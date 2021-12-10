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Голикова заявила об осложнении эпидситуации по COVID-19 в трех регионах России
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Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу стала лучше в 12 субъектах страны, а в трех – осложнилась, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Чеченская Республика. В то же время улучшение мы видим в 12 регионах», – цитируют Голикову в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА «Новости».
Улучшения наблюдаются в Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республике Калмыкия, Чувашии, Ингушетии, Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Чукотском автономном округе.
При этом, уровень коллективного иммунитета упал в Магаданской области и Чечне.
Ранее в России для выявления и отслеживания распространение опасных инфекций решили создать Федеральную информационную систему санитарно-эпидемиологических сведений.
Гитарист «Чайф» Бегунов раскритиковал Шукшину за позицию по вакцинации от ковида
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«Вижу в этом только возможность заработать какие-то лайки и лишние просмотры», – заявил музыкант из группы «Чайф» Владимир Бегунов, комментируя медийную активность звезд-противников вакцинации от COVID-19. Он также раскритиковал актрису Марию Шукшину и певца Юрия Лозу за распространение псевдонаучных взглядов.
«Мы в том или ином случае делали прививки и это помогало нам жить здоровыми. Сейчас с какого-то боя начали слушать Машу Шукшину. Она что – монстр микробиологии? Или Юрий Лоза, который живет в плоском мире и отрицает круглость нашего бытия», – заявил Бегунов.
По мнению музыканта, звезды-антиваксеры используют критику вакцинации как способ своего медиапродвижения. «Вижу в этом только возможность заработать какие-то лайки и лишние просмотры», – сказал Бегунов.
Гитарист «Чайфа» полагает, что на медиаперсон-критиков вакцинации необходимо воздействовать. «Окоротить языки этим балбесам, конечно, не мешало бы», – рассуждает он.
Призывы к отказу от вакцинации особенно опасны в условиях высокой смертности от коронавируса, считает музыкант. «У нас каждый месяц умирает маленький город... которого просто нет и не будет», – посетовал Бегунов.
Активизацию ярых критиков вакцинации он также связывает уровнем психического здоровья в обществе. «Я вижу в этом одну серьезную проблему – психиатрическое вспоможение в России крайне низко. Ну, нездоровые люди», – рассуждает Бегунов. – «Поражает, что вроде все образованные. Вроде не в средние века живем».
В то же время Юрий Лоза обвинил российских врачей в прямой заинтересованности в наличии коронавирусной инфекции. «Не надо ехать в больницу. Почему? Потому что им (врачам – прим. ВЗГЛЯД.) доплачивают за лечение коронавируса. <...> Им нужны коронавирусные, чтобы получать зарплату. Если вы приедете туда с натоптышами, вас запишут в коронавирусные и положат в палату, где существует внутрибольничная инфекция», – заявил Лоза.
Напомним, ежедневно в России от коронавируса умирает более тысячи человек. За все время пандемии скончалось более 280 тыс. россиян, в мире это число составляет – более 5,2 млн жертв.
Накануне YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной за «нарушение правил сообщества», аккаунт Шукшиной Instagram пометил страницу актрисы как публикующую ложную информацию,. Кроме того, с 1 ноября Росздравнадзор будет искать в соцсетях и СМИ людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в правоохранительные органы.
В Росздравнадзоре предлагают наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии и распространение заведомо ложной информации, угрожающей жизни граждан по статьям 207.1 или 207.2. Уголовного кодекса РФ со штрафом, исправительными работами или лишением свободы до трех лет.
Лингвист предложил понятную россиянам альтернативу термину «QR-код»
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Для QR-кодов лучше выбрать какое-то благозвучное для русского уха наименование, чтобы хотя бы в плане названия не вызывать каких-то вопросов и лишних эмоций у граждан, например, «графический код», сказал газете ВЗГЛЯД профессор кафедры общего и русского языкознания, проректор института имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий, комментируя рекомендацию членов Общественной палаты РФ русифицировать термин «QR-код».
В Общественной палате России утвердили заключение по итогам общественной экспертизы двух законопроектов о введении QR-кодов, сообщает РБК. При этом они порекомендовали отказаться от использования термина «QR-код», поскольку данное понятие является малопонятным и даже отталкивающим для граждан, поэтому его следует заменить, например, на «сертификат иммунного здоровья» или «свидетельство».
«Само звучание данного термина непривычно для русского слуха, потому что QR-код – слово, которое в звуковом отношении является аббревиатурой, состоящей из букв нерусского алфавита. Поэтому, естественно, для носителей русского языка это совершенно непонятные звуки. И, как все непонятное, чужеродное, пугает, добавляет сумятицы и лишней неопределенности в итак непростом деле по вакцинации населения», – говорит Осадчий.
Он полагает, что настороженность касательно термина «QR-код» также сочетается с общей тревожностью в связи с какими-либо ограничениями. Однако, по его мнению, если правильно провести разъяснительную работу с населением, то вполне можно объяснить не только, зачем нужна вакцинация и почему необходимо ограничить доступ не вакцинированных, но и почему все это называется QR-кодом.
«Но, наверное, проще, конечно, выбрать какое-то благозвучное для русского уха наименование, чтобы хотя бы в плане названия не вызывать каких-то вопросов и лишних эмоций. К слову, его вполне можно было бы называть «графический код». Так, например, если мы вспомним, когда появился barcode, ему тут же нашли замену – штрихкод (штриховой код)», – рассказывает лингвист.
Ранее доктор психологических наук Александр Тхостов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, что люди, которые боятся QR-кодов и связывают их с мистикой, «что-то где-то услышали, плохо поняли, а теперь везде ищут это число Дьявола».
Врач назвал способ выявления «замаскированного» COVID
В холодное время года COVID-19 активно «маскируется» под другие вирусные заболевания. Как его вовремя распознать, рассказал кандидат медицинских наук, главный врач сети частных клиник Борис Чурадзе.
В период распространения различных респираторных инфекций COVID-19 легко спутать с другим заболеванием и не принять своевременных мер, отметил он. Ведь некоторые симптомы заражения коронавирусом совпадают с признаками ОРВИ или гриппа.
«COVID-19 может маскироваться под ОРВИ, может под грипп, а иногда даже под проявление любой другой вирусной инфекции, вроде энтеровирусной и ротавирусной. Причина в том, что нет стопроцентно специфических для коронавируса симптомов. Наиболее частые проявления COVID-19 - это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны», – сказал Чурадзе радио Sputnik .
По его словам, вовремя выявить «замаскированный» COVID-19 можно только в случае обращения к врачу при первых же признаках недомогания.
«Только своевременное обращение за медицинской помощью при первых симптомах болезни способно помочь вовремя установить правильный диагноз и начать правильное лечение. Если у человека симптомы ОРВИ, нужно сразу же определить, COVID-19 у него или нет. Есть два метода диагностики: ПЦР-диагностика и экспресс-тестирование на коронавирус. Надо эти методы применять при подозрении на коронавирусную инфекцию», – подчеркнул Чурадзе.
Уменьшить вероятность заражения коронавирусной инфекцией и избежать тяжелых последствий для здоровья в случае, если человек все-таки заболел COVID-19, можно с помощью вакцинации, напомнил врач.
Ранее в Роспотребнадзоре перечислили отличия COVID-19 при «омикроне».
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Светящуюся при контакте с частицами COVID-19 маску создали в Японии
Японские специалисты Университета префектуры Киото создали защитную маску, которая начинает светиться в случае контакта с частицами коронавирусной инфекции.
Ученые создали защитный фильтр на основе антител, обработанный флуоресцентным красителем, после чего поместили его в маску, пишет издание Kyodo News, передает ФАН.
При контакте с частицами вируса поверхность маски начнет светиться в ультрафиолетовом спектре. Сообщается, что эффективность разработки подтвердили несколько масштабных экспериментов.
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«В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, который может использовать каждый», – отметил руководитель исследования Ясухиро Цукамото.
Ранее управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани заявил, что белки коронавируса планируется отправить на Международную космическую станцию, выращенные на орбите в 3D-принтере кристаллы белка помогут подобрать лекарства для борьбы с вирусом.
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Путин и Рамафоса договорились об отправке в ЮАР вирусологов и медоборудования
Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в ЮАР в ближайшее время группы вирусологов, лаборатории и медоборудования для борьбы с COVID.
«Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Рамафоса выразил признательность за готовность российской стороны к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.
Ранее глава страны Сирил Рамафоса говорил о том, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР.
Член СПЧ рассказала Путину, почему бездомные хотят прививаться от COVID
Большинство бездомных в России не вакцинированы от коронавирусной инфекции, но они хотят сделать прививку, заявила член СПЧ Марина Ахмедова на заседании Совета с президентом Владимиром Путиным.
«С вакцинацией у бездомных тоже сейчас большие проблемы. Они в большинстве не привиты, но когда я с ними разговаривала, я поняла, почему они как раз хотят прививаться, – потому что это дало бы им возможность почувствовать себя полноправными членами общества», – приводит слова Ахмедовой сайт Кремля.
Она добавила, что сейчас в Москве и Московской области живут от 80 до 100 тыс. бездомных по данным общественных организаций. Они сталкиваются с проблемами в получении плановой медицинской помощи сейчас.
«Мы знаем случаи, когда бездомные люди просто умирали на улице в мучениях от онкологии, потому что они не могли получить в больнице обезболивания. Мы точно знаем случаи, когда бездомных женщин с онкологией выписывали из больницы с кровотечением, просто затампонировав это кровотечение, со словами: «Обращайтесь по месту жительства». А куда им обращаться, если у них места жительства нет?», – рассказала член СПЧ.
Также она обратила внимание на особый образ жизни таких людей: они спят сидя, так как им зачастую некуда лечь, и едят, что попало. Для них характерны сосудистые заболевания, тромбы, диабет и социально опасные заболевания, такие, как туберкулез.
«Открыть больницу для бездомных было мечтой доктора Лизы [Елизаветы Глинки]. Она мечтала открыть такую больницу, куда мог бы прийти любой человек – хоть без паспорта, хоть без полиса. Просто потому что он человек, ему бы оказали помощь, это его главный документ – то, что он человек. В 2014 году она даже получила небольшое помещение под стационар для бездомных, но тогда же начался военный конфликт в Донбассе, и она решила, что правильнее будет завозить туда детей – раненых и тяжелобольных детей», – сказала Ахмедова.
Из-за введения системы ОМС вопрос с лечением бездомных встал очень остро, поскольку раньше бюджетное финансирование покрывало медицинскую помощь по факту ее оказания любому человеку, обратила внимание член СПЧ.
Также она доложила главе государства о том, что среди бездомных много молодых, потерявших единственное жилье, но они стараются трудоустроиться и «не скатиться в асоциальный образ жизни».
В ходе заседания СПЧ президент Владимир Путин отмечал, что разрушенные человеческие судьбы должны вызывать чувство стыда у всех, а государство должно оказывать таким людям поддержку.
Он отметил, что о «чиновничьей черствости» говорят сейчас часто, но это зависит от конкретных людей, среди чиновников есть много совестливых и сознательных.
Минздав анонсировал начало вакцинации подростков от коронавируса
Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнется в России до конца 2021 года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Пермь.
«До конца [2021] года первую вакцинацию [подростков от коронавируса] проведем по всей России», – приводит ТАСС ответ Мурашко на соответствующий вопрос.
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Напомним, 24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.
Кроме того, в конце ноября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о направлении в Минздрав документов для получения разрешения на исследование вакцины от коронавируса среди детей 6-12 лет. Как уточнил глава Минздава Михаил Мурашко, исследования вакцины для детей от шести до 12 лет планируется начать с 2022 года.
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Депутаты Калмыкии одобрили проект введения QR-кодов в общественных местах
Депутаты Народного Хурала Калмыкии поддержали внесение изменений в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, одобрив обязательное использование QR-кодов в общественных местах, сообщили в пресс-службе парламента.
«Поддержан ФЗ по QR-кодам. Полемика по этому вопроса была долгой, в результате «за» проголосовало 19 депутатов, против – «5», – передает РИА «Новости» со ссылкой на итоги рассмотрения законодательной инициативы.
Напомним, 12 ноября в Госдуму было внесено два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый предполагает посещение россиянами общественных мест с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо медотвода.
Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
Законопроект отправили в регионы России, чтобы собрать отзывы и предложения перед окончательным принятием.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как будет работать закон о QR-кодах.
В Роспотребнадзоре перечислили отличия COVID-19 при «омикроне»
Симптомы COVID-19 при заражении штаммом «омикрон» могут развиваться намного быстрее, пациенты с новым штаммом почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, заявила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова.
«В отличие от «дельта»-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания. Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее», – приводит слова Руженцовой РИА «Новости».
В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала, что большинство заболевших новым штаммом – это молодые люди 20-30 лет. Однако, высока вероятность того, что среди российских граждан ситуация будет другая, уточнила она.
Накануне в Роспотребнадзоре назвали основные симптомы при заражении «омикроном».
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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В России выявили 30,8 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 30 873 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 10 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 30 873 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2261 (7,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3477, Санкт-Петербурге – 2267, Московской области – 1712.
Всего в стране выявлено 9 956 679 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Также за сутки зафиксировано 1176 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 287 180 человек.
Накануне в России выявили 30 209 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 664.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В России выделили четыре полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов
В России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
«Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре «Вектор» отсеквенировано», – передает РИА «Новости» слова Максютова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
При этом, в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что пациентов с «омикроном» по-прежнему двое, исследование проводили два разных института.
Напомним, 6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон».
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Иммунолог назвал самую опасную мутацию COVID
Самой опасной мутацией коронавирусной инфекции может стать атака вируса Т-лимфоцитов, клеток иммунной системы, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
«Самая опасная мутация коронавируса, с моей точки зрения, как врача-иммунолога, будет, если он скрестится с ВИЧ. Это ведь тоже РНК-вирус. И вдруг окажется, что он атакует Т-лимфоциты. Это ключевые клетки иммунной системы. Если коронавирус научится атаковать T-лимфоциты, то он научится «выключать» иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь», – заявил Болибок в беседе с Ura.ru.
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Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев отметил, что мутации S-белка, располагающегося на поверхности вируса, также могут стать очень опасными. «В этом случае есть вероятность, что вакцины придется менять, что-то добавлять», – указал он.
В конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
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Голикова назвала способ добиться высокого уровня коллективного иммунитета
Достигнуть уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% можно только, если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Достигнуть уровня в 80% можно только, если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины. Записаться можно по номеру 122 или через портал Госуслуг», – передает РИА «Новости» ее слова.
Кроме того, она добавила, что коллективный иммунитет к коронавирусу выше 72% в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Подмосковье и Москве.«Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Республика Тыва, Московская область, Москва», – сказала вице-премьер.
Уточняется, что лидером по коллективному иммунитету остается Севастополь – 83,7%.
Ранее сообщалось, что Севастополь стал абсолютным лидером по коллективной вакцинации. Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достиг 80,8%.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство направило в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Они предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте – для междугородных и международных перевозок. Рассмотрение проектов планируется на 16 декабря.
Данный законопроект уже готовы поддержать в партии «Единая Россия», его также одобрили парламенты Ростовской, Оренбургской, Новосибирской, Нижегородской, Брянской, Омской, Магаданской, Московской, Челябинской, Волгоградской, Калининградской, Псковской областей, Северной Осетии, Приморского, Пермского и Хабаровского краев, Коми, Татарии, Чувашии, Удмуртии.
Путин предложил расширить географию проекта «Путешествуй без COVID-19»
Россия предлагает расширить географию проекта «Путешествуй без COVID-19», заявил президент России Владимир Путин он на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
«Имею ввиду мобильное приложение для смартфонов «Путешествуй без COVID-19». Кстати помимо государств ЕврАзЭС, оно используется и в других странах: в Азербайджане, в Молдавии, Таджикистане и Узбекистане. Предлагаем продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения этого приложения», – передает его слова РИА «Новости».
Глава государства добавил, что борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует страны ЕАЭС к партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины. «Борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует наши страны к более тесному партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины. Я помню, как премьер-министр Армении был инициатором как бы разворачивания работы нашей совместной по этому направлению и даже предлагал целую программу в этой связи. Вот, собственно говоря, мы сейчас ее и осуществляем. В соответствии с поручениями, которые мы дали в рамках нашего заседания в декабре прошлого года, в большинстве государств ЕврАзЭС успешно налажен выпуск российских вакцин», – сказал он.
При этом Путин подчеркнул, что «Россия не только инвестировала в создание производственных мощностей и новых рабочих мест, но и осуществила трансфер самых современных медицинских технологий и, таким образом, наши партнеры по ЕврАзЭС смогли увеличить темпы вакцинацнии населения высокоэффективными препаратами собственного производства. Благодаря этому повышается коллективный иммунитет COVID-19 на всем евразийском пространстве, а это важно в плане создания условий для полноценного возобновления свободного перемещения граждан наших стран по территории Союза».
Он также отметил, что взаимодействие стран Евразийского экономического союза было весьма продуктивным, несмотря на сложные условия на фоне пандемии коронавируса и волатильность на мировых рынках. «Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса, и волатильность на глобальных рынках взаимодействие в рамках ЕАЭС развивалось весьма продуктивно», – сказал Путин.
По мнению главы государства, процесс совершенствования общего законодательства Евразийского экономического союза продолжается, а страны организации активно устраняют препятствия для перемещения товаров и услуг. «Хотел бы с удовлетворением отметить, что продолжается процесс совершенствования общего законодательства Евразийского союза. Оно приводится в соответствие с новыми масштабными задачами интеграционного строительства. Министерства и ведомства экономического блока наших стран вместе с евразийской экономической комиссией активно занимаются выявлением и устранением препятствий на пути свободного движения товаров и рабочей силы», – заключил Путин.
В декабре между Россией, Арменией и Белоруссией стартует проект «Путешествую без COVID-19» – аналог цифрового документа, который подтверждает, что его владелец не заражен коронавирусом. Преимущество данного проекта в отсутствии трансграничного обмена персональными данными граждан и обезличенности информации для иностранного государства.
Путин оценил помощь российских технологий в борьбе с COVID-19 в ЕАЭС
Благодаря российским технологиям страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогли увеличить темпы вакцинации от коронавируса, в результате повышается коллективный иммунитет на евразийском пространстве, заявил Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
«В большинстве государств ЕАЭС успешно налажен выпуск российских вакцин, при этом хочу подчеркнуть: Россия не только инвестировала в создание производственных мощностей и новых рабочих мест, но и осуществила трансферт самых современных биомедицинских технологий. И таким образом наши партнеры по ЕАЭС смогли увеличить темпы вакцинации населения высокоэффективными препаратами собственного производства», – цитирует ТАСС Путина.
По словам президента, благодаря предпринятым шагам «повышается коллективный иммунитет к COVID-19 на всем евразийском пространстве».
«Борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует страны ЕАЭС к более тесному партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины», – отметил Путин, напомнив, что сейчас между странами объединения осуществляется целая программа совместных действий, которая предлагалась Арменией.
На его взгляд, у ЕАЭС есть и другие сферы, в которых следует нарастить сотрудничество. Для примера Путин привел взаимодействие по климатической повестке и тематике зеленой трансформации экономики.
«По инициативе России сформирована специальная рабочая группа высокого уровня, которая занялась координацией наших позиций по вопросам борьбы с выбросами парниковых газов и достижению углеродной нейтральности, сохранению окружающей среды. И мы рассчитываем на дальнейшую конструктивную совместную работу с партнерами по ЕАЭС по этой тематике», – отметил Путин.
Он предложил коллегам «действовать более слаженно и энергично по этому направлению».
Ранее Путин предложил расширить географию проекта «Путешествуй без COVID-19».
В декабре между Россией, Арменией и Белоруссией стартует проект «Путешествую без COVID-19» – аналог цифрового документа, который подтверждает, что его владелец не заражен коронавирусом. Преимущество данного проекта в отсутствии трансграничного обмена персональными данными граждан и обезличенности информации для иностранного государства.
-
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