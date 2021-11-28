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Минск обвинил Киев в нагнетании темы миграции ради средств от «западных кураторов»
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Украина специально нагнетает тему угрозы от мигрантов с белорусской территории, чтобы получать средства от своих «западных кураторов», заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью телеканалу СТВ.
«Если то, что происходит на территории Польши и Литвы, как-то можно оправдать – это страны, входящие в блок НАТО, – то то, что происходит на территории нашей южной соседки (Украины – ред.) … не поддается здравому смыслу. Это уже истерия. Наверное, истерия руководства Украины в надежде получить какие-то средства от своих западных кураторов, как поляки и литовцы, чтобы что-то себе урвать», – передает его слова РИА «Новости».
Вольфович также обратил внимание на принятое украинскими властями решение в рамках учений «Полесье» на границе с Белоруссией отработать вопросы борьбы с нелегальной миграцией. «Ну кто пойдет на Украину? Наоборот, только с Украины: 192 человека, украинцев, по-моему, за этот год попросили белорусского гражданства и остались в нашей стране», – добавил госсекретарь.
При этом Вольфович заявил, что пока преждевременно говорить о реальной угрозе развязывания вооруженного конфликта.
«Проводя оценку и анализ воинских частей и подразделений, которые находятся на территории сопредельных государств, пока еще говорить о какой-то угрозе развязывания конфликта преждевременно. Думаю, руководство и Польши, и Прибалтики понимают, что развязывать агрессию против Беларуси – себе дороже», – сказал он.
По словам государственного секретаря, белорусские «вооруженные силы сегодня способны ответить».
«Если они надеются привлечь вооруженные силы блока НАТО – за нами стоит наш стратегический партнер, сосед, большая и мощная Российская Федерация», – заявил он.
Ранее Киев объявил о начале спецоперации на границе Украины с Белоруссией, которая призвана не допустить миграционного кризиса.
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Захарова прокомментировала слова папы Римского о «кладбище» мигрантов
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова папы Римского Франциска о Средиземном море как о «большом кладбище» для нелегальных мигрантов и напомнила, что Белоруссию и Россию Средиземное море не омывает.
«Папа Римский Франциск призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал «большим кладбищем» Средиземное море, в водах которого гибнет огромное число нелегальных мигрантов. Партнерам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Папа Римский Франциск в субботу в обращении по случаю предстоящего визита в Грецию и на Кипр назвал Средиземное море «большим кладбищем» из-за большого числа погибших в нем нелегальных мигрантов. Он также отметил, что те, кто в последние годы высаживаются на берегах континента, спасаясь «от войны и нищеты», нередко сталкиваются не с гостеприимством, а «с враждебностью и даже эксплуатацией».
Напомним, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным опасность появления сухопутного пути для мигрантов с Ближнего Востока. Как отметил Лукашенко, если это произойдет в Белоруссии и России, то Европе «мало не покажется», так как «не понятно, кто в этих толпах будет идти».
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Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключали возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Названа причина смерти Александра Градского
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Певец и композитор Александр Градский умер от инфаркта головного мозга (ишемический инсульт), сообщили СМИ.
По информации «Известий», накануне народного артиста госпитализировали в нейрореанимацию одной из московских клиник.
В свою очередь источник ФАН заявил, что Градскому необходимо было сделать перерыв в работе после того, как он переболел коронавирусом, однако он все равно продолжал трудиться, несмотря на плохое самочувствие.
В воскресенье стало известно, что советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в больнице.
В пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Москве могут установить
памятную табличку Градскому.
Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня – Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом России. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос». Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов.
Глава МИД Венгрии объяснил непризнание «Спутника V» в ЕС
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал проблему признания российской вакцины от коронавирса «Спутник V» в Европе политическим вопросом.
«Это политический и идеологический вопрос. И я очень этим разочарован… Меня раздражает, что всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает… Но несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе», – заявил Сийярто в интервью телеканалу RT.
Как отметил министр, благодаря тому, что Венгрия одобрила «Спутник V», и тому, что, в отличие от других вакцин, проблем с поставками российского препарата не было, республика смогла вновь открыть свои границы и восстановить экономику примерно на два месяца раньше, чем другие европейские страны.
Напомним, российская вакцина «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин: «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.
В середине ноября в Кремле неоднократно выражали надежду на взаимное признание Россией и ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса. В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании успехов «Спутника V».
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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На Украине решили ужесточить условия выхода на пенсию
Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет украинцам необходимо будет не 28 лет страхового стажа, а 29 лет. Соответствующее правило заработает с 1 января 2022 года.
Таким образом, чтобы выйти на пенсию гражданам Украины придется проработать на год больше, сообщил местный портал «Зеркало недели».
Требования к трудовому стажу ежегодно увеличиваются согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Поэтому со временем необходимый срок минимального стажа поднимут до 35 лет.
Те украинцы, у которых будет 15 и менее лет стажа не будут претендовать на пенсию от государства, а смогут рассчитывать лишь на пособия, если их доходы не будут покрывать прожиточный минимум.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
Умер Александр Градский
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Умер советский и российский певец и композитор Александр Градский, сообщил осведомленный источник.
По имеющимся у телеканала сведениям, артист скончался около 2.00 в больнице, сообщает «Пятый канал».
Как сообщают Дни.Ру, в конце октября Градский трижды вызывал скорую на дом. Однажды бригаде медиков пришлось ехать к артисту дважды.
«У Градского было давление 80 на 60, но он категорически не хотел ехать в больницу. Артист пользовался кислородным концентратором дома», – рассказали источники о последних месяцах жизни певца. Градский часто жаловался на боли в ногах.
Позднее близкие подтвердили информацию о смерти композитора. !Сегодня не стало Александра Борисовича. Ушла эпоха. Ушел человек. Спасибо Мастеру за творчество, оно навеки отзовется в сердцах», – говорится на официальной странице артиста в Instagram.
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Напомним, в пятницу Градского экстренно госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня – Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом России. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос». Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов.
У заразившихся «омикроном» выявили нехарактерные для COVID-19 симптомы
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Новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает необычные, но при этом относительно легкие симптомы у заразившихся молодых людей, рассказала председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе The Daily Telegraph.
По словам Кутзе, которая является практикующим врачом и работает в столице ЮАР Претории, в последнее время среди ее пациентов с COVID-19 появились молодые люди, различавшиеся по этнической принадлежности и социальному статусу, которые жаловались на сильную усталость. Ни один из них не жаловался на потерю или изменение ощущения вкуса или обоняния. Кутзе также упомянула случай с шестилетним ребенком, у которого был сильно учащенный пульс и повышенная температура, передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
«Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими», – рассказала врач. Кутзе обратила внимание на нехарактерные для коронавируса симптомы, которые 18 ноября появились и у четырех членов ее семьи. Их анализы на COVID-19 оказались положительными, при этом все жаловались на то, что чувствуют себя очень усталыми и разбитыми. После этого Кутзе одной из первых предупредила власти ЮАР о вероятности распространения в стране нового штамма коронавируса.
Доктор говорит, что приняла около дюжины пациентов с похожими симптомами, у которых подтвердилось заражение COVID-19. Почти все были здоровыми мужчинами. Прививок не было примерно у половины из них.
Кутзе выразила опасение, что у пожилых людей, в особенности страдающих диабетом и другими хроническими заболеваниями, инфекция, вызванная омикрон-штаммом, может протекать значительно тяжелее. Как указывает издание, лишь около 6% жителей ЮАР – люди старше 65 лет, поэтому ситуация с заболеваемостью в этой возрастной группе пока не очень хорошо ясна.
«Сейчас нам следует опасаться того, что новым штаммом будут заражаться пожилые невакцинированные люди. Если они не привиты, то у многих болезнь будет протекать тяжело», – считает Кутзе.
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Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».
В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии, первый случай заражения штаммом «омикрон» был зафиксирован в Италии. Медики также заподозрили новый штамм коронавируса у пациента в Австрии. Еще два случая заражения «омикроном» выявили в Британии. На этом фоне британский премьер Борис Джонсон заявил о способности «омикрона» передаваться между полностью привитыми людьми.
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Корабль ЧФ впервые в новейшей истории получил кормовой Георгиевский флаг
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Большой десантный корабль (БДК) «Азов» Черноморского флота стал первым в новейшей истории судном, получившим кормовой Георгиевский военно-морской флаг в память о подвиге одноименного корабля в XIX веке.
БДК «Азов» получил флаг в соответствии с указом президента России «О Военно-морском флаге Российской Федерации» в память о выдающихся подвигах экипажа линейного корабля «Азов» постройки 1826 года, командиром которого являлся капитан 1-го ранга Михаил Петрович Лазарев, который позднее стал командующим Черноморским флотом и военным губернатором Севастополя. В 1827 году корабль в Наваринском сражении вступил в бой с пятью кораблями турецко-египетской эскадры и уничтожил их, передает ТАСС.
«Сегодня в нашей стране и военно-морском флоте чтут и продолжают традиции героического прошлого. В память о выдающихся подвигах российского флота большому десантному кораблю «Азов» вручен Георгиевский военно-морской флаг», – сказал на церемонии поднятия флага заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Астапов.
По его словам, на «Азове» служили будущие адмиралы, герои обороны Севастополя 1854-1855 годов Владимир Корнилов и Павел Нахимов.
В свою очередь командующий Черноморским флотом Игорь Осипов отметил, что вручение флага «Азову» – возрождение флотской традиции, которая была прервана в советское время.
Ранее отряд кораблей Черноморского флота прибыл в порт Алжир для участия в международных учениях «Совместные военно-морские маневры – 2021».
Названы основные причины катастрофического вымирания населения Украины
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«В рамках существующей экономической системы простые украинцы оказываются лишними, поэтому они уезжают из страны. К 2050 году население может сократиться до 30 млн человек», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, экономист Иван Лизан. Ранее ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения.
«В ООН немного перепутали причины вымирания украинского населения со следствием. Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянное увеличение масштабов миграции – это не причины, а следствия. Главная же причина заключается в неэффективной экономической модели», – рассказал политолог, экономист Иван Лизан.
«Во времена СССР Украина достигла своего экономического и военно-политического могущества благодаря собственному производству товаров – от калош до самых больших в мире самолетов. В 1991 году украинские элиты сознательно решили стать частью капиталистического мира, но там украинская промышленность оказалась никому не нужной», – пояснил он.
«Инвестиции, затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) превышали не только возможности украинской экономики, но и советской, – объяснил эксперт. – Далее во времена экс-президента Леонида Кучмы украинские элиты, руководствуясь логикой «лучше быть первым парнем в деревне, чем вторым – в городе», приняли решение строить из Украины олигархическую республику».
«Именно тогда в стране сформировались первые олигархические кланы – днепропетровский и донецкий. Их противостояние до сих пор определяет украинскую политику. С этого момента на Украине сильно падает рождаемость и увеличивается смертность», – полагает Лизан.
«А далее украинская олигархия совершила принципиальный выбор – она выбрала миллиарды офшоров вместо миллионов людей, живущих в стране. Этот выбор и предопределил все происходящее, – пояснил политолог. – Более того, после двух «цветных революций» украинская экономика также сильно деградировала. А политические элиты под давлением Запада свернули индустриальное производство и вместо этого сделали ставку на сельское хозяйство».
«Но проблема в том, что в индустриальных державах голода не бывает, потому что там всегда есть возможность произвести дорогую машину и продать ее, а в аграрной стране единственный источник заработка – вывоз зерна за рубеж, поэтому голод – явление нередкое», – указал он.
«При такой модели экономики к 2050 году на Украине останется не 35 млн человек, а всего 30 миллионов или меньше. В рамках существующей экономической системы простые украинцы оказываются просто лишними, поэтому они и разбегаются», – отметил Лизан.
«Так что прогноз ООН выглядит даже более оптимистично, чем это может быть на самом деле. Тем более мы пока не знаем масштаба катастрофы, потому что последняя перепись населения на Украине проводилась в 2001 году. Я сомневаюсь, что в ближайшем будущем кто-то из политиков ее проведет. Если по ее итогам окажется, что в стране проживает на самом деле 35 млн человек вместо 41 миллиона, это будет катастрофой. Даже самым ярым националистам будет нечем крыть», – уверен эксперт.
По мнению Лизана, официальный Киев не будет предпринимать никаких шагов для изменения ситуации. «Во-первых, нынешним политикам это не нужно, потому что они выстроили для себя комфортную инфраструктуру, не зависящую от жизни простых людей. Во-вторых, они не понимают, зачем это нужно, потому что поражены социальным расизмом», – указал собеседник.
«В-третьих, для позитивных изменений нет денег. И главное – у них нет политической воли. Самый простой способ что-либо изменить – это объявить войну России, после чего сдаться через 15 минут и позволить себя оккупировать. Другого выхода для жителей Украины я не вижу», – резюмировал Лизан.
В воскресенье стало известно, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».
Авторы документа считают, что к 2050 году население Украины может снизиться до 35 млн человек. Причинами этого называются низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции. По мнению экспертов, официальный Киев может остановить вымирание населения путем создания стабильных политической и финансовой систем, благодаря чему власти обеспечат социальную защиту своих граждан.
В этот же день на Украине решили ужесточить условия выхода на пенсию. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Запад в разрушении экономики Украины и предупредил о возможности исхода миллионов беженцев.
Напомним, на 1 июня 2020 года численность населения Украины оценивалась в 41 млн 785 тыс. 800 человек. В том же месяце международная группа исследователей издания The Lancet спрогнозировала, что к концу столетия численность населения Украины может сократится на 68% и составить 17 млн человек.
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Появились сведения об индексации выплат трем категориям пенсионеров
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В Пенсионном фонде России (ПФР) разъяснили, что автоматическая индексация выплат с 1 декабря 2021 года ожидает три категории пенсионеров, сообщил «Московский комсомолец».
«Во-первых, пересчет пенсии положен тем гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Им будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, размер которой на данный момент составляет 6044 рублей 48 копеек. Таким образом, увеличенная составит 12088 рублей 96 копеек», – сообщает «Московский комсомолец».
«В России проживают свыше 4,6 млн россиян в возрасте 80 лет и выше, из них более 16 тысяч наших соотечественников достигли 100 лет и даже выше», – напоминает экономист Андрей Лобода, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций.
«Стоит ли говорить, сколько невзгод и испытаний им пришлось перенести по жизни: войны и голод, лишения, политические репрессии и, главное, благодаря им экономика страны восстанавливалась и строилась после разрушительной Второй мировой войны», – отмечает издание.
«Решение государства поддержать именно эту категорию социально уязвимого население очень логичное и правильное, – говорит эксперт, – Деньги в нашем профицитном бюджете есть, и нужно успеть отдать должное людям, повидавшим в жизни и войны, и разруху».
«Во-вторых, на прибавку вправе рассчитывать те пенсионеры, которые работали вплоть до августа сего года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца», – говорится в статье.
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Издание поясняет: «Дело в том, что ушедшим с работы пенсионерам восстанавливают индексацию пенсий не сразу, а только на четвертый месяц. Таковы особенности принятия решений в ПФР: сначала в фонд поступает отчет от работодателей, в котором пенсионер все еще числится работающим. Информация об увольнении «доходит» до ведомства только через два месяца, после чего месяц уходит на принятие решения об увеличении пенсии. А далее пожилой человек уже получает выплату в новом размере».
«Так что в декабре такие граждане получат пенсии с учетом индексации, а также с доплатой за сентябрь, октябрь и ноябрь», – пояснили в ПФР. При этом никаких заявления писать не нужно, а вся необходимая для осуществления выплат информация будет направлена в ПФР и работодателям, отмечается в материале.
«В-третьих, могут рассчитывать на прибавку к пенсии, те, кто подавал заявления на перерасчет. Такой перерасчет производится с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором принято заявление со всеми необходимыми для перерасчета документами (то есть, в ноябре текущего года). Пенсия будет пересчитана, если для этого предоставлены все подтверждающие документы. Например, это могут быть пожилые граждане, которые заявили о наличии у них несовершеннолетних иждивенцев. За каждого можно получить по 2014 рублей в месяц в виде прибавки к пенсии, но не более чем за трех детей сразу», – сообщает издание.
«Помимо этого, больше в декабре начнут получать пенсионеры, которые представят документы о наличии у них 30-летнего стажа работы в сельской местности. В таком случае к пенсии прибавят 1511 рублей. Но сейчас важно, чтобы данный пенсионер продолжал проживать на селе, иначе дополнительные деньги ему не дадут. Впрочем, это правило перестанет действовать совсем скоро, с 1 января 2022 года», – отмечается в материале.
Напомним, 21 ноября Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в России 1 января 2022 года. В тот же день председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,1 млрд рублей на социальные доплаты пенсионерам.
Пушков сыронизировал по поводу «обманутой Украины»
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Украинцы обманули сами себя, выбрав президентом Владимира Зеленского, именно такого лидера заслуживает страна, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Таким образом он отреагировал на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который выразил сожаление о происходящем в стране и завершил свою речь нецензурной фразой о том, что Украину «обманули» с президентом.
«В очередной раз нас просто ... (нецензурный аналог слова «обманули» – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Гордон.
«Странно слышать матерные ламентации вроде бы зрелого человека и известного на Украине обозревателя на тот счет, что их, то есть его и всех украинцев, вежливо говоря, обманули с Зеленским. <...> Украинцы сами себя обманули! Украина имеет того президента, которого заслуживает», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, на Украине нет ни зрелой элиты, ни ответственных политиков, способных развивать страну, «тем более в атмосфере националистического угара и распевания песни «Батька наш Бандера».
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте. Утверждения Зеленского о готовящемся в стране государственном перевороте собрались обсудить на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге 30 ноября.
Накануне Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».
Визит противников вакцинации в «красную зону» пришлось прервать досрочно
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Главный врач московской Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что визит противников вакцинации от коронавируса в «красную зону» пришлось прервать досрочно из-за «хамского общения» с пациентами.
«Конечно же, там были разные вопросы – и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают... Они (антиваксеры) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином», – рассказал Вечорко в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.
Он подчеркнул, что с антипрививочниками «диалога нет». «У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком», – возмутился он.
По словам Вечорко, когда противники вакцинации начали «хамить пациентам», он распорядился завершить их визит.
В субботу противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей, посетили «красную зону» филатовской больницы в Москве.
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.
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Украине предсказали переход части территорий к России
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Если Киев откажется от «Минска-2», это может привести к дроблению Украины и переходу части ее территорий в состав России, заявил журналист Владимир Скачко в интервью каналу Topinform.
Он считает, что Минские соглашения сдерживают Украину от превращения в анти-Россию, и Москва не отступит от них. При этом процесс дробления Украины может начаться, если «Минск-2» отложат на неопределенное время, передает РИА «Новости».
«Сначала России отходят Донецкая и Луганская области не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР», – пояснил Скачко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске альтернативного Минским соглашениям процесса.
Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
В то же время Сергей Лавров отметил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен добиваться пересмотра и изменения Минских соглашений.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
Первый канал принял решение по съемкам «Голоса» после смерти Градского
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Показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, который участвовал в съемках новых выпусков, несмотря на плохое самочувствие, сообщили в пресс-службе Первого канала.
«Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос» до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.
На Первом канале добавили, что последние работы Градского, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. «Мы считаем своим долгом довести десятый сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче, – подчеркнули в пресс-службе. – Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время».
Напомним, что советский и российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье в больнице. Позже стала известна причина смерти народного артиста России.
В пятницу Градского экстренно госпитализировали
в столичную больницу с подозрением на инсульт. Как сообщалось, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре вызываемого коронавирусом заболевания.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Москве могут установить памятную табличку Градскому.
Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области. В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня – Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции.
В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом России. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос». Дискография артиста насчитывает более четырех десятков альбомов.
Антонов предостерег желающих проверить оборону России на прочность
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Звучащие в Вашингтоне предположения о том, что Москва якобы может «испугаться» потенциала НАТО и не ответить Украине на попытку проверить прочность обороны России, являются очень опасными заблуждениями, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Идет освоение натовскими государствами Черного моря, украинской территории. Есть, и здесь высказываются, предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которые попытаются проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала. Я хотел бы сказать и выделить однозначно: это очень опасное заблуждение», – приводит слова дипломата ТАСС.
Антонов также отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, «все больше расширяется». « [Зенитные ракетные комплексы] «Стингер» (Stinger), [противотанковые системы] «Джавелин» (Javelin), даже наши [вертолеты] Ми-17 туда попали. Все время говорят, что это оборонительные вооружения. Но ведь мы же знаем, что значит «оборонительные вооружения», что собой представляют американские комплексы Мк-41, которые, с одной стороны, конечно, оборонительные, это противоракетные комплексы, но уже доказано, и сегодня американцы не скрывают, что они могут быть использованы, чтобы запустить ракеты средней и меньшей дальности», – подчеркнул дипломат.
Напомним, во вторник главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали в Николаевской области новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов «Байрактар» и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». После этого Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия в виде поставок вооружения и боеприпасов «из-за океана».
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В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.
Позже стало известно, что США собрались отправить на Украину военных советников и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине. Военный эксперт Игорь Коротченко выразил мнение, что этот шаг спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам. В понедельник в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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Вяльбе заявила об увольнении аналитика лыжной сборной после скандального поста
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Аналитик сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков прекратил работу с командой, сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«Он что, главный тренер, чтобы давать объяснения про его уход? Мы просто больше не будем привлекать его к работе, вот и все», – сказала РИА «Новости» Вяльбе.
Сам Волков подтвердил, что больше не будет привлекаться к работе с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР). По его мнению, причиной увольнения стал его комментарий под постом журналиста «Матч ТВ» Андрея Романова в Instagram.
«Ситуация серьезная. Никого ни в чем не виню, сам все сделал своими руками. Ни к Елене Валерьевне Вяльбе, ни к кому-то еще у меня нет претензий. Мое предположение такое. Я оставил нелицеприятный комментарий под постом корреспондента Андрея Романова два дня назад, на что Андрей сказал: «Ты сам это удалишь или мне кому-то прислать». Я сказал, что он может прислать это кому хочет. Он сделал скриншот и отправил прямиком Елене Валерьевне. А так как с Еленой Валерьевной у меня уже был разговор про посты в Instagram, на этот раз она не стала церемониться и отправила меня домой. Точнее, еще не отправила – в понедельник я лечу домой», – рассказал Волков.
Также он отметил, что пока не знает, продолжит ли работу в ЦСП Минспорта страны. «Во вторник пойду отчитываться туда, буду разговаривать о возможности заполнять нагрузки для спортсменов, оставаясь дома без поездок на сборы. Хотя бы так», – добавил Волков.
Напомним, перед началом Кубка мира Волков выложил в Instagram пост с критикой официальных вещателей лыжных гонок в России, однако вскоре удалил его. Позже Волков сделал еще один пост о своем увольнении, но тоже удалил.