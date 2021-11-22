Лукашенко: Вопрос о президенте Союзного государства на повестке дня не стоит

Лукашенко предупредил «диких политиков Польши» о последствиях закрытия границы

Угрозы польской стороны закрыть границу с Белоруссией будут иметь последствия для Польши, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, «Кузницу» закроют – погранпереход железнодорожный. И так далее, и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют –пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс, а там ребята резкие. Они их быстро отстроят», – передает его слова «БелТА».

По словам Лукашенко, Минск не «перебрасывает» мигрантов в ЕС через границу специально.

«Наша политика как была изначально по отношению к этому миграционному кризису, она такой и остается. Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем», – сказал он.

«Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцев. У нас же в этом лагере (в логистическом центре у границы с Польшей – прим. ВЗГЛЯД) около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия – прим. ВЗГЛЯД) их забрали. Они сказали, (и.о. канцлера Германии Ангела – прим. ВЗГЛЯД) Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже», – добавил президент республики.

Лукашенко заявил, что то, что Меркель в телефонном разговоре с ним «пообещала контактные лица – они на контакт даже не выходят». Министр иностранных дел Беларуси [Владимир] Макей им звонит: «Давайте будем работать в этом ключе!» – Да мы там в командировке, еще где-то и прочее», – заявил президент.

По словам главы республики, Минск будет требовать, чтобы Германия забрала этих мигрантов, но при этом белорусская сторона, в принципе, может и сама справиться с этими людьми.

«В этой связи: не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли», – подчеркнул Лукашенко.

Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.

В Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.

Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.

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