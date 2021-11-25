На шахте «Листвяжная» в Кузбассе погиб человек

Один человек погиб при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, число пострадавших возросло до 43, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в администрации губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. 2 – в тяжелом состоянии, 41 – легкой и средней тяжести. 1 человек погиб», – передает ТАСС сообщение.

В правительстве региона сообщили, что врачи Центра медицины катастроф Кузбасса вылетели на вертолете на шахту «Листвяжная» в Беловском районе, где продолжается спасательная операция и эвакуация горняков. На месте создан оперативный штаб, его возглавил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«На месте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России, на подъезде еще 7. На место происшествия вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту», – говорится в сообщении.



По данным МЧС, сигнал о задымлении в шахте «Листвяжная» поступил утром в четверг. Всего там находились 285 человек, по последней информации, на поверхность выведены 236 человек. По данным источника в экстренных службах, в результате ЧП пострадал 41 работник, но количество пострадавших может увеличиться. Медики официально подтверждают сведения о 40 пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.



Источник в экстренных службах также сообщил ТАСС, что причиной ЧП на шахте стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте, взрыва не последовало, повреждений нет.

Ранее в экстренных службах сообщили, что угольная пыль загорелась в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, вызвав задымление.

Изначально говорилось о 10 пострадавших, позднее их число выросло до 40. В региональном Ростехнадзоре сообщили, что в ведомство поступил сигнал о взрыве в вентиляционном штреке №823.

Напомним, в экстренных службах сообщили, что возгорание в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где из-за задымления эвакуируют горняков, находится в вентиляционной шахте.