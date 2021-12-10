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Член СПЧ: Я не встречала на Кавказе людей, о которых говорил Сокуров Путину
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«В том, что говорил Сокуров, я не нашла логической цепочки. Это был, скорее, какой-то набор страхов. Я не могу спокойно слушать, когда кто-то сидит и говорит, мол, наши «республики хотят уйти», – сказала газете ВЗГЛЯД член СПЧ Марина Ахмедова. Ранее на заседании СПЧ президент Владимир Путин и режиссер Александр Сокуров вступили в спор о межнациональных отношениях в России.
Проблема межнациональных отношений, о которой глава государства полемизировал с кинорежиссером Александром Сокуровым, привлекла особое внимание участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), рассказала в пятницу член этого Совета, писатель, спецкорр журнала «Эксперт» Марина Ахмедова. Сокуров, по ее словам, назвал кризисной ситуацию на Северном Кавказе, заявив, что молодежь там якобы настроена критично к нашей государственности и призвал «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве».
«Я много работала не только в Донбассе, но и в республиках Северного Кавказа. Я и сейчас поддерживаю связи с друзьями из этих краев. У молодежи там очень много проблем, это правда. Но я таких гнилых людей, о которых говорил уважаемый кинорежиссер, не встречала. Уверена, что абсолютное большинство молодых людей там так не думает», – считает член СПЧ.
«В том, что говорил Сокуров, я не нашла логической цепочки. Это был, скорее, какой-то набор страхов. Я не могу спокойно слушать, когда кто-то сидит и говорит, мол, наши «республики хотят уйти», – возмутилась по этому поводу Ахмедова. – Вспомните, сколько крови пролилось, когда развалился СССР? Война в Донбассе, где я много работала как репортер, где у меня на руках умирали люди, – это ведь тоже последствие распада Союза».
Неслучайно, отвечая режиссеру, Путин призвал его не разжигать вражду между народами. «"А если война?", – спросил его риторически президент. И напомнил собеседнику, что «люди нашего с вами возраста» уже не пойдут воевать. Воевать, умирать пойдут другие». Мне кажется, Путин выступил еще очень мягко и взвешенно, хотя Сокуров дал повод для отповеди в более резком тоне», – полагает Ахмедова. По ее мнению, Путин в этой дискуссии выглядел как «собиратель» страны, лидер, который не позволит ее расшатать, – и в частности, президент не позволил собеседнику выдавать радикализм отдельных людей за мнение большинства жителей того или иного региона, включая Северный Кавказ. «Как и сказал президент, межнациональная сфера – это действительно тонкий вопрос, сюда с грубыми рекомендациями лезть не стоит. С этим я полностью согласна», – подчеркнула Ахмедова.
Как пояснил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, во время заседания СПЧ президент достаточно жестко отвечал кинорежиссеру Александру Сокурову, потому что тот без знания предмета говорил о деликатных темах. Президент раскритиковал Сокурова из-за того, что режиссер, в частности, предложил подумать над конструкцией российского государства и «отпустить» всех, кто хотел бы «начинать жить своей жизнью».
Путин в ответ призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами. «Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы», – цитирует ТАСС представителя Кремля. «Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему (Сокурову) об этом сказал», – добавил Песков.
«Что касается меня, то на заседании Совета я подняла другую проблему – о положении российских бездомных. Я говорила о необходимости построить в Москве отдельную больницу, которой могли бы пользоваться самые уязвимые, незащищенные жители города – все те, кто лишился крова», – рассказала Ахмедова.
«К сожалению, многие бездомные страдают от онкологических заболеваний, нередко они умирают прямо на улице, причем – необезболенные. Я не раз говорила об этой проблеме с чиновниками, но они в ответ просили привести «рациональные аргументы», почему надо выделять из бюджета деньги на строительство такой, особой больницы», – добавила она.
«Мне не раз хотелось сказать чиновникам: неужели недостаточно аргумента о том, что это – тоже люди, и они гибнут? И я боялась, что президент тоже ответит общими, дежурными фразами, однако он заговорил очень искренне. Конечно, все упирается в деньги, но президент сам по этому поводу заметил: «А на что еще нужны государственные деньги, как не на такие цели?», – рассказала Ахмедова. – Я почувствовала, что и у него эта тема «болит». После такого разговора можно надеяться, что больница будет построена».
Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ
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В середине 1990-х в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил президент России Владимир Путин.
«Вот смотрите – середина 1990-х – начало 2000-х годов. В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации», – подчеркнул президент. По его словам, «это только один пример» попыток вмешательства в дела России. «На самом деле их гораздо больше», – указал Путин.
По его словам, «по этой линии все находилось под известным контролем определенных стран». «На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера – стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали», – уверен глава государства.
Он подчеркнул, что, «конечно, ситуация изменилась, страна стала другой, она стала более самостоятельной, более суверенной, растут возможности вооруженных сил, и отношение к России начало меняться».
Путин призвал вспомнить, «как складывалось отношение к первому президенту России Борису Николаевичу [Ельцину]». «Все было хорошо, его с удовольствием все похлопывали по плечу. Стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и неправовых действий – а мы с вами понимаем, что в этом абсолютно неправовые действия, нарушающие международное право в отношении Югославии, когда проходят бомбардировки без всякой санкции Совета Безопасности ООН, это грубейшее нарушение международного права – стоило только Борису Николаевичу Ельцину в защиту международного права и прав народов Югославии на то, чтобы к ним относились цивилизованно, сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично», – констатировал Путин.
«Поэтому, как только Россия стала заявлять о своих интересах, о том, что они у нее есть, стала повышать свой суверенитет, экономику и возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь, в том числе достаточно тонкие инструменты через различные организации, которые получают финансирование из-за границы», – убежден российский лидер. На его взгляд, «ничего здесь нового не придумали, с 1938 или 1937 года действует в Штатах такой закон, применяется до сих пор, <...> и в том числе в отношении наших организаций», – заметил Путин.
Глава государства категорически не согласился с Резником, заметившим, что «Россия стала враждебной всему миру». «Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками», – указал Путин.
«Мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!» – пояснил российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление режиссера Александра Сокурова, заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотело бы сделать НАТО.
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Дробницкий: Итоги разговора Путина и Байдена стали ужасающими для Украины
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«В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Накануне президенты России и США провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
«Беседа с Владимиром Путиным стала для Джо Байдена аппаратной победой и усилила позиции на внутриполитическом направлении. Глава Белого дома позиционирует итоги встречи с Путиным однозначно. Пока вся Европа с замиранием сердца следила за эскалацией между Москвой и Киевом, президент США поговорил с мистером Путиным, и опасность войны отступила. На виртуальный «Саммит за демократию», который открывается в четверг, Байден въедет на белом коне», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Впрочем, по словам эксперта, вся эта риторика вашингтонской администрации рассчитана исключительно на западного, американского потребителя. «Стоит отметить и то, что перед саммитом Белый дом «продавил» Конгресс, заставив демократическое большинство и даже часть республиканцев убрать из бюджета санкции против «Северного потока-2» и суверенного долга России. Они были обменены на финансовую помощь Украине. Это тоже показывает рост влияния Байдена», – пояснил собеседник.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Что касается итогов встречи для Москвы, то с российской точки зрения это было немногим более, чем протокольное мероприятие, важность которого состоит только в одном – оно поддерживает дух Женевы в плане регулярных контактов России и США на высшем уровне, полагает Дробницкий.
«Ужасающими итоги встречи можно назвать для Украины. В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Кстати, если замгоссекретаря Виктория Нуланд в ближайшее время не инициирует перестановок во властных структурах Украины, это будет означать, что Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – добавил политолог.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Кроме того, в списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, президент США заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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Путин: НАТО недружественно и объявляет Россию своим противником
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом подверг критике НАТО за недружественную позицию по отношению к России.
«Структура (НАТО) настроена к нам, мягко говоря, недружественно, кроме того и объявляет Россию своим противником. Ничего здесь хорошего нет, мы ни к каким конфронтациям ни с кем не стремимся, надеемся, что и в этом смысле Греция будет занимать такую позицию сдерживания, что называется», – цитирует его РИА «Новости».
Также Путин рассказал, что расширение НАТО на восток за счет Украины – один из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую перспективу. По словам президента России, за принятием Украины в НАТО последует размещение там угрожающего России оружия. Он отметил, что Россия не может не думать о последствиях расширения НАТО, это было бы преступным бездействием.
Путин добавил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе. Он добавил, что Россия исходит из того, что все озабоченности в вопросе расширения НАТО будут услышаны.
Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, глава американского государства Джо Байден предупредил об этом российского коллегу Владимира Путина.
Как заявил Салливан, в Белом доме «все еще не считают, что президент Путин принял решение» о «вторжении». Байден при этом изложил российскому коллеге, какие будут «последствия» в случае вторжения и как избежать этого. Байден «прямо сказал президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину», США и их союзники «ответят решительными экономическими мерами», «предоставят украинцам дополнительные оборонительные материалы» и «укрепят союзников на восточном фланге НАТО дополнительными возможностями», сказал Салливан.
Советник президента США заверил, что «Соединенные Штаты предпримут все действия, как дипломатические, так и по сдерживанию, чтобы никогда не произошел сценарий» по захвату Тайваня материковым Китаем и «постараются сдержать вторжение на Украину», передает РИА «Новости».
США при этом готовы способствовать продвижению минских соглашений. Вашингтон считает, что для деэскалации ситуации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенность США, НАТО и России. Салливан подчеркнул, что целью США «является предотвращение дальнейшего вторжения России на территорию Украины».
Белый дом готовит «конкретные, надежные, четкие» меры на случай эскалации со стороны России, заявил Салливан. По его словам, США «поддерживают постоянный контакт с украинским правительством на разных уровнях». В Киеве, как заявил Салливан «сформулировали ряд конструктивных идей о том, как обеспечить продвижение дипломатического процесса».
Байден проинформировал лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании о разговоре со своим российским коллегой. Сейчас американские дипломаты разъясняют итоги саммита диппредставителям союзников США по НАТО и в азиатском регионе в Вашингтоне. Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.
Как считает Салливан, Байден и Путин провели «хорошую, продуктивную» дискуссию по Ирану. Он также заявил, что Байден открыт к созданию функционирующих диппредставителств в России и США, но не давал конкретных обещаний на этот счет. Байден приветствовал возможность прямо и откровенно пообщаться с Путиным, заявил Салливан.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Путин потребовал от Байдена гарантий нерасширения НАТО на Восток
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Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении, заявил глава российского государства Владимир Путин президенту США Джо Байдену.
Как сообщается на сайте Кремля, «в формате видеоконференции состоялась продолжительная беседа» президентов двух стран. В частности, обсуждалась «реализация итогов» июньского саммита в Женеве. В ходе видеоконференции была «отмечена важность последовательного выполнения» достигнутых тогда договоренностей, а также «сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений» и «возникающих между Россией и США проблем».
Путин и Байден «в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны». Президенты России и США «подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях».
При этом основное «место в разговоре» было отведено «проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении» Минских соглашений. Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева», который стремится к «полному демонтажу» соглашений. Кроме того, глава российского государства «высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».
Байден же «акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки». Путин «в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».
Президент России указал, что необходимы «надежные, юридически зафиксированные гарантии, исключающие расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений». Главы России и США «условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам».
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Кроме того, обсуждалась тема информационной безопасности, стороны «подчеркнули важное значение активно ведущегося диалога по этой теме» и выразили готовность «к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью».
Также было «рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе». Путин призвал к «его полноценному выполнению в изначально согласованных рамках». Москва и Вашингтон рассчитывают, что переговоры в Вене «пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения».
При обсуждении «двусторонней проблематики» было «констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии». Так, «урезанные» диппредставительства обеих стран «испытывают трудности в своей работе». Путин заявил, что ситуация вызвана действиями США, которые «еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать». Москва предложила «обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений».
«Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты. В целом разговор носил откровенный и деловой характер», – говорится в сообщении.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Путин призвал не беспокоиться за российскую армию
Не нужно беспокоиться за нашу армию – с ней все в порядке, она развивается, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Что касается нашей армии. Не беспокойтесь за нашу армию. С ней все в порядке. Она развивается», – приводит слова главы государства РИА «Новости».
Президент отметил, что в такой сложной организации не может не быть проблем, но если сравнить сегодняшнюю армию России с тем, какой она была в 90-е, то выводы очевидны.
«Достаточно почитать только характеристики нашей армии со стороны тех, кто объявляет нас противниками, чтобы понять, какую дорогу развития прошла наша армия, где она находится сейчас и на что нам рассчитывать в ближайшее время», – добавил он.
В четверг начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил (СЯС) России готовы к боевому применению. Он также сообщил, что в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) продолжается перевооружение на комплексы «Ярс», а также приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса «Авангард».
Герасимов сообщил, что испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон», в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения, успешно завершаются.
Кроме того, он заверил, что Россия совершенствует боевой потенциал Воздушно-космических сил (ВКС). «Приоритет отдается таким вооружениям, как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и «Панцирь-С», – добавил глава Генштаба. Помимо этого, отметил Герасимов, с учетом роста напряженности вблизи государственной границы России наращиваются боевые возможности Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов также заверил в готовности пресекать провокации Киева в Донбассе.
Эксперт: Действия США напоминают ультиматум Мюнхгаузена Англии
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Действия США напоминают историю о том, как барон Мюнхгаузен выдвинул ультиматум Англии, заявил политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Как заявил Лукьянов в Telegram, «по косвенным признакам можно судить, что разговор Путина и Байдена был тяжелым, удовлетворения ни той, ни другой стороне не принес». По его словам, «зафиксированность Вашингтона на идее, что русская военная машина практически под парами для немедленного вторжения на Украину, даже несколько загадочна»
«Но благодаря ей итог саммита можно трактовать парадоксально. США жестко требовали от России не атаковать Украину. Россия не атаковала Украину, потому что и не собиралась. Но по факту как бы пошла навстречу. Администрация Байдена с облегчением констатировала, что предотвратила войну угрозами сокрушительных санкций», – заявил Лукьянов.
Он считает, что «это немного напоминает историю Мюнхгаузена из пьесы Григория Горина: барон выдвинул ультиматум Англии, Англия сдалась. Но пусть». По словам Лукьянова, «основной вопрос, с которого все и началось: требование Москвы дать гарантии безопасности, чтобы быть уверенной, что военная инфраструктура НАТО и ударные вооружения никуда дальше распространяться не будут».
«В упоминании диалога по «чувствительным вопросам» европейской безопасности можно усмотреть знак того, что США хотя бы признали наличие проблемы. Усмотреть можно, но есть ли такое на самом деле – непонятно. Это прояснится в предстоящие недели», – говорится в сообщении.
Лукьянов считает, что «есть надежда, что истерия насчет неизбежной войны сейчас пойдёт на спад», но только «до новой оказии». По его мнению, «по атмосфере все это напоминает холодную войну до 1962 года, когда Карибский кризис заставил быть предельно серьезными». «Но это потом. А пока – нервотрепка в духе Берлинских кризисов продолжится», – заявил он.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
В Кремле предупредили о серьезных последствиях провокаций в Керченском проливе
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Инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность таких провокационных действий, любая незначительная провокация может привести к серьезным последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. То есть любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям», – передает его слова РИА «Новости».
Песков добавил, что «это то, о чем неоднократно говорил президент Путин».
Накануне ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников.
В Центре общественных связей ФСБ обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.
Утром в пятницу судоходство в Керченском проливе восстановили в штатном режиме. Также в Крыму заявили о готовности к провокациям Украины в Керченском проливе.
Путин обратился к Меркель на «ты»
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Президент России Владимир Путин поблагодарил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за плодотворное сотрудничество в телеграмме, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава российского государства выразил Меркель «искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу», передает ТАСС.
Путин обратился к ней на «ты» и отметил высокий авторитет немецкого политика.
«Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован», – цитирует президента РИА «Новости».
Также Путин выразил уверенность в продолжении дружеского общения после ее ухода с поста канцлера.
Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах остаться на посту канцлера больше одного срока. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать России от нового канцлера ФРГ.
Погребинский: Во время разговора Зеленского с Байденом украинские моряки дразнили пограничников России
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«Маневр «Донбасса» около Керченского пролива был самодеятельным ответом ВМС Украины на общение президентов России и Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее судно «Донбасс» прошло в 33 км от Керченского пролива и изменило курс, игнорируя обращение российской погранслужбы.
«Стоит обратить внимание, что украинские военные даже не боялись того, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который в тот момент проводил разговор с президентом США Джо Байденом, это может не понравиться. Сам президент Украины вряд ли мог быть заинтересован в создании напряженности», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«В самом же разговоре Байден хотел донести Зеленскому, что тот играет с огнем, занимая категоричную позицию по Донбассу, и США в такой ситуации защитить Украину не смогут», – считает собеседник. По мнению Погребинского, глава Белого дома призвал украинского коллегу играть более тонко по вопросу урегулирования в Донбассе, например – согласиться с необходимостью подготовки законопроекта о проведении выборов на юго-востоке Украины. «В целом, по мнению Байдена, Зеленский должен сделать первые шаги по реализации политической части Минских соглашений», – сказал эксперт.
Военные же, по мнению Погребинского, действовали совершенно автономно. По мнению эксперта, если бы погранслужба ФСБ задержала украинских моряков, оправданием украинской стороны мог служить тот факт, что они ничего не нарушили – «прогулялись» без оружия в 33 км от Керченского пролива и развернулись обратно, как бы дразня российских пограничников.
Корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы погранслужбы ФСБ России.
Инцидент имел место практически в то же время, когда президент Зеленский вел полуторачасовые телефонные переговоры с американским коллегой Байденом. По итогам разговора глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что США приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украины, и это может происходить параллельно с заседаниями в «нормандском формате».
По словам Ермака, «президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время». При этом Зеленский заверил президента США, что готов к прямым переговорам с Путиным.
Позже неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу.
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В Кремле сказали, что обсуждали Путин и Байден
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Президент России Владимир Путин во время онлайн-переговоров рассказал американскому коллеге Джо Байдену о «красных линиях» и угрозах, которые беспокоят Москву; президент США, в свою очередь, сообщил об опасениях относительно обострения ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил, что Путин обозначил Байдену «красные линии» – дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений, передает РИА «Новости».
Также он сказал своему американскому коллеге, что в то время, когда Вашингтон беспокоят российские войска на российской территории, Москву волнует собственная безопасность в глобальном масштабе.
Ушаков в своей интерпретации передал слова президента России: «Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе. Это примерно то, что Путин прокомментировал в конце беседы, подводя итог».
Отвечая на вопрос об отводе войск от границ с Украиной, он заявил, что «российские войска на своей территории находятся и никому не угрожают, об этом говорил президент».
Путин также прямо выразил Байдену обеспокоенность тем, что Украина и НАТО наращивают военную силу, «изложил наши соображения по поводу того, что нам необходимы определенные гарантии, в том числе гарантии юридического плана, которые обеспечивают нашу безопасность и создают условия для нашего нормального развития».
Байден, со своей стороны, пообещал российскому коллеге обсудить озабоченности Москвы в кругу союзников США.
Президенты договорились начать диалог на этот счет, подключив своих представителей и помощников.
Указывается, что тема Украины в беседе заняла «очень много времени». В частности, Путин проинформировал своего коллегу о невыполнении Киевом Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также о затягивании переговорного процесса в рамках контактной группы.
Байден высказал озабоченность США и НАТО передвижениями российских войск вблизи границ Украины. Он предупредил Путина, что Штаты готовят масштабные санкции на случай дальнейшей эскалации ситуации, это меры «и экономического, и финансового, и политического плана, которые будут использованы, если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться».
При этом Ушаков счел странным вопрос, давал ли Путин Байдену гарантии «неотправки» войск на Украину: «Об этом даже речь не шла. Как отправлять войска на Украину? Что это? Вторжение, или что это? Вообще речи не было об этом».
На уточняющий вопрос, значит ли это, что новые санкции США России не грозят, Ушаков сказал, что для этого нет никакого повода.
Ушаков отметил, что прорывов онлайн-саммит Путина и Байдена не принес, этого пока трудно ожидать, но лидеры продемонстрировали настрой на работу и диалог. России и США понадобится много времени, чтобы решить проблемы в отношениях. Лидеры двух стран понимают, что не должны сворачивать диалог, на них лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности, подчеркнул помощник президента. Они также считают, что нужно стремиться к нормализации отношений и развитию сотрудничества.
«Это была преамбула разговора», – сказал Ушаков.
Также Байден по своей инициативе затронул проблему работы дипмиссий, в том числе нехватку сотрудников в них: «Сказал, что здешний посол в Москве жалуется, что вообще невозможно работать, народу не хватает, дипломатов нет, средств по физической защите посольства и его самого нет».
«Мы сказали, что это следствие ваших (США) акций, которые вы начали предпринимать еще пять лет назад, когда ввели какие-то запреты, ограничения для наших дипломатов, а главное, начали осуществлять массовые высылки российских дипломатов и, что очень важно, просто отняли у нас дипломатическую собственность», – пояснил помощник президента.
Байден в качестве первого шага не исключил допуск российских дипломатов к конфискованной дипсобственности для оценки ее состояния. «Чтобы они просто посмотрели, в каком состоянии находится конфискованная дипломатическая собственность наша», – сказал Ушаков.
Напомним, накануне Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Разговор продлился два часа.
Перед этим американские СМИ сообщили, что Вашингтон изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России, в частности рассматривается возможность отключения России от SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем США накалили обстановку перед переговорами.
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Путин: Закон о QR-кодах носит рамочный характер
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Проект закона о QR-кодах (медицинских сертификатах) для доступа в общественные места в условиях пандемии коронавируса носит рамочный характер и должен быть детальнее проработан, заявил президент Владимир Путин на заседании СПЧ.
«В значительной степени [проект] закона носит рамочный характер, в этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах Российской Федерации», – цитирует главу государства ТАСС.
Также на заседании руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Борововая попросила Путина поручить проработку вопросов, которые могут возникнуть с законом о QR-кодах в транспорте и общественных местах.
«Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», – ответил ей президент.
Он подчеркнул, что российское руководство постарается не допустить никаких «опрометчивых решений» по ситуации с кодами.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным предложил выдавать переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител QR-коды.
Эксперт: Путин и Байден говорили по принципу «кто первый моргнет»
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«На миллион заявлений Кремля, опровергающих планы России напасть на Украину, приходится миллион заявлений США, считающих бредом опровержения администрации российского президента», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя итоги переговоров президентов Путина и Байдена.
«Мы находимся в ситуации, когда уровень взаимного доверия ниже нулевой отметки. Стороны не доверяют друг другу, Джо Байден просто не верит российскому руководству», – пояснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
По словам собеседника, глава Белого дома в своих суждениях опирается на экспертные оценки, которые могут быть «очень сильно подвержены политической экзальтации». Американцы не просто встревожены, но уже напуганы тем, что, по их собственной версии, происходит на российско-украинской границе. «Хотя даже если брать цифры – число военного контингента, якобы стянутого для агрессии в сторону Украины – которые приводит американская разведка, они должны понимать, что этого все равно не хватит для вторжения», – считает собеседник.
«Поэтому в рамках чрезвычайно напряженного и неприятного разговора главы государств подняли тему Второй мировой войны. В условиях текущей двусторонней повестки нет ничего позитивного, приходится вспоминать хоть что-то хорошее, например последний случай, когда мы были по одну сторону», – добавил Лукьянов.
По мнению аналитика, сейчас отношения сторон переживают «нервные» времена, подобные периоду конца 1950-х – начала 1960-х годов, когда произошла серия так называемых берлинских кризисов, которые предшествовали поворотной точке – Карибскому кризису. «Нам до него еще далеко, конечно, до такого уровня мы не доехали, – сказал эксперт. – А вот нервотрепка с постоянными проверками на прочность по принципу «кто первый моргнет» – это похоже на правду».
«Сейчас ни о каких гарантиях нерасширения НАТО на Восток и «красных линиях» прямо говорить, конечно, нельзя. Путин сам прекрасно понимает, что такого рода юридические договоренности не создаются просто так. Не бывает такого: сели, подписали бумажки, вот тебе гарантии, – подчеркнул Лукьянов. – В связи с этим достижением будет, если после переговоров американцы признают факт проблемы, мол, да, что-то не так с расширением НАТО, давайте поговорим об этом. Однако пока что у них только одна проблема – русский империализм, агрессия РФ и так далее».
Во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.
С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу. Кроме того, два президента обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двухсторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.
Напомним, первая встреча российского и американского лидеров с момента избрания Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Тогда в Москве выразили удовлетворение по поводу того, что удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита российская сторона также назвала подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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Путин пошутил о санкциях на встрече с молодыми учеными
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сочи пошутил, что в последние дни постоянно обсуждает санкции.
Представитель «Сколтеха» Юрий Костюкевич сказал президенту, что хочет обсудить с ним тему санкций. «Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции», – сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, передает РИА «Новости».
Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства «Сириус» на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч молодых ученых из разных регионов России.
Напомним, во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
Западные СМИ отреагировали на переговоры Путина и Байдена
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привели к принятию прорывных решений, в частности по украинской теме, однако общение глав государств вернуло первенство дипломатии, считают ведущие европейские и американские СМИ.
Многие издания написали, что украинский кризис является сейчас самым большим вызовом для Байдена, чьи позиции как внутри страны, так и за рубежом пошатнулись из-за провала американской миссии в Афганистане. При этом проявление слабости с его стороны может стоить Байдену голосов избирателей и грозить проблемами с Китаем, передает РИА «Новости».
Большинство зарубежных СМИ отметили, что прорывов по итогам саммита Россия – США не случилось.
Французская газета Monde пишет, что позиции сторон все еще кажутся непримиримыми, хотя саммит и позволил на неопределенное время вернуть дипломатии первенство.
Аналогично считает немецкий журнал Spiegel, он отмечает, что, хотя реального прорыва на встрече не произошло, президенты, по крайней мере, разговаривают друг с другом.
Американская газета New York Times уточнила, что инициативы по решению кризиса на Украине свелись к возвращению к Минским договоренностям, которые Киев не желает соблюдать.
Кроме того, американские СМИ пишут, что переговоры Путина и Байдена напоминали возвращение к политике холодной войны, когда стратегия НАТО была сфокусирована на том, чтобы не допустить вторжение СССР, а Москва добивалась уважения.
Газета Hill в свою очередь подчеркнула, что усиление напряженности в Восточной Европе является на данный момент самым большим вызовом для внешней политики Байдена, чьи позиции внутри страны и за рубежом пошатнулись после беспорядочного вывода американских сил из Афганистана.
Spiegel согласен, что для Байдена ситуация с Украиной – самое сложное внешнеполитическое испытание за все время его нахождения во главе США. По мнению журналистов издания, американский президент сейчас сконцентрирован на внутренней политике США и противостоянии с Китаем. При этом если Россия «вторгнется на Украину», он может оказаться в ситуации, подобной той, в которой оказался экс-президент США Барак Обама в 2014 году – «Белый дом снова стал бы ругаться, протестовать и угрожать», однако развертывание американских войск для поддержки Украины было бы исключено.
New York Times указывает, что неспособность Байдена «сдержать» Россию может рассматриваться как признак слабости на мировой арене, особенно так может посчитать КНР.
Французская Libération полагает, что в ходе переговоров Россия одержала победу.
«В условиях высокой напряженности между Москвой и Киевом президент России одержал небольшую победу, поговорив во вторник по видеосвязи со своим американским коллегой», – пишет газета.
Кроме того, СМИ не оставили без внимания вопрос санкций, они отметили, что Байден пригрозил России экономическими последствиями в случае «наступления на Украину».
Wall Street Journal пишет, что среди стран Запада существуют разногласия, мешающие сформировать общую позицию по России. Главное среди них – трубопровод «Северный поток – 2», по которому газ может поставляться из России в Германию, минуя Украину.
Британское издание Financial Times считает, что ФРГ и США провели «основательные переговоры» по «Северному потоку – 2». При этом в случае «вторжения» России на Украину может быть достигнут консенсус о том, что он неприемлем. Газета полагает, что требование к Берлину и Брюсселю предотвратить запуск газопровода будет выдвинуто наряду с пакетом санкций, предлагаемым США в отношении России. При этом пока «неясно, какой тип военной эскалации будет квалифицирован как вторжение и повлечет за собой санкции».
Как заметил Hill, Вашингтон пока отказывается раскрыть детали санкций, которые США угрожают ввести против России.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.