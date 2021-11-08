Названы сроки снижения цен на два вида рыбы в России

Цены на два вида рыбы в российских магазинах заметно упадут весной следующего года: подешевеет мороженый минтай и горбуша, заявил вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

«Правительство будет субсидировать перевозки рыбопродукции с Дальнего Востока, что должно стать стимулом к снижению цен. Но до Нового года вряд ли следует ожидать существенного удешевления. К марту-апрелю возникнет фактор избытка продукции от вылова 2020 года, что может дать толчок к снижению цен на мороженый минтай, если рыбаки не найдут альтернативные рынки сбыта за рубежом», – цитирует Фомина «Вечерняя Москва».

По его словам, на российском рынке избыток предложения на минтай из-за ограничений на импорт рыбы в Китай. Предложение превышает спрос, несмотря на то, что вылов минтая в этом году меньше показателей прошлого года на 157 тысяч тонн.

Также ожидается заметное снижение цены на мороженую горбушу, в опте она уже подешевела.

Фомин также рассказал, что вылов тихоокеанских лососей – горбуши, кеты, нерки, кижуча, чавычи – в этом году составил 535 тыс. тонн, что на 80 процентов выше, чем в 2020 году. Это связано с хорошим выловом горбуши. Цены на рыбу в опте на этот год снизились по сравнению с прошлым годом вдвое. Перед Новым годом будет небольшой рост, но после праздников возможно дальнейшее снижение, подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, по состоянию на начало октября этого года всего выловлено 4,021 млн тонн рыбы, что на 0,9 процента меньше показателя прошлого года. Снижение незначительное, так что ожидать дефицита какой-либо рыбы не приходится.

«Сельдь – вылов на уровне прошлого года, дефицита нет. Треска и пикша – вылов выше 2020 года, дефицита нет. По другим объектам и районам промысла также дефицита не будет», – уточнил Фомин.

Ранее Александр Фомин заявил о снижении цены на красную икру ближе к весне.