Навальному заочно вручили премию Сахарова с ошибками

Алексею Навальному, который отбывает наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области, Европейский парламент заочно вручил премию имени Андрея Сахарова в области прав человека. Однако в официальной грамоте обнаружилось две грамматические ошибки, причем одна в имени номинанта.

Премию за Навального получила его 20-летняя дочь Дарья, сообщается в Twitter Европейского парламента.

В Сети обратили внимание, что на документе о присуждении премии имя Навального написано с ошибкой – «АлеСкей». Кроме того, премию блогеру вручили за борьбу с «коРупцией».

Между тем ранее против присуждения Навальному премии Сахарова выступил заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. По его мнению, Навальный является националистом. Кроме того, премию Сахарова, по словам Иваненко, нельзя вручать блогеру за пророссийскую позицию по Крыму. Зампред «Яблока» считает, что Навальный не имеет никакого отношения к этой награде, передает Deutsche Welle.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.