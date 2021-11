Климкин призвал Украину готовиться к эскалации и вспомнил Че Гевару В Германии признали доминирование России на рынке газа 2 ноября 2021, 07:56

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Президенту России Владимиру Путину удалось одной фразой добиться снижения цен на газ в Европе, заявили немецкие СМИ. «Почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», – приводит РИА «Новости» текст статьи Welt. Автор публикации отметил, что после слов Путина цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%. «Он (энергетический кризис в Европе) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <...> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», – пишет издание. Напомним, президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.

Газпром определил дефицит запасов газа в хранилищах Европы и Украины 1 ноября 2021, 15:39

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Елена Мирошниченко

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на 18,2 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году, в ПХГ Украины – на 10,1 миллиарда кубометров. «По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября разница в заполненности европейских газовых хранилищ по сравнению с прошлым годом – минус 18,2 млрд кубических метров. Запасы газа в ПХГ Украины на 10,1 млрд кубических метров меньше уровня 2020 года», – сообщил Газпром в своем Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций. Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.

Фото: REUTERS/Louafi Larbi

Текст: Елена Лексина

«Европа все время обвиняет Россию в желании перекрыть газовый транзит через Украину, а когда у них под боком это делает Алжир, они молчат и никаких аналогий не проводят», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Алжир объявил о прекращении поставок газа в Испанию через Марокко. «Не факт, что перекрытие газопровода «Магриб – Европа» приведет к сокращению объема поставок газа из Алжира в Европу», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, после прекращения поставок газа через Марокко в Испанию и Португалию, Алжир может в большей степени загрузить другие газопроводы. Среди них – «Медгаз», идущий напрямую в Испанию, и еще два газопровода, ведущие в Италию. Юшков добавил, что в последние годы ни один из них не был загружен на полную мощность. «Также у Алжира есть СПГ-заводы, и если ему нужно будет исполнить какие-то контрактные обязательства перед Испанией и Португалией, он может доставить им газ в виде СПГ», – пояснил он. «Но проблема в том, что сам Алжир ежегодно снижает экспорт газа в Европу: в стране постепенно снижается добыча углеводородов и одновременно с этим растет уровень внутреннего потребления, – рассказал собеседник. – В результате на экспорт остается все меньше газа. А добыча не растет, потому что в Алжире абсолютно невыгодные правила инвестирования в разработку новых месторождений. Любая компания, приходящая на этот рынок и вкладывающая деньги в развитие месторождения, должна отдать контрольный пакет акций государственной компании. Поэтому желающих инвестировать в алжирские месторождения практически нет». «При этом, на фоне энергетического кризиса в Европе, Испания и Португалия сильно нуждаются в поставках газа, так как альтернативных поставщиков газа через газопроводы у них нет, – пояснил Юшков. – В частности, российские газопроводы до них не доходят из-за больших расстояний. В целом Алжир закрывает потребности Испании в этом виде топлива на 40-50%. Все остальное испанцы и португальцы покупают в виде СПГ, но сейчас он ушел на азиатские рынки из-за более высоких цен. Так что Мадрид и Лиссабон находятся в очень уязвимом положении». По мнению эксперта, в целях выхода из кризиса страны просто решат переждать временный аномальный период. «За это время они построят еще больше ВИЭ, которые не дают никаких гарантий. Но это доходит у европейцев просто до какого-то религиозного фанатизма. В целом же им не остается ничего иного, кроме как ждать прихода в Европу СПГ», – полагает Юшков. Он также указал на нежелание этих стран сотрудничать с Россией. «Эта история показательна еще и тем, что Европа все время обвиняет Россию в желании перекрыть транзит газа через Украину, – отметил Юшков. – В то же время у них под боком Алжир перекрывает газовый транзит через Марокко из-за ухудшения двусторонних отношений. Но Европа молчит и никаких аналогий не проводит, хотя сама же от этого страдает». Ранее канцелярия президента Алжира заявила, что поставки газа в Испанию по магистральному газопроводу «Магриб – Европа» прекращаются из-за агрессивных действий Марокко. Канцелярия сообщила, что президент Абдельмаджид Теббун «получил отчет о контракте, связывающем национальную компанию Sonatrach с управлением по электроэнергии и воде Марокко» от 2011 года. Срок контракта истекает 31 октября 2021 года. В сообщении говорится, что из-за «агрессивных действий Королевства Марокко в отношении Алжира» Теббун велел «Sonatrach прекратить коммерческие отношения с марокканской компанией и не продлевать контракт». Алжир заявил, что Марокко подрывает его национальное единство. Марокканская компания заявила, что закрытие газопровода лишь незначительно повлияет на работу национальной электроэнергетической системы в ближайшем будущем, компания «предвидела это решение» и «приняла необходимые меры», сообщает агентство MAP. Напомним, 22 сентября Алжир закрыл свое воздушное пространство для марокканской авиации и обвинил королевство в том, что оно использует израильские технические средства для слежки за алжирскими чиновниками и военными. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем Испания вмешалась в «газовое противостояние» с Россией.

Европе необходимо договориться с Россией о долгосрочных контрактах на поставки газа, а также использовать мощности «Северного потока – 2», заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время участия в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго. «Газопровод «Северный поток» – вложение денег «Газпрома» и западноевропейских компаний. Он был построен и должен использоваться, так что я думаю, что Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах с Россией, поскольку поставки газа - большое преимущество как для России, так и для Европы», – цитирует политика ТАСС. Он заявил о необходимости двухсторонних переговоров и соглашений. По словам Бабиша, блокирование передачи газа по «Северному потоку – 2» ничего не принесет ни России, ни Европе. Ранее сообщалось, что США заявили о планах России построить газопровод «Северный поток – 2», чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории постсоветских стран. Аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли заявил, что после распада СССР Россия находится в зависимости от прохождения экспортных трубопроводов через страны, которые давно стали ей недружественными. К их числу он отнес Украину, Молдавию, Польшу, Чехию, Румынию и Болгарию. Автор статьи предположил, что РФ хочет положить конец своей зависимости, построив «Северный поток – 2». «ГТС Украины»: Газпром на треть сократил транзит в ЕС 1 ноября 2021, 16:18 Текст: Кристина Коваленко

С 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей, сообщает глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook. «Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается... С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился – до 57 миллионов кубометров в сутки», – говорится в посте главы компании. Он заявил, что с 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн кубометров в сутки, при этом Газпром платит за транзитную мощность 109 млн кубометров в сутки. Макогон отметил, что с таким объемом поставок компания недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд кубометров. Согласно соглашению, заключенному между Россией и Украиной, транзит в 2021-2024 годах должен составить 40 млрд кубометров в год. Газпром отплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки. Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров. Президент России Владимир Путин поручил компании после пополнения российских запасов начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПХГ. Молдавия заявила о возможности заплатить в декабре за газ меньше 1 ноября 2021, 17:44

Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

Текст: Кристина Коваленко

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил о том, что страна может в декабре заплатить за газ меньше 400 долларов за тысячу кубометров, так как рыночная стоимость топлива должна снизиться. «Компания «Молдовагаз» в течение двух–трех дней подготовит документы для Национального агентства по регулированию в энергетике, чтобы рассчитать новый тариф», – цитирует Спыну РИА «Новости». Он также заявил, что удалось сохранить прежнюю формулу расчета стоимости газа, которая выгодна для республики. Отмечается, что цена привязана к нефтепродуктовой корзине и к индексам ликвидной европейской торговой площадки. По словам Спыну, скидок Молдавия не получила, но зато у нее есть выгодная формула. Теперь страна окажется в выгодном положении, даже если цена на газ упадет, так как формула позволяет учесть и эту особенность. Политик выразил уверенность, что соглашение позволит обеспечить энергетическую стабильность. Ранее парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, вызванного поставками газа. Также ранее сообщалось, что Молдавия и Газпром договорились не применять санкции к российско-молдавской газотранспортной компании «Молдовагаз». Газпром установил рекорд по объемам поставок газа в Китай 1 ноября 2021, 15:34 Текст: Вера Басилая

Газпром установил новый рекорд по объемам поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Они более чем на 19% превысили суточные обязательства холдинга, сообщил холдинг. «Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Так, 31 октября поставки по заявке китайской стороны достигли нового рекордного уровня и более чем на 19% превысили суточные контрактные обязательства Газпрома». – говорится в сообщении компании. Ранее Газпром досрочно заполнил газом подземные хранилища России. Молдавия и Газпром договорились не применять санкции к «Молдовагазу» 1 ноября 2021, 15:09 Текст: Елизавета Булкина

Молдавия и Газпром договорились о неприменении санкций к российско-молдавской газотранспортной компании «Молдовагаз», аккумулирующей долги молдавских потребителей перед российским холдингом, сообщил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну. «Мы договорись, что до окончания 2022 года будет подписано соглашение в энергетической области, которое сохранит статус АО «Молдовагаз», а также о неприменении определенных санкций или насильственной реорганизации «Молдовагаз» до урегулирования вопроса задолженности «Молдовагаз» по отношению к Газпрому за газ, поставленный потребителям с правого берега Днестра», – передает его слова ТАСС. Спыну добавил, что «до 1 мая 2022 года будет подписано соглашение об урегулировании в пятилетний срок долгов [компании] «Молдовагаз» к Газпрому и «Факторинг Финанс» за газ, поставленный потребителям с правого берега Днестра. «До подписания этого соглашения Молдавия должна завершить независимый аудит своего долга», – отметил министр, уточнив, что озвученная ранее сумма долга не фиксировалась в договоре. Напомним, в понедельник президент республики Майя Санду заявила, что газовый кризис в Молдавии преодолен – страна продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой. Пресс-секретарь российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» Александр Барбов сообщил, что поставки газа в Молдавию начались по новому контракту с российским Газпромом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия снова спасла Молдавию. Путин оценил заход эсминца США в Черное море 1 ноября 2021, 16:09 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в бинокль или прицел соответствующих систем обороны. Об этом он сказал на военном совещании в Сочи. Напомним, в субботу в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер». Напомним, в понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как их просто нет. В прошлую субботу Москва констатировала возвращение НАТО к состоянию холодной войны с Россией. Климкин призвал Украину готовиться к эскалации и вспомнил Че Гевару 2 ноября 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

Киев должен избегать паники и готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. По словам Климкина, у Украины есть «два принципиальных способа обеспечения безопасности»: построить «минимально необходимый ассиметричный потенциал» и воспользоваться помощью «партнеров». Климкин заявил, что сейчас «Путин боится только Байдена». Украина, по словам бывшего министра, «должна быть готовы к эскалации», «не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV. «Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», – заявил Климкин, предложив посмотреть на то, как Украина «может пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие». Напомним, Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле. Глава Нафтогаза связал отсутствие газового транзита с риском «войны» с Россией 1 ноября 2021, 14:14 Текст: Елена Мирошниченко

Запуск «Северного потока – 2» делает Украину более уязвимой к «российскому вторжению», заявил в интервью Financial Times глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. «(Если) не будет физического транзита (газа) через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями», – приводит его слова РИА «Новости». Витренко также считает, что введение в эксплуатацию «Северного потока – 2» может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», так как Москва «избавится от сдерживающего фактора». Напомним, Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2». Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года. Путин рассказал о скорой поставке в армию ракетной системы С-500 1 ноября 2021, 16:48 Текст: Вера Басилая

Первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в армию, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК. «В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500», – цитирует РИА «Новости» Путина. Кроме того, Путин заявил об угрозе для России размещения ракет США в Европе. «Есть и планы известные всем США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу», – заявил он. Ранее сообщалось, что Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей». Китаю предложили задуматься о покупке С-500. С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3. Напомним, в июле концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей». Молдавия подчеркнула ежемесячный пересмотр стоимости газа 2 ноября 2021, 05:24 Текст: Антон Антонов

Цена на газ для Молдавии будет рассчитываться каждый месяц, она зависит от цены нефти и стоимости газа на бирже, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну. Спыну пояснил, что «стоимость будет определяться в конце каждого месяца». Так, «в воскресенье было определена цена на ноябрь – около 450 долларов», но «в декабре стоимость может снизиться, если то же самое произойдет на мировом рынке», передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV. Вице-премьер сказал, что с российской стороной договорились о продлении того газового контракта, что был заключен в 2006 году. Условия контракта засекречены по просьбе Москвы, сказал он, так как расчета стоимости газа является коммерческой тайной. При этом в Молдавии формулу знают те, кто имеет доступ к гостайне. «Молдовагаз» ознакомит с формулой Национальное агентство по регулированию в энергетике, чтобы установить новый тариф на газ для молдавских потребителей. Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров. Цена газа в Европе выросла до 861 долларов за 1 тыс. кубометров 1 ноября 2021, 10:57 Текст: Евгения Шестак

Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов выросла на 11%, до 861 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов поднялась до почти 861 доллара за тысячу кубометров, или 72 евро за МВт·ч. Общий рост цены превысил 11%, передает ТАСС. Напомним, прокачка газа в Европу по трубопроводу «Ямал – Европа» прекратилась утром в субботу. Как свидетельствуют данные Gascade, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении. Транснациональный газопровод «Ямал – Европа» проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность – 32,9 млрд кубометров газа в год. Додон предсказал рост тарифа на газ в Молдавии как минимум вдвое 1 ноября 2021, 23:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Для рядовых потребителей тариф на газ в Молдавии может вырасти как минимум в два раза, заявил бывший президент страны, глава Соцпартии Игорь Додон. Додон сообщил, что сейчас тариф составляет 4,3 лея (25 центов). Ссылаясь на экспертов, он заявил, что новая цена может быть от 8 до 13–14 леев (45–80 центов). По его словам, «это высокая цена, которую сложно будет платить потребителям». Додон подчеркнул, что «это создаст проблему для производителей и вызовет рост цен на все», передает РИА «Новости» со ссылкой на Prime. Однако договоренности с российской стороной он считает хорошими в существующих условиях, хотя, по его мнению, они могли быть лучше, если бы власти приступили к обсуждению условий продления контракта в августе, а не в середине сентября. Додон призвал уделить особое внимание механизмам компенсации для социально уязвимых категорий граждан. Экс-президент сказал, что «Россия и Молдавия нашли компромисс и пошли на взаимные уступки, продлив контракт на поставки газа». Москва «в очередной раз проявила понимание и несмотря на негативные комментарии из Кишинева доказала, что является настоящим другом Молдавии». Как полагает Додон, российские власти решили поддержать жителей Молдавии, а не руководство страны. Он поблагодарил Россию за то, что Кишинев не остался без газа. Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров. В Кремле рассказали о результатах работы России на саммите G20 1 ноября 2021, 12:15 Текст: Елизавета Булкина

Россия весьма активно участвовала в работе саммита «большой двадцатки» (G20), который проходил в Риме в выходные, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля оценил заявление президента США Джо Байдена, который выразил разочарование по итогам саммита из-за позиций России и Китая по обязательствам по борьбе с климатическими изменениями. «Я, конечно, не могу говорить о том, что касается Китая или Саудовской Аравии, но Россия весьма и весьма активно принимала участие в работе «двадцатки», – цитирует Пескова ТАСС. По словам пресс-секретаря главы государства, Путин не будет участвовать в климатическом саммите в Глазго, однако предусмотрено видеообращение. «Действительно, президент, к сожалению, не будет выступать, потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия по средствам видеоконференции. Тем не менее, в рамках саммита по вопросу изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованию, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции», – сказал Песков. При этом он пояснил, что Путин ранее уже изложил позицию РФ на саммите G20 по климату, передает РИА «Новости». «Конечно, во многом перекликались темы Глазго и климатическая тема на «двадцатке», поэтому выступая на «двадцатке», президент уже получил возможность и реализовал ее, достаточно подробно изложив подходы российской стороны», – заключил Песков. Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.