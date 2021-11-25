Названа вероятная причина ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Угольная пыль загорелась в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, вызвав задымление, сообщил источник в экстренных службах.

«Причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, эвакуация на шахте «Листвяжная» в Кузбассе продолжается, на поверхность поднялись 236 горняков.

Тем временем МЧС подтвердило информацию об эвакуации 210 горняков из шахты «Листвяжная» в Кузбассе, где произошел пожар. «В шахте находились 285 человек, вышли на поверхность 210 человек, выходят 75 человек», – сказали в ведомстве.

В Центре медицины катастроф Кузбасса сообщили, что число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где в четверг произошел взрыв в вентиляционном штреке и задымление, возросло до 40 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«По предварительным данным, ряд работников пострадал от отравления дымом, число пострадавших уточняется. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», – сообщили в региональном СК.

Изначально говорилось о 10 пострадавших, позднее их число выросло до 29. В региональном Ростехнадзоре сообщили, что в ведомство поступил сигнал о взрыве в вентиляционном штреке №823.

Напомним, в экстренных службах сообщили, что возгорание в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где из-за задымления эвакуируют горняков, находится в вентиляционной шахте.