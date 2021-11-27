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Космонавты перешли с МКС в новый российский модуль «Причал»
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Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров открыли переходные люки и перешли в новый российский модуль «Причал» на МКС, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
«Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров перешли в новый российский модуль Международной космической станции – «Причал», – говорится в Twitter Роскосмоса.
В пятницу вечером узловой модуль «Причал» в составе корабля «Прогресс М-УМ» причалил к стыковочному узлу многоцелевого лабораторного модуля «Наука».
В прошлое воскресенье ракету-носитель «Союз-2.1б» с новым российским модулем для МКС установили на стартовый стол Байконура. В среду ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с кораблем «Прогресс М-УМ» и модулем «Причал». Полет проходил по двухсуточной схеме.
Новый модуль «Причал» позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля «Орел». Всего к нему смогут стыковаться пять объектов. Впервые пилотируемый корабль «Союз» должен причалить к новому узловому модулю 18 марта 2022 года.
Зеленский со скандалом покинул пресс-конференцию
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Президент Украины Владимир Зеленский завершил и со скандалом покинул пресс-конференцию, посвященную итогам первой половины его президентского срока.
«Чтобы уехать, президенту пришлось прорываться через блокаду журналистов, которые не были на пресс-марафоне. Охрана грубо оттесняла представителей СМИ, из-за чего случилась давка», – пишет украинский журналист Андрей Павловский в своем телеграм-канале.
Напомним, 26 ноября состоялась пресс-конференция главы Украины. В ходе встречи с представителями СМИ он ответил на ряд вопросов, касающихся политики и экономики.
Так, Зеленский заявил, что еще не определился, будет ли баллотироваться в президенты на второй срок. По словам украинского лидера, решение он примет позже, выслушав мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.
Также он назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» трагедией для страны, призвав ЕС и США выполнить все обещания об обеспечении энергетической безопасности Украины.
Экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова Зеленский назвал одним из тех, по чьей вине потеряли Крым, а экс-главу страны Петра Порошенко назвал причастным к потере Донбасса.
Избивший девушек в Астрахани дагестанец извинился
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Избивший девушек в пиццерии в Астрахани дагестанец раскаялся и на видео извинился перед избитыми девушками и их родителями, расследование уголовного дела продолжается.
В рамках расследования была назначена и проведена медицинская экспертиза для установления степени тяжести нанесенных посетителем увечий потерпевшим, изъяты видеозаписи и опрошены свидетели. Фигуранта заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, за подобное поведение мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, передает «Площадь Свободы».
После задержания мужчина решил покаяться и записал видеообращение с извинениями.
Сейчас полицейские проводят мероприятия, направленные на установление, задержание и привлечение к ответственности иных лиц, причастных к хулиганским действиям. К слову, информацию о том, что злоумышленник напал на сотрудников полиции во время задержания, в пресс-службе регионального УМВД не подтверждают.
Напомним, житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание. Он вместе с приятелями напал на посетительниц заведения после того, как они попросили его убрать ноги со стола.
Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя избиение женщин в астраханском кафе уроженцем Дагестана газете ВЗГЛЯД, заявил, что о драках с участием кавказцев становится известно, потому что общество боится, что нарушитель не будет наказан за совершенное деяние.
Генерал МВД прокомментировал избиение женщин дагестанцем в кафе Астрахани
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Случаи хулиганства и избиений ежедневно происходят с участием всех национальностей, однако известно становится только о драках с участием кавказцев, потому что общество боится, что нарушитель не будет наказан за совершенное деяние, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя избиение женщин в астраханском кафе уроженцем Дагестана.
В Астрахани в одной из пиццерий дагестанец и два его приятеля избили женщин за просьбу убрать ноги со стола. На опубликованном видео с камер наблюдения видно, как пострадавших таскают за волосы, кидают на пол и бьют ногами. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении, возбуждено уголовное дело.
«Случаи хулиганства и избиений происходят в различных регионах страны ежедневно, причем между представителями различных национальностей. Но когда в событиях принимают участие выходцы с Кавказа, они приобретают общественный резонанс. А все потому, что у граждан возникает ощущение, что данный человек не будет наказан соответствующим образом, как бы наказали представителей местных национальностей», – говорит Ворожцов.
Он поясняет, что нарушителям с Кавказа практически в любой ситуации, как правило, подтянут высокооплачиваемых адвокатов, за них заступятся диаспоры, проведут соответствующую работу с местными правоохранителями, окажут на них определенное давление, вследствие чего результат наказания не будет таким же, как у представителей других народностей (мордвины, чуваши, русские, якуты и другие).
«Поведение человека – это результат воспитания, традиций и понимания последствий. У себя, там, где он живет, этот человек никогда бы не поступил подобным образом, потому что прекрасно понимал бы, что будет наказан родственниками этих женщин. То есть он бы получил соответствующую социальную и физическую оценку своим действиям. Такое осуществляется только в условиях, когда человек чувствует свою безнаказанность», – считает собеседник.
Единственный вариант, который бы позволил избежать подобных ситуаций в будущем, продолжает специалист, это принцип нулевой терпимости, когда сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры будут реагировать на данные явления самым строгим образом, который соответствует закону.
«Второе, что могло бы улучшить ситуацию и предотвратить подобные случаи, это если сами граждане начнут понимать, что никакой разницы нет, кто по национальности участвовал в хулиганской драке или избиении, потому что они получат соответствующую правовую уголовную оценку», – заключил Ворожцов.
В начале ноября в Новых Ватутинках на отца с ребенком напали четверо незнакомцев и избили мужчину, в середине этого же месяца выходец с Кавказа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил молодого человека и девушку.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что одна из главных проблем этнической преступности – работа диаспор, которые либо оказывают давление на силовиков, либо решают возникшие противоречия коррупционным путем.
Погребинский: Зеленский фактически подготовил войну против Ахметова
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Владимир Зеленский решил объявить против Рината Ахметова войну в ответ на ту критику, которая звучит в адрес президента Украины на телеканалах олигарха, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. В пятницу Зеленский заявил о том, что Ахметов готов потратить миллиарды долларов на госпереворот на Украине.
«Зеленский фактически подготовил войну против Ахметова в ответ на эфиры на телеканалах, которые принадлежит бизнесмену. Президент не выносит никаких, особенно выносимых на широкую публику, прямых обвинений в свой адрес. А в эфире прозвучали эти обвинения, причем от тех людей, которые совсем недавно «облизывали» все места Зеленского», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
В частности, обвинения в адрес президента звучали в эфире телеканала «Украина 24», на котором выходит шоу журналиста Савика Шустера. Кроме того, как сообщали украинские СМИ, офис Зеленского тщетно требовал не приглашать на эфиры бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, который из соратника президента превратился в одного из его главных политических оппонентов. Противостояние Зеленского и Ахметова, уверен Погребинский, началось после истории с задержанием летом 2020 года «вагнеровцев» в Белоруссии. После провала этой операции представители пропрезидентской партии «Слуга народа» отказались участвовать в эфирах на телеканалах Ахметова.
«Видимо, люди Зеленского посчитали, что этого мало и Ахметова нужно как-то скомпрометировать и «наехать» на него. Зеленский не прямо обвинил Ахметова в том, что он готовит госпереворот, а что какие-то люди из окружения бизнесмена подставляют своего шефа. Это смешно. Ясно, что это фигура речи, чтобы избежать прямого обвинения, которое в принципе заслуживало бы судебного иска о клевете, поскольку, по-видимому, нет никаких доказательств, кроме какого-то телефонного разговора кого-то из украинских граждан с кем-то в России о готовности Ахметова выделить миллиарды долларов на переворот против Зеленского...» – полагает собеседник.
В украинских телеграм-каналах, отметил Погребинский, уже появились слухи о безрезультатных попытках советника Зеленского Сергея Шефира встретиться с Ахметовым. «А теперь сам Зеленский пригласил Ахметова. Причем пригласил к себе, но намекнул, что его могут вызвать и в СБУ (Службу безопасности Украины). Вообще говоря, если есть надежная информация о подготовке переворота, то должно начаться следствие. Но поскольку этого нет, то я думаю, что Зеленскому справиться с Ахметовым, у которого сильная юридическая команда, будет нелегко. На Виктора Медведчука (находится под домашним арестом), у которого тоже сильная юридическая команда, атаку поддерживает американское посольство, а насчет Ахметова большой вопрос. Я знаю, что у него хорошие отношения с британской элитой. Так просто разобраться с ним, как с Медведчуком, у Зеленского не получится», – подытожил Погребинский.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский, который проводит многочасовую встречу с журналистами, заявил о наличии у него информации о том, что 1 декабря в стране планируется государственный переворот, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов и Россия.
В ответ на эти слова представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «у России не было никаких планов принимать участие». «Россия никогда не занимается вообще такими делами», – подчеркнул Песков.
Названа мощность газопровода «Пакистанский поток»
Мощность газопровода «Пакистанский поток» может составить 16 млрд кубометров в год, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.
«Важную роль в нашем взаимодействии призван сыграть флагманский проект строительства газопровода «Пакистанский поток»… с пропускной способностью до 16 млрд кубических метров газа в год», – передает его слова РИА «Новости».
Министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан в свою очередь назвал стоимость проекта.
«Пакистано-российский трубопровод «Пакистанский поток» – это ключевой проект, который будет стоить 3,5 млрд долларов, и это будет иметь огромное значение и для Пакистана, и для России с точки зрения инвестиций», – сказал он.
Газопровод «Пакистанский поток», первоначально носивший название «Север – Юг», должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тыс. километров.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как «Пакистанский поток» расширит влияние России в Азии.
В Кремле ответили на слова Зеленского о «планах» госпереворота при участии России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского про «планы» госпереворота на Украине при участии России, заметив, что «Россия никогда не занимается такими делами».
«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Также пресс-секретарь президента добавил, что у Кремля не было контактов с представителем офиса Зеленского. «Пока не было», – сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать анонсированную Зеленским встречу.
Ранее Зеленский заявил
, что у него якобы есть информация о том, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот, к этому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов.
Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.
В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
Зеленский обвинил Ахметова в подготовке с Россией госпереворота на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что у него есть информация о том, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот, к этому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов.
«Я получил информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот… У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и прочее», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский добавил, что Украина находится в начале «большой войны» с олигархами.
«Я считаю, что мы в начале большого прогресса, мы в процессе и в большой войне по деолигархизации… Их [олигархов] щупальца везде… Мы только начали. Тут нет ничего личного. Я хочу сказать, что я отношусь с уважением к большому бизнесу. Но очень важно, чтобы большой бизнес не был олигархатом и не влиял на медиа», – сказал украинский президент.
Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.
В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла
закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
На Украине решили поменять пол монумента «Родина-мать»
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На сайте Киевского горсовета опубликовали петицию с предложением сменить пол монументу «Родина-мать», поскольку «эта женщина выглядит достаточно мужеподобно».
Автор петиции Александр Артемов утверждает, что изменить пол статуи необходимо в рамках декоммунизации.
«Первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям общества», – говорится в тексте петиции на сайте горсовета столицы Украины.
Артемов предлагает превратить «Родину-мать» в статую архистратига Михаила.
«Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья», – пишет автор петиции.
Он также считает возможным сделать крылья подвижными, чтобы они колебались от ветра.
Петицию по состоянию на 9.45 мск 26 ноября подписали 11 человек.
Ранее в Совете нацбезопасности Украины заявили, что необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая.
Сахалинская учительница сыграла с восьмиклассниками на раздевание
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В СМИ Сахалина появилась информация о том, что учительница одной из школ сыграла с учениками восьмого класса в игру «Камень, ножницы, бумага» на раздевание.
Мать одного из школьников рассказала, что инцидент произошел во время классного часа в школе села Пензенского. Видеозапись была снята в октябре, однако разошлась по сети только сейчас, передает RT.
В учебном заведении проведена служебная проверка, инцидентом заинтересовались и в прокуратуре. Учитель уволилась, а с детьми поработал школьный психолог.
Ранее в Сети появилась видеозапись фрагмента с торжественной линейки, посвященной Дню знаний, которая проходила в одной из школ Хабаровска. На нем девушка в откровенном наряде исполнила перед учениками танец живота. Пользователи оказались шокированы выступлением.
Оказалось, что перед учениками станцевала педагог дополнительного образования Юлия Марченко. Она объяснила свой поступок.
Директор школы в Хабаровске решила уволиться после исполнения учительницей танца живота.
Зеленский рассказал о запуске альтернативного Минским соглашениям процесса
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Украина идет параллельным путем переговоров по Донбассу, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-марафоне 26 ноября.
«Нормандский формат и Минск были единственным, что у нас есть. Я говорил, что мы пойдем параллельным путем. Мы заранее его начали, он сейчас идет. Будет ли результат у дипломатического пути с привлечением Соединенных Штатов, я считаю, что мы увидим», – цитирует политика «Корреспондент».
Зеленскому напомнили его слова о том, что страна не может потратить больше года на минский процесс, а также заявление о том, что если это не принесет результата, то формат урегулирования придется менять.
Президент заявил, что тогда не было пандемии коронавируса и энергетического кризиса, которые все затормозили. По поводу результата Зеленский заявил, что не может оказать влияние на некоторые вещи и встречи.
«По Минску. Он не работает, но это единственное, что работало, и даже режим прекращения огня, и даже после эскалации... Посмотрите, с начала режима прекращения огня... мне жаль всех этих 66 человек, но это не тысячи. Я знаю, что это плохой результат, но из двух зол...» – сказал президент.
Также Зеленский рассказал о планах Франции продолжить оказывать давление на Россию, чтобы состоялся нормандский саммит с новым канцлером. По словам украинского лидера, в ближайшее время состоятся разговоры или встречи между руководителями президентских администраций Украины и России.
Ранее президент Зеленский заявил, что ему известно о подготовке госпереворота на Украине, который должен состояться 1 декабря.
Кандидат в министры экономики ФРГ выступил с критикой «Северного потока – 2»
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Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек, кандидат на пост главы Минэкономики Германии заявил газете Suddeutsche Zeitung, что газопровод «Северный поток – 2» создан с целью политического давления и не является «просто коммерческим продуктом».
«Северный поток – 2» никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики», – передает его слова РИА «Новости».
Между тем германская партия «Союз-90»/«зеленые», которая выступала против реализации проекта «Северный поток – 2» и может войти в новое правительство ФРГ, считает новые американские санкции в отношении газопровода неприемлемыми.
Ранее в Госдепартаменте США пообещали продолжить вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций США назвали «роковым сигналом».
На Украине допустили сближение с Россией, если Европа и США перестанут давать деньги
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В случае отказа Запада финансировать Украину Киев может в ближайшем будущем сблизиться с Россией, заявил аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред».
Он прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, глава российского государства потребует от Вашингтона заставить Киев выполнять Минские соглашения. Кочетков считает, что Москве при этом может не потребоваться искать «предложение, от которого «США не смогут отказаться», передает РИА «Новости».
«Да ей особо и не нужно искать такое предложение для Вашингтона, потому что Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия», – считает Кочетков.
Аналитик отмечает, что сейчас украинские власти не готовы пойти на выполнение договоренностей «Минска», поскольку это будет означать «отказ от Украины как таковой» и потерю «относительной независимости».
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев демонстрирует полную деградацию своей позиции по вопросу политического урегулирования в Донбассе.
Глава кузбасского Прокопьевска отправлен в отставку из-за банкета во время траура
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Новый глава Прокопьевска Вячеслав Старченко решил устроить праздничный банкет во время трехдневного траура по погибшим шахтерам и спасателям при взрыве в «Листвяжной» и был отправлен в отставку губернатором Кемеровской области.
Глава региона Сергей Цивилев объявил о трехдневном трауре накануне. Он продлится с 26 по 29 ноября, именно в это время чиновник из Прокопьевска решил собрать всех желающих поздравить по случаю своего назначения, передает РИА «Новости».
«В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей. Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет», – написал Цивилев в телеграм-канале «Цивилев.Live».
«У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», – сообщил глава региона.
Фото и видео с банкета оказались в соцсетях. Старченко 13 ноября избрали мэром города депутаты городского совета Прокопьевска. Согласно появившимся сообщениям, празднование прошло вечером 25 ноября, когда уже сообщили о гибели 11 горняков, передает ТАСС.
Напомним, трагедия в Кузбассе случилась утром 25 ноября, когда в шахте «Листвяжной», согласно предварительным данным, произошел выброс метана и взрыв. Под землей находились 285 человек. Большую часть горняков удалось вывести на поверхность. За оставшимися отправились горноспасатели, но из-за выброса метана поисковые работы через несколько часов приостановили.
Тогда же стало известно, что одно звено спасателей перестало выходить на связь, а позже были найдены тела шестерых человек.
Всего в результате трагического инцидента погибли 52 человека. На утро пятницы за медицинской помощью после ЧС обратились 63 человека. Один из спасателей, считавшийся погибшим, был найден живым под завалами.
Президенту Владимиру Путину докладывают всю необходимую информацию о трагедии на шахте «Листвяжная», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Военный эксперт высмеял переброску британской танковой бригады в Германию
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«Переброска британской танковой бригады в Германию похожа на медийный хайп, ведь никакой угрозы ФРГ со стороны России нет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. Ранее стало известно, что в Германию может быть направлена бронетехника Великобритании на случай гипотетической войны с Россией.
«Все это больше относится к сфере информационного пространства и хайпа. Любой может взять линейку, приложить к карте и прикинуть, какое расстояние между ближайшей нашей танковой частью где-нибудь под Воронежем и, например, Рейном, куда они эту бригаду собираются направить. Просто смешно», – заявил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.
По его словам, «чисто в теории британская боевая техника вроде ничего так по местным нормам», «но и ничего выдающегося она на деле не показала». «Их новая машина среднего класса Ajax – весьма неоднозначна. Challenger 3 – тоже своеобразный танк, рекордсмен по боевой массе, имеет необычные системы вооружения. Boxer – давно известный, популярный в ряде стран бронетранспортер, но тоже не какая-то вундервафля», – отметил собеседник.
«Ну и структура соединения сухопутных войск Британии вызывает недоразумение. Сейчас у них четыре боеготовых бригады и при этом всего два танковых полка, один из которых они якобы хотят перебросить к немцам. Полк у британцев входит в состав бригады, что, с точки зрения наших военных, странновато. Полк состоит из рот, в нем нет батальонов», – добавил он.
«Так что военнослужащие этой бригады прекрасно будут служить в Германии. Там повышенный оклад, Россия очень далеко и можно наслаждаться немецкой архитектурой, девушками и пивом. Главное, с виски не смешивать», – сыронизировал Мураховский.
Ранее стало известно о том, что Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай гипотетической войны с Россией, сообщил командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вуддисс. На фоне масштабной трансформации армии Лондон намерен создать три новых военных базы – в Германии, Кении и Омане.
«Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники», – передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times слова Вуддисса, добавившего, что это упростит транспортировку подкрепления через пролив Ла-Манш.
По его словам, новые подразделения получат усовершенствованные версии танков Challenger 3, бронированные транспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие, транспортные средства для обезвреживания мин и беспилотники.
Предполагается, что бригаду в составе более 250 человек разместят «на случай войны с Россией».
Ранее в интервью изданию Military Times руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о планируемом «вторжении» России на территорию Украины в начале 2022 года. Также он рассказал, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». СНБО Украины не согласилось с главой военной разведки об «угрозе вторжения» России.
В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Лидер профсоюза горняков указал на причины трагедии в «Листвяжной»
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«Мы будем получать такие трагедии раз в 4-5 лет, если у людей, отвечающих за подготовку горных работ, не будет ощущения реального наказания» – сказал газете ВЗГЛЯД лидер профсоюза горняков Александр Сергеев. Накануне в результате трагедии в кузбасской шахте «Листвяжная» погибли более 50 человек.
«Подобные ЧП возникают из-за несоблюдения правил ведения горных работ и техники безопасности. Все начинается с малого: там неправильно проветрили, тут дверь вовремя не закрыли, здесь безопасность электрооборудования не проверили. Когда горный надзор, который обязан обеспечивать и применять правила труда в шахтах, расслабляется, возникают такие трагедии», – заявил председатель Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев.
«Да, природные факторы нельзя исключить – опасность метана и прочее. Но минимизировать-то можно. Как говорят шахтеры, взрыв мгновенно не происходит – он назревает», – добавил собеседник.
По его словам, причина инцидента кроется в халатности надзорных органов. Причем непонятно – или это банальная невнимательность, или на них давит собственник, которого интересует только выработка угля. «Пока мы не сломаем систему безответственного отношения горного надзора, ничего не изменится. Сейчас рабочие на других шахтах «проснулись», но через несколько месяцев история забудется и, к сожалению, они вернутся в шахты. Сколько раз так уже было», – отметил Сергеев.
Интересно, что все необходимые нормативные акты есть, но они не применяются, добавил эксперт. «У нас законодательство так построено, что все вокруг вроде бы добросовестные. Следственный Комитет работает, суд тоже, но все равно есть «дырка»: люди, облеченные властью, деньгами и ответственностью, реального наказания за то, что допустили, не несут», – считает собеседник.
«И руководство «Листвяжной» наверняка забудут наказать должным образом. Вот завели дело о смерти по неосторожности. По неосторожности? Они, видимо, по неосторожности отправляли людей в шахты, зная, что там плохая газообстановка!» – возмутился эксперт.
«Правила безопасности пишутся кровью погибших рабочих и шахтеров.
Мы это уже проходили, вспомните «Распадскую». Авария на этой шахте в 2010 году привела к гибели более 90 человек. Да, выработаны сложные нормативы и много, но их необходимо соблюдать», – заявил он.
По его мнению, есть три способа предотвратить подобные ЧП: либо прекратить подземную добычу угля, что на сегодняшний день невозможно; либо отправить вместо людей роботов, что дорого и лишает горняков работы; либо внести правки в правонадзорную и судебную систему. «Потому что сейчас статья о причинении смерти по неосторожности не работает. Нужно заставить человека понимать, что он понесет реальную ответственность за гибель людей. Это позволит лет через 5-10 минимизировать такие случаи», – полагает собеседник.
«А иначе будет как во все предыдущие разы. Возьмите шахту «Ульяновская», директор которой вышел из тюрьмы, по сути, по амнистии, после чуть больше двух лет заключения. Тогда взрыв метана на этом предприятии унес жизни 110 человек в 2007 году. Зато реальные сроки получили исполнители поручений руководства. Например, слесарь по указанию начальства ставил перемычку на электрооборудование», – напомнил Сергеев.
«Так что пускай сделают хотя бы не среднюю тяжесть за такие дела. Пусть и сроки увеличатся, чтобы начальники могли остановиться и подумать: «Лучше я свои деньги не получу, но скажу директору о проблеме. Он зачешется и пойдет к собственнику объяснять ситуацию», – заключил он.
Ранее стало известно, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в результате взрыва погибли 52 человека, включая шестерых горноспасателей. На утро пятницы за медицинской помощью после ЧС обратились 63 человека, тринадцати из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса. Позже в шахте нашли живого спасателя.
Напомним, что задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Однако во время спасательных работ звено горноспасателей перестало выходить на связь. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат
всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь. Также стало известно
о задержаниях по делу об аварии. В частности, задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. Следствие возбудило дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Примечательно, что директор «Листвяжной» Сергей Махраков в 2021 году был признан лучшим руководителем угольной шахты по итогам регионального конкурса. Депутат Госдумы Олег Морозов сказал газете ВЗГЛЯД, что причиной трагедии стал «пресловутый человеческий фактор», и озвучил первые выводы по ЧП.
После трагедии также завели дело о халатности против сотрудников Ростехнадзора. А прокуратура Кузбасса нашла нарушения на шести объектах. Жена погибшего на шахте «Листвяжная» рассказала о том, что за десять дней до трагедии на шахте произошел пожар. Шахтер рассказал, как горняки спасали друг друга после взрыва.