Бывший и.о. премьера Украины умер от коронавируса

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6 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 16:55  |  vz.ru
Разделы

Европу зимой спасет конкуренция Газпрома с российским СПГ

Запуск «Северного потока-2» могут затормозить до мая Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС
Названы новые возможные сроки запуска «Северного потока – 2». Его старт может затянуться аж до 8 мая, не исключает Bloomberg. Технически такое действительно возможно. Но как в этом случае Европа переживет всю зиму, которая в последние годы растянулась на март? Парадоксально, но если не «Северный поток – 2», то спасти Европу может другой, но тоже российский газ. Подробности...
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Акционерам ЮКОСа не удалось заработать на России

Дело ЮКОСа стало для Запада одним из рычагов политического давления на Россию Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более 50 млрд долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС и постановил пересмотреть его. Эксперты отмечают, что суд мог полностью отменить решение первой инстанции и закрыть дело раз и навсегда. Но вместо этого рассмотрение возвращается на предыдущий этап и затянется на годы. Чем и когда закончится эта долгая судебная тяжба? Подробности...
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Как датчанин спас Петербург от шведов

Могила Александра Круза утеряна, но память о нем жива Public domain
Имя адмирала Александра Ивановича Круза сейчас известно только историкам – хотя его обладатель в грозный для России час спас ее свободу и независимость. Почему адмирал Круз пользовался особым расположением Екатерины Великой, какой случай перевернул его отношение к матросам и какие важнейшие сражения он выиграл для России? Подробности...
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К катастрофе энергетики Украины оказался причастен Китай

Украинские электростанции остались без топлива Dmitri Tovstonog/wiipedia.org
«Феноменальный, фундаментальный идиотизм». Такими словами сами украинские политики оценивают то, что происходит сейчас в энергетике Украины. Электростанции остались без топлива, и стране накануне зимы грозит невиданный энергетический кризис. Его причиной оказались не только просчеты киевских властей, но и действия Китая. Каким же образом? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Вместо армии ЕС будет «армия европейцев»

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
После афганских событий этого лета Евросоюз решил больше не тянуть с созданием собственных вооруженных сил. И армия у Евросоюза таки появится. Вопрос только – какая. Подробности...

Сталин выигрывает от сопоставления с Гитлером

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно ли уравнивать роль СССР и Третьего рейха во Второй мировой войне? Можно ли уравнивать коммунизм и нацизм как идеологии? Следует ли помнить о преступлениях Сталина и его окружения? Подробности...
Обсуждение: 278 комментариев

Почему Россия и США не могут решить украинский вопрос

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Даже если Москва и Вашингтон договорятся больше не разыгрывать украинскую карту в двусторонних отношениях, задача оживить то, чего нет, находится за пределами их возможностей Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 10 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
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Приговор к 10 месяцам тюрьмы за оскорбление чувств верующих для сделавшего провокационное фото у храма таджикского блогера:
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    закрытые переговоры


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    Сергей Миркин: От «жабьих прыжков» Украины начали страдать россияне

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    Бывший и.о. премьера Украины умер от коронавируса

    6 ноября 2021, 16:06

    Текст: Вера Басилая

    Умер экс-депутат Верховной рады Ефим Звягильский, исполнявший обязанности главы правительства, смерть наступила из-за осложнений от коронавируса.

    «От осложнений из-за коронавируса умер Ефим Звягильский. Это один из самых известных политиков из Донецка. Многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка, и.о. премьер-министра Украины в 1993-1994 годах, нардеп многих созывов Верховной рады», – сообщила Страна.UA в своем Telegram-канале.

    Звягильский был депутатом с первого по восьмой созывы.

    Он родился 20 февраля 1933 года в Сталино (ныне Донецк). Был директором шахтоуправления «Куйбышевская», а с ноября 1979-го по ноябрь 1992-го – директором «Шахты им. А. Ф. Засядько». Дважды как самый старший депутат открывал первые заседания Рады в 2012 и 2014 годах.


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    В Киеве заявили о «принадлежащих» Украине пяти российских областях

    5 ноября 2021, 19:30

    Текст: Елена Мирошниченко

    Киевский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал в журнале «День» статьи, в которых назвал части пяти российских регионов украинскими землями.

    Кралюк заявил, что в составе России находится «немало украинских этнических территорий». Одной из них он назвал Стародубщину, вторая – Восточная Слабожанщина, передает РИА «Новости».

    В статьях он обвинил советское руководство в раздаче украинских территорий другим республикам и русификации земель. Он написал, что во времена СССР многие украинцы оказались за исторической родины.

    Ранее бывший замначальника Генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил о том, что Россия якобы может захватить украинский остров Змеиный, который находится в Черном море, в 35 километрах восточнее дельты Дуная, где проходит граница Украины и Румынии.

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    Минздрав вмешался в ситуацию с массовым увольнением врачей скорой помощи в ЕАО

    5 ноября 2021, 17:20

    Минздрав России направил в Еврейскую автономную область, где произошло массовое увольнение врачей скорой помощи, представителя Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы.

    Как заявил журналистам главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко, население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью. По его словам, восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов.

    «Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными COVID-19. Поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы. А кроме того, помочь им может каждый человек — нужно скорее проходить вакцинацию», - подчеркнул Багненко.

    В свою очередь, начальник департамента здравоохранения Еврейской автономной области Андрей Лебедев полагает, что борьба с пандемией привела к тому, что  у медицинского персонала присутствуют элементы усталости: «Все мы люди, никуда от этого не деться, и может быть, отчасти профессионального выгорания».  Он отметил, что на участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» расположенные Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек.

    «Без медицинской помощи не останется ни один пациент. Медицинским работникам, сейчас очень важна помощь со стороны населения, и помощь эта заключается в том, чтобы каждый житель региона сделал правильный выбор в отношении своего здоровья - и сделал прививку», - заявил Лебедев.

    Ранее стало известно, что в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.

    Коментарии (269)
    Порошенко заявил о возможности России перебросить войска на Украину за сутки

    6 ноября 2021, 07:21

    Текст: Елизавета Булкина

    Российские войска могут быть переброшены на Украину всего за сутки, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

    «В современной войне абсолютно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч человек вдоль границы. С 2014 года [президент России Владимир] Путин построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки. Построены новые аэродромы», – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.

    Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что войска в пределах России могут перемещаться на усмотрение властей. По его словам, это никого не должно волновать. 

    Коментарии (42)
    Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину
    		    6 ноября 2021, 10:46
    Фото: Церлюкевич Альфред/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    В течение ноября Белоруссия будет поставлять электроэнергию на Украину, сообщили в пресс-службе минэнерго республики.

    В ведомстве сообщили, что «белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября, в соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября», передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что большинство энергоблоков ТЭС на Украине прекратили работу.

    Также сообщалось, что в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия поставит на Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах пока речи не идет.

    Вместе с тем украинские СМИ писали, что Россия и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть.

    Коментарии (36)
    В МИДе ответили на обвинения в «чрезмерной военной деятельности» в Крыму
    		    6 ноября 2021, 14:17
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Военная активность России в Крыму не превышает ее оборонительных потребностей, она работает на стабильность в регионе, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов.

    Белоусов участвовал в заседаниях, которые проходили в октябре – ноябре в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке. По его словам, там Москву вновь «пытались обвинить в агрессии и оккупации»: с одной стороны – Украина, с другой – Грузия, передает РИА «Новости».

    «Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и прилегающей акватории Азовского и Черного морей. Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьезно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности», – указал дипломат.

    Эти обвинения российская сторона считает абсолютно беспочвенными. Белоусов подчеркнул, что военное присутствие России на полуострове легитимно: «Мы имеем право, как любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан и обеспечения целостности нашего государства. В этой деятельности мы руководствуемся принципом оборонной достаточности».

    Минобороны России «не ведет никакой активности, которая превышала бы» потребности в обеспечении защиты россиян.

    «Более того, очевидно, что наше военное присутствие в Крыму, прилегающих акваториях Черного и Азовского морей и в Закавказье – это как раз фактор стабильности, потому что, судя по тем заявлениям, которые делаются украинскими и грузинскими властями, до сих пор эти два государства не смогли преодолеть свою закостенелость в оценках того, что произошло в августе 2008 года (что касается Грузии), что произошло в Крыму в 2014 году, что происходит на востоке Украины», – заключил дипломат.

    Ранее в НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины.

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    Коментарии (5)
    Сотрудник назвал причину отзыва заявлений на увольнение работников скорой в Облучье

    6 ноября 2021, 10:31

    Текст: Вера Басилая

    Большинство из бригад скорой в Облучье отозвали заявления на увольнение, в надежде, что после медобследования не будут ставить прививки, заявил водитель БСМП Иван Краснослободцев.

    «Заявления отозвали все, кроме двух фельдшеров. Они увольняются все равно, но по семейным обстоятельствам. Одна, по-моему, переезжает, про другую – не знаю. Но вопрос не решен. Мы создали резонанс, с нами начали разговаривать. Сегодня они нам, единственное, предложили пройти медобследование, сдать кровь на антитела. У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать. Однако, медики нам сказали, что наличие антител не станет отводом от вакцинации и к 15 ноября все равно нужно будет поставить прививку», – приводит слова Краснослободцева РИА «Новости».

    По его словам, ситуация, по сути, не изменилась, потому что главврач обязан будет отстранить работников без прививки с 15 ноября. «Получается, теперь мы не сами увольняемся, а работодатель должен предпринять меры, согласно положению санитарного врача», – сказал он, добавив, что «это будет коллапс для района».

    «С нами вчера встречались для беседы в Облучье. На встречу с коллективом пришли: зампред правительства ЕАО Валерий Жуков, начальник департамента здравоохранения области Андрей Лебедев, главврач нашей станции Владистав Коган, прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов, были и представители администрации района, заксобрания», – сказал Краснослободцев, заявив, что «все остались при своем мнении, окончательного решения не принято».

    По его словам, главный аргумент сотрудников скорой, не желающих прививаться, это опасение за жизнь после побочного действия вакцины.

    Между тем, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко назвал решение проблемы с уволенными в городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) медиками, которые отказались делать прививку от коронавирусной инфекции.

    По словам Багненко, в городе сформируют новые бригады скорой помощи. На места, оставленные медиками, перебросят других работников или наймут новых.

    «Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов», – говорится в опубликованном пресс-службой правительства региона сообщении.

    Ранее главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергея Багненко сообщил, что в Еврейскую автономную область был направлен представитель Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации.

    В четверг в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом, общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.

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    Коментарии (24)
    Большинство украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении

    5 ноября 2021, 21:07

    Текст: Елена Мирошниченко

    Большинство украинцев (70%) считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, свидетельствуют опубликованные результаты опроса, проведенного независимым аналитическим центром «Украинский институт будущего».

    «Большинство граждан (70%) характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное. Правильным, в свою очередь, его считают 16% опрошенных, а 14% не определились. По сравнению с сентябрьским опросом произошло ухудшение оценок ситуации – с 63% до 70% – которые считают движение неправильным и уменьшением противоположного мнения: с 20% до 16%», – приводит результаты опроса РИА «Новости».

    По данным опроса, 38% респондентов считают основной проблемой Украины низкие зарплаты и пенсии. Вместе с тем 32% граждан считают основной проблемой страны войну в Донбассе, 32% – коррупцию, а 31% – высокие тарифы на коммунальные услуги.

    При этом 58% респондентов ощущают нарушение их прав и свобод, а противоположного мнения придерживаются 42%.

    Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября по всей территории Украины среди 2,4 тысячи респондентов, погрешность составляет не более 2%.

    Ранее опрос показал, что финансовое положение 55% украинских семей ухудшилось за период президентства Владимира Зеленского.

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    Зеленский подписал закон «об олигархах»

    5 ноября 2021, 17:05

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах» и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.

    «Демократия – это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!», – написал Зеленский в Twitter.

    В законе указывается, что для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. На данный момент эта сумма составляет более 85 млн долларов.

    В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла закон «об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.

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    Посольство России: ВС США оставляют после себя хаос в мире

    6 ноября 2021, 04:53

    Текст: Елизавета Булкина

    Американские войска «разгуливают» по миру и оставляют после себя хаос, заявили в посольстве России в Вашингтоне, комментируя заявления американских ведомств о якобы российском военном присутствии у границ Украины.

    «Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах границ РФ. Посмотрите в зеркало. Это вооруженные силы США безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

    Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.

    Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.

    Коментарии (0)
    В Роспотребнадзоре назвали единственный способ точно диагностировать COVID

    6 ноября 2021, 05:24

    Текст: Елизавета Булкина

    Коронавирус не имеет специфических симптомов, поэтому точный диагноз можно поставить только путем лабораторного тестирования, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

    «Специфических симптомов, присущих только коронавирусу нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно», – передает ее слова РИА «Новости».

    По словам Пшеничной, если есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, то человек может заподозрить у себя коронавирус, особенно если до этого он контактировал с заболевшим. Однако, для точной диагностики необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ.

    Ранее Пшеничная заявила, что высокие показатели заболеваемости COVID-19 могут остаться в России еще на какое-то время, но меры по борьбе с распространением вируса должны повлиять на темпы роста.

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    На Украине исключили наращивания сил России возле украинских границ

    5 ноября 2021, 22:52

    Текст: Евгения Шестак

    Наращивание российских войск на границе Украины разведка не отмечает, зафиксированные перемещения военных России связаны с окончанием учений, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала.

    «Когда мы получили данные со СМИ, мы запросили свои средства разведки, это не один орган разведки, а несколько. После того, как были предоставлены данные, мы опять оценили ситуацию и никакого наращивания усилий на госгранице с Украиной не было и нет. Ситуация вокруг нашей страны контролируемая. Никакого наращивания усилий РФ сейчас нет», – сказал Шаптала в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.

    Он напомнил, что в России приходили учения «Запад-2021», и сейчас войска возвращаются в места дислокации. По его словам, войска уходят вглубь страны.

    Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.

    Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.

    Коментарии (5)
    Эксперт: Врачи «скорой» в Облучье испытывают запредельные нагрузки

    5 ноября 2021, 19:19

    Врачи скорой помощи в Облученском районе Еврейской автономной области рассказали о возросших в период пандемии нагрузках. Ранее на этой станции 27 работников «скорой» объявили об увольнении.

    «Мы сегодня встретились с сотрудниками станции скорой помощи в Облученском районе и конструктивно поговорили. Мы увидели, что коллеги устали, поскольку нагрузка на скорую помощь всегда большая, и работа эта всегда очень напряженная, а в связи с пандемией эта нагрузка стала просто запредельной», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела скорой медицинской помощи ПСПбГМУ им. ак. И.П.Павлова Вадим Теплов.

    По его словам, «есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание».  «Поэтому мы очень подробно ответили на все вопросы, которые нам задавали и поговорили с сотрудниками станции скорой помощи о том, что вакцинация – это правильное решение не только с медицинской точки зрения, то есть чтобы самих себя защитить от осложнений и не рисковать неоправданно своей жизнью, но и с этической точки зрения медицинского работника, который борется с пандемией на передовой», – подчеркнул Теплов.

    Он выразил надежду, что «недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено».

    Ранее главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергея Багненко сообщил, что в Еврейскую автономную область был направлен представитель Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации.

    В четверг в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.

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    В России выявили 41,3 тыс. случаев коронавируса за сутки

    6 ноября 2021, 12:16

    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 41 335 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 41 335 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни».

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    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6880, Санкт-Петербурге – 3138, Московской области – 3085.

    Всего в стране выявлено 8 755 930 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

    Также за сутки зафиксировано 1188 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 245 635 человек. За сутки в России полностью выздоровели 29 201 человек.

    Накануне, 5 ноября, в России выявили 40 735 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 600.

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    Названы часто встречающиеся симптомы заражения COVID у привитых

    6 ноября 2021, 14:25

    Текст: Татьяна Янькова

    Сделавшие прививку от COVID-19 защищены не от самой болезни, а от ее тяжкого течения. Полностью вакцинированный человек может заразиться коронавирусом, это называется «прорывной инфекцией», заявили датские иммунологи.

    Согласно исследованию специалистов ZOE COVID Symptom Study – крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, наиболее часто болезнь сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Danmarks Radio.

    Жар и потеря обоняния после прививки встречаются гораздо реже.

    Как отмечает профессор иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн, на степень тяжести заболевания при этом влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни. «Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение», – подчеркнул он, отметив, что даже при полной вакцинации стоит следить за симптомами, чтобы в первую очередь не заразить окружающих.

    Среди непривитых граждан Дании зараженных оказалось намного больше.

    Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах – это непривитые.

    Для поддержания в организме необходимого количества антител к коронавирусу одной прививки недостаточно, обязательно регулярно проходить ревакцинацию. Медики рекомендуют делать повторные прививки каждые полгода, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет.

    Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре назвали единственный способ точно диагностировать COVID: как заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная, диагноз можно поставить только путем лабораторного тестирования. Если есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, то человек может заподозрить у себя коронавирус, особенно если до этого он контактировал с заболевшим. Однако, для точной диагностики необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ.

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    Ректоры вузов Москвы предложили вести обучение с 8 ноября в смешанном формате

    6 ноября 2021, 02:19

    Текст: Евгения Шестак

    Совет ректоров вузов Москвы и Московской области обратился к университетам с рекомендацией с 8 ноября начать обучение в смешанном формате.

    Документ опубликовал на своей странице в Facebook ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко.

    «Совет ректоров рекомендует руководителям вузов проводить обучение студентов с 8 ноября в смешанном формате с очным присутствием для студентов с иммунитетом или отрицательным тестом», – говорится в документе.

    Кроме того, в документе отмечается необходимость активизировать «кампанию по убеждению студентов в скорейшей вакцинации» для достижения коллективного иммунитета, а также организовать обмен лучшими практиками по организации обучения в условиях высоких рисков заражения коронавирусной инфекцией.

    Ранее председатель, президент МФТИ Николай Кудрявцев сообщил, что совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья решили провести эксперимент и ввести QR-коды, которые будут проверять у студентов при входе в вуз. 


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