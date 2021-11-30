Политолог: России проще разместить ядерное оружие в Калининграде, чем в Белоруссии

«Если представить себе, что в Белоруссии появится российская база с ядерным оружием, Лукашенко наверняка потребует для себя право «двойной кнопки», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Карбалевич. Ранее белорусский президент допустил, что попросит Москву «вернуть ядерное оружие» в ответ на угрозы со стороны НАТО.

«Для Лукашенко, как и для любого жесткого руководителя, очень болезненно, если он не контролирует полностью свою территорию. Но Москву такое условие вряд ли устроит», – предположил белорусский политолог Валерий Карбалевич. «Лукашенко не первый год ведет переговоры с Москвой о создании военной базы. Этот вопрос публично бурно обсуждался еще в 2015 году и тогда казалось, что стороны почти договорились. Однако в итоге Лукашенко отверг эту идею. Теперь, похоже, все наоборот», – указал эксперт.

Как известно, ядерный потенциал был выведен из Белоруссии в ноябре 1996 года – через два года после того, как республика официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве безъядерной державы, отказавшись от вооружений, доставшихся ей после распада Советского Союза.

Как считает Карбалевич, международные структуры могут обвинить Минск в нарушении ДНЯО. «Даже если, допустим, ядерные ракеты будут дислоцированы в Белоруссии лишь внутри российских военных баз с экс-территориальным статусом, не уверен, что международные юридические нормы таким образом не будут нарушены», – пояснил Карбалевич. «Кроме того, и Россия вряд ли пойдет на такой шаг. Если ей понадобится ответить на появление американского ядерного оружия в Польше, то проще разместить ракеты и боеголовки в Калининградской области и открыто объявить об этом», – добавил эксперт.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил РИА Новости, что «предложит Путину вернуть ядерное оружие» в Белоруссию, если НАТО переместит свои боеголовки в Польшу. Ранее о таком сценарии говорил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, если Германия откажется разместить у себя американские ракеты, они могут быть передислоцированы в Восточную Европу.

Разговоры о дислокации ядерного оружия в Польше, вроде заявления Столтенберга, следует воспринимать лишь как элемент информационной войны – с целью «прощупать решимость противоположной стороны предпринимать ответные действия», считает белорусский военный аналитик Александр Алесин. «Заявление Лукашенко последовало после разговора с Путиным. России, наверное, не с руки заявлять такие вещи, а вот Лукашенко, которого Евросоюз считает нелегитимным, «отвязным», может говорить все что угодно», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

Кроме того, слова Лукашенко о ядерном оружии могут быть предупреждением «силам на Западе, желающим развязать в нашем регионе войну, втянуть Россию силами Украины в длительный кровопролитный конфликт». «Вся эта информационная кампания последних недель в СМИ о войне – психологическая подготовка, попытка приучить общественное мнение к тому, что столкновение неизбежно», – убежден собеседник.

«Одновременно США предупреждают, что не будут вмешиваться в эту новую войну. То есть они провоцируют Украину, – чтобы она своими руками устроила новую бойню в Донбассе. Поводом может стать убийство российских граждан, живущих в Донбассе. Так что политика Москвы в ближайшее время должна быть особенно выверенной. От нее зависит, ограничится ли дело локальной стычкой или все превратится в гораздо более серьезный эпизод», – подытожил Алесин.

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