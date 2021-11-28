Погибший в шахте «Листвяжная» горный мастер спас около десяти коллег

Горный мастер одного из участков шахты «Листвяжная» 48-летний Геннадий Белошкурский, тело которого в субботу было поднято на поверхность спасателями, спас не менее десяти своих коллег, приводя их в чувство и направляя к выходу, сообщил один из шахтеров «Листвяжной».

«Гена после взрыва мог выйти вполне. Он увидел, что люди лежат, стал их тормошить, поднимать. И человек десяти в себя пришли и стали выбираться как-то вместе, а Гена не вышел. Там парень был, он недавно на шахте работал. У него то ли не было самоспасателя, то ли он потерял его. Ну, Гена отдал ему свой», – пояснил собеседник ТАСС.

Шахтер предположил, что Белошкурский, организуя эвакуацию горняков, провел слишком много времени в выработке с высокой концентрацией окиси углерода, поэтому потерял сознание и не смог уйти сам.

Кроме того, пресс-служба правительства Кемеровской области заявила, что количество пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 76, 64 из них находятся в больнице.

«По состоянию на 12:00 местного времени (08:00 мск) 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно (на дому)», – пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что четыре пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 14 человек – в состоянии средней степени тяжести, 46 – в удовлетворительном. Большая часть – сорок пациентов – госпитализированы в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров. Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе консультативной помощью клинических психологов и психотерапевтов.

Власти региона и медики поясняли, что рост числа госпитализированных связан с тем, что симптомы недомогания могут проявляться через несколько суток после того, как шахтеры покинули аварийную выработку. Также за медицинской помощью обращаются и горноспасатели.

В четверг утром в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Большую часть из 285 находившихся под землей шахтеров удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Во время поисково-спасательной операции 15 горноспасателей пострадали и были госпитализированы. В ходе спасательных работ одно звено горноспасателей перестало выходить на связь. Позже врио главы МЧС России Александр Чуприян назвал причину гибели горноспасателей в шахте «Листвяжная».

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Глава государства подписал указ о награждении работавших при ЧС на шахте спасателей. Президент попросил правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших в происшествии.

В пятницу СК предъявил обвинения директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК России («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Также обвинения были предъявлены главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину по ч. 3 ст. 293 УК России («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Накануне губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что взрыв в шахте «Листвяжная» в Кузбассе был очень большой силы, после него шахта была полностью повреждена, выведены из строя все системы.