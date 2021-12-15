Грузинское ТВ проанализировало истоки антироссийской политики Саакашвили

Грузинский телеканал PosTV проанализировал антироссийскую политику бывшего президента Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения», заявив о том, что в реальности она использовалась и используется против внутренних оппонентов этой партии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Эти сумасшедшие (Саакашвили и его окружение) повели маленькую страну по пути ненормальной конфронтации, говорили, что у России ржавые танки и что в случае войны мы дойдем до Краснодара, а в итоге потеряли двадцать процентов наших территорий», – отметили ведущие телеканала.

«В реальности «Единое национальное движение» использовало во время пребывания во власти и сейчас в оппозиции русофобию против внутренних оппонентов. Кто против них – тот «агент России». Эта партия сделала легитимными антироссийские акты, прикрываясь псевдопатриотизмом объявила, что все российское – это плохое. Включая Достоевского и Толстого. Нет хуже ярлыка, чем «агент России», и он в те годы приклеивался на тех, кто создавал тебе дискомфорт. При этом очевидно, что это была политика двойных стандартов. Даже вскоре после войны 2008 года тогдашние власти Грузии официально предложили России интенсифицировать культурные контакты. Глава МИД в правительстве Саакашвили Григол Вашадзе гордился российским гражданством», – отметили на телеканале.

«Националы» выступают сейчас против надписей на русском языке или русских песен в барах, хвастаются, что отключили где-то песню или сорвали майку с российского туриста. Но как же быть, если к тебе приезжает миллион российских туристов? Это же абсурд. Тогда надо отказываться от российских лекарств или продуктов», – отметили ведущие.

«Ныне правящая «Грузинская мечта» не сделала и одной тысячной по сравнению с коллаборационизмом партии Саакашвили по отношению к России. Все признают прозападный курс «Грузинской мечты», – резюмировал ведущий Шалва Рамишвили.

Партия Саакашвили регулярно обвиняет власти Грузии в «пророссийскости». При этом именно при прежних властях Грузии Россия смогла закрепиться в стратегических областях местной экономики.

Напомним, в Тбилиси начался суд над Саакашвили за незаконное пересечение границы Грузии. Это уже третий процесс над нынешним руководителем украинского исполкома реформ после его задержания в Грузии 1 октября. Ранее начались процессы над ним за разгон мирного митинга 7 ноября 2007 года и за растрату на личные нужды во время пребывания на посту в 2004-2013 годах более 9 млн лари (более 5 млн долларов) по курсу того времени. Бывший президент уже заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата. Он находится в военном госпитале в Гори и ссылается на плохое самочувствие после голодовки протеста, которая длилась 50 дней.