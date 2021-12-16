«Адмирал Горшков» уничтожил «Цирконом» береговую мишень

Генерал анонсировал появление плоского сопла «Охотника» на Су-57

Уникальное плоское сопло, показанное на второй версии отечественного беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 «Охотник», скорее всего, будут устанавливать и на следующих модификациях истребителя пятого поколения Су-57, заявил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.

«На Су-57, скорее всего, тоже будут предпринимать подобные меры, но это, наверное, будет уже второй этап его развития. Будет ведь новый двигатель на нем стоять», – сообщил ТАСС Попов, комментируя выкатку 14 декабря первого летного образца «Охотника» на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова.

По его словам, модифицированный двигатель, возможно, и будет предусматривать плоское сопло. «Но так как истребитель использует форсированные режимы работы двигателя, это сопло должно будет иметь возможность менять свою конфигурацию», – подчеркнул он. «На истребителе оно должно будет расширять и сужать свою пропускную способность», – отметил Попов, добавив, что технология плоского сопла является, безусловно, прорывной в современном авиастроении.

Военный летчик отметил тот факт, что новое сопло «Охотника» существенно снизит его уязвимость для тепловых головок самонаведения ракет противника. «Смысл плоского сопла заключается в том, чтобы уменьшить свечение в инфракрасном диапазоне выхлопной струи газов из двигателя. Инфракрасное свечение этой струи дает возможность прицеливаться по беспилотнику средствам ПВО с ТГС [тепловые головки самонаведения]», – сообщил Попов.

«Набегающий поток воздуха как бы сжимает и размывает выходящие из сопла газы. Нет большого факела – в этом и заключается невидимость струи выходящих газов из двигателя. Именно этот факел в основном и «привлекает» тепловые ракеты самонаведения, будь то воздух - воздух, будь то поверхность – воздух», – объяснил он.

Как отметил заслуженный военный летчик, такая форма сопла также уменьшает заметность самолета и в оптическом диапазоне. Незаметность для радаров Генерал-майор Попов пояснил, что благодаря новому соплу изменилась и форма фюзеляжа БЛА, что сделало его еще менее заметным для радиолокаторов. «Снижение радиолокационной заметности самолета из-за установки плоского сопла также имеет место быть. Отражающая радиолучи поверхность уменьшается в том числе и потому, что нет резких переходов в конструкции самолета. Он же теперь почти плоским сделан», – сказал он.

По словам Попова, теперь фюзеляж беспилотника практически выглядит, как одно крыло. «Если вспомнить первую версию «Охотника», то там двигатель явно выделялся, а теперь нет. Теперь переходы плавные, и, как следствие, отражающая поверхность уменьшена, а рассеивание лучей радиолокаторов увеличено», – сообщил он.

Ранее во вторник замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.