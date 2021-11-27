РПЦ выступила против наделения правом на маткапитал отцов с детьми от суррогатных матерей 27 ноября 2021, 15:56 Текст: Александра Юдина

Русская православная церковь не может поддержать законодательную инициативу о наделении мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на маткапитал, поскольку в принципе выступает против такого явления как суррогатное материнство, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. «Суррогатное материнство Церковью не одобряется и не благословляется, потому что является вмешательством в то, что принадлежит самому Богу. <...> Соответственно, одобрить инициативы, направленные на поддержание суррогатного материнства в той или иной форме, Церковь тоже не может», – передает ТАСС его слова в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24». В апреле депутаты Госдумы разработали законопроект, предполагающий, что правом на суррогатное материнство смогут пользоваться только граждане России не старше 55 лет, состоящие в зарегистрированном браке. Также законопроект предлагает запретить рекламу услуг в сфере суррогатного материнства. Кроме того, зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что принятие закона о запрете использования иностранцами российских женщин в качестве суррогатных матерей – моральный долг всех депутатов. Ранее Кипшизде уже заявлял, что РПЦ считает необходимым ограничить законом суррогатное материнство, чтобы прекратить использование российских суррогатных матерей для удовлетворения иностранного спроса. Его поддержал и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил, что необходимо ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранцев.

Зеленский со скандалом покинул пресс-конференцию 26 ноября 2021, 19:21

Фото: Стрингер/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Президент Украины Владимир Зеленский завершил и со скандалом покинул пресс-конференцию, посвященную итогам первой половины его президентского срока. «Чтобы уехать, президенту пришлось прорываться через блокаду журналистов, которые не были на пресс-марафоне. Охрана грубо оттесняла представителей СМИ, из-за чего случилась давка», – пишет украинский журналист Андрей Павловский в своем телеграм-канале. Напомним, 26 ноября состоялась пресс-конференция главы Украины. В ходе встречи с представителями СМИ он ответил на ряд вопросов, касающихся политики и экономики. Так, Зеленский заявил, что еще не определился, будет ли баллотироваться в президенты на второй срок. По словам украинского лидера, решение он примет позже, выслушав мнение своей семьи и исходя из поддержки общества. Также он назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» трагедией для страны, призвав ЕС и США выполнить все обещания об обеспечении энергетической безопасности Украины. Экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова Зеленский назвал одним из тех, по чьей вине потеряли Крым, а экс-главу страны Петра Порошенко назвал причастным к потере Донбасса. Погребинский: Зеленский фактически подготовил войну против Ахметова 26 ноября 2021, 17:51

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Владимир Зеленский решил объявить против Рината Ахметова войну в ответ на ту критику, которая звучит в адрес президента Украины на телеканалах олигарха, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. В пятницу Зеленский заявил о том, что Ахметов готов потратить миллиарды долларов на госпереворот на Украине. «Зеленский фактически подготовил войну против Ахметова в ответ на эфиры на телеканалах, которые принадлежит бизнесмену. Президент не выносит никаких, особенно выносимых на широкую публику, прямых обвинений в свой адрес. А в эфире прозвучали эти обвинения, причем от тех людей, которые совсем недавно «облизывали» все места Зеленского», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. В частности, обвинения в адрес президента звучали в эфире телеканала «Украина 24», на котором выходит шоу журналиста Савика Шустера. Кроме того, как сообщали украинские СМИ, офис Зеленского тщетно требовал не приглашать на эфиры бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, который из соратника президента превратился в одного из его главных политических оппонентов. Противостояние Зеленского и Ахметова, уверен Погребинский, началось после истории с задержанием летом 2020 года «вагнеровцев» в Белоруссии. После провала этой операции представители пропрезидентской партии «Слуга народа» отказались участвовать в эфирах на телеканалах Ахметова. «Видимо, люди Зеленского посчитали, что этого мало и Ахметова нужно как-то скомпрометировать и «наехать» на него. Зеленский не прямо обвинил Ахметова в том, что он готовит госпереворот, а что какие-то люди из окружения бизнесмена подставляют своего шефа. Это смешно. Ясно, что это фигура речи, чтобы избежать прямого обвинения, которое в принципе заслуживало бы судебного иска о клевете, поскольку, по-видимому, нет никаких доказательств, кроме какого-то телефонного разговора кого-то из украинских граждан с кем-то в России о готовности Ахметова выделить миллиарды долларов на переворот против Зеленского...» – полагает собеседник. «Видимо, люди Зеленского посчитали, что этого мало и Ахметова нужно как-то скомпрометировать и «наехать» на него. Зеленский не прямо обвинил Ахметова в том, что он готовит госпереворот, а что какие-то люди из окружения бизнесмена подставляют своего шефа. Это смешно. Ясно, что это фигура речи, чтобы избежать прямого обвинения, которое в принципе заслуживало бы судебного иска о клевете, поскольку, по-видимому, нет никаких доказательств, кроме какого-то телефонного разговора кого-то из украинских граждан с кем-то в России о готовности Ахметова выделить миллиарды долларов на переворот против Зеленского...» – полагает собеседник. В украинских телеграм-каналах, отметил Погребинский, уже появились слухи о безрезультатных попытках советника Зеленского Сергея Шефира встретиться с Ахметовым. «А теперь сам Зеленский пригласил Ахметова. Причем пригласил к себе, но намекнул, что его могут вызвать и в СБУ (Службу безопасности Украины). Вообще говоря, если есть надежная информация о подготовке переворота, то должно начаться следствие. Но поскольку этого нет, то я думаю, что Зеленскому справиться с Ахметовым, у которого сильная юридическая команда, будет нелегко. На Виктора Медведчука (находится под домашним арестом), у которого тоже сильная юридическая команда, атаку поддерживает американское посольство, а насчет Ахметова большой вопрос. Я знаю, что у него хорошие отношения с британской элитой. Так просто разобраться с ним, как с Медведчуком, у Зеленского не получится», – подытожил Погребинский. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский, который проводит многочасовую встречу с журналистами, заявил о наличии у него информации о том, что 1 декабря в стране планируется государственный переворот, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов и Россия. В ответ на эти слова представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «у России не было никаких планов принимать участие». «Россия никогда не занимается вообще такими делами», – подчеркнул Песков. Зеленский рассказал о запуске альтернативного Минским соглашениям процесса 26 ноября 2021, 19:07

Фото: STEFANIE LOOS/POOL/ЕРА/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Украина идет параллельным путем переговоров по Донбассу, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-марафоне 26 ноября. «Нормандский формат и Минск были единственным, что у нас есть. Я говорил, что мы пойдем параллельным путем. Мы заранее его начали, он сейчас идет. Будет ли результат у дипломатического пути с привлечением Соединенных Штатов, я считаю, что мы увидим», – цитирует политика «Корреспондент». Зеленскому напомнили его слова о том, что страна не может потратить больше года на минский процесс, а также заявление о том, что если это не принесет результата, то формат урегулирования придется менять. Президент заявил, что тогда не было пандемии коронавируса и энергетического кризиса, которые все затормозили. По поводу результата Зеленский заявил, что не может оказать влияние на некоторые вещи и встречи. «По Минску. Он не работает, но это единственное, что работало, и даже режим прекращения огня, и даже после эскалации... Посмотрите, с начала режима прекращения огня... мне жаль всех этих 66 человек, но это не тысячи. Я знаю, что это плохой результат, но из двух зол...» – сказал президент. Также Зеленский рассказал о планах Франции продолжить оказывать давление на Россию, чтобы состоялся нормандский саммит с новым канцлером. По словам украинского лидера, в ближайшее время состоятся разговоры или встречи между руководителями президентских администраций Украины и России. Ранее президент Зеленский заявил, что ему известно о подготовке госпереворота на Украине, который должен состояться 1 декабря. В Германии предложили запустить «Северный поток – 2» без сертификации 27 ноября 2021, 07:33

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Германское издание Handelsblatt выступило с утверждением, что газопровод «Северный поток – 2» при определенных обстоятельствах может начать работать до завершения процесса сертификации, однако в этому случае оператору проекта придется заплатить штраф. Источники издания указали на примеры в прошлом, когда трубопроводы вводились в эксплуатацию до того, как их сертифицировали, например, проекты NEL и EGL 401. По подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), в таком случае штраф составляет «не более 1 миллиона евро», приводит РИА «Новости». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) «Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство «Северного потока – 2» равняются не менее 10 миллиардов евро», – считают авторы публикации. По их мнению, такой сценарий может показаться оператору «заманчивым» с учетом высоких цен на газ. «Благодаря этому Газпром сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину», – говорится в статье. Однако, как указано в статье, BNA считает предыдущие прецеденты «несопоставимыми» с российским проектом. Накануне сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек, кандидат на пост главы Минэкономики Германии выступил с критикой «Северного потока – 2». В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал проект «Северный поток – 2» трагедией для страны, призвав ЕС и США обеспечить энергетическую безопасность Украины. Пушков связал запрет балета «Щелкунчик» в Германии с рождением новой религии 26 ноября 2021, 21:38

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Мы присутствуем не при рождении странного казуса, как считают некоторые, а при рождении новой социальной религии – с ее жесткими догматами и беспощадной травлей противников, заявил сенатор Алексей Пушков, отвечая на реплику журналиста Михаила Шахназарова о запрете в Германии из-за расизма балета «Щелкунчик». «Михаил Шахназаров ставит вопрос: когда это все закончится?», – написал Пушков в Telegram. «Беда в том, что это только начинается. Американская либерал-радикальная Матрица производит новую тоталитарную идеологию ежечасно и ежедневно, а консервативная Америка уходит в себя, делает вид, что все путем, если только не трогают ее школы, жилые районы и графства. Но из детсадов и школ уже приходят домой 6-7 летние дети и вопрошают: «Мама, а правда, что я – носитель зла, потому что родилась белой?», – рассуждает сенатор. Пушков считает, что весь это мутный поток «новых ценностей» перетекает в Европу, где такие же радикалы сражаются с «Щелкунчиком» и проповедуют «сексуальное воспитание» в детсадах, которое призвано обучить детей «новой норме». «Мы присутствуем не при рождении странного казуса, как считают некоторые, а при рождении новой социальной религии – с ее жесткими догматами и беспощадной травлей противников. И конца этому не будет, а будет новое противостояние идеологий и ценностей – в добавление к геополитическому, пока одна из систем ценностей не одержит верх. А какая – одержит верх, зависит и от нас с вами»,– подытожил сенатор. Ранее российский сенатор Алексей Пушков высмеял национальную балетную труппу Шотландии, признавшую наличие расистских элементов в «Щелкунчике». Напомним также, что балет Лондона изменил сцену в «Щелкунчике» из-за «оскорбительных намеков на гарем». Также Берлинский государственный балет отказался в этом году от всех показов традиционного для зимних праздников балета «Щелкунчик» из-за «неполиткорректных танцев». Исполняющая обязанности директора Кристиана Теобальд заявила, что спектакль необходимо «поместить в новый контекст, дать новое прочтение этому репертуару», поскольку некоторые сцены «придется объяснять» после показа. Глава кузбасского Прокопьевска отправлен в отставку из-за банкета во время траура 26 ноября 2021, 21:29

Фото: vvstarchenko_prk/Instagram

Текст: Кристина Цыцура

Новый глава Прокопьевска Вячеслав Старченко решил устроить праздничный банкет во время трехдневного траура по погибшим шахтерам и спасателям при взрыве в «Листвяжной» и был отправлен в отставку губернатором Кемеровской области. Глава региона Сергей Цивилев объявил о трехдневном трауре накануне. Он продлится с 26 по 29 ноября, именно в это время чиновник из Прокопьевска решил собрать всех желающих поздравить по случаю своего назначения, передает РИА «Новости». «В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей. Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет», – написал Цивилев в телеграм-канале «Цивилев.Live». «У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», – сообщил глава региона. Фото и видео с банкета оказались в соцсетях. Старченко 13 ноября избрали мэром города депутаты городского совета Прокопьевска. Согласно появившимся сообщениям, празднование прошло вечером 25 ноября, когда уже сообщили о гибели 11 горняков, передает ТАСС. Напомним, трагедия в Кузбассе случилась утром 25 ноября, когда в шахте «Листвяжной», согласно предварительным данным, произошел выброс метана и взрыв. Под землей находились 285 человек. Большую часть горняков удалось вывести на поверхность. За оставшимися отправились горноспасатели, но из-за выброса метана поисковые работы через несколько часов приостановили. Тогда же стало известно, что одно звено спасателей перестало выходить на связь, а позже были найдены тела шестерых человек. Всего в результате трагического инцидента погибли 52 человека. На утро пятницы за медицинской помощью после ЧС обратились 63 человека. Один из спасателей, считавшийся погибшим, был найден живым под завалами. Президенту Владимиру Путину докладывают всю необходимую информацию о трагедии на шахте «Листвяжная», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Началось серийное изготовление гиперзвуковых ракет «Циркон» 27 ноября 2021, 05:32

Фото: кадр Первого канала

Текст: Антон Никитин

Реутовское НПО машиностроения приступило к выполнению контракта по серийному изготовлению новейших гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» для Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил близкий к военному ведомству источник. «Серийное изготовление «Цирконов» уже ведется в НПО машиностроения, хотя государственные испытания этого изделия с надводного носителя будут продолжаться», – приводит слова источника ТАСС. Напомним, 3 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещаний по оборонной тематике в Сочи сообщил, что с 2022 года ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ России. В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Гоиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Первым штатным подводным носителем ракет «Циркон» среди АПЛ проекта 885М будет подлодка «Пермь» измененной конструкции – пятая по счету в семействе лодок этой серии. Передача субмарины флоту планируется на 2025 год. Захарова назвала объем финансирования оппозиции Белоруссии Западом 27 ноября 2021, 11:38

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как страны Запада финансируют оппозицию в Белоруссии, выделяя миллионы на СМИ, фонды и НПО. «(Telegram-канал) «Незыгарь» анонимненько написал о том, что «Офис Тихановской» (это уже мем* из ситкома) получил 4,5 млн долларов от зарубежных фондов на организацию кампании по подсчету голосов на предстоящем референдуме. Честно говоря, не понимаю, кому и зачем понадобилось «раскрывать карты», когда игроки давно не стесняются сдавать крапленые», – написала Захарова в Facebook. Она напомнила, что в Вене прошло «диковатое мероприятие», в ходе которого «Германия, Австрия, ряд других стран ЕС и Светлана Тихановская обсуждали, как им обустроить Белоруссию». «Эдакая институализация вмешательства во внутренние дела суверенного государства. На встрече не было журналистов. Зато вовсю бомбил Telegram-канал белорусской оппозиции в изгнании. Задумка участников считывается элементарно – убедить белорусов в древней мудрости о том, что «заграница им поможет». А заодно показать в очередной раз, что на демократию денег не жалко. Это же не 3 тыс. мигрантов на границе, на решение судьбы которых не нашлось рваного евро», – отметила представитель МИД. Она указала, что «вполне себе официально» в открытых источниках можно найти, «кто и сколько вкладывает в антибелорусский проект». Например, глава Евросовета Шарль Мишель «обещал выделить «народу Белоруссии» 53 млн евро с целью поддержки мирного перехода власти в стране». «Кому конкретно из народа будут эти деньги перечислены, он не уточнил. Вряд ли той его части, которая ежедневно вкалывает на заводах. Этим раздадут санкции. И Евросоюз этого не скрывает. Ибо почти 4 млн Брюссель сразу готов кинуть на поддержку «жертв политрепрессий» и независимым СМИ – классика», – добавила Захарова. Вместе с тем Германия «обещала выделить 21 млн евро на развитие «гражданского общества» в стране» в дополнение к уже обещанным «3 млн евро по линии Восточного партнерства и Европейского фонда за демократию». «То, как «гражданское общество» понимают в Берлине, давно известно. Кого туда включать, тоже решать будут, конечно, не белорусы», – указала дипломат. Польша «не жалеет денег на «оппозицию» в соседней стране», Варшава заложила 13 млн в бюджет на госпрограмму «Солидарность с Белоруссией», «пообещали выделить 5 млн евро на поддержку и трудоустройство почти 2 тыс. студентов и преподавателей». Также там «не забыли и о пропаганде – 11 млн евро поляки регулярно платят из своего кармана на развитие телеканала «Белсат» и других «независимых» СМИ». Конгресс США «много лет подряд, каждый год, закладывает в бюджет миллионы долларов на поддержку «независимых» СМИ, в т.ч. новых (включая Telegram-каналы), в 2020 году по этим статьям было освоено 4 млн долларов, в 2021 – пока только 3 млн долларов». Британия «в два раза увеличил свои дотации «демократической Белоруссии» – до 3 млн фунтов стерлингов», дополнительно пообещала выделить «0,5 млн евро в бюджет «Международной платформы для Белоруссии по привлечению к ответственности» – еще одной оппозиционной зарубежной структуре». Канада в 2020 году «расщедрилась на 0,5 млн долларов на развитие «независимых» белорусских СМИ и прав женщин, в этом году пообещали еще 2 млн долларов – «гражданскому обществу». Нидерланды выделили «около 1 млн евро на продвижение «свободной информации» через расположенные в Варшаве НПО». «Вообще уже не стесняются», – прокомментировала это Захарова. Чехия «создала целый «Фонд помощи белорусам, подвергшимся преследованию со стороны режима» и сразу зачислила туда почти 0,5 млн евро», кроме того, «еще 0,5 млн евро – от минобразования Чехии, 0,2 млн евро получила из бюджета еще одна платформа – «Гражданская Белоруссия». Литва, Латвия, Эстония не выделяют много средств, но трио «приютило на своей территории «Офис Тихановской»: оплачивает расходы, охрану, снимает жилье», а зарплату экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «получает из литовского бюджета». «Очевидно, что все это – только малая часть средств, идущих на содержание «патриотов». Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом: не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри. Знаем такой метод помощи. Помним», – заключила Захарова. Ранее постпред ЕС заявил о невозможности наладить отношения Запада с Минском. При этом днем ранее и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе с Тихановской. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского во лжи 26 ноября 2021, 19:41 Текст: Кристина Цыцура

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что предприниматель якобы является одним из участников подготовки госпереворота на Украине. «Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», – говорится в заявлении Ахметова, приведенного компанией System Capital Management, передает РИА «Новости». Он отметил свою однозначную позицию – «независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом». Ранее Зеленский говорил о том, что у него есть информация о готовящемся госперевороте, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Для осуществления планов якобы будут привлечены миллиарды долларов. Состояться переворот должен 1 декабря, считает украинский лидер. Позже в Кремле заявили, что «Россия никогда не занимается такими делами». Зеленский: Принятие закона о переходном периоде в Донбассе сейчас приведет к эскалации 26 ноября 2021, 18:06 Текст: Кристина Цыцура

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не стоит продвигать принятие украинского закона о переходном периоде в Донбассе, так как это может привести к эскалации. «Что касается переходного правосудия, сегодня мы можем делать, что хотим, мы свободное государство. Но я не считаю, что мы сейчас должны продвигать этот вопрос. Я считаю, что рисков больше, чем закон о переходном правосудии. Я об этом откровенно говорю с лидерами Европы и США… Тут не вопрос в том, что Россия против этого, мы независимая страна. Мы считаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации», – цитирует Зеленского РИА «Новости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга говорила о том, что Россия считает заключение Венецианской комиссии Совета Европы по проекту Украины о переходном периоде, не отвечающим принципам демократии и верховенства права. Ранее сообщалось, что закон об основах госполитики переходного периода на Украине, если будет принят, то будет означать только выход Киева из Минских соглашений, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее Киев подробно описал свои планы, касающиеся Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Проект противоречит минским договоренности, а также создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса. Эрдоган обвинил внешние силы в обвале турецкой лиры 26 ноября 2021, 18:22 Текст: Валентина Григоренко

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил внешние силы в падении лиры, отметив, что снижение ставки продолжится. «Эта ставка упадет, упадет! Мы наш народ, наших фермеров не отдадим на растерзание ставке. Есть иностранные агенты, они на нас наступают, но что бы они ни делали, мы от нашей экономической программы не откажемся», – пояснил Эрдоган, передает РИА «Новости». В среду стихийные акции протеста состоялись в Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой лиры, протестующие выкрикивали лозунги с требованием отставки правительства и отстранения от власти правящей Партии справедливости и развития. Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции – Народно-республиканской и Хорошей – Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года. Напомним, в марте курс турецкой лиры по отношению к доллару резко упал после решения Эрдогана о смене главы Центробанка Турции. В ноябре 2020 года Эрдоган уволил главу центробанка Турции из-за падения курса лиры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему турецкая экономика находится на грани масштабного кризиса и как на это влияют внешнеполитические авантюры президента страны Эрдогана? ЕК запретила российскому авиаперевозчику работать в ЕС 27 ноября 2021, 07:57 Текст: Антон Никитин

Европейская комиссия обновила список авиакомпаний, деятельность которых запрещена в ЕС, включив в перечень российскую компанию «Скол». «Один российский авиаперевозчик был внесен в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты», – приводит РИА «Новости» текст сообщения ЕК. Уточняется, что «Скол» и еще шесть компаний оказались в списке из-за «выявленных серьезных проблем в области безопасности». Всего в списке 97 компаний из разных стран, на данный момент «Скол» – единственный перевозчик из России, включенный в перечень. Согласно информации в документе, авиакомпании, попавшие в список, могут получить разрешение на полеты, если будут использовать воздушные суда, арендованные вместе с экипажем у перевозчика, на которого не распространяется запрет, при условии соблюдения соответствующих стандартов безопасности. Напомним, 11 марта вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол», на борту которого находились более 20 вахтовиков, совершил экстренную посадку в Красноярском крае. Кроме того, 14 февраля 2020 года вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол», на борту которого находились 10 человек, совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Авиакомпания «Скол» создана в 2000 году. В 2018 году стала резидентом калининградской особой экономической зоны. Компания – один из крупных операторов вертолетных перевозок в России. Осуществляет монтажные работы, перевозку грузов, медицинскую эвакуацию, тушение пожаров, аэрофото- и видеосъемку. Определился соперник сборной России по футболу в стыковых матчах ЧМ-22 26 ноября 2021, 20:05

Фото: LESZEK SZYMANSKI/ЕРА/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Сборная Польши стала соперником команды России в первом стыковом матче за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Игра пройдет в России 24 марта, передает РИА «Новости». Сборные России и Польши играли друг с другом пять раз, у команд по одной победе и одному поражению, еще три матча завершились вничью. Сборная России по футболу в случае победы над поляками в первом стыковом матче сыграет 29 марта в финале стыковых матчей с победителем встречи Швеция – Чехия. 21 ноября главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что продолжит возглавлять национальную команду в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира-2022 в Катаре. Ранее Карпин допустил, что может покинуть команду еще до стыковых матчей. Также он назвал своей виной поражение от команды Хорватии в заключительном туре отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре. Напомним, футболисты сборной России проиграли команде Хорватии в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 со счетом 0:1, единственный гол забил в свои ворота Федор Кудряшов. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Таким образом, потерпев поражение, Россия на ЧМ-2022 будет играть стыковые матчи за право попасть на турнир в Катаре. Российская команда сыграет с одной из команд, занявших вторые места в других группах. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира. Сборная России сыграет в плей-офф европейского отборочного турнира. Взрывы произошли на оборонном заводе в Дзержинске 27 ноября 2021, 10:58

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Несколько взрывов произошло на заводе имени Свердлова в Дзержинске, есть пострадавшие, сообщили в МЧС. В ведомстве сообщили, что утром в субботу «на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков», в результате ЧП есть пострадавшие, передает ТАСС. В пресс-службе администрации Дзержинска подтвердили информацию, добавив, что после начался пожар. Источник в экстренных службах сообщил, что угрозы для жизни населения нет. ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» производит треть оборонной продукции, взрывчатки и промышленной химии. Напомним, в октябре в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли 16 человек, еще один умер в больнице. Здание цеха было полностью разрушено. Александра Градского госпитализировали в Москве 26 ноября 2021, 17:30

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Российский певец и композитор Александр Градский экстренно госпитализирован в столичную больницу с подозрением на инсульт. «Градскому стало плохо дома. Сейчас он находится в одной из столичных клиник, ему оказывают помощь», – сообщил источник, передает Пятый канал. Бригада скорой помощи незамедлительно доставила музыканта в больницу. Медики подозревают, что у Александра Градского произошел инсульт. Представители 72-летнего артиста информацию пока никак не прокомментировали. Отмечается, что 23 ноября Александр Градский жаловался на плохое самочувствие в ходе съемок шоу и ему несколько раз вызывали медиков. Ранее сообщалось, что народного артиста России Александра Серова госпитализировали в больницу с коронавирусом, однако концерты артиста не отменяются.