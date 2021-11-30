Стало известно о готовности «Белавиа» совершать полеты в Крым Лукашенко рассказал, когда «Белавиа» будет летать в Крым 30 ноября 2021, 21:14 Текст: Кристина Цыцура

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью рассказал, что местная авиакомпания «Белавиа» начнет летать в Крым тогда, когда это понадобится Минску. «Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше», – приводит его словам РИА «Новости». Лукашенко рассказал, что в Крыму находится белорусский санаторий. Поэтому, если понадобится перевозить белорусов, тогда и начнутся полеты. «Слушайте, у нас руки развязаны», – отметил глава белорусского государства. Ранее сообщалось, что белорусский перевозчик готов проводить рейсы в аэропорт Крыма «Симферополь». Для запуска рейсов необходимо распоряжение Совета министров Республики Белоруссия и регулирование вопросов грозящих санкций со стороны Украины. Сам Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил глава Белоруссии.

Лукашенко: Ясно, на чьей стороне будет Белоруссия в войне в Донбассе 29 ноября 2021, 13:21

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Белоруссия не останется в стороне, если Запад решит «развязать войну» в Донбассе или на границе с Россией, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности в Центре стратегического управления министерства обороны. «Они [Запад] прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше», – передает его слова пресс-служба президента. Однако, продолжил Лукашенко, «они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно». «Это порядка восьми тысяч [военных] на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены», – сказал глава республики. При этом Лукашенко вновь заявил, что Белоруссия «не бряцает оружием». «Мы хоть и не участники последней страшной войны (Великой Отечественной – прим. ВЗГЛЯД), но мы понимаем, что такое война. Многие пережили невзгоды послевоенных лет, когда голые, раздетые из землянок не могли вылезти. Сейчас более-менее живем приемлемо, мы не хотим никаких войн», – подчеркнул он. Лукашенко также напомнил об «активных телодвижениях вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она «собирается напасть на Украину». «У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол», – подчеркнул президент Белоруссии. Он напомнил о поручении министру обороны и председателю Госпогранкомитета ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты и столкновения. «Планы на любое их действие, планы нашего противодействия должны быть. У нас есть все возможности для того, чтобы держать нос по ветру, как в народе говорят, и реагировать на каждое их телодвижение с оружием. И даже не с оружием, а на их замыслы – этих вооруженных сил. Вот цель нашего сегодняшнего мероприятия», – заявил Лукашенко. В то же время министру обороны и начальнику генерального штаба вооруженных сил было поручено подготовить план ответа на возможные агрессию и противоправные действия в отношении Белоруссии. Между тем в республике есть обученные и оснащенные воинские подразделения. «Вы просили поддержать вас в создании сил быстрого реагирования, которые будут задействованы минимум в течение двух-трех часов… У нас есть определенное количество подразделений, их немало, очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Беларуси», – заявил Лукашенко. Ранее Лукашенко констатировал, что война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную. Кроме того, он заявил, что в случае внешней агрессии республика превратится в «единую военную базу Белоруссии и России». Лукашенко заявил о готовности Белоруссии разместить российское ядерное оружие 30 ноября 2021, 16:57

Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Белорусская сторона предложит российской разместить ядерное оружие на своей территории, если натовское ядерное оружие появится в Польше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «(В таком случае) я предложу (президенту России Владимиру) Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию», – заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости». На уточняющий вопрос о том, о каких системах идет речь, президент Белоруссии пояснил, что Минск и Москва договорятся о типах вооружений. «То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте», – подчеркнул политик. Ранее Лукашенко констатировал, что война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную. Ранее в Германии испугались размещения ядерного оружия США в Польше. Немецкий эксперт в сфере безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что отказ Германии размещать американские ядерные боеголовки приведет к переносу их в Польшу, что несет риски для безопасности в Европе. Лукашенко заявил, что его поездка в Крым станет признанием полуострова российским 30 ноября 2021, 18:00

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным. «У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», – цитирует Лукашенко РИА «Новости». Он пояснил, что у него есть приглашение на полуостров. Говоря о признании Крыма Лукашенко отметил: «Если президент уже туда (в Крым) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят». По словам Лукашенко, конечно, это будет означать признание Крыма российской территорией. «Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым», – сказал он. Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума, добавил белорусский лидер. Поездку он планирует начать с Севастополя. Он рассказал, что однажды плавал в Черном море вместе с Путиным на шхуне, и тот ему предложил посетить полуостров. «Я ему сказал: «Давай не на самолете, а не на этой лодке». Потому что, оказывается это надо сутки туда топать на этой шхуне», – добавил Лукашенко. Президент Белоруссии также добавил, что Путин много ему говорил о новой базе ВКС России в Севастополе. «Я ему и говорю: «Ну, когда пригласишь, тогда и полетим». Но я ему тогда предложил второе условие – в Севастополе приземлиться и на самолете. Если президент [Белоруссии] туда уже приехал с президентом России, ну какие еще могут быть признания. Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И, более того, это вопрос, которого не существует, между мной и Путиным такого вопроса нет», – заключил Лукашенко. В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, заявлял председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». ФСБ задержала за взятки экс-чиновника мэрии Керчи 28 ноября 2021, 22:30 Экс-начальник управления единого заказчика администрации Керчи Сергей Органов задержан по подозрению в получении взяток, сообщил источник в правоохранительных структурах региона. «Сергей Органов задержан по подозрению в получении взяток за покровительство при приемке выполненных подрядчиками строительных работ и их оплате. Речь идет о нескольких эпизодах», – рассказал он РИА «Новости». Он рассказал, что у Органова проведены обыски, изъяты материальные ценности. Возбуждено ряд уголовных дел, в том числе по статье 290 УК РФ (получение взятки). Органов курировал в Керчи сферу строительства, которое ведется в рамках федеральной целевой программы развития республики. Он был уволен с должности начальника управления единого заказчика администрации 22 октября. Ранее заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Крым Юрий Мажар был задержан в Бахчисарае: он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. Лукашенко заявил о подброшенном белорусским пограничникам теле беженца 29 ноября 2021, 14:15 Текст: Евгения Шестак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на границе убит еще один мигрант, его тело подкинули белорусским пограничникам. «Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят – уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных. Начали поиск», – цитирует БелТА Лукашенко. По его словам, Белоруссия стала звеном в цепи обострения военной обстановки в регионе. «Я хочу, чтобы присутствующие здесь усвоили одну вещь: автономно, независимо от того, что разворачивается в черноморском бассейне, от вопросов, связанных с Украиной, Польшей и странами Балтии, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя», – сказал глава государства. Ранее пограничный комитет Белоруссии заявил, что литовские силовики якобы выбросили на границу между странами труп избитого беженца. Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключали возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. В Польше раскритиковали Меркель за разговор с Лукашенко 28 ноября 2021, 15:33 Текст: Елизавета Булкина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель за телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Евросоюз должен участвовать в поиске дипломатического решения. Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев», – заявил он в интервью агентству ДПА, передает РИА «Новости». Моравецкий добавил, что Лукашенко «злоупотребил» разговором с Меркель и притворился, что канцлер согласилась перевезти 2000 нелегальных мигрантов в Германию и другие страны. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко. В Белоруссии заявили о выброшенном литовцами на границу трупе беженца 28 ноября 2021, 15:04 Текст: Елизавета Булкина

Пограничный комитет Белоруссии заявил, что литовские силовики якобы выбросили на границу между странами труп избитого беженца. «27 ноября на участке пограничной заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет. Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе», – говорится в Telegram-канале ведомства. На место происшествия для определения обстоятельств и причин смерти вызвана следственно-оперативная группа. Глава службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас заявил, что армия, полиция, погранслужба Литвы сможет быстро мобилизовать свои силы в случае возможного «вооруженного вторжения» мигрантов со стороны Белоруссии. По словам Любаеваса, на границе Литвы и Белоруссии сейчас находится около 1000-1500 мигрантов. Уже построено заграждение из колючей проволоки длиной более ста километров, до осени следующего года планируется построить и забор. Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключали возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В МИД России объяснили причину появления миграционных потоков на границе Белоруссии 29 ноября 2021, 19:29 Текст: Кристина Цыцура

Миграционные потоки на границе Белоруссии возникли в результате действий НАТО, происходящее – их ответственность, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. «Это прежде всего результат тех военных операций, которые проводили союзники либо в составе НАТО, либо отдельно», – заявил политик в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай», передает РИА «Новости». Он отметил, что происходящее является результатом действий «мирного» НАТО по геополитическому освоению пространств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что на границе был убит мигрант, его тело подкинули белорусским пограничникам. Ранее сообщалось, что на границе между Польшей и Белоруссией тысячи мигрантов разбили стихийный лагерь, желая попасть в ЕС. Несколько недель назад в пункте пропуска «Брузги» в Гродненской области несколько человек предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Позже власти Белоруссии заявили о готовности для размещения мигрантов пункта пропуска транспортно-логистический центр. Стало известно о готовности «Белавиа» совершать полеты в Крым 30 ноября 2021, 20:12

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» готов проводить рейсы в крымский аэропорт «Симферополь», пишут СМИ. Для этого нужно распоряжение Совета министров Республики Белоруссия и регулирование вопросов с вероятным санкционным давлением Украины против компании, сообщают «Вести. Крым». Ранее во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным. Он пояснил, что поездка на полуостров станет признанием полуострова российским. В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». В Белоруссии исключили угрозу вооруженного конфликта на границе 28 ноября 2021, 22:16 Текст: Елена Мирошниченко

Несмотря на обострение ситуации у границы Белоруссии со странами ЕС и увеличение числа воинских контингентов в сопредельных странах пока преждевременно говорить о реальной угрозе развязывания вооруженного конфликта, заявил телеканалу СТВ государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. «Проводя оценку и анализ воинских частей и подразделений, которые находятся на территории сопредельных государств, пока еще говорить о какой-то угрозе развязывания конфликта преждевременно. Думаю, руководство и Польши, и Прибалтики понимают, что развязывать агрессию против Беларуси – себе дороже», – цитирует его РИА «Новости». Он подчеркнул, что белорусские «вооруженные силы сегодня способны ответить». По словам Вольфовича, авиация Белоруссии и России с 2013 года проводят мероприятия по совместному боевому дежурству вдоль границы, периодически осуществляются пролеты стратегической авиации. При этом он отметил, что «это не так часто, как на территории сопредельных стран (НАТО)». Госсекретарь обратил внимание, что создаваемые двумя странами совместные учебные центры не несут угрозы. «Они будут готовить танкистов и мотострелков в России, летчиков и специалистов войск противовоздушной обороны – на территории Беларуси. Они никакой угрозы сопредельным странам не представляют. Тем более это все делается на плановой основе», – сказал он. Вольфович рассказал, что с 2004 года начали нарастать группировки вооруженных сил стран блока НАТО на территории Польши и стран Балтии. Вместе с тем, по его словам, в последнее время под видом борьбы с нелегальной миграцией только на территории Польши создана группировка, насчитывающая 23 тыс. человек, из них 15 тыс. – военнослужащие, которые максимально приближены к границе. Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключали возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Минск обвинил Киев в нагнетании темы миграции ради средств от «западных кураторов» 28 ноября 2021, 21:14 Текст: Елизавета Булкина

Украина специально нагнетает тему угрозы от мигрантов с белорусской территории, чтобы получать средства от своих «западных кураторов», заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью телеканалу СТВ. «Если то, что происходит на территории Польши и Литвы, как-то можно оправдать – это страны, входящие в блок НАТО, – то то, что происходит на территории нашей южной соседки (Украины – ред.) … не поддается здравому смыслу. Это уже истерия. Наверное, истерия руководства Украины в надежде получить какие-то средства от своих западных кураторов, как поляки и литовцы, чтобы что-то себе урвать», – передает его слова РИА «Новости». Вольфович также обратил внимание на принятое украинскими властями решение в рамках учений «Полесье» на границе с Белоруссией отработать вопросы борьбы с нелегальной миграцией. «Ну кто пойдет на Украину? Наоборот, только с Украины: 192 человека, украинцев, по-моему, за этот год попросили белорусского гражданства и остались в нашей стране», – добавил госсекретарь. При этом Вольфович заявил, что пока преждевременно говорить о реальной угрозе развязывания вооруженного конфликта. «Проводя оценку и анализ воинских частей и подразделений, которые находятся на территории сопредельных государств, пока еще говорить о какой-то угрозе развязывания конфликта преждевременно. Думаю, руководство и Польши, и Прибалтики понимают, что развязывать агрессию против Беларуси – себе дороже», – сказал он. По словам государственного секретаря, белорусские «вооруженные силы сегодня способны ответить». «Если они надеются привлечь вооруженные силы блока НАТО – за нами стоит наш стратегический партнер, сосед, большая и мощная Российская Федерация», – заявил он. Ранее Киев объявил о начале спецоперации на границе Украины с Белоруссией, которая призвана не допустить миграционного кризиса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на границе Польши и Белоруссии 29 ноября 2021, 21:43 Текст: Кристина Цыцура

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе», – цитирует его РИА «Новости». По словам Пескова, лидеры также обговорили предстоящий график контактов на различном уровне. Ранее в МИД России объяснили появление миграционных потоков на границе Белоруссии. Это произошло в результате действий НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. В середине ноября сообщалось о скоплении тысячи мигрантов на границе Польши и Белоруссии, желающих попасть в Европу. Люди разбили стихийный лагерь, а несколько недель назад предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. В создании миграционного кризиса власти еврейских стран обвинили Минск. Киевский суд разрешил задержать главу Крыма Аксенова 30 ноября 2021, 19:46 Текст: Елизавета Булкина

Апелляционный суд Киева разрешил задержать главу Крыма Сергея Аксенова, это решение имеет формальный характер. «Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание самопровозглашенного председателя аннексированного Крыма (Украина не признает Крым российским – прим. ВЗГЛЯД)», — передает сообщение инстанции ТАСС. Фамилия Аксенова в документе не указывается, приводится лишь первая буква. Ранее офис генерального прокурора Украины ходатайствовал в Шевченковском районном суде Киева «о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого гражданина А. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей». Однако 4 октября суд первой инстанции отказал в удовлетворении этого ходатайства, после чего прокурор подал жалобу. «По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 октября 2021 года отменено», – говорится в сообщении суда. Аксенов подозревается на Украине в совершении ряда уголовных преступлений, в частности «в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти», в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в нем», в «террористическом акте, блокировании транспортных коммуникаций, захвате государственных или общественных зданий». Непосредственное задержание Аксенова невозможно, поскольку он находится в Крыму, таким образом, решение носит исключительно формальный характер. Напомним, в 2014 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело из-за выборов в Крыму. Судоходство по Керченскому проливу приостановили из-за непогоды 29 ноября 2021, 21:54 Текст: Кристина Цыцура

Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, движение по которому сейчас невозможно из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов, заявил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. «С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де факто судоходство Керченского пролива перекрыто», – передает ТАСС со ссылкой на Кравченко. Сейчас скорость ветра составляет 15 метров в секунду, а, согласно данным синоптиков, погода будет лишь ухудшаться, ветер поднимется до 18 метров в секунду. Из-за непогоды в Крыму несколько деревьев оказались повалены ветром. Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее сообщало о сильных дождях, снеге в горах и ветре порывами до 35 метров в секунде на протяжении всей недели. Местным жителям и гостям региона рекомендовано воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Сильный ветер с Босфора повалил в Крыму несколько деревьев 29 ноября 2021, 21:36 Текст: Валентина Григоренко

В Симферополе коммунальные службы устраняют последствия сильного ветра до 17 м/с, который повалил девять деревьев в городе, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма. «На территории городского округа Симферополь зарегистрировано девять происшествий, связанные с падением деревьев, пострадавших нет, работают службы ЖКХ», – передает ТАСС сообщение. В пресс-службе добавили, что, по состоянию на 16:00 осадки на территории Крыма зафиксировали в Ялте и Алуште – по 6 мм, Евпатории – 5 мм, Красноперекопске – 2 мм. «Максимальные порывы ветра зафиксированы: Белогорский район – до 20 м/с, Евпатория – до 20 м/с, Черноморский район – до 19 м/с, Симферополь – до 17 м/с, Ленинский район – до 16 м/с», – добавили в пресс-службе. Отмечается, что ситуация стабильна, проезд через Ангарский и Грушевский перевалы обеспечили. Ранее главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября экстренное ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому, непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Напомним, из-за урагана в Турции было пиостановлено движение судов в проливе Босфор. Постардали 38 человек, четверо погибли. Кроме того, стало известно, что генуэзский циклон «Бенедикт» в последний день осени зальет дождями Москву и завалит снегом Санкт-Петербург, жителей Центральной России ждут штормовой ветер и встреча с «гигантской циклонической воронкой».