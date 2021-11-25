Генпрокурор обвинил депутата Рашкина во лжи в попытке уйти от ответственности

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин лгал об обстоятельствах якобы обнаружения им убитого лося и пытался уйти от ответственности, заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая на заседании Госдумы с представлением о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

«Не буду подробно останавливаться на обстоятельствах задержания Рашкина и его неуклюжих попытках ввести в заблуждение сотрудников правопорядка, да и не только их, относительно обстоятельств обнаружения в багажнике его автомобиля туши животного. Благодаря СМИ, этот, без преувеличения, позор стал общеизвестным», – передает его слова ТАСС.

«Я крайне негативно отношусь к подобным проявлениям неискренности. Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустима. Пусть она останется на совести Валерия Федоровича», – подчеркнул Краснов

Генпрокурор подчеркнул, что Рашкин, как охотник с 20-летним стажем, не мог не знать правил, но сознательно пошел на незаконную охоту.

«Являясь охотником с более чем 20-летним стажем (состоит членом Саратовского областного общества охотников и рыболовов с 1999 года), Рашкин не мог не знать правил ведения охоты, в частности, необходимости получения разрешения на добычу животных и приобретения путевки у охотхозяйства. Но ничего из этого сделано не было. Более того, он вступил в сговор со знакомыми на совершение незаконной охоты», – передает его слова РИА «Новости».

Краснов подчеркнул, что Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию. «Хотя и не оставил надежду избежать ответственности», – отметил глава ведомства.

«В связи с наличием у Рашкина, управлявшего после незаконной охоты автомобилем (в багажнике которого находилась разделанная туша животного), признаков алкогольного опьянения, на место происшествия были вызваны сотрудники Госавтоинспекции. Зафиксировав исходящий от него резкий запах спиртного и нарушение речи, они предложили Рашкину пройти медицинское освидетельствование», – сказал Краснов, уточнив, что депутат отказался от прохождения теста.

«На фоне непрекращающихся трагедий с участием пьяных водителей, с учетом принимаемых государством мер, в том числе нормативного характера, по наведению порядка в этой сфере, такое поведение депутата Рашкина, как представителя законодательного органа власти, выглядит по меньшей мере цинично и аморально», – подчеркнул он.

Напомним, Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Полиции он позже давал путаные показания, говоря о том, что якобы перепутал лося с кабаном.

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с нелегальной охотой.

Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в ситуации с незаконной охотой на лося, он признался, что не проверил разрешительные документы.