ФСБ установила украинского заказчика готовившегося массового убийства в школе Казани

Обвиненного в подготовке массового убийства в Казани подростка к этому склонял некий житель Украины Ярослав Овсюк, сообщила ФСБ.

«Согласно полученным показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram – некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Подросток планировал осуществить вооруженное нападение на образовательное учреждение в Казани, возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц.

По адресу проживания молодого человека изъяты пневматическая винтовка, средства связи, «содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое», и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

Подростку всего 14 лет, пишет Telegram-канал Mash Iptash.

Мальчик состоит на учете в ПДН, он подписчик одного из каналов с мемами* о расстрелах. Ему написал один из администраторов канала с ником Белая роза с Украины. Администратор предложил ему 5 тыс. рублей за расстрел и скинул ему адрес тайника для этого.

Школьник решил взять деньги, но якобы планировал обмануть нанимателя и не выполнять свою часть уговора. При этом силовые структуры считают, что подросток все же планировал напасть на школу в футболке с надписью Hate (ненависть – англ.) с окровавленной белой розой.

Он на выходных взял друга и пошел забирать футболку вместе с приятелем, но на месте их ждали сотрудники ФСБ.

Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.