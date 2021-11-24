Госдума утвердила бюджет России на 2022-2024 годы

Госдума приняла закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», предусматривающий утверждение его основных характеристик на ближайший трехлетний период. За принятие бюджета проголосовало 306 депутатов, против – 70, один воздержался.

В рамках второго чтения депутатами были поддержаны поправки президента, касающиеся финансового обеспечения его предложения об увеличении с 2022 года на 8,6% величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В результате величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения в следующем году вырастет до 12 654 рублей, для трудоспособного населения – до 13 793 рублей, пенсионеров – до 10 882 рублей, детей – до 12 274 рублей, а МРОТ – до 13 890 рублей, передает РИА «Новости».

При формировании и утверждении бюджета правительство и Госдума исходили из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента Владимира Путина и решений, озвученных им в ходе посланий парламенту. Это касается адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведения углубленной диспансеризации, реализации программ медицинской реабилитации.

Согласно принятому закону, доходы бюджета на 2022 год утверждены в объеме 25,02 трлн рублей (18,8% ВВП), на 2023 год – 25,54 трлн (18% ВВП), на 2024 год – 25,83 трлн (17% ВВП); расходы – 23,69 трлн (17,8% ВВП), 25,24 трлн (17,8% ВВП) и 26,35 трлн (17,4% ВВП).

Так, первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит составит 1,33 трлн рублей (1% ВВП), в 2023 году – 0,3 трлн (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 трлн рублей (0,3% ВВП). Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут являться госзаимствования, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается.

При этом верхний предел внутреннего госдолга России на начало 2023 года законом определен в 20,8 трлн рублей, 2024 года – 23,5 трлн, 2025 года – 26,3 трлн, внешнего – 70,7 млрд долларов (58,5 млрд евро), 71,7 млрд долларов (58,8 млрд евро), 75,7 млрд долларов (61,5 млрд евро). А объем ФНБ на начало 2022 года прогнозируется на уровне 13,89 трлн рублей (10,4% ВВП); 2023 года – 16,48 трлн (11,6% ВВП); 2024 года – 20,1 трлн (13,3% ВВП). При этом к концу 2024 года, по оценкам правительства, объем ФНБ может увеличиться до 23,267 трлн рублей.

Также уточняется, что бюджет России сформирован исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта на 2022 год в размере 133,328 трлн рублей, на 2023 год – 141,881 трлн, на 2024 год – 151,513 трлн рублей и уровня инфляции в этот период, не превышающего 4% в год.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в третьем (окончательном) чтении правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. Поправки внесены в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.