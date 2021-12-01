Путин охарактеризовал принимаемые Россией в ответ на провокации НАТО меры

Путин выразил обеспокоенность отношением мирового сообщества к России

Россия обеспокоена тем , что мировое сообщество действует вразнобой, а также отношением к России ряда партнеров, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.

«Мы призываем и будем призывать всех международных партнеров действовать коллективно и коллегиально, опираясь на центральную координирующую роль ООН и зафиксированные в ее уставе основополагающие принципы межгосударственного общения. При этом выражаем обеспокоенность не только тем, что международное сообщество действует вразнобой и не может объединиться для решения по-настоящему важных проблем, но и тем, как ведут себя по отношению к нашей стране, к России, некоторые наши партнеры, пытающиеся сдерживать наше развитие, оказывать санкционное давление, и более того – нагнетать напряженность у наших границ», – передает РИА «Новости» слова Путина.

По словам российского лидера, в ходе визита в Индию планируется наметить новые масштабные инициативы.

«На следующей неделе предстоит визит в Индию, в ходе переговоров с премьер-министром (Нарендрой) Моди, наметим новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию особо привилегированных российско-индийских отношений, российско-индийского стратегического партнерства. Это партнерство приносит реальную взаимную выгоду обоим государствам», – сказал Путин.

По его словам, «хорошую динамику демонстрирует двусторонний товарооборот, активно развиваются связи в энергетике, инновациях, космосе, производстве антиковидных вакцин и лекарственных средств».

Путин отметил также, что Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе.

«Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе, опираясь на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга. Мы давние, надежные партнеры в торговой, инвестиционной и энергетической сферах. Несмотря на пандемию растет взаимный товарооборот. По итогам первого полугодия нынешнего года он увеличился на 26,5%», – обратился Путин к послу Австрии Вернеру Альмхоферу.

«Наша страна высоко ценит политику постоянного нейтралитета Австрии, а также авторитет Вены как общепризнанной переговорной площадки для многосторонней дипломатии», – добавил Путин.

Он отметил также, что Россия рассчитывает, что Нигерия поддержит инициативу встречи в 2022 году лидеров России и африканских стран.

«Рассматриваем Нигерию как одного из ключевых партнеров России на африканском континенте, отношения с которым традиционно носят дружественный характер», – сказал Путин.

«Надеемся, что нигерийское руководство поддержит российскую инициативу провести в 2022 году очередную встречу лидеров России и африканских государств», – добавил он.

По словам Путина, Россия и Бенин готовят межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

«Развивается взаимодействие с Республикой Бенин. В частности, готовится межправсоглашение о военном сотрудничестве», – сказал президент России.

Он добавил, что также готовится меморандум о взаимопонимании в спортивной области, а российские компании проявляют интерес к участию в совместных проектах на территории Бенина в сфере геологоразведки, энергетики, инфраструктуры.

Верительные грамоты главе российского государства вручили Любомир Регак (Словацкая Республика), Данг Минь Кхой (Социалистическая Республика Вьетнам), Абдуллахи Иибаиквал Шеху (Федеративная Республика Нигерия), Маджу Каке (Гвинейская Республика), Хасан Абди Дауд (Федеративная Республика Сомали), Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе (Республика Гана), Вернер Альмхофер (Австрийская Республика), Мохамед Махмуд Дахи (Исламская Республика Мавритания), Давлатшох Гулмахмадзода (Республика Таджикистан), Лвин У (Республика Союз Мьянма), Родриго Де Лима Баэна Соарес (Федеративная Республика Бразилия), Аугушту да Силва Кунья (Республика Ангола), Джорджио Стараче (Итальянская Республика), Джанита Абейвикрема Лиянаге (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка), Акамби Андре Окунлола Биау (Республика Бенин), Хуан Фернандо Ольгин Флорес (Республика Эквадор), Роландо Энрике Барроу Ноад (Республика Панама), Юрий Павел Сантакрус Пердомо (Республика Эль-Сальвадор), Маркос Гомес Мартинес (Королевство Испания), Паван Капур (Республика Индия), передает официальный сайт Кремля.

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