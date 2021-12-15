Пользователи Reddit рассказали американцу о русском прошлом Аляски

Пользователи Reddit высмеяли американца, который назвал Аляску бывшей колонией России, и рассказали ему о русском прошлом полуострова.

Автор поста с удивлением для себя узнал, что Аляска когда-то принадлежала России. Он утверждает, русские управляли полуостровом «как колонией» почти столько же времени, сколько США теперь управляют Аляской как территорией и штатом.

«По какой-то причине мои учителя истории твердили об испанской, французской и британской колонизации Америки, но я никогда не слышал о русской колонизации», – отметил один из пользователей.

Другой комментатор поста рассказал свое видение истории с Аляской, где утверждает, что «у США были прекрасные отношения с имперской Россией до того, как коммуняки свергли монархию. Екатерина Великая была одной из первых, кто предложил материальную помощь США во время нашей революции 1700-х годов».



«Не будем забывать, что у русских была не только Аляска в качестве колонии, но и большая часть современной Калифорнии, - объясняет Luke90210. - США находились в зачаточном состоянии, в то время как великие империи - Российская и Британская - вели большую геополитическую борьбу. Естественно, Россия была настроена дружелюбно к США и была счастлива продать США Аляску и поддержала их независимость от Британии».

А вот jackson71 заявил о ядовитых публикациях прессы доамериканского периода Аляски: «Тогда пресса была такой же токсичной и политизированной, как и сейчас. Пресса была против покупки Аляски. Называется он «Холодильник Сьюарда», «Безумие Сьюарда». Оказалось, что это земля, богатая множеством ценных ресурсов. Всего по 2 цента за акр».

А пользователь moodpecker и вовсе написал, что в свое время восточное побережье делили Британия и Испания.



«Все хуже, чем я думаю. Похоже, большинство американцев проспало школу с 5 по 12 классы. "Я сегоддня узнал, что Аляска была частью России". А еще Канада не часть США!», - шутит lourudy.



«Я австралиец и я понятия не имел об этом, мы не изучаем американскую историю. Поэтому всегда интересно узнать о продажах земель между разными странами», - написал Mobbles1. «Вероятно, это не очень актуально для людей за пределами Северной Америки. Я сомневаюсь, что в российском образовании об этом тоже много говорится. Как и американцы, наверняка, мало знают о значении 1066 года для Англии», - ответил ему cwalton505.



«Ух ты, завтра ты сможешь опубликовать в рубрике "сегодня у узнал", что Техас раньше принадлежал Мексике», - написал fatDaddy21.

«Я был в музее на Аляске в Ситке - это столица русской Аляски. Там есть рукописные заметки Петра Великого. Рядом со мной какие-то старушки жаловались, что «у него плохой почерк, и они не могут распознать ни одного слова». Мне не хотелось говорить им, что это не английский», - рассказал KingOfZero.

«Сделку провел госсекретарь Билл Сьюард во времнена президента Эндрю Джонсона в 1867 году, он организовал покупку за 7 миллионов долларов. Члены Конгресса его высмеяли и назвали сделку «глупостью Сьюарда». Просто хочу показать вам, что Конгресс всегда был по-настоящему глуп», - отмечает Raa03842. Пользователь под ником Люк90210 выдвинул предположение, что «одна из основных причин, по которой Российская империя никогда не осваивала Аляску, заключалась в том, что именно туда были сосланы проштрафившиеся российские управленцы. Москва прислала только худших».

Также пользователи соцсети рассказали, что на Аляске по-прежнему проживает много русских, сохранились православные храмы.

«Я встретил нескольких хороших русских рыбаков и даже немного выпил с ними в Кордове. Они православные и у них крепкие семейные ценности», – написал Statertater.

Ранее пользователи американской соцсети Reddit оценили необычно сваренный американцем борщ, отметив, что блюдо больше похоже на салат.