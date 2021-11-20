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Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей-антипрививочников
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Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей-антипрививочников, и связал поступки таких медиков с уровнем их образования.
Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин ранее предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают граждан от вакцинации против COVID-19. По его мнению, это непрофессионально.
«Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.
«Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством – вакциной в данном случае – и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет», – пояснил он свою точку зрения.
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Также Гинцбург связал поступки врачей, которые отговаривают людей от вакцинации, с уровнем их образования.
«К сожалению, единственное могу сказать, такой низкий у него образовательный ценз плюс еще моральный, внутренние моральные устои. Как эти моральные устои низкие формировались – как говорится, я со свечкой не стоял, не видел», – заявил он.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Напомним, противники QR-кодов на время парализовали работу Роспотребнадзора в Волгограде – ворвались в кабинет главного санврача области, чем сильно ее напугали. В тот же день в Екатеринбурге такие же антиваксеры устроили настоящий митинг в здании облсуда, где слушалось дело о законности QR-кодов. Газета ВЗГЛЯД выяснила, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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Назван самый опасный симптом у переболевших ковидом
Среди опасных последствий COVID-19 врачи называют нарушение свертываемости крови. Потенциально такое осложнение может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после выздоровления от коронавирусной инфекции, рассказала врач-гематолог высшей категории Диана Ким.
По ее словам, от повышения густоты крови после COVID-19 не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме.
«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», – заявила Ким в интервью радио Sputnik.
По словам врача, в зоне повышенного риска находятся люди, у кого и до COVID-19 были проблемы с сосудами.
«Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», – уточнила врач-гематолог.
Проводить профилактику появления тромбов рекомендуется с помощью антикоагулянтов, то есть разжижающих кровь препаратов.
«Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию. Это профилактирует образование тромбов. Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать», – подчеркнула Ким.
Ранее перенесших COVID предупредили об угрозе преждевременного облысения.
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Умер народный артист России Валерий Гаркалин
Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, умер, сообщил в субботу ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», – приводит ТАСС сообщение ректора.
Ранее сообщалось, что у Гаркалина якобы почти полностью поражены легкие. Также СМИ писали, что актера якобы ввели в состояние искусственной комы.
Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Леонтьев извинился за слова о «баранах-антипрививочниках»
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Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев извинился за сравнение выступающих против прививок от COVID граждан с «баранами».
«Все, что говорится в авторских программах с моим участием, включая «Вести FM», является исключительно моей точкой зрения, о чем я неоднократно заявлял. Тем не менее, считаю свое выступление профессионально недопустимым», – признал Леонтьев в видео, размещенном в Telegram-канале «Говорит Москва».
«Моя точка зрения на вакцинацию мотивированна именно желанием спасти жизни людей, покончить с эпидемией. Излишне эмоциональная форма, в которой она была изложена, могла многим показаться неприемлемой, и не отражает моего собственного отношения к нашему народу. Приношу извинения за эти свои слова», – заключил он.
Напомним, в одном из интервью в конце октября вице-президент «Роснефти», журналист и телеведущий Михаил Леонтьев сравнил не привитых от COVID граждан с «баранами», которые «не пасутся без пастуха».
По его словам, законная «государственная власть... обязана обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их воли и сознания». Он отметил, что «баранов» нужно «ловить и колоть», передает «Царьград».
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«Русский» штамм коронавируса получил официальное название
Разновидность коронавируса, которую окрестили «русской», получила официальное название AY.122, под таким наименованием ее внесли в реестр номенклатуры коронавируса Pangolin.
Эту ветвь впервые обнаружили в январе 2021 года в Словакии, в конце мая и начале июня ее зафиксировали в России, к осени доля AY.122 составляла уже более 80% от загруженных в публичную базу GISAID геномов из российских образцов, передает РИА «Новости».
Также этот штамм распространился в Казахстане, на Украине, в Турции и Финляндии. В Израиле у него выделилась новая подлиния AY.122.1.
«Главным камнем преткновения на пути классификации этого подтипа «дельты» было ненадежное поведение одной из двух характерных для него мутаций – Orf7a:P45L. В конце концов решено было использовать для идентификации новой ветви ее вторую, более надежную мутацию NSP2_K81N (она же Orf1a:K261N)», – пояснил ученый-генетик из Солт-Лейк-Сити Дмитрий Прусс.
Мутация этого штамма расположена в неструктурных генах, а не в спайковом белке вируса, на который нацелены большая часть вакцин. По этой причине эта мутация вряд ли повлияет на «устойчивость» штамма к антителам. AY в названии – это принадлежность к разновидностям варианта «дельта», а 122 – это порядковый номер ветви.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что российская вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта». Как считает ученый, оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.
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Попова: Правительство обсуждает вопрос присвоения QR-кодов людям с антителами
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Вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу обсуждается на площадке правительства, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.
«По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», – цитирует ее слова ТАСС.
Также Попова рассказала, что повторная заболеваемость коронавирусом в России составляет в среднем 0,25-0,3%.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.
В обращении указывается, что следует дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев.
В этот же день глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител. По его словам, это поможет переболевшим получить QR-код. Между тем власти Свердловской области задумались над введением QR-кодов на алкоголь.
Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта. До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной.
Попова исключила введение QR-кодов в городском общественном транспорте
Вопрос введения QR-кодов для пользования городским общественным транспортом пока не обсуждается, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
«Решения такого не было принято на сегодняшний день нигде. Сегодня речь о внутригородском транспорте <...> пока не поднималась», – цитирует ее ТАСС. Также она подчеркнула, что введение QR-кодов в России не ущемляет права человека.
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Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта. До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной.
В Нижнем Новгороде выпустили ролик о Золушке, не попавшей на бал без QR-кода
Кукольный ролик о Золушке, которая не смогла попасть на бал из-за отсутствия QR-кода, выпустили в Нижнем Новгороде, сообщили в Центре управления регионом.
В ролике Золушка говорит фее, что хочет поехать на бал, крестная же в ответ дает ей карету, кучера, платье и туфельки. Но Золушка грустно отмечает, что у нее нет QR-кода, поэтому она весь вечер будет чистить дома картошку.
В ЦУР Нижегородской области заявили, что сейчас много информации о вакцинации, люди сообщения пропускают и не воспринимают, хотя тема все же актуальная. Поэтому было решено выпустить необычный ролик, который привлек бы внимание.
«Нам хотелось, чтобы это были не официальные сухие призывы сделать прививку, а что-то доброе и трогательное. Минздрав поддержал нашу идею. И мы очень благодарны театру кукол, что они нас также поддержали и воплотили ее в жизнь», – цитирует руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Нижегородской области Алексея Ушакова РИА «Новости».
Он сообщил, что роликом про Золушку не ограничатся, далее выйдут видео с другими персонажами известных сказок, которые будут публиковать в официальных пабликах Центра управления регионом Нижегородской области раз в неделю.
Помогали в записи ролика артисты нижегородского кукольного театра. Героями следующих выпусков станут персонажи спектаклей «Иван Царевич и Серый волк» и «Малыш и Карлсон».
Политолог: Зюганов не должен сравнивать QR-коды с нашивками евреев при Гитлере
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«Нам нужно изменить законодательство, чтобы пресекать мракобесие противников QR-кодов. Те, кто пропагандирует такие идеи – будь то диванные эксперты или федеральные политики – должны нести ответственность», – сказал политолог Алексей Мартынов, выступая в четверг на круглом столе «QR-коды: опыт и перспективы применения».
«В некоторых кругах ходят дурацкие мнения, что «QR-код – это торговое ярмо», а люди, его получившие, становятся «товаром». Кроме того, некоторые наши известные политические деятели в ходе предвыборной кампании не гнушались поднимать антиваксерские идеи «на флаг». Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнивал QR-коды со звездами Давида, которые нашивали на одежду евреям во время нацистской оккупации. Такое неприемлемо слышать, тем более из уст таких известных политиков», – подчеркнул директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Своим мнением эксперт поделился на прошедшем в четверг круглом столе «QR-коды: опыт и перспективы применения», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
По оценке Мартынова, в России есть возможность вакцинировать всех жителей страны, а также проводить мониторинг и профилактику тех, кто переболел коронавирусом. Но этому противостоит часть населения, которая полагает – принимаемые меры якобы противоречат понятию личной свободы. «То есть эти люди, которые утверждают, что их «унижают» ковид-паспорта, входят в противостояние с государством, которое несет ответственность за здоровье населения», – подчеркнул Мартынов.
Введение QR-кодов никак не противоречит правам и свободам граждан, уверен эксперт. Наоборот, такая мера подчеркивает готовность государства брать на себя ответственность за благополучие и здоровье своих граждан, подчеркнул политолог.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил резко против введения QR-кодов в России. «Что касается QR-кодов, это вообще придумали в свое время фашисты: всем номер ставили, евреям – звезду», – цитировал лидера Компартии URA.ru.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
В прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты
, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как законодатели анализируют проект введения QR-кодов – соответствует ли он базовым конституционным правам.
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Вирусолог объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов
Введение QR-кодов поможет дополнительно защитить законопослушных граждан, которые позаботились о своем здоровье, считает врач-инфекционист, членкор РАН Александр Горелов.
По словам эксперта, получив QR-код и попав в общественное пространство или в самолет, такой гражданин будет находиться в сравнительно безопасной среде, то есть вокруг него будут люди, уже имеющие иммунитет, сообщает «Life.ru».
«Человек окажется в безопасной группе, а в той ситуации, если даже после вакцинации он заболевает, то у него меньше вирусная нагрузка, меньше вирус размножается и он меньшее количество людей может заразить, даже находясь в одном помещении. Поэтому он будет выделять, может быть, к примеру, 100 или 200 вирусных частиц, у него ПЦР будет положительный, а для того, чтобы заболеть, доза нужна в тысячу вирусных частиц», – пояснил вирусолог.
Ранее вирусолог раскритиковал предложения выдавать QR-коды при наличии антител.
Свердловский суд отклонил иск об отмене QR-кодов в регионе
Суд в Свердловской области не поддержал доводы юристов и признал законным введение системы QR-кодов в регионе.
«Коллективно административное исковое заявление <…> оставить без удовлетворения», – сказал судья, передает ТАСС.
Ранее юрист Иван Волков подал иск в Свердловский областной суд с требованием признать недействующей часть указа губернатора региона Евгения Куйвашева, где говорится о появлении зон, где могут находиться только привитые люди, что подтверждено QR-кодом, либо те люди, которые переболели и тоже имеют соответствующий QR-код.
С 30 октября в Свердловской области QR-коды начали действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах, с 30 октября введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты, санаториев, ТЦ, предприятий общественного питания и фитнес-клубах.
Представитель РПЦ: Опасность заболеть COVID-19 может привести людей к вере
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«Смертельно опасные угрозы нередко становятся триггером к поиску смысла своего бытия не только в этом мире, но и за его пределами», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе, комментируя публикацию о возможном влиянии пандемии коронавируса на религиозность людей.
«Конечно, нет такого алгоритма – «не верил, переболел ковидом, резко уверовал». Но мы знаем, что многие люди перед лицом смерти действительно переосмысливают свое существование и делают первые шаги к вере. Иногда шаг на эту первую ступень к Богу может привести нас к спасению и вечности», – отметил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Мы знаем, что в сложные времена, связанные с эпидемиями и другими катастрофами, люди нуждаются в помощи и духовной поддержке. Обратиться к Богу с молитвой – это нормальная человеческая реакция. Я думаю, это происходит и сейчас», – отметил собеседник.
Кипшидзе отметил – опасность, нависшая над человеком, может стать «спусковым крючком» к поиску Бога. Опасность заболеть COVID-19 как источник угрозы – не исключение. К вере после тяжелой болезни или иных потрясений могут прийти даже далекие от религии люди, в том числе атеисты, заметил Кипшидзе. «Но есть ли у нас в обществе полные атеисты – вот в чем вопрос, – рассуждает представитель РПЦ. – Наверное, полный атеист – это человек, который никогда не сталкивался с феноменом религиозности. Но наши атеистично настроенные соотечественники, тем не менее, получили образование и сформировались как личности в культурных условиях, которые неотделимы от его христианского наследия».
«Отечественная культура, литература, музыка – все эти области неразрывно связаны с православным христианством. Поэтому, по большому счету, человек, который принимает решения, важные для его мировоззрения – в том числе о том, верить ему или нет – уже примерно представляет себе, что такое быть христианином», – отметил Кипшидзе.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Добавим, что в минувшие выходные в патриархии в очередной раз поддержали кампанию по вакцинации от COVID-19. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал
наказывать людей, распространяющих ложную информацию о коронавирусной инфекции и прививках от нее. Ранее митрополит заявил, что верующие, выступающие за вакцинацию, основываются на многолетнем опыте Русской православной церкви, в то время как ее противники в основном находятся под влиянием мифов.
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Эксперты отметили рост спроса на ДМС и услуги частных клиник из-за пандемии
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Спрос на добровольное медицинское страхование (ДМС) и услуги частных клиник в период коронавируса особенно возрос в тех регионах, где наблюдаются проблемы с бюджетной медициной. В целом, по мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД специалистов, частная медицина и сектор платных медуслуг выиграли от пандемии.
«За последние годы тема здоровья однозначно стала восприниматься гораздо глубже в России. Корпоративные клиенты ДМС явно не уменьшились, хотя юридические лица и находятся в достаточно тяжелых экономических условиях. Однако сейчас виден явный интерес к ДМС со стороны физических лиц, особенно по ряду программ. Они касаются не совсем классического страхования (прикрепление к поликлинике, скорая и т.д.), а связаны с критическими заболеваниями (сердечно-сосудистыми проблемами, онкологией и т.д.)», – говорит президент Межрегионального Союза медицинских страховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.
Он отмечает, что за время пандемии возрос интерес к платным услугам медучреждений. Например, для лечения той же коронавирусной инфекции граждане начали обращаться не только в бюджетные учреждения, но и в частные клиники. «Многие крупные частные клиники подключились к лечению коронавируса, причем по полису ОМС, например, МЕДСИ. Известная история, что они также принимали пациентов, как и бюджетники. Тем не менее, у них есть и ряд платных услуг, чем состоятельные граждане активно пользуются, спрос на это однозначно есть. По аналогии работают и другие частные клиники», – подчеркивает собеседник.
При этом, востребованность частных клиник в России сильно зависит от региона, продолжает эксперт. Соответственно, где государственные клиники справляются с ситуацией с коронавирусом хуже, там «богатеют» частные учреждения. «В Нижнем Новгороде, например, очень хорошо организована работа медиков, поэтому там по большей части люди идут в бюджетные учреждения по ОМС, либо, если необходимо, по каким-то платным услугам. Соответственно, там и спрос на частные клиники ниже», – считает Кузнецов.
Глава общественной организации «Здравоохранение» Максим Стародубцев также отметил, что для сектора ДМС, как и для платной медицинской помощи, чем система здравоохранения государственная хуже, тем им лучше. А из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией данная корреляция только усиливается.
Он считает, что в последние два года частный сектор, а также система ДМС только выиграли. «ДМС ориентирована на частный сектор, либо на платные услуги бюджетных медицинских учреждений, которые в этой ситуации тоже получили приоритет. Публикаций финансового состояния клиник особо нет. Но для того, чтобы понять, как чувствует себя частное медицинское учреждение, достаточно взглянуть на фондовый рынок Российской Федерации, где мы видим колоссальный рост акций таких частных клиник как «Мать и дитя» и «Новейшая медицина», – рассказывает собеседник.
По мнению эксперта, значительный рост акций является на сегодняшний день наиболее ярким показателем востребованности – акции растут, а значит медицинский бизнес развивается и обзаводится новыми клиентами-пациентами.
В мае газета «Коммерсант» сообщала, что рынок ДМС, который пострадал в пандемию коронавируса, медленно восстанавливается. При этом спрос на полисы в основном сократился у малого бизнеса, а крупные компании оптимизируют программы. Все это не касается IT-сектора, который, напротив, расширяет количество застрахованных сотрудников.
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Кардиолог предупредил об опасности антикоагулянтов для профилактики тромбоза при COVID
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Если человек болел коронавирусной инфекцией в легкой форме, то ему не стоит принимать антикоагулянты, а для профилактики тромбоза следует употреблять достаточное количество жидкости и поддерживать высокий уровень физической активности, заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, к.м.н., советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.
Врач-гематолог высшей категории Диана Ким рассказала, что среди опасных последствий коронавирусной инфекции врачи отмечают нарушение свертываемости крови, причем не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме. Такое осложнение, по ее словам, даже спустя несколько месяцев, после выздоровления, может привести к тромбозу или инсульту.
«Коронавирус способствует повышению свертываемости крови, поэтому при нем бывают осложнения в виде тромбозов. Однако в постковидном синдроме тромбозы встречаются редко. Поэтому здоровым людям, если они находятся дома и постоянно передвигаются, у которых ковид протекает в легкой форме, разжижать кровь и профилактировать тромбоз с помощью лекарств не нужно», – говорит Ашихмин.
Однако он заметил в России растущую негативную тенденцию назначать антикоагулянты (препараты, снижающие активность свертываемости крови и препятствующие чрезмерному образованию тромбов) людям, которые находятся дома и пребывают все время в движении. Он предупреждает, что антикоагулянты при неправильном назначении могут вызвать кровотечение и смерть пациента.
«Понятно, что если у человека состояние средней тяжести, и он госпитализирован, а также есть какие-то дополнительные факторы риска (ожирение, хроническая обструктивная болезнь легких, обездвиженность), либо человек пожилой или ранее у него были тромбозы, инсульты, инфаркты, то ему положены антикоагулянты для профилактики тромбозов. В остальных случаях просто следует не забывать об обычных мерах: достаточное потребление жидкости, использование при длительных поездках компрессионного трикотажа, поддержание высокого уровня физической активности», – рекомендует врач.
Кроме того, после того, как человека выписали из больницы и он выздоровел, ему также не нужны антикоагулянты, продолжает собеседник. Исключением являются те, у кого был тромбоз либо сложное течение болезни.
«Если человек себя хорошо чувствует, не ощущает никаких проблем, его спасли в госпитале и все хорошо, то все рекомендации гласят, что не нужно принимать антикоагулянты», – заключил Ашихмин.
Ранее вице-президент Российского кардиологического общества, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова академик Юрий Беленков в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что для того, чтобы избежать инсульта, необходимо тщательно следить за своим здоровьем, обращая внимание на заболевания, которые ему предшествуют.
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Эксперт: В паспорта россиян могут добавить QR-код о вакцинации
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«Во многих странах уже и документов бумажных в хождении не осталось. Было неплохо и нам ввести какой-то промежуточный цифровой документ, подтверждающий личность вместе с QR-кодом. Я вижу в этом не ущемление прав, а развитие цифровизации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее в правительстве предложили считать сертификат о вакцинации таким же важным документом, как и паспорт.
«Сейчас обсуждается идея цифрового паспорта – документа, который в цифровом виде хранится в смартфоне, – отмечает политолог Александр Асафов. – В том или ином виде он будет дублировать бумажный документ или пластиковую карточку. Его появление – это нормальный шаг в будущее. Было бы хорошо перевести и паспорт в цифровую форму, как недавно произошло с трудовыми книжками».
Асафов также предлагает ввести в оборот вкладыш с QR-кодом в паспорт или другой «промежуточный документ», который одновременно и подтверждает личность, и свидетельствует о полученной прививке от ковида. «Если к QR-коду захотят добавить фотографию – это тоже неплохо. Вижу в этом не ущемление прав, а развитие цифровизации. Что в этом плохого?», – задается риторическим вопросом политолог.
«У нас и так давно применяются разные способы кодировать информацию, и никто не обращает на это внимания. Миллионы россиян используют в своих поездках биометрический загранпаспорт. В нем тоже есть нечитаемая человеческим взглядом строчка, в которой зашифрованы ваши биометрические данные. И никому это не мешает», – напомнил эксперт. «QR-код – это всего лишь удобный способ хранения информации, просто ссылка, с помощью которой можно добавлять различные данные. Он может быть изложен не только известным квадратиком, но и строкой других символов. Каких-то проблем, связанных с «числом зверя» и прочими суевериями, я тут не вижу», – пояснил эксперт.
«Человеческое сознание, наше восприятие зачастую инерционны. Вот банкоматы давно стали частью нашей бытовой жизни, а ведь несколько десятилетий назад они тоже вызывали настороженность. Люди верили только в наличные. И тут вдруг в какой-то железный ящик нужно класть свои сбережения. Какое они имеют отношение к пластиковой карточке? Банкомат может карточку «проглотить». Что тогда случится с деньгами? Такой страх был. А теперь все расплачиваются безналичными деньгами, никого это не беспокоит. То же самое произойдет и с другими инновациями», – предрекает Асафов.
«Электронная версия документов однажды станет привычной. Сейчас она просто принимает форму QR-кода и вводится для ограничения распространения инфекции. В любом случае, нынешние QR-коды – это нечто временное. Они нас покинут, как только мы научимся по-другому противодействовать пандемии», – подытожил Асафов.
Как сообщили на этой неделе «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника, в Минцифры вместе с Минздравом обсуждают вопрос о добавлении фотографий в сертификаты вакцинации. Нововведение позволило бы избежать любых очередей для проверки QR-кодов, ведь тогда не придется сверять данные сертификатов с паспортами.
На прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса в России, должен стать таким же важным документом, как паспорт.
Учитель: Страх перед прививками нужно искоренять еще в школе
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«Что такое иммунная реакция, иммунный ответ и формирование иммунитета? В нашей школе эти вещи изучаются очень теоретически, дети воспринимают это опосредованно», – сказал газете ВЗГЛЯД преподаватель из Татарстана Наиль Мирсаитов, комментируя ход прививочной кампании в стране. По его мнению, недостаток таких знаний порождает страх перед прививками.
«Чтобы избавиться от страхов перед прививкой, нужно разобраться в этом предмете. И тогда страх исчезнет. Необходимо объяснять и детям, и взрослым, что входит в состав вакцины, как вообще происходит иммунная реакция на укол, что такое иммунитет, в том числе – что такое приобретенный иммунитет после вакцинации», – рассказал учитель биологии, призер конкурса «Учитель года России» 2019 года Наиль Мирсаитов.
«Как представитель системы образования, я должен с сожалением отметить – в нашей школе эти вещи изучаются очень теоретически. Что такое иммунная реакция, иммунный ответ и формирование иммунитета? Никаких моделей нет, никаких визуализаций, видеозаписей. Дети воспринимают это опосредованно, как очень скучный материал. Это все очень серьезная проблема, проблема образования. Нужно более глубоко преподавать этот материал. Тогда и подростки, и взрослые будут владеть информацией и смогут отфильтровывать недостоверную», – предложил Мирсаитов.
«Весной прошлого года, когда коронавирус еще только развивался, мы думали, и я в том числе, что это несерьезное заболевание. Но очень скоро стало понятно, что это не шутки, это смертельная болезнь и против нее нужно бороться. Поэтому я сам прошел вакцинацию. Для меня было вдвойне важно, потому что я работаю с детьми, с родителями, то есть общаюсь с большим количеством людей», – пояснил он.
«Иммунитет – сложная система, и для него очень важно быть натренированным к борьбе с вирусами, инфекциями. Именно вакцинация помогает достигать этого эффекта. Если у вас нет такой «натренированности» и в ваш организм попал вирус, последствия болезни могут быть очень тяжелыми для организма», – пояснил педагог.
«Есть еще такое понятие, как коллективный, популяционный иммунитет. Нужно, чтобы больше половины жителей страны были привиты. И тогда коллективный иммунитет позволяет уберечь от болезни остальные – незащищенные – слои населения, например маленьких детей. В случае с коронавирусом самая уязвимая часть общества – это пожилые люди, наши родители, бабушки, дедушки. Из-за пандемии они оказались в наименее защищенной зоне, потому что многие из них страдают от хронических заболеваний, в том числе связанных с легкими. Они находятся в отдельной категории зоны риска», – сказал собеседник.
«Мы не можем заставить человека вакцинироваться, но мы можем и должны максимально доступно объяснить, почему это необходимо. Я хочу напомнить, что каждый из нас должен подумать, позаботиться и о других людях», – считает Мирсаитов. «Конечно, каждый сам для себя решает, делать ли прививку. Но этот мой личный выбор влияет и на других людей. Здесь граница между личным и общественным стирается. Нужно брать на себя ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые рядом с нами», – подытожил учитель.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подавляющее большинство регионов ввели у себя систему QR-кодов о вакцинации – и это уже дает результат в борьбе с коронавирусом. «Сегодня 77 субъектов включили в свою программу ограничительных мероприятий QR-коды. И это дает хороший эффект», – сказала Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным. Система нужна, чтобы контакты людей не привели к новым случаям заражения и смертям, подчеркнула она.