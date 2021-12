Британии из-за пандемии столкнется с дефицитом елок к Рождеству

Согласно новому независимому исследованию, количество продавцов рождественских елок в Великобритании сократилось на 26% по сравнению с прошлым годом. Тревожная тенденция преследует малый бизнес, а до праздников остался один месяц.

В период с 2017 по 2020 год количество продавцов рождественских елок выросло на 136%, но данные за этот год показывают, что сейчас работает на четверть меньше продавцов. Были изучены данные о клиентах за пять лет, пишет Simply Business.

Отмечается, что за последние два года малый бизнес «столкнулся с бесконечными проблемами» и все еще ощущает непрекращающееся влияние COVID-19. Недавнее исследование того, насколько малый бизнес полагается на праздничную торговлю, показало, что почти каждый пятый беспокоится, что не переживет 2022 год без успешного Рождества.

«Как и многие владельцы малого бизнеса, продавцы рождественских елок почувствовали влияние пандемии, а также рост цен и проблемы с цепочкой поставок, что вынудило многих закрыть свои магазины», – прокомментировал генеральный директор в Великобритании Алан Томас.

Он добавил, что «хотя мы видели бесчисленное количество примеров инноваций, устойчивости и изобретательности в сообществе самозанятых, каждый пятый малый бизнес рассчитывает окончательно закрыть в 2022 году, если у них не будет большого праздничного периода».

Томас считает, что «крайне важно поддержать малый бизнес в это Рождество». «Во всяком случае, пандемия послужила еще одним напоминанием о том, что мы должны поддерживать их круглый год», – заключил он.

Интернет-издание выступило в поддержку, объединившись с хором владельцев малого бизнеса для перезаписи песни Wizzards I Wish It Could Be Christmas Everyday. Таким образом, ожидается повышение осведомленности об их важности.

Тем временем стало известно, что в России детского новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце не будет из-за сложной эпидемиологической обстановки. Однако праздничная сказка будет показана по телевидению, а новогоднюю ель установят на Соборной площади Кремля.