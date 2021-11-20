В ООН рассказали об угрозе вспышки COVID среди мигрантов на белорусско-польской границе

В центре для мигрантов «Брузги» на белорусско-польской границе многого не хватает, вызывает опасение ситуация с распространением COVID-19, заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Белоруссии Мулусеу Мамо.

Делегация ООН приехала в логистический центр в Брузгах, который был предоставлен белорусскими властями в качестве временного размещения мигрантов. Представители ООН смогли осмотреть место вблизи белорусско-польской границы, пообщаться и ознакомиться с бытом беженцев.

В субботу Мамо проинспектировал логистический центр, пообщался с его жителями.

«Этот логистический центр – условия намного лучше, чем в лесу. Это однозначно. Там было холодно, а тут у них есть что-то над головой. Но если спросить, хорошие ли это условия для дальнейшего проживания – я бы сказал, что нет. Многого не хватает. Мы постараемся это сделать», – приводит РИА «Новости» слова Мамо.

По его словам, жители центра жаловались на нехватку еды, медицинских услуг, одежды. Мамо пообещал купить все необходимое через Красный Крест.

Он также выразил опасения по поводу риска распространения COVID-19.

«Такое количество людей – сами понимаете, это очень плохо», – отметил он. По словам Мамо, эта тема также обсуждается.

Ранее белорусские медики зафиксировали один случай COVID среди беженцев в логистическом центре. Минздрав Белоруссии выделил препарат для вакцинации беженцев от COVID-19. Однако беженцы еще не прививались от коронавируса в развернутом на границе пункте вакцинации. По данным врачей, многие мигранты в центре привиты немецкой вакциной Pfizer, «мигранты поясняют, что есть возможность прививаться в Ираке, а они рассчитывали таким образом, что с вакциной их быстрее пропустят в Германию».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.

Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.

Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.

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