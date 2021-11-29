Активисты РДШ почтили память о подвиге Зои Космодемьянской

Активисты Российского движения школьников (РДШ) по всей стране провели памятные мероприятия, посвященные 80-летию подвига первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской.

Первое событие прошло в Тамбовской области, где она родилась, кульминацией же стала акция в деревне Петрищево Московской области, где оборвалась ее жизнь. Уроки памяти и мужества прошли во множестве школ России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В день 80-летней годовщины казни Зои Космодемьянской, временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров провел тематический исторический час для школьников. В нем приняли участие активисты Российского движения школьников, лидеры детских организаций региона.

Егоров напомнил ребятам о вкладе Тамбовщины в победу в Великой Отечественной войне: Тамбовская область стала основным поставщиком продовольствия на фронт. На Тамбовщине родилась юная партизанка Зоя Космодемьянская – первая женщина – Герой Советского Союза. Ребятам он рассказал и о подвиге своих родных. Так, бабушка у него была военным врачом, дедушка воевал, получил ранение на Курской дуге. Другие бабушка и дедушка ковали победу в тылу.

«Подвиг каждого человека стал вкладом в победу в Великой Отечественной войне», – подчеркнул Егоров.

Центральное событие состоялось в Петрищево у Музейного комплекса Зои Космодемьянской. Там собрались 150 активистов РДШ Московской области, для них была организована обширная экскурсия с посещением дома, в котором Зоя Космодемьянская провела свою последнюю ночь.

Кроме того, участники проекта РДШ «Школьная классика» – воспитанники Театра юных москвичей показали прямо здесь перед домом П. Я. Кулик для сверстников перформанс, в представлении они показали тропу и мысли Космодемьянской от дома, где ее пытали, до места казни. У обелиска состоялось возложение цветов в память о юной героине.

Вместе с активистами РДШ цветы к обелиску возложила исполнительны директор Российского движения школьников Ирина Плещева. Она рассказала о задумке постановки, представленной ребятами из Театра юных москвичей.

«Эта акция называется «Путь Зои», где путь – это вся ее жизнь, которая является примером сегодняшнему поколению. Зоя – не просто первая женщина Герой России, она – первая девчонка, ей едва исполнилось 18 лет. Родившись в Тамбовской области, она трагически закончила свой путь здесь, в Петрищево. Такой не долгий, но очень яркий, а главное, осмысленный путь является нам всем хорошим примером того, что может сделать школьник, любой человек для своей страны, для своего народа. Сегодня исполняется 80 лет со дня подвига Зои. И мы совместно с проектом «Школьная классика» – это наши школьные театры, которые работают по все стране, сделали такой импровизированный путь Зои по хрустящему снегу, а в реальности Зоя шла босиком, на ней не было тех сапог, которые сегодня были на девочке, ей было еще холоднее, она шла на смерть. Эти 200 шагов, которые она прошла – это самый яркий эпизод её жизни, который мы хотели, чтобы ребята прочувствовали, посмотрели на понятном им языке, поняли, как важно иногда принимать в жизни такие решения», — объяснила Плещева.

Спецкорр газеты ВЗГЛЯД искал в подмосковной деревне Петрищево ответ на вопрос: почему новый музей Зои Космодемьянской для некоторых представителей современной молодежи стал идеальным фоном для фэшн-съемки.