Первую стелу в Приволжье «Город трудовой доблести» открыли в Самаре

Мемориальный комплекс «Самара – город трудовой доблести» увековечил подвиг куйбышевцев во времена Великой Отечественной войны, его центральным элементом стала первая в Приволжском федеральном округе (ПФО) 26-метровая стела из стекла и металла.

«В годы Великой Отечественной войны Куйбышев (ныне Самара) стал «запасной столицей» страны. В Куйбышевскую область из западных районов СССР было эвакуировано около 1500 предприятий и организаций. Люди в кратчайшие сроки монтировали оборудование и уже через один-два месяца начинали производить продукцию. Мы помним о каждом, кто работал в тылу, чтим их память и благодарны им за мирную жизнь сегодня. Убежден, что и боевой, и трудовой подвиг наших ветеранов – это фундаментальная основа воспитания настоящих патриотов страны», – приводятся слова полпреда ПФО Игоря Комарова на сайте полпредства.

Комаров подчеркнул, что трудовой подвиг народа – важнейшая страница нашей общей исторической памяти о Великой Отечественной войне.

«У станков по 20 часов в голод и холод стояли старики, женщины и дети. За огромный вклад жителей Самары в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, а также проявленный массовый трудовой героизм, в 2020 году городу присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», – отметил он.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, за годы войны заводы Куйбышева выпустили не только самолеты, но и 70 тыс. минометов, 44 млн подшипников, детали для легендарных «катюш», корпуса мин, боеприпасы.

«Я напомню и то, что куйбышевцы собирали средства для строительства на них военной техники и передавали ее армии, передавали фронту. Все, что было сделано нашими земляками в годы войны, трудно переоценить. Мы искренне благодарны президенту Владимиру Владимировичу Путину, который, откликнувшись на обращение сотен тысяч жителей Самарской области, принял решение о присвоении высокого звания «Город трудовой доблести» столице нашего региона», – отметил Азаров.

Также было зачитано приветствие от имени председателя Российского военно-исторического общества, помощника президента России Владимира Мединского, который отметил особую роль в организации тыловой жизни Самары, и напомнил, что в критические дни осени 1941 года, когда враг стоял под стенами Москвы, Куйбышев взял на себя часть столичных функций.

«Вслед за городами-героями воинской славы на картах нашей страны появляются города трудовой доблести, поскольку без тыла нет фронта и нет Победы. Партия «Единая Россия» взяла на себя работу по координации этого важнейшего процесса. Мы посчитали очень важным учесть позицию людей, которым дорога и близка история родного края. «Единая Россия» и в Самаре, и в других городах-претендентах организовала массовый сбор подписей граждан. Более полумиллиона жителей выступили за присвоение Самаре почетного звания города трудовой доблести. Сегодня на карте России уже 44 города с таким статусом. Поздравляю всех жителей Самары с тем, что сегодня, открывая стелу, мы еще раз подчеркиваем, какую огромную роль сыграл Куйбышев и куйбышевцы в истории Великой Отечественной войны и Победы. Уверен, что люди всегда будут помнить о тех страшных днях и годах. Отдельное спасибо Российскому военно-историческому обществу, взявшему на себя важнейшую работу по установке стел по всей стране. Сегодня мы открываем уже четвертый по счету такой мемориал в стране», – отметил депутат Госдумы России Александр Хинштейн.

Напомним, почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» уже присвоено 44 городам страны, и 14 из них расположены в Приволжском федеральном округе. Указ о присвоении Самаре почетного звания «Город трудовой доблести» подписан 2 июля 2020 года президентом России Владимиром Путиным.

Справочно: Центральный элемент комплекса – стела из стекла и металла высотой около 26 метров, обрамляют ее информационные пилоны, выполненные в технике графического коллажа. На центральной части композиции - изображения легендарного самолета ИЛ-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве, а на пилонах – информация о памятных датах и основных событиях военных лет.

Самара, в прошлом – Куйбышев, внесла огромный вклад в великую победу. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал «запасной столицей» страны: сюда были эвакуированы правительство, Верховный Совет СССР, многие наркоматы, дипломатический корпус, учреждения культуры, организации и крупные промышленные предприятия.

За время войны в Куйбышеве были изготовлены более 36 тыс. боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. За трудовые подвиги многие городские предприятия награждались государственными наградами. Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, более 240 000 человек награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Ранее стелу «Город трудовой доблести» открыли в Магнитогорске.