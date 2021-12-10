Названы лауреаты первой национальной премии «Патриот – 2021»

В Москве 9 декабря открылся Всероссийский патриотический форум. Центральным событием первого дня мероприятия стала торжественная церемония награждения лауреатов первой национальной премии «Патриот – 2021».

Приветственное слово в адрес участников форума направил президент Владимир Путин. По его словам, «отрадно, что форум обретает традиции, служит уникальной, востребованной площадкой для конструктивных, творческих дискуссий представителей органов власти, образовательных, общественных организаций, участников поискового, добровольческого движений», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Глава государства отметил, что участников «объединяет искренняя забота о сбережении нашей исторической памяти, о формировании у молодежи чувства сопричастности к судьбе Отечества, высоких нравственных идеалов и ценностей, которые испокон веков были присущи нашим предкам и передаются из поколения в поколение».

«Убежден, что премия выявит ярких, талантливых, признанных лидеров в сфере гражданского патриотического воспитания, станет достойной оценкой их значимого подвижнического труда. Желаю вам успехов и всего наилучшего»», – заключил он.

Номинантами первой Национальной премии «Патриот – 2021» в 14 категориях стали 75 организаций, проектов, представителей общественных организаций и волонтеров. Лауреаты определялись по итогам голосования экспертного жюри, в числе которых депутаты Государственной Думы, Герои России, представители поискового и реконструкторского сообщества России. Всего было получено 1 тыс. 92 заявки на участие в премии.

Участие награждении принял первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, который рассказал о своем отношении к празднику День Героев Отечества: «Это день, когда мы вспоминаем героев, которых нет с нами, но память о которых всегда жива в наших сердцах. Это день, когда мы отдаем дань уважения героям, которые сейчас вместе с нами. Я хочу сказать слова огромной благодарности за ваш подвиг, за ваш личный пример и за то, что вы сегодня находите время для того, чтобы передавать свой опыт, свое отношение к стране, к жизни подрастающего поколения, которое в этом очень нуждается. Сегодня праздник людей, для которых патриотизм – это не просто внутреннее убеждение или слова, а действие. Настоящий патриотизм всегда действенный. Он заставляет не просто верить

во что-то, но и действовать в соответствии со своими убеждениями. Это тот урок, который дали наши отцы и деды, и которому мы обязаны соответствовать».

В номинации «Лучший научный проект» лауреатами стали Мария Федорова – проект «МультиКосмос» и Анастасия Рябова за создание Всероссийской интеллектуальной онлайн-игры «Наука».

Победитель в номинации «Лучший учитель истории» – Светлана Блудова, которая получила награду за создание в школе №6 города Тихвин Ленинградской области гражданско-патриотического центра «Школа активного гражданина (ШАГ)» как площадки для взаимодействия всех участников образовательного процесса.

В номинации «Лучший туристический маршрут» награждены Ирина Тарасенко за военно-патриотический маршрут военно-патриотического клуба «Бэргэн» «По тропе боевой славы воинов – выпускников Ытык-Кюельской средней школы 1942 года выпуска и Иван Насонов за социально-образовательный туристический маршрут «Город воинской славы Ростов-на-Дону. От ветерана до школьника».

Победителями в номинации «Лучший историко-архитектурный проект по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» названы Юрий Саламатов за проект «Память жива» и Динас Гаянов за проект «Наш земляк – Герой Советского Союза».

Владислав Овчинников стал победителем в номинации «Лучший региональный волонтерский центр» за проект «Спасибо за жизнь!».

Награду в номинации «Лучший проект, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского» получили скульптор Виталий Шанов и архитектор Константин Фомин за мемориал «Князь Александр Невский с дружиной», а также Наталья Ифтоди за проект «Живи как Невский».

Победителем в номинации «Лучший семейный пример» стал Андрей Николаев за проект «В списках значатся: Книга Памяти Ненецкого округа, 1941-1945».

Лидером в номинации «Лучший военно-патриотический проект» стал Александр Филиппов за летнюю профильную военно-патриотическую смену «Рубеж» для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В номинации «Собственным примером» в категории «Наставник» лауреатом стала Екатерина Родина за патриотический проект «Чтобы помнили», в категории «Волонтер» – Оксана Челмодеева за проект ОКВЕАН, в категории «Наставнический проект» два победителя – Антонина Кожевникова за проект «Воспитание гражданина» и Алексей Иванов за проект «Слава дедов – в орденах внуков».

За «Лучший патриотический проект в сфере воспитания здорового образа жизни» награду получил Максим Файзулин за военно-патриотическую спартакиаду «Гвардия» на Кубок им. Калашникова.

В номинации «Семейная реликвия» лауреатом стали Виктория Салтыкова за проект «Гентех & История тебя» и Алла Данилевская за областной конкурс исследовательских работ, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне «История семьи – история народа».

Победителями в номинации «Без срока давности» стали Василий Яицкий за проект «Победа в лицах. Трудовой подвиг» и Дарья Борисова за проект «Сохраняя память».

За «Лучший проект с использованием современных цифровых технологий» награду получил Виталий Шереметьев за виртуальный исторический квест «Штурм дворца Амина» и Наталья Шадрина за проект «Бессмертный полк онлайн».

Награды в номинации «Лучший культурный проект» получили Алексей Золотов за документально-игровой фильм «Суверенное государство Российское» и Павел Красноруцкий за «Народный кинопоказ».

Национальная премия «Патриот – 2021» призвана выявить новых лидеров в сфере патриотического воспитания, поддержать проекты, направленные на сохранение исторической памяти, развивать системы наставничества и межпоколенческого взаимодействия. Ее оганизатором является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках программы Роспатриот.