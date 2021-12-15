В России проведут 36 хакатонов по искусственному интеллекту в 2022 году

В следующем году планируется провести 36 хакатонов по искусственному интеллекту (ИИ), сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов серии хакатонов и лекций по искусственному интеллекту в 2021 году.

«В следующем, 2022 году мы должны реализовать 36 хакатонов, из них региональные, окружные и международные», – передает сообщение ТАСС.

Плуготаренко добавил, что в проекте могут принять участие люди любого возраста.

Среди основных задач хакатонов директор РАЭК назвал информирование об ИИ широкого круга будущих и действующих специалистов, о востребованности профессионалов в этой сфере, где можно получать специальное образование и практические навыки, а также привлечение регионов России в подготовку кадров и решение реальных задач для государства и бизнеса, и популяризация результатов, представленных на хакатонах.

«Мы будем только усиливать, во-первых, само это движение, во-вторых, создание сообщества и формирование его цифровых следов. В итоге мы поможем решать главную страновую задачу, которая ставится перед нами – это утолить кадровый голод и показать специалистам, что им рады внутри страны, внутри региона, что всегда можно найти себе занятие, если ты в этой области профессионал», – добавил он.

Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту – серия образовательных мероприятий, которые проходят по всей России. С 2021 по 2024 год запланировано проведение 116 хакатонов.