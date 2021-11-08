Хакер объяснил возможную причину сбоев на «Госуслугах»

Регулярные сбои на «Госуслугах» связаны с некорректной работой провайдера или другими внутренними техническими проблемами, заявили хакер Дмитрий Артимович и специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

«У «Ростелекома» [подрядчика сайта «Госуслуги»] постоянно везде происходят сбои, поэтому, если что-то ломается, меня это не удивляет. Представьте, если бы Visa, MasterCard так обновляли свое программное обеспечение, прохождения платежей обваливались бы по всему миру. Если, допустим, выходит из строя оборудование, всегда делается дублирование, сразу же подключается второе», – рассказал Артимович Ura.ru.

Вакулин пояснил, что с точки зрения безопасности «Госуслуги» сейчас стали надежнее, но гарантировать полную безопасность сервиса невозможно, так как всегда «найдется тот, кто сможет ее обойти».

«Раньше на сайте «Госуслуги» были определенные уязвимости, их уже все преодолели, самая опасная, которую могут найти, это «уязвимость нулевого дня» (неустраненная уязвимость или вредоносные программы, против которых нет защитных механизмов, – прим. ВЗГЛЯД), которая приводит к множеству летальных исходов данных. Но что касается «глючности» самой системы «Госуслуги», предположу, что это связано с провайдером», – заключил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ситуация с измененными сроками действия QR-кодов вакцинированных от коронавируса связана с техническим сбоем.

Ранее в Минцифры заявили, что QR-коды вакцинированных от коронавирусной инфекции будут действовать по прежним срокам.

Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.

Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.