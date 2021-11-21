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21 ноября, воскресенье | Последнее обновление — 03:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко припугнул Запад ядерной войной с Россией
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Лукашенко припугнул Запад ядерной войной с Россией
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Война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
В интервью Би-би-си он заявил: «Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это – ядерная война». «Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться! Потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами. Вы не помните?» – сказал он журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу.
Лукашенко напомнил об Уинстоне Черчилле и Иосифе Сталине: «Помните дядьку, который с сигарой все время ходил и курил, и у нас - с трубкой?». По его мнению, «за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери», которые понесли жители Белоруссии. Он подчеркнул, что «еще 100 лет не прошло с начала войны», а страны Запада «уже ворвались опять в этот дом и пытаются новую войнушку развязать», передает БелТА.
В пятницу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне. Он заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов, вооружений и техники, напоминает события перед Великой Отечественной войной.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Стало известно о роли Ермака в срыве задержания «вагнеровцев» на Украине
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Операцию по задержанию 33 россиян в 2020 году перенесли по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое было передано спецслужбам устно его представителем Андреем Ермаком, документа не было, заявил бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба.
«Что произошло 23 числа? Мы с первым заместителем прибыли в офис президента [Украины Владимира Зеленского]. Нас попросили зайти на второй этаж в кабинет главы офиса [Андрея Ермака]. Это было накануне операции, это шла уже финальная стадия. Мы поднялись к президенту [Зеленскому], но нам сообщили помощники, что с нами будет разговаривать глава офиса [Ермак]. Мы провели разговор, нас было трое: я, первый заместитель Руслан Баранецкий и глава офиса [Ермак]. Прошел отчет о смене обстановки и отчет о следующем этапе. Я получил указание о переносе финального этапа. Я не просто получил указание, я получил ответ, что это было указание от президента [Украины Владимира Зеленского]. То есть, человек (глава офиса) был делегирован и сообщил, что это команда президента [Зеленского]. Но письменного указания не было», – заявил Бурба в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Напомним, Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Позже стало известно, что захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе. Руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака называли «серым кардиналом» Украины.
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Лукашенко: Белорусские силовики могли помогать мигрантам прорываться в Польшу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью не исключил вероятность того, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу. Он отметил, что мигрантов в Белоруссию не приглашал, и держать их силой в стране не будут.
«Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы – славяне. Мы чувствуем сердцем. Наши военнослужащие понимают, что мигранты направляются в Германию. Возможно, кто-то из них (пограничников – прим. ВЗГЛЯД) помогал им. Я не буду это даже выяснять», – цитирует Лукашенко издание «КорреспонденТ». Интервью глава Белоруссии давал ВВС.
Политик подчеркнул, что мигрантов на границе держать не будут. В случае, даже если они попытаются пробраться на территорию Польши. Как заявил Лукашенко, никто их останавливать не станет, так как они хотят попасть не в Беларусь.
«И честно говоря, я бы не хотел, чтобы они шли через Беларусь», – добавил Лукашенко.
Ранее Польша выдвинула обвинение Минску в том, что белорусские пограничники якобы помогали мигрантам при штурме польской границы. Утверждалось, что белорусские службы выбирали места, подходящие для штурма, оснащая мигрантов необходимым для форсирования, утверждал министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.
После прорыва границы польские силовики применяли к мигрантам спецсредства в виде слезоточивого газа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал происходящее на границе попыткой прямой агрессии в отношении республики.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов и военной техники напоминает события перед Великой Отечественной войной.
Президент Белоруссии предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию, чтобы 2 тыс. беженцев покинули польско-белорусскую границу. Отмечалось, что белорусская сторона поможет мигрантам вернуться на родину, но силой никого выталкивать не станет.
Накануне сообщалось, что все беженцы перебрались в логический центр из-за непогоды. Находились они все это время у пункта «Брузги»
Толпы беженцев разбили лагерь между Польшей и Белоруссией на прошлой неделе. Страны Европы обвинили Минск в создании миграционного кризиса, считая это ответом на санкции.
Польша согласилась финансировать перелеты мигрантов из Белоруссии в их страны
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности республики участвовать в финансировании перелетов мигрантов из Белоруссии в их страны.
«Я считаю, что мы через солидарную и решительную политику, решительную оборону границы Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, должны довести до возвращения мигрантов назад домой. Мы можем помочь им в этом, можем помочь им в финансировании перелетов из Белоруссии, из Минска, в Багдад, Стамбул или другие города», – приводит его слова ТАСС.
В четверг стало известно об еще одном лагере беженцев, об этом сообщала польская погранслужба.
Накануне и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не исключила косвенной финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не уточнялось, на чьей территории они будут построены, и кто получит средства.
Напомним, с прошлой недели на польско-белорусской границе образовался стихийный лагерь, состоящий из беженцев, которые хотят попасть на территорию ЕС. Всего у пункта пропуска «Брузги» находятся около 2 тыс. человек. Во вторник люди предприняли попытку прорваться на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Латвия, Литва и Польша ранее заявляли о росте числа задержаний мигрантов, прибывающих через Белоруссию. Минск обвинили в создании миграционного кризиса.
На Украине собрались запретить импорт товаров из Белоруссии
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Проект закона об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии зарегистрировали на официальном сайте Верховной рады Украины, следует из карточки к законопроекту.
«Проект закона об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь», – говорится в карточке к законопроекту, автором которого является депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дануца, передает РИА «Новости».
Ранее Белоруссия прекратила поставлять на Украину электроэнергию.
В пятницу Украина провела военные учения на границе с Белоруссией. В тот же день глава МВД Украины Денис Монастырский заявил о готовности силовиков применять огнестрельное оружие в случае агрессивных действий нарушителей границы. Днем ранее пограничники Украины заявили о попытке мигрантов нелегально попасть в страну с территории Белоруссии.
Ранее глава МВД Украины допустил введение режима ЧП в приграничных областях страны в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией. В прошлое воскресенье в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией.
В свою очередь министр обороны Белоруссии заподозрил НАТО в подготовке к войне. Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
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Берлин отказался принять мигрантов по предложению Минска
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И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель не согласилась с предложением белорусского лидера Александра Лукашенко принять нелегальных мигрантов, находящихся на границе с Польшей, в Германии, заявив, что это общеевропейская проблема.
«Германия не согласилась с этим [предложением]. Речь идет о европейской проблеме, при решении которой Германия не действует в одиночку», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Между тем еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы,
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Министр обороны Белоруссии усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне
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Наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов, вооружений и техники, напоминает события перед Великой Отечественной войной, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«На территории Польши начала фашистская Германия сосредоточивать свои самолеты. Спрашивают должностные лица Советского Союза: «Для чего вы это делаете?» Ответ: «Для того, чтобы Великобритания не разбомбила нашу авиацию». Хорошо, поверили. Начала [Германия] подтягивать войска. «А зачем вы подтягиваете на территорию Польши свои дивизии, танки?» <…> Нагло врали», – заявил министр в интервью телеканалу «Аль-Джазира», выдержки из которого приводит в пятницу агентство БелТА.
«Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определенной подготовки горячего момента», – добавил Хренин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Лукашенко пригрозил Европе решать проблему мигрантов «как получится»
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Белоруссия в отсутствие контактов с Евросоюзом будет самостоятельно решать проблему мигрантов на границе со странами ЕС «так, как получится», заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью Би-би-си.
«Вы перестали выходить на контакт и работать. Не хотите – не надо. Мы без вас будем решать эту проблему так, как получится», – приводит ТАСС слова Лукашенко со ссылкой на БелТА.
Лукашенко заверил, что власти Белоруссии не организовывали миграционный кризис с целью оказать давление на Евросоюз. «Я и сказал – я не буду их (мигрантов) задерживать на границе, держать их на границе. Я и впредь не буду, если они будут идти через границу, потому что они идут не к нам, а к вам», – сказал Лукашенко. «Но я их сюда не приглашал, и, если говорить честно, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь», – добавил он.
Ранее Лукашенко обвинил Польшу в нарушении госграницы Белоруссии. Он также не исключил, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу. При этом президент Белоруссии отметил, что польские силовики в отношении мигрантов поступили «как фашисты». «Слушайте, люди спят под открытым небом, вы включаете прожектора, сирены, эти мигалки и прочее. Вы летаете на вертолете. Вот сейчас следователи докладывают: распылили этот слезоточивый газ, воду, ядохимикаты, и вертолеты летали на низкой высоте. Для чего? Для того, чтобы вихрем от винта вертолета распылить подальше, чтобы до детей достало», – подчеркнул Лукашенко.
Накануне Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус. Беженцы жалуются белорусским медикам на кашель и чихание. За сутки на границе с Польшей к врачам обратились девять мигрантов, двое госпитализированы.
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Генпрокуратура Белоруссии: Польша применила против мигрантов пестициды
Судебно-медицинская экспертиза показала, что польская сторона применила против мигрантов ядовитые химические вещества, в том числе пестицид, заявил белорусский генпрокурор Андрей Швед.
«Полученные накануне предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия, в том числе ОСИ, дельтаметрина, он же пестицид и иных, которые вызвали не менее чем у 30 потерпевших телесные повреждения в виде ожогов, отравлений, ссадин, ушибов», – цитирует главу ведомства БелТА.
Он подчеркнул, что в числе пострадавших есть несовершеннолетние, а также женщины, в том числе беременные.
Польские силовики применяли против мирных беззащитных мигрантов пытки, пытались их ослепить ярким светом в ночное время, напугать демонстрационными выстрелами в воздух и взрывами.
«Только 15-16 ноября зафиксированы и задокументированы многочисленные факты незаконной депортации беженцев с территории Польши, применение в отношении них водометов, содержащих химические примеси при температуре окружающей среды не более 4 градусов, светошумовых гранат и газа с токсическими веществами», – добавил генпрокурор.
Ранее стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Кроме того, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Украина провела военные учения на границе с Белоруссией
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Украинские военнослужащие, пограничники и правоохранители провели учения в Ровенской области по обеспечению порядка на границе с Белоруссией, отработав меры по недопущению миграционного кризиса, сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции.
«Заместитель председателя Нацполиции Украины проверил алгоритм действий территориальных подразделений системы МВД во время командно-штабных учений по обеспечению правопорядка в приграничных районах Ровенской области. К учениям присоединились и спецподразделения из трех соседних областей», – приводит текст сообщения ведомства РИА «Новости».
Отмечается, что в тренировках приняли участие полицейские, пограничники, нацгвардейцы, военнослужащие и работники миграционной службы Украины.
«Мы отрабатываем тактику действий всех ведомств на возможные нарушения законодательства и недопущении миграционного кризиса. Главное – это слаженная работа в одном штабе всех служб обмена информацией и оперативного реагирования в случае обострения обстановки», – прокомментировал учения заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич.
Накануне глава МВД Украины Денис Монастырский заявил о готовности силовиков применять огнестрельное оружие в случае агрессивных действий нарушителей границы. Он также призвал Раду «быть готовой рассмотреть вопрос о введении и чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах» Украины. Днем ранее пограничники Украины заявили о попытке мигрантов нелегально попасть в страну с территории Белоруссии. Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе в отсутствие контактов с Евросоюзом решать проблему мигрантов «как получится». Он пообещал, что мигрантов на границе держать не будет, никто их останавливать не станет.
Ранее глава МВД Украины допустил введение режима ЧП в приграничных областях страны в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией. В прошлое воскресенье в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией.
В свою очередь министр обороны Белоруссии заподозрил НАТО в подготовке к войне. Ранее США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
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Украина собралась возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии
В воскресенье украинские энергопоставщики планируют возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии, следует из данных Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Как следует из опубликованной в субботу информации ENTSO-E, поставки мощностью 415 МВт·ч будут осуществляться непрерывно в течение 23 часов в воскресенье, передает ТАСС.
Напомним, Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, отметив, что возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей». Перед этим мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества.
Лукашенко обвинил Польшу в нарушении госграницы Белоруссии
Польская сторона нарушила белорусскую государственную границу во время стычек с мигрантами в районе пункта пропуска «Брузги», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Би-би-си.
«Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории? Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию?! Это нарушение государственной границы [Белоруссии]. Вы нарушили государственную границу [Белоруссии], как минимум. Вы бросали светошумовые гранаты на нашу территорию», – приводит ТАСС слова Лукашенко со ссылкой на БелТА.
Президент Белоруссии выразил мнение, что польские силовики в отношении мигрантов «как фашисты поступили». «Слушайте, люди спят под открытым небом, вы включаете прожектора, сирены, эти мигалки и прочее. Вы летаете на вертолете. Вот сейчас следователи докладывают: распылили этот слезоточивый газ, воду, ядохимикаты, и вертолеты летали на низкой высоте. Для чего? Для того, чтобы вихрем от винта вертолета распылить подальше, чтобы до детей достало», – пояснил Лукашенко.
По его версии, подавляющее большинство «из 2,1 тыс. человек мирным образом просили поляков пропустить [их] в Германию». «Подошел польский офицер и начал объяснять, что вот таким образом надо сделать: в пункте пропуска подать заявление, мы его рассмотрим и так далее. То есть он их фактически направил в этот пункт пропуска. И они все снялись с лагеря в лесу и туда пошли (к пункту пропуска)», – пояснил Лукашенко.
Затем, продолжал он, мигранты «встали на колени, извинились перед ними, что неудобства создали, и начали просить их пропустить». «Их не пропустили. И вот там началась эта потасовка. Поляки включили водометы и начали их поливать в нарушение всех норм и правил», – сказал Лукашенко. «Что мы обнаружили сегодня? Вы туда ядохимикаты подмешали, пестициды и гербициды. Это то, чем тараканов травят и сорную растительность уничтожают. Вот как было. То есть возьмите в целом эти эпизоды. И мы вам это докажем, потому что этому есть свидетельства зафиксированные», – заключил президент Белоруссии.
Накануне Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус. Беженцы жалуются белорусским медикам на кашель и чихание. За сутки на границе с Польшей к врачам обратились девять мигрантов, двое госпитализированы.
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Путин и Лукашенко второй раз за неделю созвонились по теме мигрантов
В пятницу состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, они обсудили миграционный кризис на границе со странами Евросоюза (ЕС), передает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что в разговоре «продолжено обсуждение миграционной ситуации на границах Белоруссии со странами ЕС», также «выражена серьезная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств».
Лукашенко рассказал о предпринимаемых Минском шагах по деэскалации кризиса и оказанию гуманитарной помощи мигрантам, а также о проведенной 17 ноября очередной беседе по телефону с исполняющей обязанности ФРГ Ангелой Меркель.
Президенты отметили важность налаживания взаимодействия Минска с ЕС для урегулирования проблемы.
Также были затронуты также некоторые аспекты российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.
Напомним, во вторник Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, они обсуждали ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства.
В НАТО заявили об отслеживании ситуации на польско-белорусской границе.
Между тем в лагере беженцев умер годовалый ребенок из Сирии, еще три человека нуждаются в помощи. Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Путин отмечал, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.
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Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тыс. беженцев, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
«Европейский союз создает гуманитарный коридор для двух тыс. беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным пяти тыс. вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию», – рассказала она о ходе разговора с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, сообщает ТАСС.
Эйсмонт отметила, что Минск «выполняет свои обещания, притом, что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства».
«Более того, Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились президент Беларуси и канцлер Германии во время второго разговора», – отметила она.
Между тем стало известно, что мигранты создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Кроме того, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Польша решила приостановить грузовое сообщение с Белоруссией в «Кузнице»
Польские власти приняли решение приостановить с 21 ноября грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница», сообщил в пятницу белорусский Госпогранкомитет.
«Госпогранкомитетом Республики Беларусь получено официальное письмо от польской стороны относительно ее намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска «Кузница», – отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства.
Уточняется, что Госпогранкомитет направил ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска Брузги (с польской стороны – Кузница Белостоцкая), а также проинформировал о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб.
Ранее Польша согласилась финансировать перелеты мигрантов из Белоруссии в их страны. Также в Польше заявили, что во время столкновений с мигрантами на белорусско-польской границе травмы получили четверо польских военнослужащих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Годовалый ребенок мигрантов из Сирии умер на польско-белорусской границе
В лесу на польско-белорусской границе умер годовалый ребенок мигрантов из Сирии, еще три человека нуждаются в помощи, сообщает фонд «Польский центр международной помощи».
«После 02:26 (04:26 мск) мы получили сообщение о том, что по крайней мере одному человеку, который сейчас находится в лесу, требуется медицинская помощь», – указано в сообщении, передает ТАСС.
По словам спасателей, на месте выяснилось, что в помощи нуждаются три человека, поясняется, что они пробыли в лесу 1,5 месяца.
«У молодого мужчины были сильные боли в животе. Он был голоден и обезвожен. Кроме него, в помощи нуждалась сирийская супружеская пара. У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины – колотое ранение голени. Их годовалый ребенок умер в лесу», – сообщили спасатели.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
Представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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