В Кремле рассказали о самочувствии Путина после ревакцинации

Президент Владимир Путин после ревакцинации от коронавируса чувствует себя нормально, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нормально... только что проводил встречу», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о самочувствии президента страны после ревакцинации от коронавируса.

По его словам, Путин пока не участвовал в испытаниях назальной вакцины от коронавируса.

«Пока только он изъявил готовность [испытать назальную вакцину], об этом вчера в беседе говорил. Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакциной, поэтому, конечно, не мог сделать назальную», – передает ТАСС слова Пескова.

Но тем не менее, продолжил представитель Кремля, «Путин изъявил готовность принять участие в процессе по апробации назальной вакцины». Отвечая на вопрос о том, когда может состояться такой шаг, Песков пояснил: «Своевременно, как врачи придут к выводу о том, что это можно делать».

Напомним, в воскресенье в ходе встречи с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт». Глава государства также вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.