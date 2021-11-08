Кремль объяснил ситуацию с QR-кодами

Ситуация с измененными сроками действия QR-кодов вакцинированных от коронавируса связана с техническим сбоем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что там действительно связано с техническими работами. Вы знаете, что сама система госуслуги находится в постоянном процессе совершенствования, расширении функционала, это очень хорошие положительные процессы. Но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он пояснил, что сокращение сроков действия QR-кодов для вакцинированных и переболевших не обсуждается и не обсуждалось.

Также представитель Кремля затронул тему эффекта от введения нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.

«Пока рано делать вывод, он (эффект) будет понятен где-то через неделю, такой реальный вывод, вы слышали заявления глав регионов. Я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы), мы с вами живем в Москве, и как раз наш мэр сказал, что стабилизируется ситуация с распространением и уровнем заболеваемости в московском регионе. Собственно, это дало основания, чтобы не продлевать режим здесь, в Москве. Но полный эффект можно будет как-то все-таки осознавать в более длинной перспективе», – заключил он.

Ранее в Минцифры заявили, что QR-коды вакцинированных от коронавирусной инфекции будут действовать по прежним срокам.

Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.

Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.

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