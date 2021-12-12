Появились видео последствий мощного урагана на востоке США

Взгляд
12 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
Разделы

Россияне помогли рекордному росту экономики

Россияне стали меньше экономить и больше тратить Артем Геодакян/ТАСС
Весомый вклад в рекордно высокие темпы роста российской экономики внесли не только нефть и газ, но и сами россияне. Они активно скупают автомобили, украшения, часы и даже золотые слитки с монетами. Почему россияне стали меньше экономить и сберегать деньги на черный день, а начали активно тратить?  Подробности...
Перейти в раздел…

Какие силы хотят сделать из России «Московию»

Федеративный характер современного российского государства был заложен еще в советское время Бернадский В. Д.
Режиссер Александр Сокуров признался, что опасается уголовного преследования за свой призыв «отпустить» из состава России всех, «кто не хочет оставаться». С таким «манифестом» он выступил ранее на встрече СПЧ с президентом, за что получил от главы государства резкую отповедь. Почему Путин считает, что такие идеи ведут к превращению России в «Московию»? Подробности...
Перейти в раздел…

Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом Zuma/ТАСС
Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Америке растет злоба против России

Сатирические плакаты советского времени актуальны и по сей день Крылов А.
Нанесение по России превентивного ядерного удара – это более не безумная фантазия авторов дешевой литературы. Такие авантюрные предложения чуть ли не ежедневно вбрасываются некоторыми американскими политиками. Почему накал злобы в адрес нашей страны в США достиг таких степеней – и как это связано с ситуацией вокруг Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
Перейти в раздел…

Иллюзия важнее реальности

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Кто заложил мечты в наше сознание? И являются ли эти мечты нашими собственными? Каждый день наш мозг бомбардируется брендами одежды, марками машин и местами для отдыха. Нам уже не навязывают реальность. Нам навязывают иллюзию. Подробности...

Мы не замечаем елизаветинскую эпоху, а зря

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Елизаветинский период в нашей истории какой-то на удивление добрый и нормальный. В день дворцового переворота будущая императрица поклялась, что в случае успеха не подпишет ни одного смертного приговора. И не подписала. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Америка устроила смешной бойкот Олимпиаде в Пекине

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Ну не приедет американский чиновник в оплаченную командировку. Не посетит на халяву Олимпиаду. Не насладится зрелищем, не будет у него приключений за счёт бюджета. Кому хуже? Сам себя наказал. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

В Азербайджане запрещают магию

Новый антирусский закон Украины

Новый канцлер ФРГ: чего ждать

Перейти в раздел…

В небе северо-запада России появились световые столбы

В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явления
Подробности...

Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
Подробности...

Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
  • Да

  • Нет
Вы носите маски в общественных местах?
  • Да

  • Нет

  • Только, если без этого не пускают
Пугают ли вас ИНН, QR-коды и прочие присваиваемые людям цифровые идентификаторы?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле сочли агрессивным заявление Байдена о войсках США в Европе
    В Кремле рассказали о тоне переговоров Путина и Байдена В Раде осудили Зеленского за слова о референдуме по Донбассу Глава МИД Германии оказалась в тупике из-за «Северного потока – 2» В Израиле дали оценку способности Pfizer защитить от «омикрона»
    Ирак эвакуировал из Белоруссии более трех тысяч мигрантов Луганская область Украины оказалась на грани «техногенной катастрофы» Литва пожаловалась Байдену на «прямую угрозу» со стороны России Появились видео последствий разрушительного урагана на востоке США
    «Дуэль взглядов» на турнире ММА в Москве переросла в массовую драку (видео) Посол Украины упрекнул Германию в «обезображенном пацифизме» В Болгарии сформирована правительственная коалиция Варламов предложил сделать именные вакцины «Спутник» от Бузовой и Бони

    Главная тема


    Какие силы хотят сделать из России «Московию»

    угроза авиасообщению


    Летевший в Сочи пассажирский самолет сменил курс из-за неопознанного воздушного судна

    «Россия. Новейшая история»


    Путин рассказал о подработке извозом в 1990-е годы

    видео допроса


    Участник драки в переходе у метро в Москве назвал причину конфликта

    Видео

    война с мистикой


    Запрет магии в Азербайджане подает плохой пример

    свобода затыкать рот


    Украинцев насильно погружают в воображаемую реальность

    ментальная программа


    Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

    беглый нацист


    Арест Эйхмана мог погубить МОССАД из-за жадности

    «Сейчас повысим градус»


    Закон о QR-кодах протестировали на антиваксерах

    неудобные правительства


    Вадим Трухачёв: России пора избавиться от иллюзий по поводу Германии и Австрии

    новый президент


    Владимир Прохватилов: Франция запуталась в сетях США

    китайская Олимпиада


    Герман Садулаев: Америка устроила смешной бойкот Олимпиаде в Пекине

    на ваш взгляд


    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?

    Появились видео последствий мощного урагана на востоке США

    		    12 декабря 2021, 13:14
    Фото: Michael Clubb/AP/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    В сети публикуют видео последствий мощного урагана на востоке США.

    На кадрах видно, что стихия разрушила целый город в штате Кентукки, превратив дома в развалины, передает РИА «Новости»

    Напомним, торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.

    Ранее сообщалось, что более 100 человек погибли из-за торнадо в американском штате Кентукки. В Иллинойсе шесть человек погибли при разрушении склада онлайн-ретейлера Amazon.

    В воскресенье президент США Джо Байден назвал обрушившиеся на США торнадо крупнейшими в истории и заявил, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких штатах при запросах от губернаторов. Посольство России в США выразило соболезнования родным и близким жертв ураганов, которые обрушились на ряд американских штатов.


    Захарова задала CNN вопрос о разведке
    		    11 декабря 2021, 17:01
    Фото: МИД РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос о разведке телеканалу CNN в связи с информацией о намерении ЦРУ подготовить кадры против России и Китая.

    «ЦРУ сосредоточится на подготовке кадров против Китая и России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ровно то, в чем США  и НАТО (а также CNN)  обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил  ответ на этот вопрос от Вашингтона», – написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.

    Ранее Захарова перечислила опасные инциденты с самолетами НАТО над Черным морем, заявив, что самолеты НАТО и США совершают провокации против гражданских самолетов и ставят под угрозу человеческие жизни.

    Напомним, в начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.

    Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (14)
    Участник драки в переходе у метро в Москве назвал причину конфликта
    		    11 декабря 2021, 18:20
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Столичное МВД опубликовало видео допроса задержанных за драку в подземном переходе в центре Москвы, один из участников конфликта заявил, что его спровоцировали.

    «Задержаны за драку. Спровоцировал, подрались. Он посылал. На видео все видно абсолютно», – заявил мужчина на допросе.

    Ранее уголовное дело о хулиганстве в подземном переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве было передано в СК.

    До этого полицейские задержали трех участников избиения мужчины в подземном переходе рядом со станцией метро «Комсомольская», злоумышленники оказались жителями Кемерова, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    Об инциденте, который произошел 5 декабря, ранее сообщил Telegram-канал «Подслушано в чайхане». По данным СМИ, трое злоумышленников приставали к парню и девушке на одной из станций московского метро. Прохожий заступился за пару, после чего началась драка.

    Коментарии (32)
    Крымчан возмутил новый памятник царской семье в Ялте
    		    11 декабря 2021, 13:33
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Булкина

    Жители Ялты возмущены памятником семье последнего русского царя Николая II, который установили недалеко от дворца в Ливадии.

    По данным ФАН, скульптура была изготовлена на средства авторов еще два месяца назад. Это первая работа мастера Юрия Майорова. Между тем инициатива установить памятник исходила якобы от некоего монархического общества «Белый орел».

    Власти города и администрация Ливадийского дворца заявили, что не имеют никакого отношения к скульптурной композиции.

    В Сети отмечают, что члены царской семьи не походят на себя, а окружает их некий непонятный объект.

    Появление памятника прокомментировал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram.

    «Имелось в виду, может, какое-то родовое гнездо: крылья орла, защищающие династию. Но выглядит жутко, как яйцо «чужого», и сами лица лишены эмоций», – отметила в Сети Елена Рогова.

    «Много труда вложено, скульптор молодой, может, и не совсем удачно, но не все сразу получается. Не покемонов же лепил, что сейчас в моде, а все-таки историческая тематика», – написала Алена Волкова.

    «Идея хороша, воплощение, конечно, на троечку», – прокомментировала Елена Матащук.

    Ранее жителей Магадана возмутил памятник Ленину с шипами на голове.

    Коментарии (102)
    В США заявили о бесполезности Javelin на Украине в случае конфликта с Россией
    		    11 декабря 2021, 14:50
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Елизавета Булкина

    Количества имеющихся у Украины противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin не хватит для отражения атаки в случае гипотетического конфликта с Россией, считает обозреватель журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.

    Он отмечает, что эти комплексы действительно эффективны, позволяя наводчику захватить цель, выстрелить в нее и скрыться в безопасное место. Но при помощи имеющихся FGM-148 Javelin («Джавелин») снарядить можно лишь три из 28 украинских батальонов, передает РИА «Новости».

    Автор отмечает, что эти установки уязвимы для огня артиллерии, поскольку их обычно устанавливают на легких бронетранспортерах, которым не хватает тяжелой бронезащиты.

    В случае военного конфликта «Джавелины» будут играть второстепенную роль, пояснил эксперт.

    Ранее в ноябре руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия в виде поставок вооружения и боеприпасов «из-за океана».

    Коментарии (41)
    В Сети восхитились жестом МакSим на «Золотом Граммофоне»
    		    11 декабря 2021, 15:47
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Булкина

    Певица МакSим (Марина Максимова), которая тяжело перенесла коронавирус, пригласила на сцену музыкальной премии «Золотой Граммофон», врачей, спасших ей жизнь.

    «Сегодня я пришла не одна. Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света», – сказал певица. Видео ее выступления опубликовано в Telegram.

    Ведущие предложили в лице вышедших на сцену медиков поблагодарить всех врачей, в ответ последовали громкие аплодисменты.

    В социальных сетях поступком МакSим восхитились и назвали трогательным. При этом многие отметили, что врачам также необходима награда.

    Напомним, 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких».

    Через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В конце июля певица стала чувствовать себя лучше. В августе артистка выписалась из больницы.

    Коментарии (26)
    Глава МИД Германии оказалась в тупике из-за «Северного потока – 2»
    		    12 декабря 2021, 07:30
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Немецкие СМИ указали на то, что занявшая пост главы МИД Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции и позиции правительства Германии по «Северному потоку – 2».

    Политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что как сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Бербок выступала резко против газопровода. Однако как представитель правящей коалиции она была вынуждена согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии «не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено». Сейчас Бербок напоминают о ее предыдущей позиции, а министр в ответ «разве что может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, в среду депутаты германского Бундестага нового созыва избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Бербок назначена министром иностранных дел. Как отметил немецкий политолог Александр Рар, Бербок не имеет никакого опыта во внешней политике и не видит, в каких областях можно работать с Россией. Директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов выразил мнение, что Шольц не будет поддерживать радикальный настрой Бербок.

    Коментарии (39)
    Глава МВД Украины потребовал уволить зама за скандал в зоне силовой операции в ДНР
    		    11 декабря 2021, 15:07
    Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.

    «На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности, в связи с чем подписал соответствующее представление в кабинет министров», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Монастырского, опубликованное в Facebook.

    По словам главы ведомства, он лично изучит все детали случившегося и примет соответствующие управленческое решение.

    Ранее украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, которые потребовали от него документы для проверки.

    Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминситра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции. 

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.

    Коментарии (7)
    Новый американский эсминец Zumwalt покрылся ржавчиной
    		    11 декабря 2021, 16:08
    Фото: US Navy
    Текст: Кристина Цыцура

    Новейший американский эсминец Zumwalt, создание которого оценивается в 9 млрд долларов, зашел в залив Сан-Диего проржавевшим.

    Футуристический военный корабль выглядел не столь блестяще: корпус покрывают полосы ржавчины, пишет Ридус со ссылкой на фото, опубликованные в Twitter. 

    Сообщается, что корабль вернулся после продолжительных испытаний. Экипаж высокотехнологичного корабля, работа на котором автоматизирована, в двое меньше, чем у эсминца типа Arleigh Burke.

    Ржавый вид суперэсминца ВМФ привлек внимание в соцсетях. И позднее в оборонном ведомстве страны прокомментировали фото. Специалисты отметили, что ржавчина на кораблях – известна проблема, но обычно ее встречают на судах, которые были развернуты в течение длительных периодов времени, выполняя операции в быстром темпе. 

    Ранее сообщалось, что ВМС США перенесли оснащение стелс-эсминцев типа Zumwalt гиперзвуковыми ракетами средней дальности. Это может быть сделано в 2022 году. 

    Коментарии (46)
    Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США заметили над Донбассом
    		    11 декабря 2021, 15:29
    Фото: REUTERS/Senior Airman Greg Davis/U.S. Air Force
    Текст: Елизавета Булкина

    Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США летает в субботу над территорией Донбасса, сообщили СМИ.

    «Над территорией Донбасса прямо сейчас летает самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Соединенных Штатов. Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что оно может вести разведку в районе линии соприкосновения», – пишет «Страна.ua».

    Силовые ведомства пока не выпустили официальных заявлений.

    Отмечается, что ранее в данном направлении работали только высотные беспилотные летательные аппараты RQ-4A Global Hawk.

    Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».

    Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

    Коментарии (85)
    Госдеп пригрозил России санкциями G7
    		    11 декабря 2021, 23:55
    Фото: Thomas Koehler/Photothek/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Страны G7 «абсолютно едины» в том, что России грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва, заявил госдепартамент США.

    Высокопоставленный представитель Госдепа по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7 в Ливерпуле заявила, что позиции стран Группы семи все больше сближаются по данному вопросу. В Госдепе сказали, что это касается плана введения санкций против Москвы в случае российского «вторжения», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В США заявили, что переговоры в Ливерпуле были напряженными. По мнению Госдепа, существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Однако, если Москва «решит не идти» по дипломатическому пути, Россию ждут «масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», заявило американское ведомство.

    Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (48)
    Российские дипломаты назвали взрывоопасной ситуацию на Украине

    11 декабря 2021, 21:30

    Текст: Вера Басилая

    Ситуация на Украине становится все более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО, особенно Великобританией, говорится в комментарии посольства России в Лондоне в связи с высказываниями главы британского МИД Лиз Трасс.

    «И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву. Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада», – приводит РИА «Новости» комментарий дипмиссии.

    Также в сообщении указано, что дипломаты приняли к сведению ряд заявлений британского министра в соцсетях относительно ситуации с Украиной. «Чрезмерное использование термина «российская агрессия», особенно очевидное и преднамеренное, подчеркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для «демонстрации единства». Повторяющееся обвинение само по себе вызывает беспокойство, так как вводит последователей в заблуждение», – отметили в посольстве.

    В дипмиссии заявили, что британские СМИ слишком часто пользуются фальшивым лозунгом о возможной« российской агрессии» против Украины.

    «Именно вооруженные силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своем намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике», – пояснили в дипмиссии.

    В российском посольстве напомнили, что Россия сделала НАТО многочисленные предложения о способах снижения напряженности.

    «Форум G7 мог бы стать возможностью обсудить их, но пока мы не слышим ничего, кроме агрессивных лозунгов», – заключили дипломаты.

    Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс в ходе начавшегося в субботу в Ливерпуле министерского саммита G7 неоднократно призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии». Кроме того, в Британии и США выразили озабоченность присутствием войск России вблизи Украины.

    Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

    Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (20)
    Назарбаев назвал причины развала СССР
    		    11 декабря 2021, 16:45
    Фото: Пресс-служба президента Казахстана/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил причины, приведшие к распаду СССР.

    По словам экс-главы страны, социалистическая экономика, тоталитарная, административная, изживала свои ресурсы.

    «Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении экономикой», – заявил политик в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».

    Назарбаев также отметил, что наложился и недостаток политической воли у элит того времени. Изменения в экономике нужно было проводить в условиях дисциплины и порядка.

    Экс-президент привел в пример Китая, который смог перестроить экономику. Также Назарбаев отменил, что объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года стало сигналом для остальных республик.

    «Вот так мы подошли к путчу», – заметил он.

    Ранее Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, почему Казахстан не стал признавать Крым в 2014 году. По его словам, тогда бы ему пришлось признавать Осетию, Абхазию, Косово. 

    Коментарии (42)
    Погранслужба Украины не впустила певицу из России

    11 декабря 2021, 16:02

    Текст: Александра Юдина

    Государственная пограничная служба Украины не впустила в страну российскую певицу и ее менеджера, запретив въезд на три года из-за посещения Крыма, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Двум гражданам России из-за незаконного посещения Крыма запретили въезд в Украину... При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы. Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов. В Украину иностранцы планировали попасть на проведение концерта», – сообщается в Facebook ведомства.

    Отмечается, что граждане России прибыли в Киев рейсом из Стамбула. За нарушение норм украинского законодательства им было отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года.

    Позже украинское агентство УНИАН уточнило, что речь идет о певице Марии Гусаровой – Mary Gu, передает РИА «Новости».

    Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Кроме того, в Кремле отмечали, что Украина настойчиво пытается представить Россию стороной конфликта в Донбассе, однако Россия не является стороной конфликта в Донбассе, конфликт внутриукраинский. 

    Коментарии (32)
    Устроивший скандал в Донбассе замглавы МВД Украины извинился

    11 декабря 2021, 20:55

    Текст: Вера Басилая

    Замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили, устроивший скандал в зоне силовой операции в Донбассе, извинился за «излишнюю эмоциональность».

    «По поводу инцидента на блокаде в зоне ООС в Донецкой области. Определенно хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность. Согласен с решением министра о возбуждении дисциплинарного производства, готовлю отчет на имя министра МВД, и буду всю дорогу способствовать его реализации», – написал он в Facebook.

    Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.

    До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, которые потребовали от него документы для проверки.

    Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминситра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.

    Коментарии (12)
    В ПФР объяснили, кто получит двойную пенсию перед Новым годом
    		    11 декабря 2021, 14:01
    Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат деньги за январь в декабре, рассказали в одном из региональных отделений Пенсионного фонда России (ПФР).

    «Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого [числа каждого месяца выплачивают], выплатят в конце декабря вторую пенсию», – передает Ura.ru сообщение ПФР.

    При этом уточняется, что Почта России идет навстречу ПФР, сокращая число нерабочих дней. Так, люди, получающие пенсию с 3-го числа, смогут получить выплаты вовремя.

    Ранее Министерство труда и соцзащиты утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в России 1 января 2022 года. В конце ноября в Пенсионном фонде России сообщили об автоматической индексации выплат трем категориям пенсионеров с 1 декабря 2021 года.

    Коментарии (10)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •