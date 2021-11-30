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30 ноября, вторник | Последнее обновление — 15:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о скором поступлении на вооружение гиперзвуковой ракеты
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Путин заявил о скором поступлении на вооружение гиперзвуковой ракеты
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В 2022 году у России на вооружении появится новая гиперзвуковая ракета со скоростью в девять махов, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».
«Мы сейчас испытали – и успешно [новое гиперзвуковое оружие]. С начала нового года у нас уже будет на вооружении новая ракета морского базирования гиперзвуковая. Девять махов», – заявил глава государства.
Отрывок выступления президента опубликован в Telegram-канале «Смотри».
Путин пояснил, что Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы.
«Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» – ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ», – цитирует президента РИА «Новости».
В понедельник фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск из акватории Белого моря гиперзвуковой ракеты «Циркон» на дальность более 400 километров.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Рябков назвал формат предстоящих переговоров Путина и Байдена
В Ближайшее время может проясниться ситуация с возможными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, беседа лидеров, скорее всего, не будет очной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. С учетом совопкупности обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой», – передает его слова РИА «Новости».
Рябков добавил, что формат переговоров пока не определен.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент.
В МИДе исключили возможность возвращения российского представительства в НАТО
Россия вряд ли вернет представительство при НАТО в Брюсселе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай».
«Все так развивается, что мы вряд ли вернемся туда», – цитирует РИА «Новости» Грушко.
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Напомним, Россия с 1 ноября приостановила работу своего представительства при НАТО, также прекратила работу информбюро альянса в Москве.
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.
Разрыв отношений с альянсом спровоцировало решение НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишились аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.
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Модернизированный «Панцирь» научили бороться с любыми беспилотниками
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М» способен бороться со всеми типами беспилотных летательных аппаратов (БЛА), включая ударные, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.
«В результате модернизации возможности «Панциря» по противодействию всем типам беспилотников были значительно улучшены. В частности, комплекс способен эффективно обнаруживать и уничтожать все типы ударных БЛА, состоящих на вооружении», – передает ТАСС слова Оздоева.
В свою очередь заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») Сергей Михайлов в ходе международной выставки вооружений EDEX 2021 рассказал, что модернизированный ЗРПК способен стать основой тактической противовоздушной обороны.
«На базе «Панцирь-С1М» может быть выстроена эффективная модульная сеть противовоздушной обороны, способная прикрывать любые воинские части от малоразмерных и ударных БЛА, высокоточного оружия и, конечно же, военной авиации – самолетов и вертолетов. Комплекс полностью соответствует современным принципам A2/AD (теория построения ПВО, позволяющей преградить противнику доступ в критически важные районы)», – добавил Михайлов, отметив, что комплекс также способен поражать малогабаритные беспилотники.
«Панцирь-С1М» получил новые гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты (ЗУР), благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км, в целом объем зоны поражения увеличен в три раза. Наряду с новыми ЗУР комплекс может применять ракеты из состава комплекса «Панцирь-С1». Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени.
Напомним, в феврале в Ростехе рассказали, что Россия впервые представила на международной оружейной выставке IDEX-2021 зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М», доработанный предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») по итогам боевого применения комплекса против террористов в Сирии.
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МИД жестко ответил НАТО на обвинения России в наращивании присутствия на Украине
Москва опровергает все утверждения стран НАТО, что Россия якобы наращивает свое присутствие на Украине: Крым – это часть России и присутствие наших войск здесь законно, говорится в заявлении МИД с контраргументацией к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса».
«Альянс обвиняет нас в наращивании военного присутствия на Украине, имея в виду Республику Крым. Напомним, эта территория является частью Российской Федерации, и наши вооруженные силы находятся там на законном основании», – передает РИА «Новости» ответ МИД на заявление о том, что Россия якобы провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной.
Российский МИД, комментируя утверждения о том, что Москва якобы провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной, заявил, что действия России носят сугубо оборонительный характер.
«МИФ: Россия провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной», – говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса». Комментируя это, российский МИД указал, что «действия России носят сугубо оборонительный характер».
«В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые», – говорится в документе МИД.
«Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ», – добавляется в нем.
Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
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В США предрекли катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
В гипотетическом столкновении с Россией из-за Украины США ожидают масштабные потери, заявила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер.
Коффлер заявила, что «США понесли бы катастрофические потери в войне с такой ядерной державой, как Россия, подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
При этом она не исключила, что в целях «самообороны» Россия прибегнет к превентивному ответу, нанеся разрушительный космический и кибернетический удары по территории США, так как своими недавними испытаниями противоспутниковых ракет Москва продемонстрировала способность сбить американские спутники.
Как только будет нанесен первый удар, в мире вполне может начаться ядерная война и американская энергическая инфраструктура окажется под угрозой, предупредила Коффлер.
Она также напомнила, что никто не смог победить Россию на ее территории: «Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году».
«Так входит ли Украина в число жизненно важных интересов безопасности США? Зависят ли хоть как-то безопасность, территориальная целостность и долгосрочное выживание США от Украины? В обоих случаях ответ – однозначное «нет», – заключила эксперт.
Напомним, в Кремле заявили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
При этом источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер».
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Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Франция и Хорватия договорились о продаже 12 подержанных истребителей Rafale
ВВС Хорватии приобретут у Франции 12 подержанных истребителей Rafale F3-R, об этом договорились министр обороны республики Марио Баножич и его французская коллега Флоренс Парли.
Представитель министерства обороны Франции Эрве Гранжан сообщил, что для замены проданных самолетов французские военные закажут 12 новых истребителей Rafale в 2023 году, поставки планируется начать в 2027 году, передает портал Defense News со ссылкой на AFP.
Между тем Баножич заявил, что рад поставкам подержанных Rafale F3-R. По его словам, это «один из лучших многоцелевых истребителей на сегодняшний день», приобретая их, Хорватия «получит мощный стратегический фактор сдерживания на ближайшие 30-40 лет».
«Это инвестиции в наше будущее и безопасность, а также и инструмент, который укрепит позиции Хорватии как союзника в НАТО и партнера в Европейском союзе», – добавил министр.
Отмечается, что это позволит хорватским ВВС заменить устаревшие истребители МиГ-21 советского производства.
Сумма сделки составляет порядка 1,1 млрд долларов. В дополнение к истребителям контракт охватывает системы вооружения, запасные части, логистику и обучение.
Напомним, в 2017 году сообщалось, что президент Хорватии осталась недовольна состоянием купленных на Украине МиГ-21. В 2016 году в Хорватии начали расследование по подозрению в даче и получении взятки при закупке и ремонте на Украине истребителей МиГ-21.
Путин внес в Госдуму проект о совершенствовании деятельности Счетной палаты
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование правовых основ деятельности Счетной палаты России, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ обязывает председателя Счетной палаты, его заместителя и аудиторов соблюдать кодекс этики, утверждаемый коллегией ведомства, а также вносит изменения, касающиеся разграничение видов аудита, проводимых контрольным органом, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, в закон «О Счетной палате РФ» вносятся изменения, регламентирующие применение стратегического аудита в целях оценки рисков и результатов достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности России, предусмотренных документами стратегического планирования и иными документами стратегического характера.
Также вводится новый вид аудита – аудит соответствия, проводимый в целях оценки соответствия фактических данных и информации о предмете и деятельности объекта аудита (контроля) законодательным и иным нормативным правовым актам России, иным документам в пределах компетенции Счетной палаты, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).
Законопроект предусматривает возможность привлечения аудиторских, научно-исследовательских, экспертных и иных организаций, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков не только к проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, но и к участию в иных видах деятельности контрольного ведомства.
Ранее Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО.
Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
Ракетный эсминец Arleigh Burke ВМС США покинул болгарский порт Варна для возобновления операций в Черном море, сообщает Шестой флот США.
«Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) покинул порт Варна в Болгарии 28 ноября 2021 года для возобновления операций в Черном море. Заход в порт еще раз подтвердил приверженность ВМС США альянсу НАТО и таким важнейшим союзникам, как Болгария, продемонстрировав при этом способность Arleigh Burke к развертыванию в зоне ответственности Шестого флота США в поддержку региональной стабильности», – передает РИА «Новости» заявление флота.
Напомним, в четверг Шестой флот сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО.
Начальник Генштаба ВС России Герасимов прибыл в Монголию с официальным визитом
Начальник Генерального штаба – первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов во вторник прибыл с официальным визитом в Монголию, сообщило российское военное ведомство.
«Замглавы военного ведомства России проведет переговоры с военно-политическим руководством страны, в ходе которых будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной и военно-технических сферах», – передает официальный сайт Минобороны России.
Запланированы личные встречи Валерия Герасимова с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, министром обороны Гурсэдийном Сайханбаяром и начальником генерального штаба вооруженных сил Монголии генерал-лейтенантом Довчисурэнгийном Ганзоригом.
Визит генерала армии Валерия Герасимова проходит в год столетия вооруженных сил Монголии и столетия установления российско-монгольских дипломатических отношений.
Напомним, 23 сентября в Монголии прошли международные антитеррористические учения «Селенга-2021» с участием российских военнослужащих.
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Латвия захотела «предупреждения» НАТО для России
НАТО и ЕС должны предупредить Россию, что в случае угрозы Украине последует ответ, заявил на пресс-конференции глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
«НАТО и ЕС должны дать России четкий сигнал, что в случае угрозы Украине последует ответ», – цитирует Ринкевича РИА «Новости».
Ранее у главы ведомства состоялась встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В МИД России заявили, что обеспокоены искусственным нагнетанием НАТО ситуации в Черноморском регионе.
Напомним, власти Украины в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, независимость которых Киев не подтвердил. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.
Отношения Крыма и Киева ухудшились после того, как Крым вошел в состав Российской Федерации. Власти Украины обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, а в январе 2015 года объявила Россию страну-агрессором.
Путин не исключил новых мер социальной поддержки граждан
Российское руководство не исключает возможности введения новых мер поддержки жителей страны, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» напомнил об уже существующих мерах социальной поддержки людей с небольшими доходами, передает ТАСС.
В их числе он указал единовременные выплаты пенсионерам и семьям со школьниками.
«Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет», – подчеркнул президент.
В понедельник Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы, получаемые многодетными семьями, которые продали жилье для покупки нового.
Путин заявил об ускорении роста цен в России
Президент Владимир Путин заявил, что в России ускорился рост цен, он подчеркнул, что это является чувствительной проблемой для россиян.
«Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами, и ее решение требует самого пристального внимания. Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен», – передает его слова РИА «Новости».
Так, глава государства обратил внимание властей на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке.
Вместе с тем Путин отметил, что в России безработица вышла на уровень до пандемии.
Ранее стало известно о росте оптовых цен на картофель и капусту на 70%.
Лавров заявил о провоцирующих Украину действиях со стороны Запада
Запад провоцирует Украину на антироссийские действия, заявил глава МИД Сергей Ларов.
«Запад давно, не первый год, провоцирует Украину, и не только Украину на антироссийские действия», – цитирует политика РИА «Новости».
Лавров отметил, что политики западных стран хорошо знают об отношении России к втягиванию стран постсоветского пространства к НАТО.
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Также он отметил, что Москва не может исключить, что Киев сорвется на военные авантюры. Придется предпринимать шаги по обеспечению безопасности, заявил Лавров.
«И мы просто не имеем права исключать вероятность того, что киевский режим сорвется на военную авантюру. Все это создает прямую угрозу безопасности РФ. Об этом 18 ноября на расширенной коллегии нашего министерства говорил президент Путин, и он подчеркнул, что нам конфликты не нужны, но если Запад не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать, конечно же, мы примем все необходимые шаги по обеспечению надежному своей безопасности», – сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Бразилии Карлосом Алберто Франко Франсой.
Ранее российский политик обвинил США в том, что они обложили Россию военными базами. Он указал на этот факт, добавив, что истерика все равно постоянно нагнетается.
В Кремле анонсировали выступление Путина на форуме «Россия зовет!»
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет!» во вторник даст оценку текущему состоянию экономики и социальной сферы страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы ожидаем весьма содержательное выступление президента, оценку текущего состояния экономики, социальной сферы страны, все, что интересно потенциальным инвесторам. Будут и вопросы, и комментарии участников», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, ожидается интересное и содержательное мероприятие. Также представитель Кремля отметил, что после завершения форума президент планирует провести отдельную встречу с главой ВТБ Андреем Костиным.
Ранее на семинаре-совещании правительства и комиссии Госсовета по направлению обсуждался проект стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, куда вошли замечания и предложения регионов.
Маневры НАТО у границ России сочли «попыткой испытать на прочность»
Североатлантический альянс целенаправленно «испытывает на прочность» Россию, направляя военный флот и авиацию к российским границам, заявил МИД.
«НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать. При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны», – сообщается на сайте МИД.
В ведомстве отметили, что российские военные еженедельно регистрирую полеты десятков самолетов-разведчиков и беспилотников Североатлантического альянса около границ России.
«Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые. Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ», – говорится в заявлении.
Отмечается, что действия России носят «сугубо оборонительный характер». При этом в МИД подчеркнули, что Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО, вина за их деградацию полностью лежит на альянсе.
«Именно от Североатлантического блока должна исходить инициатива по их восстановлению и поиску путей выхода из создавшейся напряженной ситуации», – говорится в заявлении.
Ранее ракетный эсминец Arleigh Burke ВМС США покинул болгарский порт Варна для возобновления операций в Черном море.
Напомним, в четверг Шестой флот сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО.
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