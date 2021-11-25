После ЧП на шахте «Листвяжная» возбудили дело

Уголовное дело о нарушении промышленной безопасности возбуждено после задымления на шахте «Листвяжная», сообщили в СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как отметили в СК, утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. По данным ведомства, в штреке находились 115 горнорабочих, 70 выведены на поверхность, эвакуация продолжается. По предварительным данным, ряд работников пострадали от отравления дымом, число пострадавших уточняется.

Уточняется, что в настоящее время на месте работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты.

«По уточненным данным, при ЧП на шахте пострадали 44 человека, еще один погиб», – сказал представитель экстренных служб.

По его словам, все 44 горняка госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще 42 – в средней и легкой степени тяжести. Один человек в результате ЧП погиб.

В пресс-службе МЧС сообщили, что после в вентиляционном штреке остаются 48 горняков. «На поверхность выведено 237 человек, остаются в шахте 48», – сказал представитель ведомства.

У регионального главка МЧС немного другие данные: как сообщил представитель ведомства, в шахте остаются 49 человек.

По заявлению МЧС России, врио главы министерства Александр Чуприян после ЧП на шахте проведет заседание рабочей группы правительственной комиссии. Спасательные работы продолжаются.

Ранее в экстренных службах сообщили, что угольная пыль загорелась в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, вызвав задымление.

В администрации губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева сообщили, что один человек погиб при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, число пострадавших возросло до 43, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии.

Напомним, в экстренных службах сообщили, что возгорание в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где из-за задымления эвакуируют горняков, находится в вентиляционной шахте.