В посольстве дали рекомендации находящимся в ЮАР россиянам

Посольство России в ЮАР из-за распространения омикрон-штамма рекомендует россиянам, находящимся в стране, прибывшим на отдых или совершающим кратковременные поездки, сохранять спокойствие и в случае необходимости покинуть территорию государства на юге Африки, заявил представитель российской дипмиссии, комментируя ситуацию в связи с выявленным в ЮАР омикрон-штаммом коронавируса.

«На данный момент мы рекомендуем, прежде всего, сохранять спокойствие. При наличии возможности приобретать билеты и вылететь из страны», – заявил российский дипломат, передает ТАСС.

Представитель посольства отметил, что созданы и работают специальные Telegram-каналы для оперативного информирования граждан России о складывающейся в ЮАР ситуации, в том числе даются рекомендации относительно необходимых действий. Посольство России в столице ЮАР Претории и Генеральное консульство России в Кейптауне внимательно следят за ситуацией с распространением омикрон-штамма.

В одном из туристических агентств в Претории заявили, что точной информации о том, сколько российских туристов находятся сейчас в ЮАР, нет, однако речь может идти о нескольких сотнях. Отмечается, что прямых регулярных авиарейсов между городами России и ЮАР нет. Туристы добираются на юг Африки с пересадкой. Однако с 25 ноября многие авиакомпании приостановили полеты в ЮАР и соседние африканские страны. «Тем не менее авиакомпании африканских стран, за исключением Маврикия и Сейшельских островов, не прекращали полеты в ЮАР. В результате желающие могут при наличии билетов вылететь в такие крупные транзитные центры, как Каир, Аддис-Абеба или Дакар, а оттуда добраться домой», – пяснили в турагентстве.

В воскресенье в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день новый штамм коронавируса «омикрон» в России не обнаружен. До этого стало известно, что британские медики выразили сомнения в опасности нового штамма коронавируса «омикрон».

Ранее российский сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, его в страну ввозят туристы, приехавшие из Египта.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство». Сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии.