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Найдены тела пяти погибших в шахте «Листвяжной»
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В шахте «Листвяжной» в Кузбассе обнаружены еще пять тел шахтеров, проводятся аварийно-спасательные работы, сообщили в МЧС России.
«В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте «Листвяжная» горноспасателями обнаружены пять погибших шахтеров, тела подняты на поверхность», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
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Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
Путин также поручил помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров.
Зеленский со скандалом покинул пресс-конференцию
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Президент Украины Владимир Зеленский завершил и со скандалом покинул пресс-конференцию, посвященную итогам первой половины его президентского срока.
«Чтобы уехать, президенту пришлось прорываться через блокаду журналистов, которые не были на пресс-марафоне. Охрана грубо оттесняла представителей СМИ, из-за чего случилась давка», – пишет украинский журналист Андрей Павловский в своем телеграм-канале.
Напомним, 26 ноября состоялась пресс-конференция главы Украины. В ходе встречи с представителями СМИ он ответил на ряд вопросов, касающихся политики и экономики.
Так, Зеленский заявил, что еще не определился, будет ли баллотироваться в президенты на второй срок. По словам украинского лидера, решение он примет позже, выслушав мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.
Также он назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» трагедией для страны, призвав ЕС и США выполнить все обещания об обеспечении энергетической безопасности Украины.
Экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова Зеленский назвал одним из тех, по чьей вине потеряли Крым, а экс-главу страны Петра Порошенко назвал причастным к потере Донбасса.
В Германии предложили запустить «Северный поток – 2» без сертификации
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Германское издание Handelsblatt выступило с утверждением, что газопровод «Северный поток – 2» при определенных обстоятельствах может начать работать до завершения процесса сертификации, однако в этому случае оператору проекта придется заплатить штраф.
Источники издания указали на примеры в прошлом, когда трубопроводы вводились в эксплуатацию до того, как их сертифицировали, например, проекты NEL и EGL 401. По подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), в таком случае штраф составляет «не более 1 миллиона евро», приводит РИА «Новости».
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«Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство «Северного потока – 2» равняются не менее 10 миллиардов евро», – считают авторы публикации. По их мнению, такой сценарий может показаться оператору «заманчивым» с учетом высоких цен на газ. «Благодаря этому Газпром сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину», – говорится в статье. Однако, как указано в статье, BNA считает предыдущие прецеденты «несопоставимыми» с российским проектом.
Накануне сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек, кандидат на пост главы Минэкономики Германии выступил с критикой «Северного потока – 2». В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал проект «Северный поток – 2» трагедией для страны, призвав ЕС и США обеспечить энергетическую безопасность Украины.
Зеленский рассказал о запуске альтернативного Минским соглашениям процесса
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Украина идет параллельным путем переговоров по Донбассу, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-марафоне 26 ноября.
«Нормандский формат и Минск были единственным, что у нас есть. Я говорил, что мы пойдем параллельным путем. Мы заранее его начали, он сейчас идет. Будет ли результат у дипломатического пути с привлечением Соединенных Штатов, я считаю, что мы увидим», – цитирует политика «Корреспондент».
Зеленскому напомнили его слова о том, что страна не может потратить больше года на минский процесс, а также заявление о том, что если это не принесет результата, то формат урегулирования придется менять.
Президент заявил, что тогда не было пандемии коронавируса и энергетического кризиса, которые все затормозили. По поводу результата Зеленский заявил, что не может оказать влияние на некоторые вещи и встречи.
«По Минску. Он не работает, но это единственное, что работало, и даже режим прекращения огня, и даже после эскалации... Посмотрите, с начала режима прекращения огня... мне жаль всех этих 66 человек, но это не тысячи. Я знаю, что это плохой результат, но из двух зол...» – сказал президент.
Также Зеленский рассказал о планах Франции продолжить оказывать давление на Россию, чтобы состоялся нормандский саммит с новым канцлером. По словам украинского лидера, в ближайшее время состоятся разговоры или встречи между руководителями президентских администраций Украины и России.
Ранее президент Зеленский заявил, что ему известно о подготовке госпереворота на Украине, который должен состояться 1 декабря.
Захарова назвала объем финансирования оппозиции Белоруссии Западом
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как страны Запада финансируют оппозицию в Белоруссии, выделяя миллионы на СМИ, фонды и НПО.
«(Telegram-канал) «Незыгарь» анонимненько написал о том, что «Офис Тихановской» (это уже мем* из ситкома) получил 4,5 млн долларов от зарубежных фондов на организацию кампании по подсчету голосов на предстоящем референдуме. Честно говоря, не понимаю, кому и зачем понадобилось «раскрывать карты», когда игроки давно не стесняются сдавать крапленые», – написала Захарова в Facebook.
Она напомнила, что в Вене прошло «диковатое мероприятие», в ходе которого «Германия, Австрия, ряд других стран ЕС и Светлана Тихановская обсуждали, как им обустроить Белоруссию».
«Эдакая институализация вмешательства во внутренние дела суверенного государства. На встрече не было журналистов. Зато вовсю бомбил Telegram-канал белорусской оппозиции в изгнании. Задумка участников считывается элементарно – убедить белорусов в древней мудрости о том, что «заграница им поможет». А заодно показать в очередной раз, что на демократию денег не жалко. Это же не 3 тыс. мигрантов на границе, на решение судьбы которых не нашлось рваного евро», – отметила представитель МИД.
Она указала, что «вполне себе официально» в открытых источниках можно найти, «кто и сколько вкладывает в антибелорусский проект». Например, глава Евросовета Шарль Мишель «обещал выделить «народу Белоруссии» 53 млн евро с целью поддержки мирного перехода власти в стране».
«Кому конкретно из народа будут эти деньги перечислены, он не уточнил. Вряд ли той его части, которая ежедневно вкалывает на заводах. Этим раздадут санкции. И Евросоюз этого не скрывает. Ибо почти 4 млн Брюссель сразу готов кинуть на поддержку «жертв политрепрессий» и независимым СМИ – классика», – добавила Захарова.
Вместе с тем Германия «обещала выделить 21 млн евро на развитие «гражданского общества» в стране» в дополнение к уже обещанным «3 млн евро по линии Восточного партнерства и Европейского фонда за демократию».
«То, как «гражданское общество» понимают в Берлине, давно известно. Кого туда включать, тоже решать будут, конечно, не белорусы», – указала дипломат.
Польша «не жалеет денег на «оппозицию» в соседней стране», Варшава заложила 13 млн в бюджет на госпрограмму «Солидарность с Белоруссией», «пообещали выделить 5 млн евро на поддержку и трудоустройство почти 2 тыс. студентов и преподавателей». Также там «не забыли и о пропаганде – 11 млн евро поляки регулярно платят из своего кармана на развитие телеканала «Белсат» и других «независимых» СМИ».
Конгресс США «много лет подряд, каждый год, закладывает в бюджет миллионы долларов на поддержку «независимых» СМИ, в т.ч. новых (включая Telegram-каналы), в 2020 году по этим статьям было освоено 4 млн долларов, в 2021 – пока только 3 млн долларов».
Британия «в два раза увеличил свои дотации «демократической Белоруссии» – до 3 млн фунтов стерлингов», дополнительно пообещала выделить «0,5 млн евро в бюджет «Международной платформы для Белоруссии по привлечению к ответственности» – еще одной оппозиционной зарубежной структуре».
Канада в 2020 году «расщедрилась на 0,5 млн долларов на развитие «независимых» белорусских СМИ и прав женщин, в этом году пообещали еще 2 млн долларов – «гражданскому обществу».
Нидерланды выделили «около 1 млн евро на продвижение «свободной информации» через расположенные в Варшаве НПО».
«Вообще уже не стесняются», – прокомментировала это Захарова.
Чехия «создала целый «Фонд помощи белорусам, подвергшимся преследованию со стороны режима» и сразу зачислила туда почти 0,5 млн евро», кроме того, «еще 0,5 млн евро – от минобразования Чехии, 0,2 млн евро получила из бюджета еще одна платформа – «Гражданская Белоруссия».
Литва, Латвия, Эстония не выделяют много средств, но трио «приютило на своей территории «Офис Тихановской»: оплачивает расходы, охрану, снимает жилье», а зарплату экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «получает из литовского бюджета».
«Очевидно, что все это – только малая часть средств, идущих на содержание «патриотов». Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом: не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри. Знаем такой метод помощи. Помним», – заключила Захарова.
Ранее постпред ЕС заявил о невозможности наладить отношения Запада с Минском. При этом днем ранее и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе с Тихановской.
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Пушков связал запрет балета «Щелкунчик» в Германии с рождением новой религии
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Мы присутствуем не при рождении странного казуса, как считают некоторые, а при рождении новой социальной религии – с ее жесткими догматами и беспощадной травлей противников, заявил сенатор Алексей Пушков, отвечая на реплику журналиста Михаила Шахназарова о запрете в Германии из-за расизма балета «Щелкунчик».
«Михаил Шахназаров ставит вопрос: когда это все закончится?», – написал Пушков в Telegram. «Беда в том, что это только начинается. Американская либерал-радикальная Матрица производит новую тоталитарную идеологию ежечасно и ежедневно, а консервативная Америка уходит в себя, делает вид, что все путем, если только не трогают ее школы, жилые районы и графства. Но из детсадов и школ уже приходят домой 6-7 летние дети и вопрошают: «Мама, а правда, что я – носитель зла, потому что родилась белой?», – рассуждает сенатор.
Пушков считает, что весь это мутный поток «новых ценностей» перетекает в Европу, где такие же радикалы сражаются с «Щелкунчиком» и проповедуют «сексуальное воспитание» в детсадах, которое призвано обучить детей «новой норме».
«Мы присутствуем не при рождении странного казуса, как считают некоторые, а при рождении новой социальной религии – с ее жесткими догматами и беспощадной травлей противников. И конца этому не будет, а будет новое противостояние идеологий и ценностей – в добавление к геополитическому, пока одна из систем ценностей не одержит верх. А какая – одержит верх, зависит и от нас с вами»,– подытожил сенатор.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков высмеял национальную балетную труппу Шотландии, признавшую наличие расистских элементов в «Щелкунчике».
Напомним также, что балет Лондона изменил сцену в «Щелкунчике» из-за «оскорбительных намеков на гарем».
Также Берлинский государственный балет отказался в этом году от всех показов традиционного для зимних праздников балета «Щелкунчик» из-за «неполиткорректных танцев». Исполняющая обязанности директора Кристиана Теобальд заявила, что спектакль необходимо «поместить в новый контекст, дать новое прочтение этому репертуару», поскольку некоторые сцены «придется объяснять» после показа.
Глава кузбасского Прокопьевска отправлен в отставку из-за банкета во время траура
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Новый глава Прокопьевска Вячеслав Старченко решил устроить праздничный банкет во время трехдневного траура по погибшим шахтерам и спасателям при взрыве в «Листвяжной» и был отправлен в отставку губернатором Кемеровской области.
Глава региона Сергей Цивилев объявил о трехдневном трауре накануне. Он продлится с 26 по 29 ноября, именно в это время чиновник из Прокопьевска решил собрать всех желающих поздравить по случаю своего назначения, передает РИА «Новости».
«В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей. Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет», – написал Цивилев в телеграм-канале «Цивилев.Live».
«У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», – сообщил глава региона.
Фото и видео с банкета оказались в соцсетях. Старченко 13 ноября избрали мэром города депутаты городского совета Прокопьевска. Согласно появившимся сообщениям, празднование прошло вечером 25 ноября, когда уже сообщили о гибели 11 горняков, передает ТАСС.
Напомним, трагедия в Кузбассе случилась утром 25 ноября, когда в шахте «Листвяжной», согласно предварительным данным, произошел выброс метана и взрыв. Под землей находились 285 человек. Большую часть горняков удалось вывести на поверхность. За оставшимися отправились горноспасатели, но из-за выброса метана поисковые работы через несколько часов приостановили.
Тогда же стало известно, что одно звено спасателей перестало выходить на связь, а позже были найдены тела шестерых человек.
Всего в результате трагического инцидента погибли 52 человека. На утро пятницы за медицинской помощью после ЧС обратились 63 человека. Один из спасателей, считавшийся погибшим, был найден живым под завалами.
Президенту Владимиру Путину докладывают всю необходимую информацию о трагедии на шахте «Листвяжная», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Началось серийное изготовление гиперзвуковых ракет «Циркон»
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Реутовское НПО машиностроения приступило к выполнению контракта по серийному изготовлению новейших гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» для Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил близкий к военному ведомству источник.
«Серийное изготовление «Цирконов» уже ведется в НПО машиностроения, хотя государственные испытания этого изделия с надводного носителя будут продолжаться», – приводит слова источника ТАСС.
Напомним, 3 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещаний по оборонной тематике в Сочи сообщил, что с 2022 года ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ России.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Гоиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году.
Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Первым штатным подводным носителем ракет «Циркон» среди АПЛ проекта 885М будет подлодка «Пермь» измененной конструкции – пятая по счету в семействе лодок этой серии. Передача субмарины флоту планируется на 2025 год.
Бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского во лжи
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что предприниматель якобы является одним из участников подготовки госпереворота на Украине.
«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», – говорится в заявлении Ахметова, приведенного компанией System Capital Management, передает РИА «Новости».
Он отметил свою однозначную позицию – «независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом».
Ранее Зеленский говорил о том, что у него есть информация о готовящемся госперевороте, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Для осуществления планов якобы будут привлечены миллиарды долларов. Состояться переворот должен 1 декабря, считает украинский лидер.
Позже в Кремле заявили, что «Россия никогда не занимается такими делами».
ЕК запретила российскому авиаперевозчику работать в ЕС
Европейская комиссия обновила список авиакомпаний, деятельность которых запрещена в ЕС, включив в перечень российскую компанию «Скол».
«Один российский авиаперевозчик был внесен в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты», – приводит РИА «Новости» текст сообщения ЕК.
Уточняется, что «Скол» и еще шесть компаний оказались в списке из-за «выявленных серьезных проблем в области безопасности».
Всего в списке 97 компаний из разных стран, на данный момент «Скол» – единственный перевозчик из России, включенный в перечень.
Согласно информации в документе, авиакомпании, попавшие в список, могут получить разрешение на полеты, если будут использовать воздушные суда, арендованные вместе с экипажем у перевозчика, на которого не распространяется запрет, при условии соблюдения соответствующих стандартов безопасности.
Напомним, 11 марта вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол», на борту которого находились более 20 вахтовиков, совершил экстренную посадку в Красноярском крае. Кроме того, 14 февраля 2020 года вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол», на борту которого находились 10 человек, совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Авиакомпания «Скол» создана в 2000 году. В 2018 году стала резидентом калининградской особой экономической зоны. Компания – один из крупных операторов вертолетных перевозок в России. Осуществляет монтажные работы, перевозку грузов, медицинскую эвакуацию, тушение пожаров, аэрофото- и видеосъемку.
Определился соперник сборной России по футболу в стыковых матчах ЧМ-22
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Сборная Польши стала соперником команды России в первом стыковом матче за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Игра пройдет в России 24 марта, передает РИА «Новости».
Сборные России и Польши играли друг с другом пять раз, у команд по одной победе и одному поражению, еще три матча завершились вничью.
Сборная России по футболу в случае победы над поляками в первом стыковом матче сыграет 29 марта в финале стыковых матчей с победителем встречи Швеция – Чехия.
21 ноября главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что продолжит возглавлять национальную команду в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира-2022 в Катаре.
Ранее Карпин допустил, что может покинуть команду еще до стыковых матчей. Также он назвал своей виной поражение от команды Хорватии в заключительном туре отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре.
Напомним, футболисты сборной России проиграли команде Хорватии в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 со счетом 0:1, единственный гол забил в свои ворота Федор Кудряшов. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Таким образом, потерпев поражение, Россия на ЧМ-2022 будет играть стыковые матчи за право попасть на турнир в Катаре. Российская команда сыграет с одной из команд, занявших вторые места в других группах. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года.
Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира. Сборная России сыграет в плей-офф европейского отборочного турнира.
Взрывы произошли на оборонном заводе в Дзержинске
Несколько взрывов произошло на заводе имени Свердлова в Дзержинске, есть пострадавшие, сообщили в МЧС.
В ведомстве сообщили, что утром в субботу «на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков», в результате ЧП есть пострадавшие, передает ТАСС.
В пресс-службе администрации Дзержинска подтвердили информацию, добавив, что после начался пожар.
Источник в экстренных службах сообщил, что угрозы для жизни населения нет.
ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» производит треть оборонной продукции, взрывчатки и промышленной химии.
Напомним, в октябре в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли 16 человек, еще один умер в больнице. Здание цеха было полностью разрушено.
Пережившие коронавирус начали сталкиваться с «ковидным туманом»
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Переболевшие коронавирусной инфекцией люди могут сталкиваться с паническими атаками и «ковидным туманом», заявил главный врач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева («Кащенко») Георгий Костюк.
У пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести могут возникать серьезные психические расстройства на фоне инфекционного процесса, заявил Костюк в интервью РБК.
При этом большее число переболевших на этапе выздоровления могут столкнуться с «мягким когнитивным снижением», добавил эксперт.
«Это состояние, когда невозможно сосредоточиться, не дается умственная работа, невозможно собраться с мыслями, привычные автоматизированные действия деавтоматизируются. То, что наши пациенты называют «ковидным туманом», – пояснил врач.
У многих больных после инфекции иногда возникали приступы учащенного сердцебиения, это также может стать триггером для формирования панических атак.
«И число людей с паническими атаками, или иначе, с пароксизмами тревоги, с бессонницами тоже увеличилось. Но это обратимые расстройства, если люди все-таки прибегают к медицинской помощи, то с этим можно справиться довольно быстро», – сказал он.
Ранее доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов рассказывал о том, как убедиться, что в отсутствии в организме человека частиц вируса после перенесенного COVID-19.
Захарова напомнила Парижу и Берлину стороны конфликта в Донбассе
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Главным переговорным форматом по урегулированию внутриукраинского конфликта является Контактная группа, в которой участвуют стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск, а посредниками выступают Россия и ОБСЕ, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
Официальный представитель МИД России напомнила, что в ходе брифинга 25 ноября были затронуты заявления внешнеполитических ведомств Германии и Франции, сделанные их представителями в связи с публикацией переписки министров иностранных дел трех стран по тематике нормандского формата, передает ТАСС.
«В них Берлин и Париж голословно обвинили Россию в отказе от участия в министерской встрече нормандского формата и призвали ее вернуться за стол переговоров, чтобы продолжить обсуждение «в рамках утвержденных форматов и в соответствии с согласованными принципами», – отметила Захарова.
«В дополнение к нашим разъяснениям о том, что мы о таком отказе не заявляли, хотели бы остановиться на «форматах» и «принципах», – продолжила дипломат. Она напомнила, что главным переговорным форматом по урегулированию внутриукраинского конфликта является Контактная группа, в которой участвуют стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск, а посредниками выступают Россия и ОБСЕ. Другим механизмом является нормандский формат, цель которого заключается в содействии мирному процессу и контроле над выполнением Минских соглашений сторонами конфликта, добавила Захарова.
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«Что касается «согласованных принципов», то они вытекают из резолюции 2202 Совета Безопасности ООН, утвердившей Комплекс мер и декларацию лидеров «нормандских» стран. Главные из них – безальтернативность исключительно мирного урегулирования, прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском как сторонами конфликта и строгая последовательность шагов, согласно которой восстановление контроля властей Украины над границей с Россией занимает последнее место после предоставления Донбассу особого статуса, осуществления амнистии, снятия экономической блокады и проведения местных выборов», – подчеркнула дипломат.
В этих форматах и на этих принципах уже семь лет ведутся переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, напомнила официальный представитель МИД России.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске «альтернативного» Минским соглашениям и Нормандскому формату процесса. Он также заявил о стремлении Парижа «заставить» Москву принять участие во встрече лидеров «нормандской четверки».
В понедельник глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Киев публично вышел из Минских соглашений, а Донецк, и Луганск соответствующие обязательства выполняют. Он отметил, что Берлин и Париж не желают поддерживать выполнение Минских соглашений, оправдывая действия Киева, что вызывает в Москве лишь тревогу и ни к чему не приведет.
Напомним, в прошлую среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств. Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.
Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: «Прежде всего – это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ». Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава российского внешнеполитического ведомства.
И. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в нормандском формате на уровне глав МИД. Она выразила мнение, что публикация МИД России дипломатической переписки «ничего не изменит».
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства указал, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения.
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Орфографическая комиссия раскритиковала новые правила русского языка
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Орфографическая комиссия РАН раскритиковала проект новых правил русского языка, дополняющий правила 1956 года с учетом современных реалий.
Члены Орфографической комиссии РАН опубликовали в соцсетях открытое письмо к Минпросвещения с требованием «отозвать» проект новых правил русской орфографии, ранее опубликованный ведомством, передает «Коммерсант».
Авторы обращения пришли к выводу, что базой для проекта правил стал академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации», который был подготовлен в 2006 году Институтом русского языка РАН имени Виноградова и считается подписантами обращения «самым известным и авторитетным», однако его принципы при разработке проекта были «существенно искажены из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений». Под обращением стоят подписи 22 из 34 членов комиссии.
«В проект не вошли целые разделы, например правила написания аббревиатур. Полностью отсутствует научный аппарат (...) Утверждение проекта будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания, создаст условия для негативной оценки деятельности как ученых-лингвистов, так и госструктур, ответственных за утверждение правил русского правописания», – говорится в тексте письма.
В Минпросвещения заявили, что проект правил выступает «частью масштабной работы (...) которая охватит обновление списка грамматик, словарей и справочников».
«Проект активно обсуждается с экспертным сообществом (...) Важно, что такая работа уже началась, и министерство планирует продолжить ее», – заверили в ведомстве.
Проект появился сайте regulation.gov.ru 9 ноября 2021 года, к нему прилагался 131-страничный «свод орфографических правил» с десятками параграфов. Например, в параграфе о названии торговых марок предложено писать их с большой буквы, но «названия самих изделий» – со строчной (в пример приводятся «тойота», «вольво» и «панасоник»). При употреблении твердого и мягкого знаков как разделителей «ъ» предлагается использовать «при передаче иноязычных собственных имен и производных от них слов». В пример приводился город Кизилюрт и его новое написание «Кизилъюрт».
Также проект фактически реабилитировал букву «ё». Предполагается, что ее употребление больше не будет факультативным, как это было до сих пор.
Нарышкин: Украина для США - расходный материал
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«Российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция Соединенных Штатов Америки, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Нарышкин заявил в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о заявлениях американской стороны про якобы готовящееся Россией вторжение на Украину, что «ничего такого не будет», передает РИА «Новости».
«Вообще все, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция госдепа США (...) Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь», – отметил директор СВР.
Он также заявил, что целью США являются попытки «толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который собственно происходит на востоке Украины», причем для Вашингтона Украина – «это такой во всем, во всей этой истории это расходный материал».
«Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны», – добавил Нарышкин.
Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России.
В Кремле в ответ на это заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
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