также успех. И в целом Байден в таком режиме общался с Россией чаще, чем со своими союзниками по НАТО. В США понимают, что без России обеспечить международную безопасность невозможно. Это, казалось бы, тоже процедурная история, но учитывая геополитический контекст – ее можно назвать успехом», – заключил Дудаков.
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Боррель заявил о подготовке ЕС полного пакета санкций против России
Евросоюз готовит полный набор санкций против России, который будет обсуждаться в четверг в ходе саммита ЕС, заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель.
«Я не могу этого сказать (какие именно санкции – прим. ВЗГЛЯД), мы собираемся обсудить это до того, как придем к соглашению, но мы готовим полный набор санкций», – цитирует Борреля ТАСС.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский предложил ввести против России мощные санкции не до, а после эскалации. Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» – «серьезнейший инструмент для разговора» с Россией, причем «очень справедливый».
Американский аналитик объяснил, почему Украину нельзя брать в НАТО
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Американский аналитик, представитель ведущего мозгового центра США Майкл О'Хэнлон призвал власти США переосмыслить идею расширения НАТО на восток. Он считает, что США необходимо «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы», кроме как вступление этих стран в НАТО.
«Мы должны переосмыслить идею расширения НАТО... Более того, как показывают крупные военные учения (президента России Владимира) Путина, он может добраться до Украины гораздо быстрее, чем мы, и с большими силами», – пишет USA Today.
Автор статьи – американский военный эксперт и политолог Майкл О'Хэнлон, старший научный сотрудник Брукинского института, одного из ведущих американских аналитических центров, расположенного в Вашингтоне. Президентом института является Строуб Тэлботт, бывший заместитель государственного секретаря США.
Как считает эксперт, кризис в американско-российских отношениях из-за Украины возник в том числе потому, что президент Украины Владимир Зеленский не просит, а уже требует принять Украину в НАТО – и не понимает, почему в Брюсселе этого до сих пор не сделали. По словам О'Хэнлона, сейчас для НАТО принимать Украину в свой состав – значит обрекать ее на роль жертвенного агнца для России. В 2008 году, пригласив Украину и Грузию в НАТО, администрация Джорджа Буша, по словам Майкла О'Хэнлона, уже нарисовала Киеву и Тбилиси «мишени на спине», в которые будет целиться Россия, если Украина и Грузия вдруг будут приняты в НАТО.
«Разве присоединение Украины и Грузии к НАТО остановит Россию от агрессии? Россия слишком много заботится об этих странах, так тесно переплетенных с ее историей, ее людьми, ее географией – и, следовательно, ее безопасностью», – пишет военный эксперт. Он напоминает: если ставшая вдруг членом НАТО Украина запросит у штаб-квартиры НАТО военной помощи против России, то Устав НАТО потребует посылать на Украину и американский военный контингент.
В таком случае, говорит военный эксперт, неминуема война США с Россией, которая однозначно будет мировой и, возможно, ядерной. «Украина, Грузия и другие постсоветские государства – гордые, прекрасные, суверенные государства. Но это не те места, куда мы должны быть готовы послать войска США, чтобы американцы там сражались и умирали, с риском эскалации ядерного конфликта», – пишет О'Хэнлон.
Он отмечает, что США необходимо «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы». Также, по его словам, новое соглашение о безопасности должно предъявлять требования к Москве «прекратить разжигать сепаратизм на востоке Украины (и в северной Грузии), признать полный суверенитет и права этих стран на вступление в другие международные организации, такие как Европейский союз».
В заключение журналист призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина обсудить вместе с другими лидерами НАТО на саммите, который они сейчас планируют, тему новой системы безопасности для Восточной Европы.
Ранее сообщалось, что Киев, США и европейские страны считают, что Россия готовит нападение на Украину. Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, ранее написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Позже в США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Политолог: Россия и США могут договориться о введении миротворцев ООН на Украину
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Москва и Вашингтон могли бы начать со взаимного отказа размещать свои новые ракеты в Европе. Не исключено и появление буферной зоны на линии соприкосновения войск НАТО и России. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя публикации в прессе США о возможных условиях гипотетической сделки Москвы и Вашингтона о нерасширении НАТО на восток.
«Первый пакет возможных мер по компромиссу России и НАТО касается не столько статуса Донбасса, сколько мер по укреплению доверия. Например, Россия и США договариваются о том, что останутся в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), хотя юридически он уже утратил силу. То есть обе стороны могут воздержаться от размещения в Европе нового поколения ракет средней и меньшей дальности», – говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Кроме того, Россия и НАТО могли бы договориться о создании буферной зоны с особым режимом военной деятельности – с большей прозрачностью за перемещением вооружений и дополнительными ограничениями на проведение учений, полагает эксперт. Это снизит риски возникновения случайных инцидентов на линии соприкосновения армий России и НАТО. «Также можно было бы договориться о постоянных контактах между военными, например, возродить Совет Россия – НАТО», – добавил эксперт.
«После того, как снизится риск вооруженного конфликта в центре Европы, на втором этапе можно обсудить и Украину. Начать с первых трех пунктов Минских соглашений, которые предполагают отвод войск, тяжелых вооружений, более жесткий контроль за прекращением огня и, может быть, усилить миссию наблюдателей ОБСЕ. Такие меры можно принять довольно быстро, не идя на какие-то уступки друг другу», – подчеркнул собеседник.
Также на этом втором этапе следовало бы договориться о прекращении инцидентов в Черном море, ведь «инциденты, подобные тому, что произошел летом с британским эсминцем Defender, несут в себе большие риски», предупреждает эксперт. Кстати, ранее сторонам удалось добиться аналогичной цели в Прибалтике, – на Балтийском море количество опасных инцидентов резко снизилось.
На третьем этапе можно будет начать разговор о более принципиальных вещах, предполагает Кортунов, – скажем, о гарантиях безопасности для Украины в обмен на гарантии того, что Киев не предпримет попыток силового решения проблемы Донбасса. «Может, это будет сделано в форме одностороннего меморандума НАТО о моратории на расширение в восточном направлении. Но я не очень верю в то, что НАТО даст Москве юридические гарантии отказа от своего расширения, поскольку это потребует изменения Североатлантического договора от 1949 года. Представить такое в нынешней обстановке невозможно. Понадобится согласие всех членов альянса, включая страны, которые не хотят вести диалог с Россией», – пояснил Кортунов.
В четверг помощник президента России Юрий Ушаков передал советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий по гарантиям безопасности. «Ушаков дал разъяснение по проектам двух документов – договора и соглашения – по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – И, что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов».
Представитель МИДа Мария Захарова добавила о том, что Москва, делая предложения по гарантиям безопасности, обозначила НАТО конкретные идеи для предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки.
Также в четверг американский аналитик, представитель ведущего мозгового центра США Майкл О'Хэнлон призвал Вашингтон «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы», кроме как принятием этих стран в НАТО. «Мы должны переосмыслить идею расширения НАТО... Более того, как показывают крупные военные учения (президента России Владимира) Путина, он может добраться до Украины гораздо быстрее, чем мы, и с большими силами», – пишет он на страницах газеты USA Today.
О'Хэнлон не считает республики, вроде Украины или Грузии стратегически важными территориями, для защиты которых НАТО должно «отправлять умирать своих солдат и рисковать Третьей мировой войной». При этом Москву необходимо сдерживать, пишет американский аналитик, – и обязать ее отказаться от дестабилизации Донбасса и признать право Украины и Грузии на вступление в международные организации, типа Евросоюза.
Комментируя тезисы автора USA Today, Кортунов соглашается с тем, что для Вашингтона эти территории не входят в зону жизненно важных. «Тем более, что основное внимание Белого дома теперь сосредоточено на Китае, на Индо-Тихоокеанском регионе. Конечно, в этих условиях навязывать американскому обществу в качестве членов НАТО Украину или Грузию было бы нелогично, тем более на фоне вывода американских войск из Афганистана», – предположил собеседник.
При этом Вашингтон все же заинтересован в гарантиях безопасности для Украины. «Но в какой форме предоставить такие гарантии? Большой вопрос. Возможны разные пути, например, усиление роли ОБСЕ, создание других механизмом по безопасности в Европе. Могут быть предприняты шаги со стороны ООН. В свое время обсуждалась идея ввести на Украину миротворческий контингент ООН, который защищал бы наблюдателей ОБСЕ. Такой сценарий возможен. Нужна лишь политическая воля, желание сторон. Если диалог пойдет, то конкретные форматы можно будет нащупать», – предрекает Кортунов.
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В НАТО озвучили условие для начала диалога с Россией
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Страны НАТО готовы начать работу над мерами по укреплению доверия с Россией, но если Москва будет предпринимать конкретные шаги по снижению напряженности, говорится в заявлении альянса. Также в НАТО подчеркнули, что Россия не должна вмешиваться в отношения организации с Украиной.
«Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия», – передает РИА «Новости» заявление организации.
В НАТО добавили, что знают о предложении России по европейской безопасности, но необходимо учитывать и заботы альянса. В документе отмечено, что любой диалог с Россией должен базироваться на основе взаимности.
В альянсе считают, что «такой диалог должен также основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности». Дискуссию нужно вести при консультациях с европейскими партнерами альянса.
Также в НАТО подчеркнули, что Россия не должна вмешиваться в отношения организации с Украиной. «Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса», – прописано в документе.
В альянсе отметили, что любое нападение на Украину будет иметь масштабные последствия. В МИД России ранее заявили, что Москва настаивает на выработке гарантий безопасности. Этот вопрос обсуждался на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Президент России, в частности, отметил, что «красные линии» – это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
Глава Евросовета подтвердил продление санкций против России
Европейские лидеры на саммите единогласно выступили за продление антироссийских экономических санкций, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России», – цитирует Мишеля РИА «Новости».
Он добавил, что лидеры ЕС также призвали Москву «приступить к выполнению Минских соглашений».
Ранее о продлении санкций сообщал источник в делегации одной из европейских стран.
До этого в Еврокомиссии говорили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
Евросоюз решил продлить экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза (ЕС) на саммите решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине, сообщил источник в делегации одной из европейских стран.
Источник сообщил, что «в контексте обсуждения ситуации на Украине лидеры согласились с тем, что санкции должны быть вновь продлены на шесть месяцев, до 31 июля», передает ТАСС.
Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
В России удивились списку «успехов» США и ЕС по итогам 2021 года
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«Когда политики и пресс-секретари начинают говорить о рутинных и процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом назвал соглашение AUKUS успехом года, а в ЕС главным успехом сочли остановку потока мигрантов из Белоруссии.
«США и ЕС называют своими успехами нечто очень процедурное, что невозможно посчитать и оценить объективно. Что такое «налаживание отношений» с другими лидерами и странами, о чем сказала Джейн Псаки? Это нечто эфемерное. Целью внешней политики государства являются взаимоотношения с другими странами в интересах собственных граждан, а также победы в горячих и холодных конфликтах. То есть цели и успехи осязаемы», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«А когда политики, пресс-секретари, чиновники и аппаратчики удивительным образом начинают говорить о таких процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов. Внешняя политика США в первые месяцы президентства Байдена ассоциируется лишь с катастрофой в Афганистане, где Вашингтон получил унизительное и очень болезненное поражение», – добавил собеседник.
«На этом фоне о каких-то успехах говорить не приходится. Ну вот что такое «взаимоотношения в Индо-Тихоокеанском регионе»? Да, там были некие договоренности по усилению обороны Тайваня, но это также процедурный момент. И пока военного конфликта с Китаем из-за Тайваня нет, мы не можем знать точно, способна ли Америка защитить своего союзника», – продолжил эксперт.
«То же самое касается и ЕС. Искусственный кризис на границе Польши и Белоруссии должен был быстро разрешиться и стать обычной рутинной работой для чиновников. В остальном же им похвастаться действительно нечем. Мы видим растущую глубину противоречий между странами ЕС, между странами НАТО – в том числе из-за создания альянса AUKUS, споры по отношениям с США, «Северному потоку – 2» и по тому же Афганистану, где страны ЕС были шокированы поведением Вашингтона. Поэтому такого рода заявления вызывают лишь улыбку», – сказал Дудаков.
«Что касается России, то у нас есть тактические успехи. Москве дважды удалось снизить накал страстей вокруг Украины путем переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Сам по себе женевский саммит – это также успех. И в целом Байден в таком режиме общался с Россией чаще, чем со своими союзниками по НАТО. В США понимают, что без России обеспечить международную безопасность невозможно. Это, казалось бы, тоже процедурная история, но учитывая геополитический контекст – ее можно назвать успехом», – резюмировал Дудаков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за год. Главным успехом она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении серьезных проблем времени.
Вторым успехом она назвала разрешение торговых споров. И еще одним успехом стало сотрудничество США с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросам обороны. «В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS», – написала пресс-секретарь Белого дома.
В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.
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В ЕС не смогли прийти к одному мнению по энергетическому кризису
Руководители стран Европейского союза не смогли договориться по энергетическому кризису в регионе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Мы осознаем, что за столом разные мнения, и поэтому не смогли принять заключение. Мы вернемся к этому вопросу на следующем саммите», – цитирует главу Евросовета ТАСС.
Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в четверг выросла почти на 10% и поднялась выше 1700 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с начала октября.
Газпроме сообщали, что Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки.
Глава НАТО пообещал игнорировать протесты России против расширения альянса
Североатлантический альянс продолжает расширение и уже принял Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России», – передает ТАСС слова Столтенберга, пообещавшего, что альянс не пойдет на компромисс с Россией, которая требует пересмотреть обещание альянса «со временем принять» Украину и Грузию, данное на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.
По его словам, НАТО не считает свою военную поддержку Украины угрозой для России и подтверждает, что решения о приеме Украины в альянс будут приниматься только 30 странами альянса и Украиной.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, чем россиянам грозит вступление Украины в НАТО
Захарова сыронизировала на слова Байдена о борьбе на выборах в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронически прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена о борьбе на выборах и напомнила о ситуации с подсчетом голосов на выборах в 2000 году.
«Джо Байден: «Основная борьба на выборах больше не ведется за то, кто получает право голосовать или облегчить процесс принятия участия в голосовании для тех, у кого есть это право. Основная борьба ведется за то – кто будет подсчитывать голоса и будет ли ваш голос вообще считаться», – сообщила она в своем Telegraм-канале.
Захарова добавила, что это заявление «воспринимается в СМИ как некая сенсация». «Не знаю, не знаю. В США это давно не новость. Один пересчет голосов в 2000 году после президентской гонки Буш-Гор чего стоил», – заметила она.
Представитель МИД также отметила, что «в помощь демократии команда Буша рекрутировала Джона Болтона, который «посчитал все как надо». Она напомнила, что «история была лихая: в ходе ревизии бюллетеней изучалось расстояние между прорезом от дырокола и графой для голосования».
При этом Захарова написала, что «ручной пересчет голосов занял месяц, а вся Америка терпеливо ждала результатов». «И они были достигнуты: Буш был избран, а сам Болтон позднее в награду получил заместителя госсекретаря, а затем и постпреда США при ООН», – заметила она.
В заключение Захарова задалась вопросом «при чем тут дырокол?». «А при том, что в штате Флорида, от голосов которого и зависела тогда судьба Белого дома, в те годы это был официальный способ волеизъявления граждан. Прогресс ведь», – иронически заключила официальный представитель МИД России.
Ранее комитет палаты представителей конгресса, расследующий штурм Капитолия, изучил многостраничную презентацию с планом действий по отмене результатов выборов президента 2020 года. По данным издания, в презентации Трампу советуют объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы задержать утверждение результатов выборов, кроме того там содержится заявление о том, что в большинстве штатов инфраструктура для голосования контролировалась Венесуэлой и Китаем.
Россия предложила НАТО конкретные идеи по снижению напряженности в мире
Москва, делая предложения по гарантиям безопасности, обозначила НАТО конкретные идеи для предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Прекрасно понимаем ту напряженность, которую нагнетают США и НАТО в мире. Но вы посмотрите, чем отвечает Россия? Россия отвечает, во-первых, абсолютной сдержанностью, но демонстрацией возможности и для предотвращения дальнейшего нагнетания, и ответа. А второе - конструктивными предложениями по переговорам по стабильности и безопасности», – сказала Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает РИА «Новости».
Также Захарова добавила, что Киев демонстрирует абсолютно неадекватное поведение в отношении ситуации в Донбассе. По ее словам, сейчас наблюдается «полное забвение минских договоренностей». Речь идет о поставках оружия на Украину, многомиллионных контрактах, кредитах и инструкторах, направляющихся в страну.
Напомним, в начале декабря состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Беседа длилась более двух часов. Обсуждались два вопроса: гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине.
США призвали ЕС ввести санкции против энергетического и банковского секторов России
Администрация американского президента Джо Байдена подталкивает Евросоюз к подготовке санкций против российского энергетического сектора и банков в случае нападения на Украину, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что отключать Россию от платежной системы SWIFT не будут, так как это проблематично и повлияет на рынок энергоносителей и на другой экспорт из России, передает «Коммерсант» сообщение Bloomberg.
Возможные санкции обсуждают США, Великобритания, Германия, Франция, Италия и в целом ЕС. Страны Евросоюза опасаются, что поспешное определение мер может подорвать дипломатические усилия по урегулированию кризиса.
Страны Запада обеспокоены влиянием ограничений со стороны Москвы. Например, может быть перекрыт экспорт газа. Источники агентства утверждают, что США подталкивают Германию к остановке «Северного потока – 2». Ранее немецкий регулятор говорил о том, что сертификация газопровода произойдет не ранее второй половины 2022 года.
Санкции, в случае их введения, охватят финансовые институты, банки, доступ к платежным системам, включая SWIFT, оборонную промышленность, энергетический сектор, включая уголь и экспорт технологий.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но в случае военного конфликта на Украине, организация пойдет на «беспрецедентные меры».
Бывшего подрядчика Пентагона заподозрили в попытке шпионажа в пользу России
Американец, осуществлявший ранее испытательную деятельность по контракту с Пентагоном, задержан по подозрению в попытке шпионажа в пользу России, сообщили в министерстве юстиции США.
Речь идет о 63-летнем Джоне Роуве-младшем, он был задержан в среду вечером в штате Южная Дакота. Мужчина был инженером-испытателем и выполнял заказы по контракту с американским оборонным ведомством, в частности, он имел доступ к секретной информации, касавшейся авиакосмических технологий ВВС США, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Роув, предположительно, является «потенциальным осведомителем», он был уволен из компании, сотрудничавшей с Пентагоном.
Его делом занялись в ФБР: агент под прикрытием вступил в переписку с американцем и провел с ним встречу, представившись представителем российских властей. В ходе общения с ним Роув якобы выразил готовность сотрудничать с Москвой и предоставил секретные данные, касавшиеся электронного оснащения американских истребителей.
Роуву предъявлены обвинения в попытке передать иностранному правительству секретные данные, касающиеся национальной безопасности США. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение. Ожидается, что Роув предстанет перед судом уже в пятницу.
Ранее сотрудник посольства Британии в Берлине был задержан за шпионаж в пользу России.
МИД счел третьей мировой войной действия в киберпространстве
Военные действия в киберпространстве идут в полном масштабе, это уже третья мировая война, но Россия пытается договориться с США в рамках ООН, чтобы сгладить ее последствия, заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД Андрей Крутских.
«Война идет, и она идёт очень интенсивно, и как бы мы ни пытались говорить, что все это замаскированно... На самом деле действительно военные действия в киберпространстве идут в полном масштабе. И в общем в СМИ правильно говорят, что это уже третья мировая война, только вопрос сейчас стоит в подсчёте ущерба, выявления, кто в ней проиграет в конечном итоге и какую конфигурацию мир приобретет в результате этой войны», – передает РИА «Новости» слова Крутских в ходе доклада на пленарном заседании IX Всероссийского конгресса политологов «Россия и политический порядок в меняющемся мире: ценности, институты, перспективы» в МГИМО.
По его словам, переговоры с США по этой теме идут очень сложно, но Россия пытается договариваться с партнёрами в рамках ООН. «К сожалению, переговоры идут очень сложно, и я попытаюсь сегодня сказать несколько слов о том, как мы пытаемся договориться с американцами и в рамках ООН, чтобы как-то сгладить возможные последствия», – добавил он.
Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). В сентябре в ФБР заявили, что не увидели активизации в России борьбы с хакерами. При этом американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США.
Кремль ответил на вопрос о следующих переговорах Путина и Байдена
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена возможен до конца года, хотя четких договоренностей пока нет,сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Возможен [разговор лидеров до конца года], но договоренностей нет», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Напомним, в среду президент Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой.
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