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Песков раскрыл темы беседы Путина с главой ЦРУ
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Президент Владимир Путин обсудил по телефону с директором ЦРУ Уильямом Бернсом двусторонние отношения, кризис в дипломатии и региональные конфликты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, такой разговор имел место по телефону. Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он пояснил, что в ходе беседы также упоминались вопросы кибербезопасности.
Напомним, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?
Названа цель визита главы ЦРУ в Москву
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Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приезжал в Москву, чтобы дать понять России, что Вашингтон пристально наблюдает за ситуацией с якобы стягиванием российских войск к украинской границе, сообщил телеканал американский телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным СМИ, на встречах в российской столицу Бернс пытался предостеречь Россию от любых планов по проведению каких-либо наступательных операций, подчеркивая, что США очень внимательно отслеживают все перемещения российских войск, передает ТАСС.
CNN отмечает, что глава ЦРУ также выражал обеспокоенность тем, что Россия якобы может использовать экспорт газа в качестве рычага давления на Украину и страны Европы.
После встреч в Москве Бернс позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы передать обеспокоенность Белого дома по поводу действий РФ и заверить украинского лидера о пристальном наблюдении за активностью российских войск.
Информацию CNN в пресс-службе ЦРУ пока не прокомментировали.
Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?
Между тем СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
В Пентагоне заявили о «необычных» действиях российских военных вблизи Украины
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Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины, заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
«Мы продолжаем следить и мониторить необычную российскую военную деятельность вблизи Украины. Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу», – приводит его слова РИА «Новости».
Он добавил, что «любые эскалационные или агрессивные действия со стороны России очень сильно обеспокоят Соединенные Штаты». При этом о каких именно «необычных действиях» идет речь он не уточнил.
В понедельник Кирби также заявил, что Вашингтон в курсе сообщений о «необычной военной активности» России на границе с Украиной. Кирби сказал, что США «продолжают консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу». Представитель Пентагона отметил, что «не может говорить о намерениях России», но подчеркнул, что США «следят за ситуацией в регионе»
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
СМИ: США не смогут одолеть объединившиеся Россию и Китай
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Сближение России и Китая против США - настоящий стратегический кошмар для Вашингтона, написал обозреватель американского издания 19Fortyfive Клинт Мэллори.
«Если две державы объединят свои возможности, они станут противником, которого практически невозможно одолеть, даже если бы у нас была политическая воля для этого», – цитирует его РИА «Новости».
Колумнист считает, что США могут спровоцировать скрытые трения между Россией и Китаем: для этого нужно начать предметный диалог с Москвой, чтобы вырвать ее из объятий Пекина. Он напомнил, что в восприятии русских основная угроза исходит из Европы, а расшрение НАТО на восток к границам России приводит к ухудшению ее стратегических позиций.
«Это означает, что даже маленький, можно сказать, символический вклад в безопасность этой страны со стороны США может оказать непропорционально большое влияние на поведение России и поменяет ее позицию в отношении Китая в нашу пользу», – пишет Мэллори.
Обозреватель предложил Штатам начать переговоры с Россией по вопросу экспансии Североатлантического альянса на восток, ослабить или скорректировать закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», вернуть Москву в клуб Большой семерки (G7), а также инициировать диалог в военной сфере.
Ранее в США испугались увиденной из космоса российской «торпеды апокалипсиса».
Россия потребовала компенсацию от США за простой дипсобственности
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Россия требует от Соединенных Штатов компенсации за простой изъятой дипломатической собственности, заявил советник-посланник российского посольства в США Сергей Кошелев.
«Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли», – слова Кошелева из интервью RTVI.
Всего США конфисковали шесть объектов. «Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов», – сказал он.
Кошелев также сообщил, что российское посольство на протяжении последних лет примерно 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой разрешить посетить данные объекты, провести инвентаризацию и осмотреть состояние сооружений и зданий. Американская сторона каждый раз отвечала отказом.
Он добавил, что ответственность за поддержание зданий в нормальном состоянии несет посольство. Это означает, что если случится какая-либо авария, и пострадает здание или соседние объекты, то претензии предъявят российской стороне.
«Даже если мы договоримся и нам вернут подобные объекты, это будет очень серьезная и очень большая проблема – привести их в нормальное состояние», – подытожил советник-посланник.
Также Кошелев заявил, что дипломаты из России и США в ближайшие дни проведут «консультации по двухсторонним раздражителям», в ходе встречи будут решаться вопросы консульского обеспечения.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предлагает США остановить «маховик эскалации» и начать взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. По ее словам, на каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ.
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
Нуланд получила в Москве задание для улучшения отношений с Россией
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием», для улучшения двусторонних отношений Соединенные Штаты должны предпринять ряд практических шагов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», – приводит РИА «Новости» ответ Захаровой на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с Вашингтоном.
Ранее Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В минувшую субботу Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет. В прошлый вторник российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.
В Госдуме призвали США не испытывать Россию на прочность
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США лучше не «безобразничать» и не испытывать на прочность Россию прохождением своих кораблей через территориальные воды у берегов Крыма, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.
«Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине. Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек», – сказал Шеремет, передает РИА «Новости».
По его словам, любые попытки провокаций «будут пресечены на корню».
«Россия не заинтересована в конфликтах. Мы всегда выступаем за диалог. Военным путем не решить никакие проблемы и вопросы. Все свои претензии лучше высказывать за столом переговоров, а не вооруженным путем. Свое оружие мы используем исключительно для защиты и обороны», – добавил он.
Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер» и штабной корабль «Маунт Уитни» ВМС США находятся в акватории Черного моря. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за его действиями.
Напомним, Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
Кроме того, в октябре американский эсминец попытался нарушить российскую границу в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение.
Российский фрегат провел учения в Черном море на фоне захода кораблей США
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провел учение по прикрытию пункта базирования кораблей от ракетного удара условного противника, сообщили в пресс-службе ЧФ.
«По замыслу учения, центр управления Черноморского флота получил данные по взлету группы самолетов «противника» в направлении Крымского полуострова. Сигнал о приближении авиагруппы условного противника был передан на все корабельные силы флота для эффективного распределения целей, средства ПВО на фрегате «Адмирал Эссен», выполняющего задачи в море, также были приведены в боевую готовность», – передает ТАСС сообщение.
В ходе тренировки расчет ПВО фрегата взял на сопровождение и уничтожил авиацию условного противника зенитным ракетным оружием, предназначенным для противовоздушной обороны корабля от всех средств воздушного нападения. Цели были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей и условно уничтожены до совершения захода самолетов на боевой курс.
В завершении учения экипаж фрегата на ходу отработал действия по посадке на палубу и взлету противолодочного вертолета Ка-27М. В пресс-службе отметили, что учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.
На данный момент в Черном море находятся два корабля ВМС США – флагманский командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, за действиями которых следят силы и средства Черноморского флота.
Ранее в Госдуме сообщили, что США лучше не «безобразничать» и не испытывать на прочность Россию прохождением своих кораблей через территориальные воды у берегов Крыма.
Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны.
Анонсировано участие Путина в саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите АТЭС, конференции Сбера, откроет в Москве памятник Достоевскому, а также проведет заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) и совещание с кабмином.
«На следующей неделе президент примет участие в новом саммите стран АТЭС дистанционно... Сбербанк на следующей неделе проведет конференцию по искусственному интеллекту, приуроченную к юбилею банка. Президент будет участвовать в пленарном заседании», – рассказал журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Отмечается, что на следующей неделе исполняется 200 лет со дня рождения писателя Федора Достоевского, в связи с этим Путин откроет московский дом Достоевского на улице Достоевского. Также президент на следующей неделе проведет заседание Военно-промышленной комиссии и совещание с членами правительства.
Эксперт объяснил смысл «конкретного задания» Москвы для Нуланд
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«Целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в МИД России заявили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием».
«Скорее всего, речь шла о дипломатической иронии. Вряд ли стоит всерьез говорить о том, что Виктория Нуланд получила какое-то «задание» в Москве», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Ее переговоры с представителями России прошли довольно конструктивно. Но их целью было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точки зрения одной стороны до другой и наоборот, – полагает эксперт. – В первую очередь это касалось ситуации на Украине, потому что Нуланд считается выразителем интересов США по этой тематике».
«Госдеп в целом заинтересован в том, чтобы ситуация на Украине находилась в замороженном состоянии. Вашингтону важно, чтобы в Донбассе не началась острая фаза конфликта. Если это удастся, то можно будет сказать, что встреча с Нуланд закончилась успешно», – отметил политолог.
Кроме того, по мнению Дудакова, под «практическими шагами» со стороны США по налаживанию двусторонних отношений, скорее всего, понимается возобновление полноценной работы дипломатических миссий. «Здесь нет серьезных противоречий. Но пока мы не видим подвижек в этом направлении», – указал собеседник.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием», а для улучшения двусторонних отношений Соединенные Штаты должны предпринять ряд практических шагов.
«Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», – ответила Захарова на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с Вашингтоном.
Ранее Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В минувшую субботу Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет. В прошлый вторник российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.
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Захарова дала оценку диалогу с США по стратегической стабильности
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Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».
«Действительно, [между представителями России и США] состоялся ряд консультаций, [которые прошли] и 28 июля, и 30 сентября. Речь идет о межмидовских обменах, делегациях. Соответственно, [между Москвой и Вашингтоном] есть большие разногласия, но при этом есть и понимание о необходимости создания двух тематических рабочих групп , в рамках которых должен развиваться этот диалог. Поэтому работаем, работа идет», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».
Как подчеркнула дипломат, «за последние годы Соединенными Штатами было сделано немало для того, чтобы привести в состояние нестабильности стратегическую стабильность». При этом она отметила, что за последний год произошло и два обнадеживающих события, в частности продление договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и российско-американский саммит в Женеве, передает ТАСС.
«Обе стороны <…> начали реализовывать по итогам этого саммита <…> комплексный диалог по всем параметрам стратегической стабильности, <…> основная задача – заложить основы будущего контроля над вооружениями, который был бы всеобъемлющим», – уточнила официальный представитель МИД России.
В четверг в Госдепартаменте США назвали диалог с Россией по стратегической стабильности «конструктивным» и «полезным», выразив надежду на запуск диалога с Китаем.
Во вторник секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил отношения России и США в ходе состоявшейся в Москве встречи с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. В тот же день российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.
21 октября президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия и США находятся на правильном пути в реализации договоренностей по итогам саммита в Женеве, продвигаются вперед по важнейшим вопросам – стратегической стабильности и кибербезопасности. В начале октября в МИД заявляли, что Москва видит проявление прагматичности со стороны американской администрации Джо Байдена по вопросам стратегической стабильности, однако проблемные моменты остаются.
В начале октября замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения».
В конце сентября Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отмечали, что точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД заявляли, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.
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Названы три главных промаха США в отношении России
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Надежда вернуть Москву под крыло Белого дома, упоение победой в холодной войне и позиция по спору России и Японии из-за Южных Курил – эксперт хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер перечислил ошибки Вашингтона на российском направлении.
Политолог заявил, что первый промах США – надежды на то, что Москва «вернется» под крыло Белого дома. По его словам, американские элиты упорно верят своим иллюзиям относительно России, живя в какой-то параллельной реальности.
«Еще со времен победы в холодной войне США проводили совершенно ошибочную политику в отношении России и добились тем самым буквально невозможного», – приводит слова Метера РИА «Новости».
При этом аналитик считает, что США сами подтолкнули Москву к геополитическому возрождению, постоянно унижая Россию пустыми обещаниями с момента распада СССР.
Вторая ошибка, по мнению эксперта, заключается в упоении победой в холодной войне и превращение России в единственное препятствие для установления тотального доминирования Вашингтона в мире.
«Без России или с Москвой, примкнувшей к Вашингтону, ему было бы намного проще окончательно свести счеты с Китаем», – пояснил Метер, добавив, что с поддержкой России США было бы легче управиться с Пекином.
Третье заблуждение – позиция по территориальному спору между Москвой и Токио из-за Южных Курил. Он процитировал недавние слова премьера Фумио Кисиды, назвавшего острова суверенной территорией Японии, после чего Россия и Китай начали военно-морские учения в Японском море. При этом, заметил Метер, Токио в этих условиях продолжает покупать российский СПГ.
Ранее Метер назвал Украину опасной страной для России, США и ЕС, способной ввергнуть их в политический и военный водоворот, из которого не будет выхода.
Стало известно о попытках Уилана получить сведения об обучающихся в вузе ФСБ
Осужденный за шпионаж против России гражданин США Пол Уилан пытался получить сведения о студентах вуза ФСБ, сообщил представитель прокуратуры в суде в Нижнем Новгороде.
Представитель прокуратуры рассказал, что Уилан, «являясь сотрудником разведслужбы Министерства обороны США, пытался получить сведения об обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности», передает ТАСС.
Заявление было сделано в прениях сторон по ходатайству о выдаче Уилана в США для отбытия наказания.
В результате четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии, который оставил без рассмотрения ходатайство защитников американца о его передаче США для дальнейшего отбытия там наказания.
Напомним, бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
В Раде сочли предательством слова американского генерала о России
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович обвинил Вашингтон в предательстве после слов главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о России и Китае.
Рабинович написал в Facebook, комментируя слова Милли, что «главная зрада (предательство – прим. ВЗГЛЯД) всегда приходит от своих».
Он добавил, что эта «крамола» была сказана на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, «который является одним из опорных в структуре империи Сороса».
Политик дважды подчеркнул, что однозначно считает слова Милли предательством.
Ранее Милли заявил, что сформировалась новая триполярная система мира с центрами не только в Вашингтоне, но и в Москве и Пекине, которые он назвал «большими силами».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему в Пентагоне заговорили о триполярном мире.
Посольство России: ВС США оставляют после себя хаос в мире
Американские войска «разгуливают» по миру и оставляют после себя хаос, заявили в посольстве России в Вашингтоне, комментируя заявления американских ведомств о якобы российском военном присутствии у границ Украины.
«Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах границ РФ. Посмотрите в зеркало. Это вооруженные силы США безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
В США задумались об отказе наносить ядерный удар первыми
Команда по национальной безопасности президента США Джо Байдена в ближайшее время рассмотрит условия, при которых Соединенные Штаты могут взять обязательство не применять ядерное оружие первыми, сообщили источники в Белом доме.
По данным газеты Politico, помощники Байдена также изучат возможность объявить о том, что «единственной целью» ядерного арсенала США является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ на обычные военные действия или другое стратегическое нападение, например, кибератаку, передает ТАСС.
Отмечается, что Пентагон выступает против этих возможностей в связи с предполагаемым «наращиванием вооружений Россией и Китаем».
Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон работают над поднятием порога применения ядерного оружия.
Напомним, в прошлую субботу стало известно, что союзники Соединенных Штатов в Европе и Тихом океане призвали Вашингтон не исключать возможность упреждающего ядерного удара по России. На этом фоне США в понедельник начали учения ядерных сил Global Thunder.
В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие. Москва назвала «абсолютно недопустимыми» заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности применения ядерного оружия против России.