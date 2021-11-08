Песков раскрыл темы беседы Путина с главой ЦРУ

Захарова дала оценку диалогу с США по стратегической стабильности

Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«Действительно, [между представителями России и США] состоялся ряд консультаций, [которые прошли] и 28 июля, и 30 сентября. Речь идет о межмидовских обменах, делегациях. Соответственно, [между Москвой и Вашингтоном] есть большие разногласия, но при этом есть и понимание о необходимости создания двух тематических рабочих групп , в рамках которых должен развиваться этот диалог. Поэтому работаем, работа идет», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Как подчеркнула дипломат, «за последние годы Соединенными Штатами было сделано немало для того, чтобы привести в состояние нестабильности стратегическую стабильность». При этом она отметила, что за последний год произошло и два обнадеживающих события, в частности продление договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и российско-американский саммит в Женеве, передает ТАСС.

«Обе стороны <…> начали реализовывать по итогам этого саммита <…> комплексный диалог по всем параметрам стратегической стабильности, <…> основная задача – заложить основы будущего контроля над вооружениями, который был бы всеобъемлющим», – уточнила официальный представитель МИД России.

В четверг в Госдепартаменте США назвали диалог с Россией по стратегической стабильности «конструктивным» и «полезным», выразив надежду на запуск диалога с Китаем.

Во вторник секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил отношения России и США в ходе состоявшейся в Москве встречи с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. В тот же день российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.

21 октября президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия и США находятся на правильном пути в реализации договоренностей по итогам саммита в Женеве, продвигаются вперед по важнейшим вопросам – стратегической стабильности и кибербезопасности. В начале октября в МИД заявляли, что Москва видит проявление прагматичности со стороны американской администрации Джо Байдена по вопросам стратегической стабильности, однако проблемные моменты остаются.

В начале октября замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения».

В конце сентября Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отмечали, что точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД заявляли, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.

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